Horóscopo del día 10 de julio de 2018

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás hecho un gran seductor. Hoy por la mañana, sin saberlo, te darás cuenta de ello. Un par de personas te lanzarán unos piropos un tanto subidos de tono. Hasta el día de hoy, no eras consciente de tu poder de seducción. Eres grande, apuesto, educado: las mujeres te miran y se sienten atraídas por ti. Desde luego, empieza a creerte quién eres porque, si de verdad quieres estar con alguien a nivel de pareja la tendrás, lo lograrás. Además, no sólo posees esa belleza y esa luz exterior, es que es el reflejo de tu luz interna: desprendes mucha luz y raudales de energía positiva. Sé tú mismo, con humildad y llegarás tan lejos como te propongas. Desde luego, si en este momento de tu vida quieres estar en pareja o buscas a esa persona para ti, la atraerás a tu vida cotidiana: aparecerá de la nada. Tu energía es pura y cristalina, tiene mucha fuerza.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Tu vida desorganizada, es caótica y no entiendes nada. Has de mirar más allá. Haz el ejercicio de ver lo que nadie ve, de ir más lejos y darle otra interpretación a las cosas. De no hacerlo, no sabrás hacia dónde has de moverte. No estás bien, es más, estás a punto de tirar la toalla porque no sales de esa encrucijada. No desesperes, hoy te llegará una noticia o señal que todo lo cambiará y transmutará. Has de saber interpretarla porque, cuando lo hagas, verás cómo por fin todo encaja. Tu vida, como la de todos, es un puzle gigante y con esta pieza, sabrás encajar y posicionar las otras. Te dará la luz que te falta. Haz un esfuerzo más porque la felicidad te llega a raudales, no abandones ahora pues sería una pena. Nadie dijo que la vida fuera fácil pero ahora te queda lo mejor.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, conoces la Ley de la Atracción, pero a veces no la practicas como debieras. Ésta te dice que atraes todo lo que está en tu misma vibración, en tu misma onda. Por lo tanto, a mayor preocupación y miedo, tu vida se convertirá en un infierno lleno de dudas, miedos y otras cosas desagradables. Pero si quieres vivir situaciones felices, sabes que no necesitas nada más que emitir felicidad y luz: así todo lo que venga a ti será pura luz, la mejor de la mejor. Por lo tanto, da todo lo que te gustaría que te dieran a ti y volverá a ti un sinfín de bondades que disfrutarás en demasía. La vida es muy simple por más que te la quieras complicar. Si tus pensamientos son los idóneos, todo será alegría y amor, si te obcecas en vivir en la negatividad con un sinfín de pensamientos destructivos, todo irá mal y se acercará a ti la enfermedad. Tú eliges.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, descansa tras todo el ajetreo. Estás forzando mucho tu cuerpo, demasiado. No paras. Trata de dormir y de recuperarte un poco porque tu energía está bajo mínimos. Has de remontar. Descansa, túmbate al sol o date un masaje, no hagas nada, ni siquiera deporte o actividad física. Tu agotamiento es extremo y necesitas reposo absoluto. Olvídate de nervios, recados, actividades o visitas. Hoy no vas a hacer nada, estar tumbado, en horizontal. Come de un modo saludable porque tu alimentación es deficitaria. No te alimentas convenientemente. Integra las frutas y verduras en tu nutrición, sobre todo las de temporada, come alimentos crudos que aportan mucha energía vital. Tu sistema energético no está bien y te has de cuidar. Respira, oxigénate, duerme, bebe mucha agua y come bien. Toma el sol y deja que la brisa del mar te recargue.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, has de meditar todo lo que puedas. Hoy dedícate el día a ti, a tus cuidados personales, a sentirte bien. Si conoces la técnica de Reiki, date todo el rato que te sea posible. También podrías ir a algún lugar para que te hicieran un equilibrado de chakras. Realimente has de aumentar tu energía porque tienes varias fugas energéticas en tu cuerpo y en la actualidad tu nivel energético es muy pobre. Piensa que, como si fueras un aparato, has de recargarte para poder funcionar al cien por cien. Ahora funcionas a medio gas, estás sin fuerza. Tras una sesión verás en ti los resultados, al menos te sentirás confortable, con más fuerza, más relajado y recargado de buenas vibraciones. Atraes a bajos astrales y vampiros psíquicos, a gente de baja vibración que te desgasta y agota. Intenta alejarte de ellos si te es posible. Trata de hacerlo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empieza a hacer deporte, vete al gimnasio a practicar o a un parque a hacer estiramientos y a correr. Te has de poner en forma. Tu cuerpo no está ágil sino todo lo contrario, tienes muchos kilos de más, grasas acumulada y hasta celulitis. Tu figura hay que modificarla, ya no sólo por belleza y estética, también por salud. Ese sobrepeso es indigno, no puedes seguir así, es muy nocivo para tu salud. Pon de tu parte y si así lo quieres puedes llamar mañana mismo a un médico nutricionista, también podrías optar por un entrenador personal. Ambos dos te cambiarán la vida. Eres