Horóscopo del día 10 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 10 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, evita cualquier tensión conyugal o con tu pareja actual. Es fácil no discutir, se pueden dejar al margen ciertas ideas o temas y nadie sale perjudicado. Además, así sigues siendo la misma persona, no has de cambiar tu interior, ni debes hacerlo. Si respetas la parcela de cada cual, pronto darás otro paso con ese ser que te acompaña en el camino, queréis una unión del tipo que sea. Por ello, trata de tener cierta armonía y equilibrio para dar cuanto antes ese paso que te queda por dar. En el fondo, Aries, estás deseando que pase ya. Te gusta mucho sentirte amado y protegido, contemplado. No permitas que algún familiar entrometido quiera destruir o dañar un amor tan perfecto. Mantén el ámbito familiar aparte de tu relación sentimental, no casan bien.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, aunque aparentes mucha calma, eres consciente de que ya ha comenzado una relación pasional muy intensa, no conoces su duración, no sabes lo que durará ni cómo será, tienes miedo en perder tu templanza, en dejar salir todo aquello que ahora se mueve por dentro de ti, es una revolución total; te podrías incluso asustar porque crees que pondrían salir de golpe toda una vida de situaciones y circunstancias sobre tus vivencias, tu gestión emocional pues son emociones encerradas pidiendo salir. Tu familia está preocupada por ti y eso aún te pesa más: por un lado, has de calmarles y por otro, ponerte una gran máscara para que no te descubran. Haz lo que mejor te sienta, tampoco estás obligado en dar explicaciones a nadie.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, eres un caso perdido. Realmente amas tanto a tu pareja que ni enfadarte con ella sabes, no puedes. Le consientes todo y aunque te enfades unos días, te es imposible no llamarla o buscarla. No sabes vivir sin esa persona así que, aunque supuestamente te hayas enfadado, te disculparás y vendrá la reconciliación. Tras la tempestad viene la calma. Disfruta de unos días apasionados con tu ser amado. Puntualiza ciertas cosas que no deberían de seguir así. Incluso en las relaciones mejor avenidas, es necesario saber plantarse y tener ciertos límites. Aunque le ames y le adores, ponlos. Os irá mejor a los dos, os respetaréis en demasía. Te sientes pletórico, lleno de vida, tu energía positiva sale por cada poro de tu piel.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, para, relájate. La vida te está pidiendo que pares unos días y si no lo haces, ciertamente te hará parar de otro modo: sea con un catarro, malestar general o una leve enfermedad. Tu sistema energético está bajo mínimos y con la salud no se juega por lo tanto, haz lo que sea para recuperar tu energía: date un masaje relajante, unas sesiones para armonizarte. Duerme, come saludablemente o no hagas nada, estar tumbado. Es la solución más barata y la que mejor te vendría: reposo absoluto y buena alimentación. Has de descansar y oxigenarte: reponer fuerzas para acabar bien el año. Estás extenuado. No fuerces más tu sistema energético. Tu economía remontará gracias a un golpe de suerte. Si a veces jugaras a juegos de azar, prueba estos días pues la suerte está de tu lado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, olvídate del trabajo el fin de semana, lo tuyo es obsesión. Parece que no tengas vida, ni personal, ni social. El trabajo siempre se interpone en tu vida y eso no es normal. Plantéate qué te ocurriría si te despidieran o estuvieras enfermo: no lo soportarías. Has de transformar tu vida porque es muy peligroso lo que estás haciendo ahora. No puedes actuar así. Es decir, vuelcas toda tu energía en un trabajo y dejas de lado, sin preocuparte, toda tu vida. No sabrás qué hacer, te sentirás perdido y sin rumbo. Te levantarás igual de pronto, no tendrás faena ni recados ni llamadas telefónicas. Y te darás cuenta de que no sabes vivir sin trabajar. Te inventarás algo para estudiar o para refugiarte en la lectura de un buen libro o de apuntes. Es decir, si no hay trabajo, ocuparás tu tiempo investigando, leyendo o escribiendo, incluso estudiando.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, sabes que colean asuntos que no has cerrado a lo largo del año. Con este nuevo año, antes de finalizarlo, tendrías que ser capaz de ir cerrando puertas. Y sabes cómo hacerlo, tienes todas las herramientas para ello así que, ponte a trabajar: haz llamadas, escribe cartas o ten las reuniones que consideres para ir zanjando temas que te afligen o molestan. Por otro lado, tu pareja te dará una gran sorpresa, podrías ser muy feliz si te preparara una cena sorpresa a la luz de las velas. Si no estás en pareja, incluso si no te lo has planteado, si sales estas noches, la vida te pondrá delante de ti a alguien que podría beber los vientos por tu persona. Así que, si te quieres enamorar, tan sólo has de salir de las cuatros paredes que te separan del amor y del mundo real.