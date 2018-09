Horóscopo del día 11 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 11 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, cálmate, la vida material y afectiva, incluso el terreno laboral te están colapsando y desbordando. Has de saber desconectar. Tu vida espiritual es nula, deja mucho que desear así que a partir de hoy, de ahora mismo, cambia tu chip. Ponte a meditar, necesitas hacerlo; es imprescindible que te relajes. Aprovecha la magnífica energía de este día para retomar esa parte que tan olvidada tienes. Recuerda que eres cuerpo, mente, alma y espíritu y has de hacer que todo esté en equilibrio. Como sabes, eres un todo, todo es importante pues todo es uno. Por ello, empieza a retomar hábitos saludables, escuchar mantras, leer libros de autoayuda o trabajarte a ti mismo. Te hace mucha falta. Estás muy alejado de tu camino de vida.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la energía de hoy es bellísima y muy poderosa y lo sabes así que, si pones una vela de miel te asegurarás de que el universo endulce tu vida de la mejor manera posible. Verás cómo lo notas en el día a día. Tan sólo es una vela sin más, ella ya hará aquello que le corresponda. Además, sabes a ciencia cierta que tú necesitas que tu vida sea más liviana, menos pesada, que no te pesen tanto las cosas. Tú mismo con tu pensamiento te cargas tu propia mochila de preocupaciones. No lo hagas porque entonces de nada servirá la vela. Has de entender al universo, es imprescindible que lo hagas. Tus relaciones familiares necesitan miel, canela y varias velas en sí. Trata de armonizar el ambiente pues está muy caldeado. Pon de tu parte, las velas tienen una misión pero tú una responsabilidad.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, empiezas a mirar activamente piso, sabes que el cambio de domicilio es inminente, por ello, para no abrumarte, empieza a dar, regalar y vender cosas. Tienes muchos objetos que ya no deberías de pasar a la otra casa, has de librarte de su energía te sentirás mucho mejor. Prueba a hacerlo. Ya verás cómo la mitad de la casa se queda por el camino. Has de vender discos, colecciones, objetos antiguos, muebles y ropa sin usar. Puedes sacar el dinero suficiente como para pagar la mudanza. Ya verás cómo todo sale a pedir de boca. El universo quiere que muevas de allí y va a hacer todo lo posible porque el cambio sea lo menos molesto del mundo así que, puesto que tú también lo deseas, empieza a fabricar una página para vender todos tus objetos. Sabes que existen muchas Apps de compra venta. Todo el mundo lo hace.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, en un día tan maravilloso reapareces ante los demás. El trabajo, tus hijos y diversos compromisos laborales, te han tenido secuestrado este verano. Pero ahora, las tornas están cambiando. Has decidido trabajar menos y darte un respiro. Los fines de semana son para descansar y no hay duda de ello. Por eso hoy decides hacer una comida en tu casa, en tu piscina con tus amigos íntimos y algún miembro de tu familia. Están emocionados de verte de nuevo la cara porque no dan crédito ante tantos días desaparecido. Ahora toca reír, beber y pasárselo bien. Hoy es un día para ti y los tuyos, para hablar y poneros al día. Además, tú serás el cocinero lo cual te relaja un montón. Lo harás fenomenal. Disfruta de tu momento.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, has pasado una muy mala racha sentimental pero hoy, por fin, todo se arregla. Es posible que la vela de miel haya hecho su efecto, os haya endulzado algo la relación. En este día maestro, pasarás una velada extraordinaria. Por fin recuperarás la confianza con tu ser amado, la pasión perdida, vuestros momentos íntimos. Prepara una terraza fantástica con una mesa extraordinaria. Lo demás surgirá sobre la marcha. Habla con el corazón y ni te mientas ni le mientas a ella. Sólo con la verdad por delante se arreglan las cosas. Sé franco y sincero, no te guardes todo dentro. Habla lo que tengas que hablar porque lo que no digas hoy, ya no lo dirás. Por eso, ha llegado la hora de sincerarse como nunca lo hayas hecho. No le des la razón sin más: si te ha herido, debe de saberlo, sólo así podrá sacar una lección de todo esto. Te lo juegas a cara o cruz.