Horóscopo del día 11 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 11 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, acabas de aprender a utilizar el péndulo y te lo pasas muy bien. El péndulo no es un juguete, mueves energía y canalizas a través de él. Por eso no lo debes de utilizar como una tontería. El péndulo es muy sabio. Estás contento con ese taller. Hay mil preguntas que le quieres hacer a la vida. No las comprendes, no entiendes nada pero igual te puede dar alguna clave. No te acostumbres a utilizarlo todo el rato o al final las respuestas no serán las que deben de ser. Pero cuando de verdad hagas el uso correcto de este instrumento de sanación y canalización, podrás ayudar a mucha gente, incluso a ti y a los que te rodean. Descubre esta nueva faceta que está naciendo en ti, cada vez está más presente en tu vida, te está robando tu espacio, tu tiempo libre.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tienes a muchas mujeres en tu harén: las amantes y una más. No lo entiendes, les haces dos tonterías y se quedan atónitas. Pero crees que es por tu posición social. Manejas dinero, lo tienes y lo pueden saber. Aunque no hagas alarde de tu ostentosidad, muchos lo saben que vives en la opulencia. Así que, si te quieres aprovechar tú de ellas, también es tu turno, ellas quieren tu dinero, tú, su experiencia sexual. Sexo consentido por ambas partes. No te gusta ninguna, todas tienen cuerpos preciosos pero su mente no es afín a la tuya. No podrías pasar 24 horas junto a una de ellas. Ahora es tu mes de la sensualidad y erotismo. Aprovéchalo porque luego te cansarás, ahora estás completamente ilusionado. Cumple vuestro pacto.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, eres el alma de la fiesta. Quién te ha visto y quién te ve. Estás en tu máximo esplendor, estás recuperando la frescura de tu juventud. Has quitado de ti esa apatía de la vida, tienes de nuevo ganas de vivir. Te sientes muy bien, contigo mismo, con tu vida y con los seres que te rodean. Así que, puesto que te encuentras de maravilla, vive la vida. Hoy te invitarán a una fiesta de cumpleaños poco convencional. Será algo por todo lo alto. Disfrútalo a tope, vívela. Será muy divertida y te puedes encontrar con más de una sorpresa que será muy agradable para ti. Confía en el proceso de la vida, siempre sorprende. Lo hará, tenlo por seguro. Esta noche ponte tus mejores galas, arréglate y seguro que eres el ser más mirado y admirado de toda la fiesta. Robarás todo el protagonismo y atención.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has vencido a la oscuridad, lo has pasado realmente mal. A estas alturas de tu vida nada te queda por pasar ya. Es sorprendente cómo soporta las cosas un ser humano. Tú lo has hecho, has sido muy valiente. Has decidido mirar hacia la luz por difícil que te pudiera parecer así que, has seguido andando hacia ella. Y hoy vencerás un grave obstáculo en el camino. En otros tiempos habrías montado un gran espectáculo pero, esta vez, ni te molestarás, lo dejarás pasar. Es tu manera de reaccionar ahora. Si así lo quieres, así será, los gritos de antes te hacían bajar la vibración bastante. Sé tú mismo y sigue siempre los dictados de tu corazón, sabes que no se equivoca jamás. La luz te espera, la estás tocando con la palma de tus manos, sigue un poco más.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás un poco perdido, hay muchas dudas existenciales de tu vida sin responder. Y tienes dos buenas opciones que solucionarían tu nerviosismo y ansiedad. Por un lado, haciéndote una lectura de Registros Akáshicos sería tu propio Yo Superior o tus guías quienes te contestarían a esas dudas u obstáculos que no te dejan avanzar en la vida. Es muy importante que te tranquilices, cuanto más tranquilo estés, en cuanto aquietes o acalles tu mente, las respuestas vendrán al ti. Por otro lado, sabes que la información es poder así que, puedes llamar o visitar a tu tarotista o vidente. Él te echará una tirada general de cartas y te orientará, así sabrás qué opciones te da la vida, qué opción puedes coger. Adelante, decídete por una de ellas, ambas dos serán muy beneficiosas para ti.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empiezas a reencontrarte tras varios años de andar muy perdido. Tu vida se había convertido en un auténtico caos y te dejabas llevar, de hecho te encantaba la autodestrucción. Ahora mismo eres muy consciente de todas las tonterías que has hecho, sobre todo en el amor. Hoy decides ordenarte, parar esas citas clandestinas con desconocidas, las orgías o tríos. Estás cansado del sexo por el sexo. Tu vida afectiva no puede ser sólo eso, ha de ser mucho más, así que, empieza a cambiar patrones nocivos para ti. Todo se va a arreglar. Esta noche estarás muy tentado de volver a las andadas pero algo te hará entender que lo mejor no es coger a la primera de turno y desaparecer toda la noche. Ahora sabes lo que buscas y quieres una relación estable.