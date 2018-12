Horóscopo del día 13 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 13 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, sabes que es muy importante el poder de la intención, lo sabes mejor que nadie, por ello, focaliza bien tus objetivos, pon toda tu intención en que cristalicen y entonces verás cómo todo fluye y se materializa casi al instante. Ten tus prioridades, has de saber qué sueños son más reales, cuáles son las primeras necesidades a suplir. Por ello, sabiendo cómo es tu lista, comenzarás por lo que más prisa te corra. Aun así, el tiempo es caprichoso y no por desear algo va a llegar antes, al contrario, llegará tan sólo en su momento, el exacto para su realización. Sabes que aunque poseas mucha energía en tu interior, el desgaste del día a día te puede dejar por los suelos así que, tan sólo enfócate en ciertas cosas. Sabes que la vida diaria conlleva mucho desgaste y has de estar saludable, necesitas energía vital para funcionar. Piensa en ti.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no te sientes seguro ni equilibrado en la relación presente en tu vida. Notas cómo tus pilares fundamentales caen dejándote en permanente equilibrio, es como si fueras una mesa sin patas, incapaz de sujetarte. Tu relación está en el aire, tanto la sentimental, como la contractual en el ámbito laboral. No entiendes nada pero no lo vas a intentar comprender, el amor se termina o te echan de un trabajo, no hay mayor explicación. Estás dolido con el mundo porque te pesan mucho en tus espaldas ambas cosas. Necesitas tiempo para procesar y reajustar tu vida. Tu futuro está en el aire y estás absolutamente fuera de onda, como si te hubiera arrastrado un tornado, no lo entiendes en absoluto.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, vas cambiando y transformándote. Apartas lo viejo de ti y te reinventas, comienza a aparecer lo nuevo y por ello sueltas lo antiguo para renacer. Es algo simbólico. Como lo que te sucederá pronto. Aunque te sientas abrumado, no pienses que es algo casual, para nada: la casualidad no existe, todo sucede por algo. Así que, analiza bien todo lo que suceda en los días venideros porque no darás crédito. Romperás con algo de tu pasado o alguien: una situación que no te dejaba avanzar, es más, te entorpecía en demasía. Y por ello, al liberarte, aunque te sientas triste o decaído, sabrás que ha llegado a tu vida la liberación más absoluta. Finaliza un dolor de espalda que no te dejaba dormir, así, al estar sin dolor ni contracturas, podrás descansar plácidamente y tu cuerpo y tu mente se relajarán.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, podrías sentirte ahora algo incompleto, con unas ganas grandes de que tu vida sirva para algo, de que tenga algún sentido. Para ti, ahora no lo tiene. No das crédito. Tú mismo estás siendo maduro y profundo, estás intentando arreglar tu vida, tener un orden, llegar a algo más grande. Sabes que la vida no sólo es lo que ves, detrás hay mucho más. Y quieres descubrir aunque sea mínimamente algo que te permita entenderlo todo. Por ello, a partir de ahora, vas a intentar llenar esos vacíos existenciales con conferencias, cursos y libros de autoayuda. Verás cómo creces a pasos agigantados en otros campos. Evolucionarás más de lo que crees, tan sólo has de desearlo y enfocarte en ello. Lo demás vendrá solo. Sigue con esto. Es lo que necesitas ahora mismo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, la vida te pone delante de ti nuevas actividades para hacer, surgen nuevos intereses en tu vida. Si dispones de tiempo libre, para ti y tu ocio personal, descubrirás un abanico de infinitas posibilidades. Cada uno tiene el poder de elección, por ello, serás tú mismo quien decida en qué ocupar tu tiempo libre. Si estuvieras en la actualidad trabajando, sería factible que alguien te ofreciera una nueva opción laboral, una oportunidad que ni siquiera te podrías llegar a imaginar pero que, ciertamente, si la eligieras, te traería múltiples beneficios a tu vida. Por ello, sé libre de elegir aquello que te convenga en tu situación actual. Posiblemente, estarás viviendo un momento de recogimiento interior donde podrías tratar de analizar cómo te sientes y hacia dónde diriges tu vida, hacia dónde encaminas tus próximos pasos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, dispones de una salud envidiable, de hierro aunque es posible que ahora pudieras tener un mínimo percance. Ten cuidado con los golpes o con algún accidente casero sin importancia. A veces, de la manera más simple, te pueden ocurrir las cosas. Ten atención y todo transcurrirá con normalidad. Es posible que estos días estés un poco despistado, quizás hayas dormido mal o simplemente tengas otras cosas en la cabeza. Céntrate y haz lo que tengas que hacer. Si tienes pendiente alguna llamada que tenga que ver con tu trabajo o finanzas, si estás en activo o en esa tesitura, hazla porque recibirás noticias sorprendentes y muy gratas al respecto. Tienes en mente un posible proyecto laboral, sigue meditándolo, aún está muy crudo, ha de asentarse.