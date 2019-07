Horóscopo del día 12 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 12 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, mantén la calma. El que mucho quiere abarcar, finalmente no hace nada pues, deja todo a medias. No te compliques la vida sin concretar ello. Es una tontería. Todas las cosas y tareas conllevan un tiempo determinado, sea más o menos. Por esta razón, lo que realmente debes hacer, es ser realista. Haz lo que puedas, en un orden, con una prioridad. Poco a poco, lograrás acabar tu lista pero, en ningún momento pretendas que ocurra un milagro. Un no puedes realizar todo lo que te has dejado sin hacer en cinco días. Hay que saber obrar en consecuencia. Por esta razón, no tienes ahora la opción de corregirlo. Un amigo se pondrá en contacto contigo para dialogar de posibles negocios o colaboraciones. Te resultará muy grato saber de él. En lo concerniente a tu salud, mantén controlado tu estado de nervios, tu ansiedad, la que estos días ha estado un tanto disparada. Para mantener tu equilibrio inquieto ideal, sé ecuánime.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, se presenta un fin de semana lleno de gente ostentosa y singular que te prometerán la Luna y toda la Vía Láctea. No les hagas caso. Abstente de la gente zahorí, que le complace engañar y además de la fatalista o negativa. No te aportarán nada bueno a tu vida. Debes ser siempre y en toda circunstancia y en todo instante realista y tener los pies anclados en el suelo. Soñar despierto es muy simple pero, si alguien te promete la Luna, de manera directa le aseveras que no quieres un imposible. Hay que tener la cabeza bien amueblada. Esto es, las palabras se las lleva el viento pero los hechos son los que cuentan. Tu vida económica está verdaderamente bien augurada de igual forma que tu vida privada. Ahora, estás envuelto en una vibración que te revitaliza tanto internamente como externamente. Por tal razón, tu cuerpo estará protegido y fuerte y tu salud será envidiable. Asimilarás cualquier producto o vitamina que pudieras estar utilizando por su lado para fortalecer tus defensas. Tu nivel de absorción es excelente.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, cada vez realizas más cosas de las que deseas en tu vida. Enhorabuena, es esencial para ti hacer lo que de verdad deseas. Laboralmente hablando, pasas una etapa muy creativa, llena de recuerdos y asimismo imaginación. Con respecto a tu economía, hoy se produce un pago esencial que te va a dejar hacer muchas cosas, sobre todo de cara al verano, a las vacaciones. Será una sorpresa verdaderamente agradable por el hecho de que, con parte de ese dinero, podrías tomarte unas pequeñas vacaciones. Es imperativo para ti que cambies. Precisas un cambio de aires, aunque sean dos días. Tu vida sentimental, tan difícil, toma forma y se va haciendo más real, se va amoldando a ti. Geminiano, deja de inquietarte ya por todo. Respira hondo y vive la vida. Debes disfrutar. La vida está para tu deleite. Es tu obligación ser feliz. Intenta cada vez que la armonía domine tu vida, de no hacerlo, el desequilibrio será absoluto.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás comenzando una relación y es un tanto muy difícil para ti, complicado podríamos decir. Esa persona, una buena amiga, quiere ser algo más pero, tiene miedo a que le demandes mucho, a perder su libertad completa. Se está agobiando de sus pensamientos o conclusiones. Tu personalidad es sorprendente y se puede sentir acorralada, ahogada. Esta noche de , intenta crear en la asustad, te lo agradecerá enormemente, será una sorpresa para tu pareja. Tu horizonte financiero trae un viaje consigo, aprovecha dicha ocasión, será infrecuente para ti. Por si no fuera suficiente con lo anterior, lo precisas y será ideal para mudar y olvidarte de la rutina del día tras día. Esa despreocupación, alegría y cambio, actuarán en ti un milagro: será la mejor medicina que alguien te pueda dar puesto que, te hará recuperar tu armonía y equilibrio