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás encantado, cada vez haces más grande tu círculo de amistades. Y realmente, tú no haces nada: te los presentan o aparecen nuevos compañeros de trabajo. Siempre existe alguna persona que aparece de la nada. Pero estás conociendo gente extraordinaria que te está haciendo la vida más fácil. Estás mucho más alegre y feliz, te sientes muy bien, joven, con mucho para dar y que aprender. Pero también estás cambiando a nivel personal. Sabes que tienes mucho dentro de ti que puede sorprender a muchas personas. La vedad es que tu autoestima cada vez sube más, estás encantado con tu vida, con la gente nueva que te rodea y que te hace sentir tan bien. A su vez está desapareciendo mucha gente de tu pasado reciente pero, te da igual. Sabes que sobraban en tu vida, que ya no tenían cabida en ella.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, sigue tus corazonadas y déjate llevar por el impulso de tu corazón, hazle caso pues nunca miente. Aunque algo te parezca increíble, con grandes trabas o dificultad, si de verdad te corresponde, si es para ti, no pierdas la esperanza porque así se mostrará. Sabes que la esperanza es lo último que se pierde y debes de creer en ello. Persigue tus sueños y seguro que son tuyos, se hacen reales. Si se mostrara alguna dificultad en el trabajo, sortéala, lo harás fácilmente, tan sólo piensa con anterioridad la acción a realizar; una vez hecha, el resto irá solo, se deshará cualquier embrollo, se disolverá. Tus planes de vida cada vez son más nítidos en varios aspectos, sobre todo en el afectivo y en los temas laborales. Y al ser así, te es mucho más fácil llegar desde donde estás hacia donde te diriges. Lo tienes todo muy bien señalizado, siga andando.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, en la vida, hay que saber esperar, en la vida todo tiene sus tiempos y no los puedes adelantar. Has de fraguarte el camino, prepararlo para ser capaz de hacer algo, has de prepararte para lo que llegará. Todo conlleva un esfuerzo y una preparación hasta llegar al premio final, lo que tú has pedido y más deseas. Sabes que llevas las riendas de tu vida y tú decides tu destino, nadie más lo hará por ti. Las invitaciones estarán a la orden del día, yendo a fiestas o diversos acontecimientos locales. Podrías asistir a una exposición, bautizo o cena de amigos o de empresa. Estas noches serán muy dadas a compromisos de cualquier tipo pero, sobre todo, de índole navideña. Comienza a disfrutar del espíritu de la Navidad y llévalo hasta tu casa con una decoración apropiada si así lo sientes.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás ávido de aprender, de adquirir buenos conocimientos, Si aún dudas sobre qué te resuena, trata de saber hacia dónde te diriges, qué meta te has marcado. Haz en la vida algo que te merezca la pena. Aunque todo vale, todo te enseña algo pues eso que aprendes te abrirá nuevas puertas o te fortalecerá como humano. Piensa bien qué hacer para no perder ni tu tiempo ni tu dinero. Aprenderás actividades o materias que te harán alcanzar otra meta en la vida, probablemente algo desconocido para ti. Esas puertas que se abran te llevarán por otros derroteros. Si estás en búsqueda de empleo, no dejes de buscar. Una nueva oferta laboral podría aparecer en los próximos días en algún medio impreso. Busca bien y no desesperes: si algo es para ti, será.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, deberías aprender a matizar al milímetro tus palabras, en todo momento, para no crear momentos de tensión. Todo se arreglará de inmediato dando luz a ese agravio y estarás con tu pareja viviendo un tiempo de placer y diversión, dando la importancia que te merecen tus relaciones íntimas y teniendo esos ratos de intimidad que tanto os gustan como pareja. Los ingresos podrían llegarte de sitios insospechados, incluso de los juegos de azar o de alguna herencia familiar inesperada. Gastarás algo más de lo que debieras pero no te importará, sabes que todo está en movimiento y los ingresos, igual que se esfuman y desaparecen, vuelven a reaparecer por otra vía. No temes al dinero, es más, te divierte jugar con él.

Piscis, un amigo podría herirte en lo más profundo pero, aunque así fuera, seguiría siéndolo. Si abogas por algo es por la fidelidad, todo el mundo puede errar hasta un mejor amigo. Podrías tomar la iniciativa con tu pareja si en este momento te encontraras con una. No siempre ha de ser la misma persona quien dé el primer paso o el segundo. Si quieres avanzar, sé tú quien se lance. El no ya lo tienes por respuesta. Te ves capaz de comerte el mundo y sobre todo, de que no se te resista llegar a tu objetivo. Si un Piscis decide llegar a su meta, a no ser que pida un imposible, lo logrará. A partir de ahora deberías de tomarte todo de una manera más relajada y disfrutar de las cosas buenas que te ofrece la vida. La vida es bella y has de disfrutarla.

