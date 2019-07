Horóscopo del día 10 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 10 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu relación es perfecta, todo va viento en popa y no hay adversidades a la vista, en consecuencia, es mejor que así siga y no crearlas. Olvídate del pasado de una vez por todas y no saques temas duros de los que no deberías dialogar jamás. Entierra el pasado y todo lo que conlleva, sea por tu parte o por la una parte de tu pareja. Déjalo estar. Lo único que produce es un dolor terrible. No hagas eso. En lo concerniente a tu economía, una administración comienza a marchar. Has de saber que dará los resultados prometidos y esperados; no te inquietes, deja que sucedan las cosas a su debido tiempo. Comienzan a aparecer las soluciones que precisabas en tu camino, frente a ti. Eso te calma y te sosiega pues es esencial mantener la calma a nivel interno. Las cuestiones monetarias están verdaderamente bien auspiciadas por ende, todo está bajo control. Si tienes hoy algún acto social, evento o conferencia, no dejes de ir. Será entretenido y entretenido. Cambiarás de aires.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, se presenta un trabajo bien interesante para ti. Será algo que tenga mucho éxito y se hará juntamente con los empleados de tu trabajo. Ahora, en estos momentos, todo puede suceder, tanto en lo personal como laboral, como de cualquier otra clase. Aun así, jamás debes olvidar que la realidad se impone. No sueñes nunca despierto, mantén los pies verdaderamente bien anclados al suelo y las ideas muy, muy claras. En el caso de estar en situación de desempleo, te llegan noticias fantásticas al respecto. Prepárate para iniciar de nuevo tu actividad laboral, será un éxito. Tu salud es buena pero podrías haberte puesto a dieta a causa del tiempo en el que estamos. Si se te ha ocurrido hacerlo, no se te ocurra mudar drásticamente de una dieta a otra. Es realmente posible que tu cuerpo acabara engordando debido al cambio repentino. Cada dieta se basa en el consumo de ciertos comibles y se estudia el orden en el que se ingieren para que provoque una reacción química. Por esta razón, mantente en el mismo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, ten cuidado con lo que deseas por el hecho de que tus deseos se cumplen. Los temas bloqueados comienzan a moverse, a activarse. Esto es esencial para ti tras el bloqueo al que has estado sometido. La prosperidad, poquito a poco, comenzará a acercarse a tu vida. Debes aprovecharla. Debes hacer limpia en el hogar: cualquier objeto que ya no sirva o ya no sea de tu agrado, debe desaparecer. Será provechoso para ti. Estás de enhorabuena. El amor te sonríe: tu deseo más apreciado, el que más deseas y anhelas, se cumple para ti. Expresa lo que sientes, lo que amas, lo que tu corazón grita pero no es escuchado. Debe salir toda esa amargura, sofocación y sufrimiento. Debes dar paso al amor más profundo y genuino. La llamada del ser que te importa y al que amas, cambiará todo tu planeta, sobre todo el sentimental de una manera absoluto. En comparación con campo laboral, te espera una sorpresa verdaderamente agradable. Vas a poder hacer un trabajo o una actividad ideal para ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, aparta la sofocación de tu vida. No debería importarte nada de lo que has escuchado. Deja de elucubrar, de pensar en los celos, de imaginar situaciones y de perder tu tiempo. Sé práctico. Pregunta a tu ser amado todo lo que quieres saber y te responderá. No tengas miedo de percibir la verdad. Si no te atreves, no hagas nada, solo observa. No está en tus manos mudar la situación con lo que, si no te quieres complicar más tu existencia, déjalo pasar. Esto es, mantente al lado. Sé listo, todo fluye en esta vida y está en incesante movimiento por tanto, pasará, cambiará, se renovará. Con respecto a tu situación laboral, todo comienza a calmarse, a arreglarse. Cualquier posible molestia se desvanece quedando en el olvido. Hoy te sientes apacible, en paz contigo. Por fin esas personas tan