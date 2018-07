Horóscopo del día 12 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 12 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás a punto de comenzar un nuevo romance, se está fraguando en el aire. A lo largo de la semana estarás mandando unas señales inequívocas y es muy probable que sea en el fin de semana cuando consigas que éstas den los resultados deseados. Intentarás salir entre semana y harás mucha vida social pero no será hoy cuando consigas enamorar a tu chica. Prepara un fin de semana intenso donde primará la pasión y el sexo por encima de todo, incluso del diálogo. Estás desconocido, alterado y revolucionado. Parece que de repente todo gire en torno a ello. Aprovecha el momento, la vida pasa muy deprisa y has de vivir las oportunidades que aparecerán en tu camino. Sé optimista. El no ya lo tienes así que, inténtalo una y otra vez.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, has de comenzar a vigilar tu dieta, no lo dejes pasar más. Últimamente tu vida está siendo muy desorganizada y tu alimentación todavía más. Tienes en el mercado productos de temporada que te ayudarán a llevar una dieta sana y equilibrada. Si empiezas a comer el doble, picar y beber, acabarás cogiendo unos kilos que ya no te podrás quitar. Controla tus comidas: haz cinco al día y trata de no picar entre horas pues es lo que más engorda. A su vez, plantéate cada mañana o cada noche, antes o al salir de trabajar ir a correr un rato largo o bien a caminar. Es necesario el ejercicio, debe de ser parte de tu vida, sobre todo porque además sabes que es saludable y es una forma de desinhibirte, de sacar todo lo que llevas dentro, de liberarte. Por lo tanto, vive una vida plena y saludable.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy deberías de ponerte a trabajar en serio. Llevas días siendo muy vago, con la cabeza en otro sitio. Te ves incapaz de concentrarte, no lo consigues y así no puedes continuar. Sea lo que sea lo que tienes en mente, arréglalo, has de concentrarte, centrarte en los proyectos que tienes entre manos. Empieza a creer en ti, a tener esa seguridad que no alcanzas. Haz lo posible por creértelo. Tú vales mucho, muchísimo pero en ocasiones te desmoronas y pierdes la fe. Y el norte. Olvida esos problemas pasajeros y vuelve a ser tú, el de antes, como siempre. Sabes que eres un ser muy bondadoso, dulce y cariñoso. La gente te adora y eso es muy importante. Eres una persona muy querida por los tuyos y sobre todo por los que te rodean. Vuelve a ser el de antes.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te falta determinación. Cuando quieras algo y lo tengas claro, ve a por ello, es necesario que así sea. No te aceleres y lo quieras todo para ya pero tampoco lo dejes estar. Muchas veces, cuando las cosas se dejan acaban siendo energía enquistada. Trata de ir hacia tu objetivo primordial pero no lo dejes a medias. Si te decides y vas a por ello, remata, acaba la jugada pero sin precipitarte. Sabes que en la vida todo pasa en el momento idóneo, ni antes ni después. Así que, si es el momento, no lo demores más. Sabes que al actuar suceden cambios, las cosas se mueven y tras una acción sucede una reacción: no tengas miedo porque lo que tenga que pasar será lo mejor que te podía haber pasado. Disfruta de la vida y del momento que estás viviendo. Un día como hoy ya no volverá, vive y disfruta de las vivencias que te suceden cada día.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, eres muy arrogante con los desconocidos. Es posible que eso sea causado por el miedo o por tu propia inseguridad interior. Sabes que cuando no estás seguro de ti o no controlas la situación, te pones una careta y una máscara para ocultar tus miedos y defectos. Es lógico que lo hagas pues estás dirigido por tu ego, tu amor propio y orgullo. Nunca quieres que se note un simple fallo. Aun así, visto desde fuera, es muy triste tu conducta. Hoy te comportarás de un modo muy altivo con cuatro desconocidos. Te los presentarán y te sentirás tan incómodo que querrás hacerte con la situación. No lo conseguirás, te ganarán la partida porque detectarán tus miedos y tu falta de confianza. Aprende a disimular mejor o haz algún curso de autoestima.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, cuando tú cambias, todo cambia a tu alrededor. Hay veces que lo notas, se ve y entonces piensas en lo que hay detrás de ese cambio. Otras ocasiones, el universo provoca unos cambios inesperados con los que no cuentas y en ese instante tu vida da un giro, un vuelco y te descoloca, te deja fuera de juego. A veces es para bien, otras no entendemos la razón. Hoy te sucederá esto, bien a ti, bien a alguien de tu familia. Alguien sin pensarlo o imaginarlo, ni siquiera buscarlo, por descuido o casualidad se habrá quedado embarazada. En un primer instante esta noticia creará conmoción y confusión en la persona afectada, en ambos dos, pero más tarde, con el paso de las horas, todo adquirirá un nuevo sentido. La vida de esa persona habrá cambiado para siempre y todo habrá sucedido en escasos segundos. La vida no avisa, a veces ejecuta directamente.