Horóscopo del día 1 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 1 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, comienza un nuevo mes pero estás agotado, el final de mes ha sido durísimo y te toca seguir aguantando más y más. Estás harto de este trabajo, al límite de ti. No entiendes por qué la vida te pone estos trabajos tan difíciles, estas pruebas tan duras. A veces quieres tirar la toalla y preferirías cualquier cosa antes que esto pero sabes que no puedes morir de hambre ni acabar en la calle por lo tanto, paciencia. Aunque tus jefes sean unos tiranos, aguanta, algún día encontrarás un trabajo digno para ti, a tu medida. Cambia tu punto de vista o enfermarás, si sigues así acabarás en un estado depresivo. Por lo tanto, relájate y ponte una coraza: no permitas que lo que escuches o te digan te afecte lo más mínimo. No se merecen tus lágrimas, guárdatelas para ti.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, necesitas concentración. Un mes ya se ha ido y ahora debes de concentrarte en tus nuevas tareas y proyectos. Trata de llevarlo todo al día o te volverá a pasar lo de siempre: nunca terminas las cosas a tiempo. Es tu mayor problema y no lo sabes remediar. Ponte las pilas, cárgate de energía vital porque estás a falta de ella. Haz yoga, medita o simplemente recibe una sesión de Reiki o energía sanadora. Come adecuadamente: sabes que ciertos alimentos como los frutos secos aportan mucha energía. Trata de comer acorde a tus necesidades y sobre todo a tu desgaste físico. Esta noche, acuéstate pronto y descansa. Llevas mucho cansancio retrasado y no puedes con tu alma. Aún te queda mucha semana por abordar así que, reacciona.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, comienzas el mes con mucha fuerza interior así que no la desaproveches. Hoy el universo te da una oportunidad de oro para incrementar tu economía. Di que sí, firma cualquier papel que te llegue porque, aún con los ojos cerrados, sería bueno y constructivo para ti. No desaproveches las oportunidades porque éstas vienen y se van, no esperan tus decisiones. Aparta las dudas de tu vida y mira hacia delante. Tu futuro es muy próspero, está lleno de felicidad y amor, de abundancia y prosperidad. Hoy la vida te sonríe. Ese proyecto o negocio te dará liquidez en los meses venideros, enhorabuena. Te sientes feliz y dichoso. Hoy tienes una corazonada de que es el primer día del resto de tu vida. Todo cambia y se transmuta, tu día clave es hoy.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, comienzas un nuevo mes y vas a tener el firme propósito de cuidarte y sanarte. Siempre te has descuidado mucho, jamás te has mimado en absoluto. Comienza por pedir hora para darte un masaje. Es posible que nunca hayas disfrutado de uno así que, no seas perezoso y llama. Busca a su vez clases de yoga o de meditación: para que el cuerpo funcione a la perfección, tu mente ha de estar equilibrada lo cual dista mucho de la realidad. Por lo tanto, ponte manos a la obra para arreglar todo lo que no está bien. Tú eres un ser perfecto, tu cuerpo es perfecto pero llevas mucho tiempo haciendo un mal uso de él. Te toca ponerlo a punto, en marcha. Será posible con dietas, ejercicios, masajes y meditaciones. Prueba, no pierdes nada por hacerlo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy comenzarás el día con mal pie. Desde que te levantes, verás cómo comienza mal la cosa. Es muy probable que el termo no funcione, o la cafetera, algo que tengas que utilizar por la mañana lo cual te pondrá de mal humor. Pero, recuerda, al mal tiempo, buena cara. Si además de estar con un problema, creas otro enfadándote, necesitarás el doble de energía para solucionar ambas cosas. Así que, ponle una sonrisa al problema e intenta arreglarlo llamando al sitio adecuado. Ahorrarás mucha energía y el resto del día todo irá sobre ruedas. Ahora bien, si empiezas a blasfemar al punto de la mañana, tu día será un infierno de veinticuatro horas. Cambia tu actitud, ponle buena cara al problema. No está en tus manos la solución inmediata.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empiezas este mes firmando los papeles del paro. Hace unas horas estabas en activo pero, ha ocurrido lo que jamás te hubieras imaginado: en unas horas, unos minutos, has abandonado la empresa, te ha echado. Ten por seguro que tendrás una muy buena indemnización por todos los años trabajados así que, no penes por tal situación porque vas a tener vacaciones pagadas, podrás hacer muchos cambios en tu vida. Ese dinero engrosará tu cuenta bancaria en demasía, nunca habrás visto tanto junto. Empiezas un nuevo comienzo: hoy eres libre. Es probable que estés llorando, sin saber qué hacer y sin asumirlo. Cuando te tranquilices un poco, llama a algún amigo: te vendrá muy bien hablar. No seas muy dramático: por fin ha sucedido lo que tantas noches has deseado, no