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, los celos te devorarán esta noche y tú perderás a tu novia, a tu reciente pareja. Esta noche saldréis a tomar algo, a bailar y en el transcurso de ésta, alguien invitará a tu chica. Te pondrás fuera de ti, no lo soportarás. Una cosa es que seas un hombre correcto y protector pero mostrarás tu lado más agresivo e infantil. Un ataque de celos te hará perder los papeles y, por ello, tu novia cortará al minuto. No entenderá esa obsesión ni ese comportamiento. Ella es libre, no pertenece a nadie. Se sentirá utilizada, como si hubiera sido tu posesión. Aprende a no perder los nervios porque las consecuencias cada vez son más importantes. No juegues con esas cosas. Aprende a controlar tu impulsividad y entusiasmo pues, en ocasiones, te hace mucho daño.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás muy enfadado y eso hace que, al estar con los nervios crispados, provoques una discusión que no tiene ni pies ni cabeza. Cálmate, no se puede trabajar en ese estado, para los demás resulta muy desagradable. Has de aprender a dejar en casa lo tuyo, lo personal. No mezcles tus problemas cotidianos con la oficina porque logras alterar el ambiente laboral. Hoy, de hecho, te llamarán la atención. Será tal la bronca que generes que tendrá que venir un encargado a poner orden. No es normal lo que estás haciendo. Si tú no te calmas, te pedirán que te quedes unos días en tu casa, de reflexión. Es inadmisible tu comportamiento y deberías de pedir perdón. Hazlo cuanto antes si no te quieres encontrar la semana próxima la carta de despido sobre tu mesa.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, ya has llegado a tu cima, ya estás en lo más alto. Crees que en el ámbito laboral ya lo has logrado todo, no tienes expectativas ni sueños. Estás en la cima, en lo más alto. Conoces cómo has llegado y la rapidez de tu ascenso. Pero ahora ya no saldrás de ahí. Tu castigo divino por tu trayectoria poco transparente es haberte arrebatado la ilusión. Es factible que pronto cambies de ámbito laboral, te plantees otras metas. Si te analizaras, te darías cuenta de la crueldad de tus actos. No te importa lo que haces, ni siquiera disfrutas o eres feliz. Tan sólo buscas el reconocimiento global y una vez que lo tienes, ya está, has de volver a empezar. Has de asentarte, anclarte y echar raíces o serás muy desgraciado en la vida. Cálmate y céntrate un poco.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el dinero escasea y ya no sabes cómo pagar tus facturas. Ya no sabes qué hacer y estás desesperado. No lo hagas, si utilizaras tu imaginación, encontrarías maneras facilísimas de ganar dinero que están a tu alcance ahora. Sabes que puedes hacerlo. Así que, no te lo pienses dos veces, medita bien tus opciones y empieza a llamar por teléfono. Ten la iniciativa, estaría muy bien que lo hicieras. Sabes que en la vida si uno es honrado, el universo le ayuda pero si, por el contrario, no lo es, se quedará solo y jamás podrá salir de ese agujero negro. Sé listo e inclínate hacia el bien. Así recibirás toda la ayuda necesaria del universo. Ponte las pilas, levántate y empieza a maquinar tus nuevos planes, triunfarán. Tenlo por seguro.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tu madre está mal, en el hospital y la has de ayudar y cuidar. Es cierto que no vas a estar veinticuatro horas con ella porque, de hecho, sois mucha familia y todos queréis estar pero no es lo mismo que estés tú que eres su hijo único y favorito que su prima a la que nunca ve. Por eso, tómate vacación en el trabajo y estate en todo momento allí. No te separes de ella en todo el fin de semana. Será cansado pero lo podrás llevar. Es tu madre y es lo mínimo que puedes hacer por ella. Así que, cancela cualquier plan existente, olvídate durante un par de días de tus amigos del alma y conviértete en el hijo maduro, adulto y responsable capaz de cuidar a su madre. Eres consciente de que te necesita, tanto ahora como en su recuperación. Allí estarás.

Piscis, estás alterado, no sabes qué te pasa, tienes hasta taquicardia así que has de intentar calmarte. Estás con pesadillas, sin dormir por las noches. Sabes que sigues en situación de desempleo y no consigues saber cómo vas a ser capaz de pagar los recibidos a fin de mes. Se te van tus ingresos, ya no sabes cómo hacerlo. Pero así ha de ser. Usa tu imaginación, si lo hicieras, ya te habrías montado tu propio negocio. Aunque no tengas dinero. Tendrías que pagar autónomos y lo demás no te costaría nada. Sabes dibujar, hacer caricaturas, pintas. Podrías incluso vender tu obra. El arte se cotiza bien. Estás desesperado, no sabes qué hacer. Es normal que tú mismo te generes ese estado de ansiedad. Intenta calmarte un poco porque la cosa acabará muy mal.

Fuente: Astrocanal