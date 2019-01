Horóscopo del día 10 de enero de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 10 de enero de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, es posible que esté pasando unos días con molestias e incluso fuertes jaquecas. Si así fuera, trate de parar su ritmo laboral, frénelo o párelo por completo si tales molestias le imposibilitaran para realizar sus funciones diarias. Sabe que el trabajo es primordial en su día a día, le hace sentirse realizado pero nunca olvide que sin salud no habría trabajo. Cuídese, el cuerpo podría estar dándole pequeños avisos. Es posible que comience a darse cuenta de que, en muchas ocasiones, es usted mismo la persona que más se limita, es decir, trate de ser más flexible, sobre todo hacia usted mismo porque no tendría sentido que sin darse cuenta fuera usted mismo el que se tirara piedras sobre su propio tejado. Si fuera su caso concreto, deje de hacerlo, relájese.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, sabe que la libertad está en uno mismo, empieza en el interior de las personas. Actualmente, podría tener dinero, amor, una mansión y un trabajo perfecto y podría igualmente sentirse atrapado en su propia vida, en su rutina o angustiado. Intente ver la vida con unos ojos más constructivos si fuera usted alguien que prefiere ver la botella medio vacía o que en este momento de su vida sólo es capaz de verla así. Transmute su supuesta tristeza o frustración y conviértala en algo mejor. El cambio siempre reside en el interior de uno mismo. Empiece a generar un cambio desde dentro y verá cómo, en semanas, se propaga hacia fuera. Sea muy consciente de su propia transformación si lo desea, sobre todo a nivel interno. Suelte y libérese.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, llame a su amigo. Necesita exteriorizar todo lo que está aconteciendo en su vida. A veces se siente solo e incomprendido aunque esté rodeado de personas fabulosas que le comprendan. Sabe que es un ser que por regla general, sufre demasiado porque todo se lo toma muy a pecho: suelte, no lo haga, nada es tan importante ni tan dañino. Tanto lo bueno como lo menos bueno no deberían de afectarle en su día a día. Trate de controlar su parte más emotiva pues es la que no le deja, en ocasiones, vivir en paz. Apueste siempre por la felicidad. Reúnase con personas que le hagan reír o sonreír. Lo agradecerá. Dedique parte de su tiempo para pasear o frecuentar lugares con encanto, así su mente descansará y cambiará sus pequeños avatares por algo mejor.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, aunque muchos sentimientos diversos y dispares lleguen a su corazón, trate de filtrarlos. Está ante una situación confusa en cuanto al amor se refiere. Podría darse la tesitura de haber conocido a una nueva persona pero seguir viviendo con su ser amado. Piense bien si esa persona es algo más, si quizás lo único que necesita sea una persona cercana para hablar, nuevas amistades. Si se siente algo confuso con respecto al amor hacia su pareja, recapacite, mantenga una charla con esa persona. Sabe que la fidelidad es importante para usted pero su búsqueda de la felicidad también. Las dudas podrían acompañarle en este periodo de su vida, no se preocupe, un buen día se levantará y se habrán disipado como por arte de magia.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, es usted una persona con mucha personalidad, con las ideas muy claras así que, no permita que una tontería le hiciera venirse abajo. Si sintiera algún bajón importante, una inseguridad momentánea, recurra a sus propios métodos y fuerza interior para volver a ser el que siempre ha sido, con su personalidad de hierro, inquebrantable. Cambie su actitud y si se sintiera algo decaído, haga lo posible por subir ese ánimo lo antes posible. Podría irse de compras y adquirir algún objeto que le apasionara. El deporte le aportará mucha calma interior, por ello, debería de practicarlo cada día. Por un lado, toda la energía sobrante la expulsaría y en el caso contrario, le haría sentirse más enérgico, más fuerte, con ganas de afrontar el día a día incluso aunque surgieran dificultades por el camino.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, se siente optimista y feliz así que, disfrute de los suyos, no desperdicie ni un segundo de tan buenas vibraciones. Al compartir su alegría genera buenas vibraciones a su alrededor. Una época de bonanza se aproxima, la fluidez del dinero en su vida será una constante así que aprovéchela pero, mientras suceda, sea cauto con sus gastos pues en ocasiones son superiores a sus ingresos. Controle sus gastos mensuales y sepa en todo momento de cuánto dispone. Una oportunidad laboral pudiera aparecer si comienza a buscarla en la dirección adecuada. A veces se empeña en ir por diversos caminos cuando el filón que le traería prosperidad estaría en otro camino aún sin explotar. Investigue, abra sus horizontes laborales y sus expectativas y verá qué pronto encuentra su lugar perfecto.