ir al día siguiente a trabajar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, olvídate de los celos. Si amas, ama hasta el final, dejando de lado cualquier reproche o frustración pasada. Hay que vivir al día, en el momento presente y si eres rencoroso, jamás llegarás a nada con nadie. Hay que saber perdonar y, sobre todo, olvidar. Haz borrón y cuenta nueva y disfruta de esa persona que tanto amas. Los celos son muy malos, son traicioneros y pueden hacerte decir o pensar cosas que ni siquiera piensas o sientes. Son calentones del momento pero, no son realmente el dictado de tu corazón. Limpia tu interior, purifícalo. Verás cómo, al liberarte del odio y rencor, de cualquier resentimiento del pasado, la relación fluye sola y no necesitas hacer nada al respecto. Purifica tu alma, limpia tu interior de energías enquistadas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás muy intuitivo. Ya te has levantado con una idea en la cabeza. No dejes de hacerla porque sabes que lo que la intuición dicte, bien hecho estará. Por lo tanto, adelante, nunca te equivocas con esas cosas. Desgraciadamente, a veces la gente nos engaña o traiciona. Hoy estarás muy enfadado, lo habrás sufrido en tu propia vida y no querrás saber nada más de esa persona. Estás dolido y muy enfadado. Trata de calmarte, ya nada puedes hacer así que, déjalo correr. No gastes ni un segundo de tu tiempo ni de tu energía en pensar en algo que te provoca rechazo, pena y tristeza. Olvídate, sigue con tu vida y que venga quien tenga que venir. Tú vales mucho y no has de aguantar tonterías de nadie. Sigue por tu camino y déjalo correr.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tu vida sentimental es un caos, lo mires por donde lo mires. Te da pereza cambiar de vida, empezar de cero y lo vas retrasando. Hoy tendrás una bronca gigante la cual quizás te haga replantearte de nuevo esa idea. Es lo mejor, la convivencia entre vosotros es insostenible. Aunque sea por el bien de vuestros retoños, uno de los dos debería de iniciar los trámites del divorcio. Será lo mejor. Si ignoras la situación, si te vas a un hotel o a casa de tus padres no arreglas nada, tan sólo que acabe el chaparrón. Eso es de cobardes porque, a la vuelta, todo seguirá igual. Crece, sé adulto, responsabilízate de tus actos y acciones. Por una vez en la vida haz algo bien, sé coherente y llama a un abogado: infórmate de los trámites a seguir.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, has llegado a un punto en el que definitivamente debes de cambiar. Hay patrones negativos de conducta que te hacen mucho daño, te hieren mucho y tú eres el mayor perjudicado así que, hay que ponerse manos a la obra para terminar con esos hábitos. Si conoces algunas terapias naturales, elige la que más se identifique contigo. Has de permitirte sanar y para eso tendrás que estar unos meses de terapia. Avanzarás rápido si te lo propones así que, adelante, en unos meses, serás otro. Sabes que es algo muy llevadero, quizás tomarse algunas gotas de preparado de Bach o una agradable sesión de Reiki, nada que no puedas superar o afrontar. La vida te va poniendo pequeñas pruebas y tú vas respondiendo de la manera correcta. Te sentirás muy orgulloso de ti.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, no te precipites, sabes que el que algo quiere algo le cuesta. En el amor, como en todo, hay que saber esperar, sobre todo a que llegue ese momento exacto para actuar. No precipites los hechos, sabes que el universo tiene sus tiempos, la sincronicidad ha de ser respetada. Además, el espacio no entiende de espacio y tiempo, al igual que la energía. Te gusta una chica, es evidente. Ahora toca hacer las cosas bien, si te importa, no te atolondres. Llámale y queda con ella. Deja que las cosas vayan a su ritmo, sin precipitarlas, no te serviría de nada. Queda hoy, seguro que comparte momentos preciosos dignos para el recuerdo. Esta vez todo va a salir bien, como tú deseas, es la definitiva así que, ve con cuidado y no metas la pata, sería una pena.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, te encuentras guapo, seductor. Te gusta gustar y el juego de la seducción y este mes has decidido que te vas a dejar ver. Quieres gustar y pasártelo bien. Hoy irás a un evento, te arreglarás, te pondrás elegante y, además del evento en sí, siempre puedes conocer a alguien interesante. Piensas ser el rey de la fiesta, te apetece. En el trabajo, todo sigue igual: una tensión que se puede masticar. Es mejor hacer el trabajo en silencio y callar. Está fatal el ambiente, demasiado. Parece un campo de minas. Es mejor quedarse sentado en el ordenador. Tienes ganas de pasártelo bien, divertirte con tus amigos, olvidarte de este ambiente que tanto te frustra. Te gustaría que se acabara este mal rollo y la gente actuara normal. Resulta insoportable venir a trabajar.

Fuente: Astrocanal