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, te encanta este día, esotéricamente es un día formidable y tienes una gran intuición así que, todo lo que venga a tu mente, todo estará completamente justificado. Apúntalo todo y no creas que son tonterías o palabras sin sentido. Para nada: las imágenes, sensaciones, sentimientos, palabras e incluso olores tendrán que ver con tu vida actual o con cualquier conflicto o tema que tengas que resolver ahora, es decir, que te servirán en el día actual o en días venideros. Por lo tanto, toma un papel y un boli y estate todo el rato pendiente de tus pensamientos. Será un día extraño así que, no le des importancia a las cosas que hoy te sucedan, no serán muy normales, más bien todo lo contrario, serán una locura. Prepárate para todo lo que pueda venir hoy.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no desatiendas las señales que el destino te envía ahora. Aunque algo lo veas como imposible e improbable, si el cosmos te dice que des un paso adelante, no deberías de quedarte parado; actúa, da ese paso al frente y no te arrepentirás. Eres un ser muy intuitivo, a veces, muchas veces, sucede todo lo que estás pensando. Por ello, si todo apunta a una cosa, no reniegues de ella: abre tus brazos para recibir ese presente que te envían. Nunca te preguntes si eres o no la persona indicada para ello, tan sólo agradece y aprende a recibir. Es mucho más fácil dar pero en ocasiones, cuesta mucho recibir por no estar acostumbrado a que las cosas buenas lleguen a tu vida. Cambia ese concepto, esa afirmación: no se puede decretar en contra nuestra. Lo mejor, lo más idóneo para ti siempre llegará en cada momento de tu vida.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, te enriqueces con tu vida laboral. Aprendes mucho más de lo que un trabajo te puede dar. Has aprendido a sacarle jugo a todo lo que haces, a aprender nuevas cosas, investigar e indagar y ser siempre un número uno en tu campo. Tu interés en la materia, cómo absorbes los conocimientos y tu propio reciclaje, te convierten en la persona más indicada para el desarrollo de tus actividades. La vida te pondrá en la tesitura de elegir entre algunos amigos. En ocasiones, unos excluyen a los otros pero seguro que encuentras el modo de no perder a ninguno de los dos. Siempre se puede mantener una amistad si uno quiere y pone de su parte. Dada la magnitud e importancia que das a la amistad, harás lo correcto en cada momento.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no seas tan tajante a la hora de expresar tus ideales. No todo el mundo los comparte y cuando te expresas, en ocasiones parece que estás dictando cátedra. Bien sabes que no todo el mundo opina igual y por ello, hay que respetar cualquier opinión pues todas son lícitas. Tengas o no razón, trata de suavizar el tono en el que lo digas por más razón que creas tener. Una persona más sensible podría verse temerosa o reticente, probablemente no le saldría rebatir dicha opinión. Es decir, cada cual debe de ser libre de opinar lo que le parezca y más entre amigos o conocidos. Es posible que estés dudando de tu relación, analizando los últimos acontecimientos y te plantees qué hacer con tu vida sentimental, qué rumbo tomar. Hallarás la respuesta en tu corazón pero no es cuestión de un día o de dos. Cuando llegue el momento, sabrás cómo obrar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, podrías estar reviviendo momentos de tu pasado, estar melancólico no es lo más apropiado e incluso sería ajeno a ti. Olvídate de remover esos sentimientos de un pasado ya aislado, obvia ciertos asuntos y decide vivir en el aquí y en el ahora. Basar tu vida en la melancolía, no te aportaría nada bueno: frustración y melancolía o nostalgia. Eres un ser práctico que sabrá salir por sí solo de cualquier sentimiento de melancolía que te invada. Tu intuición, tan extrema, te hará ir por la senda adecuada de manera automática, sin pensar siquiera en la consecuencia de tus actos. Actuarás de un modo automático pero los resultados serán los deseados. Evita a personas negativas a tu alrededor, tan sólo te generarían problemas.

Piscis, desprendes amor por todos los lados, no puedes negar que estás enamorado. Si estuvieras buscando pareja, ten por seguro que sería el tiempo idóneo para recibir al amor. A veces el amor llama sin avisar, aunque no lo esperares. Tu estado de ánimo será el propicio para ser capaz de abrir las puertas de tu corazón. Sin quererlo, atraerás a los demás. Podrás elegir pareja, serás tú quien decida pues la atracción será más que evidente. Aunque todavía no creas que puedas volver a confiar en el amor, podrías intentarlo y juzgar por ti mismo. Atrévete a volver a amar, no hay sentimiento más precioso que el amor. A veces duele pero el resto del tiempo sana. Has de amarte a ti tanto como a los demás porque tu capacidad de amar es infinita, quiérete más.

Fuente: Astrocanal