interior dejamos a un lado los nervios y la ansiedad de la vida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, sé tú de una vez por todas. Olvídate de los prejuicios, los temores y los miedos que te impiden ser mismo. Sé valiente y actúa como debes. Debes desarrollarte, ser mismo, evolucionar como humano. Precisas descubrir tu interior, te sorprenderá gratamente. Tú eres el único constructor de tu vida, nadie más. En lo concerniente al amor, si ahora te encuentras soltero, podrías encontrar a una pareja bien interesante. Si ya la tienes, sentirás y vivirás el amor en ti. Todo cambia y se revaloriza. El mes próximo, agosto, será plenamente revelador para ti. Si te complace el deporte y lo practicas y tienes alguna competición, sabes que puedes ganar con sencillez. Las energías galácticas están de tu lado prestas a asistirte en todo lo que sea preciso. En lo referente al tema laboral, concéntrate y haz lo que debas. Lograrás tus metas, eres Leo, es decir, sacarás adelante cualquier plan que se te ponga por delante. No lo olvides.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, comienzas a hacer un recuento de lo que ha sido tu vida últimamente, en los últimos tiempos. El mes de julio, te ha abierto nuevas puertas. Han aparecido diferentes posibilidades y ahora debes acabar todo lo que has dejado a medio hacer. Tu vida cariñosa te aporta seguridad, estás en mayor control de tus conmuevas. Hoy, te llegará una contestación que llevas unos días esperando. Es de relevancia capital para ti. Te planteas hacerte alguna prueba médica. Tal vez una revisión general para quedarte tranquilo y saber que todo está bien, que no hay inconveniente al respecto. Tal vez ahora es tiempo de hacer dieta o cuidarse más la alimentación, aunque además es muy difícil debido a los excesos veraniegos. Intenta comer sano y saludable. Siempre y en todo momento y en todo instante es buen consejo que no hace daño a nadie. Cuida también tu exposición al sol. Es peligroso y puede traer consecuencias lamentables. Protege tu piel con cremas de alta graduación. Toma mucha agua para no deshidratarte.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, sabes verdaderamente bien el refrán que asevera que las apariencias engañan. Habitúa a ser verdad prácticamente siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia. Hoy lo comprobarás en tu piel. Verás cosas que no corresponderán en absoluto con la realidad. Ten cuidado con una oferta laboral. Estúdiala bien antes de contestar puesto que es totalmente ilusoria. Debes tomar en consideración todos los aspectos de la misma. Con respecto al amor, o la sexualidad, debes dejarte llevar, continuarse tus instintos naturales. Verás de qué forma cambia todo tu planeta en un instante. Deja volar tu imaginación, puede ser verdaderamente creativa. Presta atención a tu alimentación. Somos lo que comemos, por ende, es indispensable que te alimentes apropiadamente. Haz las comidas normativas, examina tus calorías, tus horarios y comidas y lleva un control de tu alimentación. La calidad nutritiva de los comibles es esencial. No te lo tomes a broma, respétalo. Tu salud mejorará en demasía.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no te precipites tomando resoluciones de las que después te vas a arrepentir. Espera un tanto. Es esencial que lo hagas. Con respecto a tu relación, una nueva te hará mudar las tornas con respecto a un proyecto que tenías en tu mente. No será algo negativo para ti puesto que, aunque de este modo estuviera pensado, ahora podrás ver ciertas cosas que antes no veías, se te escapaban. Considerarás otras facetas de tu vida. Una pareja es un equipo donde hay que respetar a los dos bandos. No se puede desatender nunca. Es un fallo grave. Hoy esta tarde, sería ideal a fin de que hicieras la limpia del verano, es decir, tiraras, dieras y limpiaras cada rincón de tu casa. Así se irá, además del polvo y la suciedad, al eliminar objetos, se irá la energía enquistada. Si no llegas a hacerlo todo hoy, tienes un fabuloso para ordenarlo. En el instante en que termines, no te puedes ni siquiera imaginar el gozo que es regresar a descubrir tu casa. Merece la pena el esmero.