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, queda con amigos en el parque para ir a correr, es una costumbre sana que puedes recuperar para los días festivos ahora que ya no sales de bares toda la noche. Te has pasado a la vida sana y eso está teniendo unas consecuencias fantásticas para ti. Sigue así y no lo dejes, que te ha costado mucho acostumbrarte a ello. Además, es la excusa perfecta para desahogarte con tus amigos de la vida en general. Estás mejor que nunca: vida sana, amigos, felicidad. A veces hasta seguís hablando y comiendo en cualquier sitio hasta la noche. Empiezas a ser feliz con las pequeñas cosas de la vida, con las que son reales, no con las ficticias. Así se transforma la vida de alguien: aceptando su vida y creando momentos mágicos que te hagan sonreír y continuar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás metido de lleno en problemas con una herencia. Hay unos terrenos o campos que no te permiten dormir. Ya no sabes ni lo que está bien o mal, qué es lo que se supone que deberías de hacer ahora mismo. Quieres olvidarte de todo, romper con todo, sobre todo con tu pasado. Por ello tanta insistencia en desprenderte de parte de esa herencia o de toda ella. No has podido renunciar porque éticamente no lo verías conveniente ni correcto pero en el fondo de tu corazón, es lo que más quieres: que tu infancia y adolescencia desaparezcan ya. A partir de ahora vas a vivir la vida a tu manera, sin ser mandado por nadie. Ya no hay ataduras hacia el pasado, te liberas de él y empiezas a andar en línea recta hacia el futuro. Enhorabuena.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, en el trabajo has tenido serios problemas y estás demasiado estresado. Hoy necesitas estar tranquilo, con tu familia. Ve a su casa o a una piscina o donde sea, a cualquier sitio donde te puedas relajar y contar las cosas bien. Necesitas desahogarte y realmente es aquí, tranquilo, con tus padres cuando eres capaz de hacerlo. Sabes que necesitas tener paciencia con tus compañeros pero eres muy nervioso y no la tienes. Hoy, al contarlo todo, te liberarás de gran parte de culpa. Te sientes culpable de cosas que no has hecho tú. Si tú no has hecho nada, no tiene sentido que te sientas así. Aprende a dar a cada cosa el valor que tiene. Otorgas demasiado valor a las cosas y eso no está bien. Por lo demás, serénate y disfruta de este día festivo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, necesitas saber adaptarte a las situaciones nuevas, es lo que se llama tener capacidad de adaptación porque, no la tienes. Te cuesta mucho aclimatarte a un lugar, unas personas o una situación. Saber adaptarte significa ceder, saber poner un poco de ti para que la situación nueva o extraña para ti no te resulte tan extraña, nociva o desagradable. Sería como quitar leña al fuego. Para eso hay que querer, estar dispuesto a hacerlo. Y tú no lo haces. Hoy tendrás que ir a comer o a pasar el día con tus suegros. Los visitaréis en una casa que tienen en una localidad cercana. El sitio te espanta y tu suegra no es de tu agrado. Tendrás que ver el lado positivo, poner al mal tiempo buena cara. Eso sería saber adaptarse. Inténtalo, eres adulto y seguro que sabes hacerlo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, intenta ahorrar, tienes que hacer todo lo posible por llegar a fin de mes. Últimamente gastas mucho más de lo que puedes. Hoy, querrás comprarte en un puesto muchos minerales. Son preciosos, sanan pero eliges piezas muy caras. Si no tienes dinero, si vas mal, no te puedes permitir hacer eso, no es lo más indicado. Has de aprender a no comprar cuando no se puede o, en su defecto, prohibirte gastar un dinero que no posees. Cuanto más gastes, más deberás. No puedes vivir en números rojos. Hoy te enamorarás de un mineral, éstos nos eligen y con esa excusa, te gastarás una buena cuantía. Es cierto que compramos las piedras que necesitamos en ese momento pero por mucho que una piedra te llame, si no tienes liquidez, comprenderás que no es para ti, no te la puedes permitir.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy quedarás con un compañero de colegio, te ha contactado para algo de los antiguos alumnos, no sabes muy bien de qué va todo esto y por eso vais a quedar en un bar. Te sorprenderá, no de cambio físico, el cual es notable y está muy avejentado, es que a la hora de estar con esa persona notarás cómo te estaba clavando un puñal por detrás. Notarás algo muy raro, como energías muy densas alrededor de ambos. Tú nunca has creído en las energías pero hoy sabes que algo extraño está sucediendo allí. Notas un dolor extremo en la espalda y otras cosas. Te gustaría irte cuanto antes porque no sabes qué sucede. Te ha juntado para que tú le ayudes en los preparativos del colegio. Tú nunca has sido fan de estas cosas. Sabes que hay algo oculto. No te fías de él.

Piscis, tienes que espabilar. Te estás quedando sin ahorros y ya no te entra más. Tendrás que volver a pedir ayuda a tus padres porque has de pagar las facturas a fin de mes. Improvisa, si de lo tuyo no entran trabajos haz algo, date de alta de autónomo, cuida niños, ancianos, pasea perros o lo que se te ocurra pero has de generar algo, lo que sea porque sin dinero no puedes vivir, ni tú ni nadie. Trata de hacer algo rápido porque una vez que acabe el mes será imposible que encuentres nada. Si es, que sea ahora para que el trabajo en cuestión te dure hasta junio. Por lo demás, da voces, apúntate en todo tipo de portales de internet, de búsqueda de empleo, ve al paro. Intenta hacer lo que se te ocurra, mueve la energía y todo irá bien.

Fuente: Astrocanal