perjudiciales que te hacían perder tu fabuloso tiempo, se alejan de ti. Aprovecha ahora para trabajar a tus anchas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy es un día ideal para comenzar a aclarar el embrollo. Aclara la situación, tu entorno está muy revuelto. Está en juego tu relación de pareja e incluso peligra tu vida íntima, sexual. Debes volver a dejar que tu vida fluya, que todo se armonice pues está totalmente desequilibrado. Vuelve tu ser amado, ocurre ese encuentro mágico entre los 2. Lo volverás a intentar, los 2, pues es cosa de dos. Mantente tranquilo; no permitas que las circunstancias te abrumen. Sé moderado en tus actos y resérvate para la gran noche: esta velada puede ser única y mágica si así lo quieres. En el trabajo, vas a deber poner todo al día, cumplir con tus deberes y obligaciones, proseguir con tus tareas pendientes. Tienes mucho pendiente de hacer. Pero déjalo allí, que tus obligaciones laborales no lleguen a tu hogar. Debes separar verdaderamente bien los 2 terrenos. En casa, déjate llevar. Eres un trabajador nato pero, no debes basar tu vida solo en el trabajo. Errarías, hay sensiblemente más. Disfrútalo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy puede ser un lleno de pasión. Tu situación cariñosa va a dar un giro esencial. Se va a convertir en algo intenso, pasional, candente. De ahora en adelante, vas a disfrutar de tu sexualidad como parte indispensable de tu vida de pareja. Aprende a ser feliz. No cuesta tanto, es cuestión de querer. Las influencias astrales actuales, te asistirán a solucionar cualquier sutileza o equívoco entre vosotros. Deja de preocuparte por nada, todo va a ir sobre ruedas. Harás lo propio en tu situación: probablemente todo siga adelante con un nuevo empuje, vital o bien decidas dejar algo que carecía de sentido continuarse. Todo fluye con facilidad: tu vida y tus temas por norma general. Con respecto al trabajo, ahora es el momento de encontrar aquello que buscas, lo que de verdad deseas. En el caso de estar buscando activamente empleo, aunque aún no lo hayas encontrado, estás muy cerca de conseguirlo. Hoy es un día de promesas y sorpresas. Tu porvenir laboral se presenta espléndido.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, haz lo que haces siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia. Sigue tus corazonadas. Hoy, es un día esencial en el tema del amor. Deberías tener un detalle, por mínimo que fuera, cara tu ser amado. Hay veces en la vida, que no precisas justificar un día para decirle a otro ser o probarle que le amas con el alma. Hazlo, te sentirás tan bien al ver el gozo y el amor de la otra persona cara ti, que desearás repetir. Tu economía prospera a pasos desaforados. Arrancarás un nuevo negocio que te traerá unos ingresos inusuales. Vas a querer un cambio notable a tu alrededor, increíble. Un ser verdaderamente querido por ti, sea tu pareja, tu mejor amigo o amiga o alguien que está realmente muy próximo o vinculado a tu vida, va a recibir una oferta laboral muy buena. Te vas a alegrar por tal circunstancia, es esencial para ti además. En el caso de estar en situación de desempleo, Librano, tendrás buenas noticias al respecto. Están al caer.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, has de estar preparado para todo. Hoy va a ser un día duro para ti. Escucharás una confesión que no te dejará indiferente: saltarán tus alarmas internas, no darás crédito al respecto. Por esta razón, debes saber olvidar. Debes estar listo para todo. Estás en calma, dulce y relajado y tal vez por esta razón, al hacer llegar tanta paz, has logrado desactivar el silencio de tu compañera. Se ha sentido tan cómoda cara ti, que te ha hecho una declaración real sobre unos hechos que te han dejado atónito, sin palabras. Ámale, no le dejes ahora que ha desnudado su alma. Debes mostrarle todo tu amor, ternura y compasión. Los hechos son duros y muy difíciles de digerir pero, para eso estás , para hacer llegar esa paz perdida que tu compañera ahora no puede ver. Calma su desasosiego, será lo mejor. Se han logrado solventar todos los inconvenientes laborales existentes. Tus dolores de cabeza han llegado a su fin. Disfruta.