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, es posible que tenga bastante papeleo por delante, bien a nivel personal, laboral o familiar. Podría verse envuelto en medio de una herencia, que tuviera que decidir ciertas pautas o tomar partido por alguna de las partes. Ciertamente, podría tener que tomar alguna decisión importante para su futuro próximo. Si fuera así, tómese su tiempo. Un dinero extra estará a punto de hacer su aparición. Aproveche bien ese dinero extra, incluso podría utilizarlo para saldar algunas cuentas o deudas pendientes si es que las pudiera tener. Trate de llevar su economía doméstica de la manera más transparente y ordenada que pueda. La casa y la vida son un reflejo de cómo se encuentra su interior, de su esencia. Hágase más caso a usted mismo. Es posible que sólo actúe y no se haya parado a pensar en lo que realmente necesita en este período.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, su sensibilidad podría estar siendo extrema estos días, por ello, trate de ponerse una buena coraza o intente hacer menos vida social. Sabe que en el calor de su hogar sería más difícil que alguien pudiera herirle. Por lo demás, el trabajo le podría traer prosperidad y felicidad. El ambiente podría estar más distendido que de costumbre y eso afianzaría lazos de amistad entre compañeros. Si aún no lo hubiera hecho, trate de hacer surgir esa amistad con quien se sienta más identificado. Su economía doméstica podría estar algo estancada, con dificultades para llegar a fin de mes pero, no se preocupe porque siempre podría existir alguna entrada extra que no espera como algún premio en los juegos de azar. No se preocupe antes de tiempo pues no tendría sentido alguno hacerlo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, trate siempre de llevar un equilibrio, sobre todo de su faceta laboral si la tuviera y de la familiar o personal. Sólo así podrá prosperar y avanzar con total tranquilidad. En ocasiones, cuando la balanza se inclina hacia un lado, surgen disputas. Por ello, para evitar cualquier controversia, organice muy bien su tiempo y sea lo más feliz posible. Si decidiera, en el ámbito amoroso, tener alguna aventura sentimental, sea cual fuere su relación o situación actual, sea discreto si quisiera que esa relación se mantuviera en el anonimato. Es posible que ahora esté decidiendo sobre un tema laboral: quizás su futuro podría ser otro muy diferente y decantarse por formar su propio negocio o empresa. Estudie bien la situación y obre en consecuencia.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, la armonía y el equilibrio deberían de ser la base de su vida actual. Pero, es posible que, para que una situación se arregle y esté equilibrada, previamente haya que realizar ciertas acciones. Podría ser ahora cuando ciertos movimientos se llevaran a cabo y fuese un momento en el que sería factible desequilibrar su vida para, posteriormente, poder gozar de una vida tranquila y una paz interior si es lo que usted busca. Si no lo hiciera, sería muy libre de salir y entrar, de tener una vida social repleta de amistades nuevas. Podría, en ese caso, disfrutar como hace mucho tiempo no lo ha hecho de su vida social. Se podrían reajustar sus amistades: unas nuevas ciertamente podrían entrar a su vida pero otras se irían poco a poco, cuando fuera su momento.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, generalmente usted es un ser que empatiza siempre con los demás, es muy solidario y le gusta ayudar pero podría ser que esta vez debería de poder pedir ayuda para sí mismo porque sería usted mismo quien no sabría hacia qué lado caminar cuando todo pudiera estar en el aire. La vida le hará tomar una decisión pronta de gran relevancia la cual podría incidir no solo en la vida actual sino en su futuro a largo plazo. Es muy probable que el gran paso ya haya sido dado y hubiese comenzado ya la preparación al cambio de su nuevo ciclo de vida. Recíbalo con alegría porque aunque pueda asustar en principio, a la larga será muy beneficioso para todos los Acuario que se pudieran encontrar en esa tesitura. El comienzo de un nuevo ciclo traerá muchas bondades a los afortunados.

Piscis, es usted una persona con suerte aunque a veces ni usted mismo se lo llegue a creer. No deje de probar a participar en concursos o lotería o cualquier juego de azar porque podría ser premiado su número y ganar una cantidad importante de dinero. No subestime a la suerte. Es posible que entre sus actividades sociales alguna esté destinada a la ayuda del más necesitado; es un ser solidario que le gusta ayudar y empatizar con los demás. Posiblemente, seguirá prestando su ayuda una larga temporada. Si no estuviera metido en ninguna causa social, podría quizás querer participar de algún modo con causas sociales. Mire las redes sociales y si alguna le llamara la atención, infórmese al respecto. En cuanto al amor, podría dar un paso más con su pareja e incluso podrían haber decidido tener familia o ampliarla.

Fuente: Astrocanal