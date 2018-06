Horóscopo del día 12 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 12 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, duerme, hoy es un día en el que puedes descansar todo el día. Levántate tarde y recupera el sueño perdido, duerme una siesta esta tarde. Sabes que dormir sana, las células se regeneran y se da el milagro de la sanación. Llevas una semana muy ajetreada así que, si tu cuerpo lo necesita, adelante. Si estás despierto, levántate y vete directo al parque a correr, caminar o ir en bicicleta. Aprovecha esta hermosa mañana y disfruta del sol y del buen tiempo. Visita a algún amigo o familiar, seguro que les hace mucha ilusión, sobre todo si hace tiempo que no te has dejado ver. Has de poner de tu parte: siempre estás ocupado y agobiado y se hace imposible hablar contigo, ni por teléfono ni mucho menos de manera presencial. Hoy puedes hacerlo, dispones de tiempo y estás con ganas de dejarte ver. Aprovecha pues esto no para todos los días.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás apático. Hoy no tienes ganas de reuniones ni celebraciones pero tendrás que hacer un gran esfuerzo porque has de asistir a una reunión familiar de la cual es imposible escaparte así que, haz lo que esté en tus manos por alegrar esa cara: no te pueden ver así o se preocuparán en demasía. Es decir, cambia, pon una sonrisa en tu vida. Tú eres el causante de tus alegrías y tus penas, tú eres el único responsable de todo ello. Por lo tanto, levántate, date un baño relajante y arréglate para tal evento. Aún puedes ser el rey de la fiesta si te lo planteas. Todo es una cuestión de actitud, así que, alegra tu vida y tu rostro. Por lo demás, quitando tu apatía y desasosiego, tu salud no se está viendo muy afectada por tu estado de ánimo actual pues podría ser mucho peor.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, todo lo bueno llega. Tras un periodo de grandes dificultades, la vida te ofrece una tregua. Es normal, la movilidad de la vida actúa en cada segundo. Por lo tanto, días como hoy comprobarás que jamás hay que tirar la toalla, no has de hacerlo porque luego la vida te hace un presente que borra de tu rostro todas tus lágrimas. El azar hará que hoy te encuentres o reencuentres con alguien de tu pasado, con una persona que en otros tiempos lo fue todo para ti. Aprovecha porque la vida no regala momentos tan mágicos. Pasa el día con esa persona y permite que la magia del encuentro inunde cada célula de tu cuerpo. Volverás a ser feliz y esta persona puede ser la elegida. Apuesta por esta relación; algo que quedó inconcluso en el pasado debe de ser retomado de nuevo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, eres una persona con una gran dosis de intuición, incluso muy perceptiva también pero no haces caso a lo que te dicen. Crees que todo es fruto de tu imaginación, que son tonterías y que te llegan a la cabeza ideas que no tienen sentido, ni pies ni cabeza. Deja de infravalorarte. Se llaman corazonadas y son señales directas de los planos superiores. Probablemente, estás muy conectado con la divinidad y sabes comprender e interpretar las señales que te mandan. Pero no te atreves a asumir que tienes un don y que te comunicas fácilmente con tus guías espirituales y los ángeles. No es nada malo, al contrario, una bendición. Aprende a usar tus dones para facilitarte la vida, para elegir las buenas opciones. De eso se trata, de que sea una gran ayuda para ti, no todo lo contrario.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás agobiado. Hoy tienes dos compromisos a los que asistir y no te gustaría quedar mal con ninguna de las partes. Te has metido en muchos grupos y todos tienen relación por lo tanto sabes que si vas a un evento y no al otro se enterarán y quedarás mal. Tampoco puedes mentir, pero es tu día de fiesta y quieres descansar, pasear o dormir la siesta sin dar explicaciones a nadie ni ser juzgado. Te das cuenta de que, aun haciendo algo gratis por los demás, la gente te exige luego todo como si fuera tu obligación y eso te cansa y te molesta. Quizás dejes algún grupo porque no te gusta sentirte coaccionado y últimamente te estás sintiendo así, de ese modo. Haz lo que tu corazón te dicte o lo que tu cuerpo te recomiende. Si estás muy cansado, no vayas, no estás obligado.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy visitarás a tu familia, o te visitarán a ti, no importa la casa en la que estéis. Lo importante es que ya hace muchos días que no sabéis nada del otro y eso no puede ser. Hay que saber de la familia; en el fondo, son los que te cuidan de un modo incondicional. Te sueles sentir molesto con ellos, incluso invadido. Hace tanto que no vives con ellos que los ves como una invasión a tu intimidad. Prefieres desplazarte tú. Aprende a no estar siempre a la defensiva. En vez de estar con las personas que te han traído al mundo, parece que estés con el jefe en una entrevista laboral. Te falta ser natural. Déjate las máscaras y caretas y de una vez por todas muéstrate como realmente eres: quizás dejen de venir a visitarte. No lo sabes llevar. La familia está por algo, fue tu decisión, no lo olvides.