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, comienzas a examinar tu situación sentimental. Es hora de mudar ciertas pautas, reglas y hábitos. Debes cuidar tu imagen personal, tus modales, tu forma de vestir o de conversar. Tienes ese toque de distinción que te diferencia de otros, ámate. Va a aumentar mucho tu atracción cara el resto. Tanto tu pareja actual como el resto, observarán pendientes todo lo que suceda. Mucha gente estará pendiente de tus cambios y no solo amigos o familiares: en el trabajo, serás el centro de atención. Te observarán a su forma. Fluye con la vida, déjate llevar y todo el Universo estará a tus pies. Estás lleno de energía vital, estás alegre, lleno de vitalidad. Aprovecha tanta energía para emplearla en tu trabajo: ordena y planea todo lo que puedas, sigue organizando todo. De esta forma se hace más entretenido y soportable a la par que práctico. Sigue haciéndolo como hasta el instante. Rendirás el doble y tu productividad va a aumentar. Sigue así.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, organiza tu vida. Es la única forma de sostener el control. De este modo, sabrás lo que debes hacer, tus obligaciones, tus ratos de ocio y hasta tu economía y tus ingresos. Debes tener control sobre tu vida. Tú eres un ser verdaderamente organizado y ordenado pero, últimamente estás desconocido. El amor se presenta con una gran sorpresa. Tu vida íntima va a mudar a mejor y todo va a evolucionar. Debes organizar incluso tu vida sentimental. Precisas aclararte para poderte compensar. Es imperativo que logres que la armonía entre en tu vida. Hoy, tienes ganas de comerte el planeta, de hacer muchas cosas, de llegar a todo. Aunque esto no es muy real. Siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia, ve punto por punto si no quieres caer y volver a comenzar. Nunca te apresures; siempre y en toda circunstancia y en todo instante hace, con el tiempo, volver atrás. Da pasos más, cuando los des, que sean concluyente, con resolución. Verás qué bien. En el trabajo se te presenta una gran disyuntiva. Vas a deber meditar la contestación.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, nuevas situaciones aparecen en tu vida. Habrá imprevisibles positivísimos como la posibilidad de ser ganador hoy en los juegos de azar o en cualquier concurso o apuesta y en negocios que aflorarán sobre la marcha. Ten cuidado con tu actitud o tus prontos. Tu ímpetu repentino podría jugarte una mala pasada. Algo ocurrirá que no te guste en demasía. Intenta no enfurecerte. Tómate las cosas con deportividad y asimismo intenta quitar hierro al tema. Da a cada cosa la relevancia justa, ni más ni menos. Las defraudes en la vida, son lecciones que nos toca estudiar o aprenderlas. Son nuestros maestros diarios. El amor te sorprenderá. Alguien muy próximo te ronda, te observa en el buen sentido. Se ha enamorado completamente de ti. Ahora que lo sospechas, no lo dejes pasar. Dale una ocasión. Respecto a tu trabajo, hoy aflorarán situaciones que te harán quedarte más rato, quizás hacer horas extra. Soluciónalas.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, quieres expresarte y decir todo lo que llevas dentro pero, ten mucho cuidado con lo que aseveras. No hables más de la cuenta por el hecho de que te arrepentirías muy, muy pronto. Sería peligroso. No confíes tus secretos y menos los de el resto. Traería consecuencias lamentables. Sobre todo, no hagas daño sin costo por el hecho de que, la vida, te lo devolvería ya antes que te dieras cuenta. Esto es, en lo posible, sé la persona más prudente del planeta. No engañes a tus seres queridos. Con respecto a tu economía, la fortuna te ronda, llega a ti. No te inquietes, está muy próxima. Referente a un viaje programado, será positivísimo para ti en lo concerniente al tema financiero se refiere. Estate al tanto, está al caer. Tus planes trazados saldrán a la perfección. Hoy, la influencia planetaria es muy provechos para ti. Verás de qué forma ese aspecto energético tan positivo, te ayuda a aumentar tus posibilidades para encontrar un puesto o progresar el que tienes.

Fuente: Astrocanal