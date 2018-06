Horóscopo del día 11 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 11 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy es un día mágico, maestro. Tus ideas serán brillantes, más lúcidas que ningún otro día. Aprovecha esta fuerza que te envuelve y te despierta el alma. Sabes que en este día todo puede pasar así que, si tienes una corazonada, síguela al pie de la letra, ni te plantees su significado porque seguro que aciertas. Si hoy te llegan señales son las verdaderas, por eso es imprescindible que tengas en cuenta todas las corazonadas y certezas que tengas hoy. Estarás muy pletórico, feliz, como ningún otro día; te sentirás como si te hubieran inyectado mucha energía positiva. Todo lo verás posible y realizable, verás todo de color, no en blanco y negro. Recuerda el día de hoy porque puede marcar tu vida: habrá un antes y un después. Estate muy atento.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, plantéate este día fuera del hogar. Coge tu coche y piérdete por donde gustes. Has de cambiar de aires, es una necesidad que dejes tu zona de confort, que salgas de ella. Respira un aire nuevo, visita algún lugar diferente y así tu alma despertará. Estás saturado y alienado: es siempre lo mismo y no puedes más, por lo tanto, has de cambiar tu estado de ánimo y tu energía. Ve en el día a cualquier lugar o decídete a dormir fuera. Las casas necesitan respirar, transmutar su energía pero lo más importante es que tú has de hacerlo. Si vas a un sitio que esté rodeado de verde, de naturaleza, será la opción más acertada. No sabes respirar, lo haces con dificultad. Aprende a respirar y a expirar soltando todo lo malo, lo que ya no te corresponde. Suelta lastre, lo necesitas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, las cosas empiezan a moverse y estás muy contento por ello. Tu salud mejora a la par que tu vida cambia. Tus problemas de espalda mejoran con los días. Por fin el ámbito laboral parece asentarse tras varias disputas entre semana. Ha sido una batalla campal pero por fin has logrado tener el valor y coraje de poner a cada uno en su sitio. Ciertos compañeros no te querían muy bien, es más intentaban ponerte la zancadilla todo el rato. Hoy tienes que descansar, la semana ha sido muy agitada y tu estado físico y mental bien merecen un descanso. Por lo tanto tarta de relajarte al máximo, quizás con un masaje terapéutico, bien con una buena visualización guiada o simplemente meditando. Tarta de equilibrar cuerpo y mente. Te vendrá de maravilla.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, en este día maestro, todo puede suceder. Si lo que realmente buscas cada día, si lo que le pides a la vida es que aparezca esa persona que el universo tiene destinada para ti, entonces sal a la calle hoy y abre bien los ojos del alma. Puede aparecer en cualquier momento o circunstancia del día de hoy, incluso podrías cruzártela por la calle y no reconocerla. Has de ser consciente de que una oportunidad así jamás se repetirá en esta vida así que, ten los cinco sentidos en alerta para poder reconocer a tu alma gemela. De hacerlo, comenzarás una nueva vida muy pronto junto a ella. Cree que tu destino sentimental va a ser maravilloso y la vida te dará el mejor de los presentes. Vas a vivir un amor de película donde el protagonista principal serás tú.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy , acabas de decidir que vas a borrar de tu vida todos los hechos, personas y cosas que ya no quieres aquí contigo, que ya no te interesan. Parece una frivolidad pero va a ser real. Puedes apuntar en un listado todo lo que has de eliminar y en el otro lado, lo que vas a guardar. Seguro que te aparecen los nombres de cinco o seis personas que ya no quieres en tu vida. Adelante, ve apartándolas de tu día a día, eso sí, con tacto y sin agresión verbal. Conoces la ley del karma así que, no hagas nada que te vaya a crear deuda kármica. Por otro lado, los objetos y ropa que ya no uses, nada tienen que hacer en tu casa, dónalos, te traen recuerdos y vivencias y te anclan al pasado como los muebles o joyas. Las circunstancias son más delicadas: no puede desaparecer de golpe todo lo que no te gusta de tu vida. Ve poco a poco y al final tendrás una vida a tu medida.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, la energía de hoy es magnífica para ti y para tu entorno. La numerología es muy importante en este mundo, es la base de todo y el once es un número maestro con un gran significado. Así que, disfruta de todas las bondades que te ofrezca hoy el universo. Serán muchas si las buscas y las sabes captar. Eres una persona intuitiva, utilízalo a tu favor. A veces, hay que hacer un esfuerzo personal, no todo te lo van a dar hecho y servido en bandeja. Si tienes unos sueños, no dudes en ir hacia ellos. Puedes construir cualquier cosa que te propongas, verás cómo lo consigues. Haz los cambios que consideres. Empieza por ti mismo, tu carácter, tu personalidad. Estaría bien que fueras más sutil, limaras asperezas, fueras más suave contigo mismo y con los demás. Te lo agradecerían.