Horóscopo del día 11 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 11 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, a nivel laboral, has de profundizar entre lo que ahora mismo tienes y has logrado y lo que de verdad quieres lograr, bien hasta fin de año o en un futuro próximo. Decide sobre tu orientación laboral, si es esto lo que estás dispuesto a hacer o realmente nada tiene que ver. Sé realista, no por querer ser astronauta de repente lo vas a ser. Ten bien anclados los pies en el suelo y sabiendo lo que sabes hacer, tu experiencia laboral y lo que eres actualmente, sabrás resolver perfectamente esta duda tuya. Está claro que deseas progresar pues te sientes estancado, ves que no te mueves de donde estás y eso ya no te agrada tanto. Quieres avanzar. Necesitas movimiento, actividad. Ten muy claro el objetivo inmediato y haz las acciones pertinentes para conseguirlo. Muévete.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, en este día maestro todo puede suceder: como volverte a enamorar. El cosmos te brindará hoy una oportunidad de oro: te pondrá delante de ti una persona salida de un cuento: tu pareja ideal. Si no estás atento a los detalles, pasará ante ti y ni siquiera te percatarás por lo tanto, hoy abre bien tus ojos y todos los sentidos. Es posible que sea en un sitio público donde te cruces con ella: una parada de autobús, un metro, el teatro o un concierto. Habrá aglomeración de gente y entre todos ellos allí estará. Sabes que a veces en la vida la suerte es cuestión de segundos. Si es para ti será y el encuentro tendrá lugar. No te quedes encerrado todo el día o nada sucederá: si trabajas, haz alguna actividad al salir del trabajo y si estás en situación de desempleo, queda con amigos, ve al cien o sal a cenar. Nadie llama a tu puerta y menos tu alma gemela.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, comienza la semana en armonía. Has de hacer más caso a tu familia; la vida doméstica y familiar necesita de tu presencia. Si hay algún roce o malentendido, subsánalo hoy pues tienes la energía de un día maravilloso. Es un día maestro y has de sacarle partido Llama a tu madre o padre y sal con ellos. Disfruta de su energía y amistad, su compañía es clave para ti. Eres consciente de que son el pilar de tu vida y por ello no puedes hacerles sentir lejanos a ti. Necesitas su presencia tanto como comer o respirar. No lo olvides nunca, ellos lo son todo para ti. Al salir del trabajo, ve raudo a su casa o ten un largo encuentro con ellos. Tu salud vuelve a estar pletórica, te sientes sano y saludable, lleno de vida y de amor para compartir. No te olvides de abrir tus brazos para recibir.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy es un día maestro. Sabes que si quieres endulzar un poco tu vida siempre puedes encender una vela de miel. Es muy efectiva. Hoy deberías de olvidarte de tus problemas cotidianos, que son muchos, abundantes a nivel personal y no te permiten ni hacer vida normal ni concentrarte en absoluto en ninguna actividad. Intenta estar animado y ver la botella medio llena porque te has acostumbrado a verla medio vacía y la negatividad está haciendo mucha mella en ti. A partir de ahora, cuando estés en el ámbito laboral, deja todos tus problemas en la puerta de entrada y concéntrate exclusivamente en tu trabajo. Así serás capaz de centrarte. Te costará algo de esfuerzo pues realmente la cabeza te estalla, hay demasiada información en ella.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, a veces tu ego te hace quedar extremadamente mal. Hoy, no lograrás callarte y te arrepentirás de todas las barbaridades que saldrán por tu boca. Un compañero te hartará y de ahí saldrá lo mejor de ti. Hace meses que llevabas aguantando el tipo, callando, sin decir nada. Hoy será el día en el que se oiga todo lo que piensas sobre él. No es tu amigo pero trabajas en el mismo cuarto. La semana será algo más violenta pero te quedarás muy relajado tras liberarte de toda esa basura que te carcomía. Sabes que siempre es bueno empatizar y jamás hay que faltar el respeto a nadie. Lo sabes pero no lo puedes evitar. Es triste que sucedan cosas como las de hoy. Suerte que tienes que no te echarán por ello. Ha sido todo un numerito pero no había testigos, tan sólo vosotros dos. Sé más adulto la próxima vez y discúlpate.