muy joven para encontrarte en esta situación. La vida es corta y hay que disfrutarla y tú no lo haces. Quítate esos complejos y empieza a disfrutar del regalo de la vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, disfruta de cada momento de tu vida. Hoy has decidido hacer una excursión a una poza, en plena naturaleza. Allí pasarás el día rodeado de amigos, nadando y tomando el sol. Come al aire libre, anda descalzo y abraza árboles. Has de estar en comunión perfecta con la naturaleza. Tú eres parte de ella, estás muy conectado a todo el reino vegetal. Entiendes a los árboles aunque no hables su idioma, te fascinan las plantas y las flores, todo tipo de hierbas sanadoras. Sabes que la naturaleza es salud y está muy relacionado con tu concepto de la vida y tu profesión. Pasarás un día alucinando de la belleza de los parajes y de toda la flora que existe. Coge agua del manantial, tiene muchas propiedades benéficas, usos curativos. El agua de la ciudad nada tiene que ver con esta maravilla.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy quieres estar solo, sin compañía de tu familia ni nadie en particular. Solo de verdad. Te encanta disfrutar de tu casa en soledad pero no es siempre posible porque hay visitas, hijos o padres que van y vienen. Pides y exiges un rato de casa para ti, unas horas sin ser molestado. Nunca has podido tener tu espacio, tu jardín secreto, una zona donde nadie pueda entrar. Siempre has estado rodeado de novias y esposas y ahora pides tu libertad, hacer las cosas como quieras sin que nadie opine de ti. A veces presentas un cuadro digno de una persona depresiva con sus bajones enormes pero otras como hoy es una cuestión de sentirte libre, actuar bajo tu prisma, con tu Libre Albedrío y sin ninguna energía alrededor tuya que pueda interferir en tu vida.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, este verano comienzas tu transformación personal y eso no solo incluye el aspecto físico, también el aspecto mental y emocional. No sabes si serás capaz de cambiar por dentro, tu interior, porque por fuera es muy fácil para ti si alguien te asesora. Pero cambiar tus vicios y patrones negativos de toda una vida, no te ves ni capaz ni preparado para ello. Empieza por lo fácil: cambio de estilismo y peinado y ya cuando profundices, ya harás lo que consideres. Es difícil cambiar la esencia de la persona, las Flores de Bach son una buena ayuda para ello. Aprovecha el verano, son más fáciles los cambios: el cuerpo está moreno, estás relajado, tumbado en la playa y todo invita a relajar el alma y el espíritu. No estás con la crispación absoluta del trabajo. Se está mejor.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, vete al parque a correr, levántate pronto y sal a respirar aire puro. Te hace falta desintoxicarte, respirar, soltar todo lo malo que generas y liberar cierta tensión acumulada. El deporte es lo mejor que puedes hacer, para ti es tu mejor medicina pues hace que te desprendas de todo lo que ya no quieres en tu vida. Sal cada mañana pero si no te lo puedes permitir por falta de tiempo, al menos sal los s o festivos. Verás cómo te sientes tras una hora. Si no puedes correr, anda y mientras, inhala todo ese oxígeno, haz ejercicios de respiración y abraza árboles: transmutarás la energía, se quedarán con tu lado más oscuro. Todo es sanación, estar en un espacio verde lo es y hacer deporte y llevar una vida sana todavía lo es más. Apuesta por el deporte.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tienes que salir de esas cuatro paredes. Te pasas el día sentado en la oficina delante de un ordenador y la otra mitad del día en el sofá delante de la televisión. Has de romper con tal monotonía. Ponte unas zapatillas de deporte, ropa cómoda y ponte a andar. Empieza por pocos kilómetros y ve aumentando progresivamente. Será divertido, al principio muy cansado hasta tomar este hábito saludable pero luego te creará adicción y no podrás estar ni un solo día sin ir a andar. Es perfecto para tu salud y para la vida sedentaria. Ahora que ya has entrado en razón, además podrás aprovechar para adelgazar, quitarte esos kilos de más. Sigue una dieta a la par y verás con qué rapidez sucede todo. En un abrir y cerrar de ojos habrás moldeado tu cuerpo, estarás más tonificado.

Piscis, no sabes lo que quieres. El día que concretes tus sueños, que le pongas olores, sabores, caras, imágenes y sentimientos vendrá el sueño a ti. Mientras tanto, el sueño está danzando en la sopa cuántica. Has de ir siempre hacia un sitio determinado y conocido. Si a mitad de trayecto cambias, tu sueño pierde fuerza y ya no llega a destino, se estanca y pierde por el camino. Coge un papel y apunta tu sueño, concretiza el qué y luego descríbelo teniendo en cuenta los cinco sentidos. Sólo así lo lograrás. Te pierdes por las ramas, tu mente es tan compleja que no te aclaras. En la vida, solo puedes llegar a algo si sabes lo que quieres y dónde está, entonces se hace real y se materializa a su debido tiempo. Ten en cuenta la Ley de Gestación, es necesario que transcurra un tiempo.

Fuente: Astrocanal