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, la espiritualidad comienza a entrar en tu vida. Te das cuenta de que tus planteamientos eran erróneos. Vives para labrarte un futuro, mantener una estabilidad económica e incrementar tu nivel de vida pero ahora descubres que si has venido de nuevo a este mundo, a este plano, no ha sido para incrementar tu economía. Has de evolucionar de una manera espiritual. Has de aprender unas lecciones y hacer que tu alma sea más sutil, más liviana, pese menos porque eleva su vibración. Somos energía, tan sólo nos transformamos y a menor densidad, más luz y más espiritualidad. De eso trata la vida, de reconectarnos con nuestra esencia divina, con la chispa divina. Reflexiona sobre todo ello y aférrate como antaño a la vida espiritual porque la has aparcado completamente de tu vida y no puede ser.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy surgirá alguna contrariedad pasajera: se te estropeará el coche, perderás el tren o algo que tenga que ver con algún desplazamiento que ibas a hacer. Está claro que no te tienes que mover hoy, será por algo. Quizás aparezca alguien en tu entorno o te lleve porque iba a tu mismo destino o te quedes en tu casa porque vas a recibir la llamada más importante de tu vida. Algo hay así que, trata de estar abierto a todo. Sabes que todo tiene solución y ese viaje lo podrás posponer a otro momento. El contratiempo no ha sido tan nocivo. Seguro que el universo te traerá alguna bondad para compensarte por ello. Quédate en casa y ponte a hacer alguna tarea retrasada. Aprovecha el tiempo, así no te sentirás tan impotente; otra vez será.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, esta semana has comprobado por ti mismo que estás lleno de miedos. Reflexiona al respecto, has de quitártelos. Usa toda tu fuerza para vencerlos, hazte un listado y ve poco a poco acabando con ellos. Puedes hacerlo, eres capaz de vencer al miedo. Eres un ser rápido de mente, inteligente, sabes cómo reaccionar ante la vida. Te queda aprender a reaccionar de un modo positivo ante el miedo pues lo creas tú. Eleva tu vibración y te alejarás de él, el miedo es la más baja vibración, lo contrario al amor. Si amas vences al miedo. Basa tu vida en el amor de verdad, desde el corazón y tus miedos poco a poco desaparecerán de tu vida. Lo que tú creas, tú lo puedes quitar, es tu decisión, de nadie más. Por lo tanto, puesto que conoces el problema y la solución, ponte a ello.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tienes obligaciones por cumplir. Has de visitar a tus hijos o padres, hacer las tareas del hogar, pasear al perro y demás tareas. Aunque no trabajes, los s se convierten en otro día lectivo para ti lleno de tareas y obligaciones. Siempre hay algo por hacer. Pasarás parte del día con tus padres, has de hacerlo pues sólo los ves en . Así saben de vuestra familia. Pero al llegar a casa tienes cientos de cosas que no haces porque no te da tiempo. Te encantaría tener un rato para meditar, hacer ejercicios de yoga, darte un baño caliente y purificar tu casa de energías negativas. El día tendría que ser interminable pero no lo es. Mañana llegarás al trabajo extenuado. Habrás estado todo el fin de semana haciendo cosas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, ponte a hacer algo creativo. Saca tus pinturas, los lienzos y el caballete y ponte de nuevo a pintar, lo está desando tu alma. Verás cómo te sientes al volver de nuevo a las andadas. Te sentirás genial. Has de dejar que tu cuerpo se exprese y así lo hace mediante la pintura. Deja que hable, al menos saldrá de ti algo, romperá ese bloqueo interno que tienes a día de hoy. Haz un esfuerzo y no lo dejes. Ponte de nuevo a pintar. Dentro de poco entenderás la razón por la cual has vuelto de nuevo a ello. Lo necesita tu alma. Cuando termines, sal un rato al aire libre, a un parque cercano. Siéntate a pensar y meditar. Piensa en tus trazos, te llegará el por qué has hecho eso así y no de otra manera. Has de romper ese aislamiento y pintando es el mejor comienzo que te puedas imaginar.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, hoy tienes que sanarte y relajarte. Date una sesión de Reiki o de algún masaje que te equilibre tus chakras. Estás con el cuerpo muy revuelto y no hay que forzar más el cuerpo, necesitas un equilibrado de chakras. Intenta no gastar energía tontamente porque no te sobra. Has de recargarte. Para ello date Reiki, bebe mucha agua, toma el sol, respira profundamente o come alimentos verdes ricos en Qi. Apaga tus redes sociales pues agotan y bajan la vibración y comienza a sanar. Túmbate, haz visualizaciones guiadas que te transporten a un lugar lleno de paz. La sanación has de hacerla hoy, mañana el trabajo te tendrá secuestrado todo el día. Por lo tanto, con los medios que están a tu disposición hoy, haz lo que puedas. No te fuerces.

Fuente: Astrocanal