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, te sientes bien, muy tranquilo y con el corazón relajado, descansando. Hace tiempo que no sentías esa sensación de saber que alguien te espera y se preocupa por ti, que dormirás con alguien y te aguantará cuando estés pesado o te animará cuando estés triste. Hoy te das cuenta de que esa sensación de vacío ha desaparecido, que eres libre porque amas sin ataduras y te permites amar desde el fondo de tu corazón. Amar a alguien incondicionalmente te ha dado la vida, la tranquilidad deseada y la ansiada felicidad. Te consideras un hombre pleno y feliz. No le puedes pedir más a la vida. Estás pletórico. Tu rostro denota una sonrisa permanente, y tus ojos un alma que da las gracias por haberle enseñado a amar pues no sabía. Nadie nace sabiendo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tus amigos te reclaman así que no les des calabazas. Quieren tomarse un café contigo así que, ahora que tienes el horario de verano, no tienes excusa. Queda hoy mismo. Te irá muy bien estar en contacto con otras almas, con personas que te quieren y que se preocupan por ti. Verás cómo muy pronto quedas mucho más. Era pereza lo que tenías, apatía pero hoy no te arrepentirás de haber quedado, es más, se te hará muy corto y no querrás que ese café interminable acabe. No seas tan radical y date un poco de margen, de correa. Si te apetece salir y quedar, sal, nadie te obliga a permanecer en tu domicilio. Empieza, poco a poco, a retomar tu vida social. Te traerá muchas alegrías a tu vida y será altamente beneficioso para ti.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy tendrás que ir de bancos, es posible que tengas algún problema con Hacienda o que los bancos te reclamen algo: tendrás que llevar algún papel o será algo concerniente a un crédito. Tendrás una mañana de papeleos así que si estás en activo o trabajas, pídete el día libre o la mañana para poder ir de un sitio a otro con tranquilidad. Te marearán y deberás volver y preparar la documentación. Prepara fotocopias y otros contratos. No te dejes nada. Tus deudas apremian, las tendrás que liquidar pronto. Ese tema te quita el sueño cada noche, es más peligroso de tratar. De todos modos, es mejor que vayas e intentes solucionar todo, así en un futuro no tendrás multas ni ocurrirán cosas desagradables. Por lo tanto, arregla a tiempo los papeles y olvídate de ellos el resto del verano.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, o cambias tu percepción ante la vida o ciertamente aparecerán cien problemas delante de ti. No estás siendo justo, tu comportamiento con tus amigos no está siendo el adecuado y sabes que el universo te devolverá todo lo que ahora estás proyectando, por lo tanto, depende de ti cambiar las tornas de tu vida actual. Empieza a ser más amable, menos ambicioso y más humilde. Reconoce tus errores y pide perdón a las partes implicadas y todo irá bien. Puedes hacerlo, tan solo has de agachar la cabeza y decir un lo siento sentido, de corazón, no por querer quedar bien. Eso es muy fácil. Te juegas mucho. Grandes amigos podrían dejar de serlo. Sé inteligente y aprende a ser diplomático, no cuesta nada y los beneficios son muy altos.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, sabes que el universo sigue sus propias leyes. Tú, en ocasiones, no las cumples, las vulneras y por eso las cosas no suceden como debieran. Hoy la vida te pondrá un gran ejemplo. Siempre se trata de tu impaciencia, lección no aprendida. Las cosas suceden cuando tienen que pasar, ni un minuto antes ni uno más tarde. Y es así porque para que se produzca algo, entra la vida de millones de personas pues todos somos uno y estamos relacionados. La sincronicidad mueve el mundo y produce milagros. Si tú quieres algo pero para que se produzca has de esperar a que otra cosa pase antes, tendrás que esperar a que esos personajes ejecuten eso y más tarde se realice tu pedido. Es decir, tu deseo es cosa de muchos. Hay que orquestarlo desde arriba y si tú lo cambias estás destrozando los sueños de miles de personas, es una cadena.

Piscis, empieza a hablar. Llevas toda la vida reprimiendo tus sentimientos, lo que piensas y no dices. Tu quinto chakra debe de estar obsoleto. No puedes negar lo que piensas o sientes, has de expresarlo. Cuando te hagas valer, cuando digas a los demás cómo te sientes, empezarás a estar vivo, despertarás a la vida. Eres un muerto viviente. Cámbialo. Has de expresar tu verdad pues te pertenece y si no te atreves, pide que te ayuden los ángeles a tener valor. Abandona tus miedos, te tienen paralizado y bloqueado, completamente estancado. Da cuatro gritos, insulta, pero sólo para que te des cuenta por una vez de que en la vida tienes voz y te puedes hacer oír y respetar. La gente te escuchará y empezarás a sentirte importante, lleno de poder personal.

Fuente: Astrocanal