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, trabajas entre semana, los fines de semana. No duermes ni comes a horas normales: tu vida es caótica, estás agotado y, tras todo este esfuerzo, además, no puedes vivir holgadamente, no te llega para vivir. Libra, has de plantearte otro estilo de vida. Lo que estás haciendo es casi suicida: te restará años de vida, estás sumamente agotado, al máximo. Tus fuerzas flaquean y no puedes con tu alma. Algo no lo estás haciendo bien porque, evidentemente, no disfrutas de la vida, no vives y no ganas como para poder gastar y vivir holgadamente. Por lo tanto, cambia tus opciones de vida. Busca un trabajo en el que generes más dinero con menos esfuerzo y con un horario digno. Si no te respetas tú, la vida no lo hará, te pisoteará y se aprovechará de ti. Lo está haciendo ahora.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, la energía de hoy es muy potente y lo sabes por lo tanto tu intuición todavía será superior. Hoy es un día idóneo para que te pongas a canalizar, a conectarte con tus guías espirituales. Ciertamente sabes cómo hacerlo pero, aunque no lo hicieras, si enfocas la intención en hablar con tu ángel guardián, te comunicarán telepáticamente tus necesidades básicas. Quizás creas que es una locura pero no lo es. Pruébalo. Ten por seguro de que hoy solucionarás la energía enquistada de muchos temas y proyectos, lograrás abrir varios de los caminos que estaban totalmente bloqueados o cerrados. Por lo tanto, agradece al universo de antemano toda la ayuda que te va a mostrar hoy pues va a ser inmensa. Abre bien tus ojos y oídos para recibir las señales.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy te irás al parque a hacer deporte, te espera allí tu amigo. Has decididito ponerte en forma, quitarte esos kilos de más que afean tu figura y, por supuesto, volverte una persona con una vida más sana. Y lo estás consiguiendo. Esta semana has corrido cada día y tu circulación ha mejorado muchísimo, te sientes más ligero, mejor, más liviano. Has descubierto todas las bondades del parque: lees mientras te repones con la energía del sol, meditas y te conectas con los elementales, haces deporte y te oxigenas y adelgazas y te sientes parte de un todo colectivo. Sabes que estás sanando mientras estás ahí y eso te hace feliz. Has decidido ser feliz y lo vas a conseguir. La vida es de los valientes y tú lo estás siendo. Tan solo con querer mejorar la vida ya se mejora, ahí comienza el cambio.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy será el día de las oportunidades. Como en la vida nada es casual y la casualidad no existe, te ocurrirá algo muy curioso en tu trabajo, habrá un encuentro con una persona desconocida que te dejará fuera de juego. El universo querrá que eso no acabe ahí y hará una de las suyas. Al final del día, cuando quedes con esa persona, sabrás que para que todo encajara tú tenías que cambiar el turno a una compañera para que sucediera este encuentro inesperado. Tú lo desconocías pero la sincronicidad del universo sabe todos los pasos de todas las personas del mundo y ya estaba previsto todo esto para que por fin te encontraras hoy tras largos años de vida y vivencias con tu alma gemela. Nunca lo habríais imaginado.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás de muy mal humor. La vida no te sonríe precisamente y estás cansado de luchar contra muros de piedra. Te hace daño cada vez que te das, te produce daños insalvables, muy dolorosos. Tienes ganas de quitarte tu máscara y de ser la persona que realmente eres pero no quieres que aún te puedan hacer más daño en tu vida. Te resulta insoportable. Desahógate con tus amigos, los necesitas. Quieres que te den ánimos pues se te están agotando las fuerzas. Seguro que te sacan una sonrisa y, además, logras revivir un poco. Te darán buenos consejos e ideas para que remontes un poco, has de ver la vida desde otro prisma, todo te afecta mucho, así igual te afecta menos. Al menos hoy, disfruta de unas buenas cervezas y del sol. Olvídate de todo por un rato.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, tu mente no para jamás, es un hervidero de ideas y eso está muy bien pero hay momentos en el día, como por la noche, donde has de apagar esa olla a presión para poder dormir y descansar. No duermes, no puedes parar tu mente. Oblígate a hacerlo, es una necesidad vital, tienes que apagar tu disco duro o explotarás. Esa hiperactividad podrías equilibrarla saliendo a correr, haciendo boxeo o alguna otra actividad que te calme y agote. Sólo en ese momento serias capaz de bajar tal hiperactividad. Además, al estar la mente tan activa, hace que no puedas disfrutas de tu intuición. Es tal el ruido mental que nunca para que es ensordecedor, no permite hacer nada más. Medita, si no sabes cómo hacerlo, ve a clase de meditación. Te enseñarán técnicas para lograr el silencio interno.