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, con respecto al tema sentimental, estás absolutamente desbordado, confundido ante ciertas situaciones que han tenido lugar recientemente. Ya, con respecto a tu pareja, ya no sabes de qué forma actuar. Estos hechos están fuera de tu control, se te escapan plenamente y te han causado ciertas dudas y asimismo inseguridades personales. Como buen Sagitario que eres, tu inteligencia, humor y vitalidad van a asistirte a ponerlo todo en perspectiva, a asimilarlo. No te sugestiones más. Déjalo estar. Hoy, incluso estás reticente, tal vez, tras el fin de semana, puedas verlo todo desde otra óptica diferente. En tu trabajo, podrías sufrir o haber tenido hace poco algún pequeño percance laboral. Si de esta forma ha sido, si estuvieras débil de una rotura, caída, esguince o incluso quemadura, te recuperarías muy de forma veloz. La energía de hoy es ideal para recuperarte. Te restablecerás muy, muy pronto. Deja de preocuparte.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, lo que decidas hoy, , tendrá una repercusión esencial en tu porvenir próximo. Se trata de tu amor. Bien concluirás una relación que estaba acabada hace un buen tiempo o quizás darás una ocasión a alguien nuevo que ha entrado en tu vida. Ahora, tienes más clara tu vida, tus prioridades y, en lo sentimental, has decidido que nadie más jugará contigo ni te engañará. Hoy estás fuerte, con una fuerza interior muy potente; sabes lo que quieres y lucharás por tal razón. Tus energías positivas, hoy, son espectaculares. Realmente eres capaz de todo lo que te propongas, es verdaderamente fuerte la energía que manejas hoy. La positividad entra en tu vida, la invade y cualquier campo queda bañado por la activa galáctica existente. Con respecto a tu salud, las situaciones planetarias de estos días, han logrado eliminar cualquier ansiedad y aparte de esto, han conseguido que tu sistema inquieto reciba un impulso inusual.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tus inconvenientes se empiezan a solventar como por arte de magia, sin hacer nada. Es tiempo de una renovación sentimental. Debes ver el amor desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Escucha el dictado de tu corazón, hazle caso y todo cambiará. Este no se habitúa a confundir si sigues sus pautas. Tu personalidad es inusual y por tal razón, muchas personas se fijarán en ti, bien para adularte, bien para criticarte. Será un momento indicado para que cuides tu imagen pública. Exactamente de ahí que, podrías, si así lo consideras, ir a un gimnasio, hacer ejercicios; esto es, ponerte en forma. Y como parte del plan, seguir una dieta acorde a tu ritmo de vida. Sería la ocasión perfecta de mimarse y cuidarse uno mismo para agradarte a ti y, por ende, a el resto. Aparte de esto, la salud es lo primero y una dieta saludable y ejercicio es positivo para cualquier humano. Aprovecha las circunstancias. Triunfarás.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, hoy es un día para ti, para descansar, relajarte y ser feliz. Si no tienes la obligación de ir a trabajar, haz cuanto desees. Tú eliges, es tu día, todo para tu ocio y disfrute. Comienzas a dar muchas vueltas a tu cabeza, a tu vida personal y laboral sin olvidarte el terreno sentimental. Tómate el día para pensar. Es esencial que lo hagas. No actúes por impulsos por el hecho de que, errarías. Si algo no te complace, si te enfada, déjalo pasar, no le des relevancia, réstasela. Será mejor para ti y para el resto. Estás bien, feliz y alegre. Tu salud es de hierro y estás refulgente. Visita a familiares y amigos o descansa en la piscina, es tu. Estás completamente saludable y en el caso en el que te quisieras retocar algo, alguna cirugía plástica, ahora sería un buen momento para ello. En lo que se refiere al resto, todo está perfecto en tu interior y exterior. Aprovecha las posibilidades que te ofrece la vida. Abre esas puertas, traspásalas y sueña despierto con estas experiencias que te da la vida.

Fuente: Astrocanal