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, la vida no es un camino de rosas y lo sabes. Hoy el trabajo te traerá un sinfín de complicaciones pero tú eres muy fuerte y podrás con todas ellas. Sobre todo, no se te ocurra desistir ni tirar la toalla, no puedes hacerlo. Sabes que puedes con todo y, por supuesto, como siempre, saldrás victorioso ante la adversidad. Por ello, como lo sabes, no te desanimes. Hoy pasarás un día horrible, espantoso pero mañana verás todo con otros ojos. Todo tiene solución en esta vida, todo excepto la muerte así que, es necesario que creas en ti, que puedes superar cualquier cosa en la vida. No seas tan dramático, la vida es una obra de teatro y tú la escribes. Aunque hoy hayas recibido malas noticias en el ámbito laboral, nadie te dice que puedan ser fantásticas dentro de dos semanas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, empiezas a preparar un viaje. Esta misma semana tendrás que desplazarte a causa de la actividad laboral. Deberás de preparar una presentación y hacerla de manera impecable, tú serás el encargado de exponerla al gran público. Estás muy bien considerado en tu trabajo y todo el mundo quiere colaborar contigo. Empiezas a tener una agenda muy apretada y eso te abruma, te agobia un poco. Cuando hay tanto volumen, te oprime y agobia. Cálmate y huye a la presentación. Quizás estés allí más relajado que en la propia oficina. Tu conferencia abrirá nuevas puertas a otros socios, tu carta de presentación será excelente. Acuérdate de ir vestido de un modo impecable. Estudia hasta el último detalle. Todo se tiene en cuenta.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, has decidido hacer un ritual para endulzar tu vida un poco. Nada tiene que ver con el amor. Quieres endulzar tu relación de amigos, tu relación con la comida o con tu jefe: es decir, quieres que tu vida se muestre un poco más alegre y respetuosa contigo. Sobre todo, necesitas ser dulce contigo mismo porque a veces tu carácter es tan agrio que da miedo, hasta tú mismo lo reconoces, por ello, trata de endulzarte la vida de la mejor manera posible: con helados, azúcar, velas de miel o amándote y mimándote. Haz ejercicios al respecto, te has de decir cada día lo mucho que te amas, sentir el amor de un cuarzo rosa e incluso darte masajes con miel. Es decir, endúlzate la vida en el sentido literal de la palabra. Verás cómo todo se transmuta y cambia.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy tu intuición y percepción estarán por las nubes. Sabes que la energía hoy es muy potente y activa automáticamente la fuerza que hay dentro de ti. Tienes muchos dones y lo sabes. Algunos ya están muy despiertos. Canalizas muy bien y tu intuición nunca falla. Deberías de utilizarlas más pues para ti es muy importante hacer las cosas bien. Eres sanador y con tus dones podrías encarrilar la vida de muchas personas. Lo sabes pero te da miedo, sobre todo porque todavía no has sido capaz de enderezar la tuya propia. No te ves capacitado de orientar o sanar a nadie. Primero debes de conseguirlo contigo. Empieza hoy mismo por ti, trata de canalizar y analizar bien tus pautas negativas. Pide ayuda y consejo a tus guías para sanar más rápido.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy te sientes muy bien, pletórico y lleno de vida. Has decidido que quieres hacer algo por los demás, por el mundo. Por ello, vas a comenzar en un grupo de voluntariado. Seguro que te sientes mejor contigo mismo y con tu entorno. Has decidido empatizar con los demás, restar importancia a tu ego, a sus súplicas. Tú no eres el ombligo del mundo y lo sabes. Cuando ves que todos somos iguales y compruebas además que hay gente mucho más necesitada que tú, tus prioridades cambian. Tu humor está cambiando, te sientes más relajado, mejor, más feliz. Empiezas a encajar más en el mundo. Esta tarde empezarás con tu primer grupo de voluntariado y eso te hace sentirte más despierto, vivo y con ilusión de construir un mundo mejor.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy tu intuición estará a flor de piel, la palparás en el ambiente. Haz preguntas al universo porque todas te serán respondidas en el transcurso del día. Sabes que tienes grandes proyectos de vida y ambiciones en tu cabeza pero, aunque se puedan llegar a cumplir, conoces el esfuerzo y la dedicación que te supondrá. Has de llevar a la práctica aquello que anhelas por más que cueste. Ten disciplina y llegarás antes a tu fin. Quien persigue un sueño, al final lo consigue pero por el camino pasarás baches y desilusiones; lo importante es no vencerse jamás, no tirar nunca la toalla. Empieza hoy a hacerte un pequeño plan con los pasos a dar, fechas y acciones. Hazlo real porque, de no hacerlo, nunca empezarás. Tómatelo en serio, ya no es un sueño, ahora es real, empiezas tú mismo a construir tu sueño. No lo demores durante años.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, hoy estarás lleno de vida, eres un brujo al que le afectan las energías y hoy, te ha de afectar, te endulzará la vida y la llenarás de amor, abundancia y salud. Hay que endulzarse la vida bien con pequeños trucos, bien con amigos o con pareja si la hubiera. Haz hincapié en que todos los pensamientos del día de hoy sean positivos y si alguno es negativo, automáticamente digas cancelo y lo repitas en positivo. Es vital que quieras que una energía del amor esté contigo día y noche. Llama a los Ángeles del Amor o si quieres al Arcángel Chamuel. Todos los días pueden ser once si así lo decides. Tienes a todos los arcángeles esperando a que les preguntes para contestarte. Empieza, al principio no te saldrá pero, al final, será cuestión de práctica. No pararás.

Fuente: Astrocanal