Horóscopo del día 1 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 1 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy un encuentro muy feliz puede mudar tu vida entera, tu destino. Estás feliz, alegre, lleno de vida y por esta razón los momentos mágicos se repiten. Hay alegría y buen humor a tu alrededor. Una persona que antaño te causaba grandes preocupaciones, te hace llegar noticias suyas. Todo puede mudar. Hoy es el día ideal para arreglar tu situación sentimental. Charla con ella, ten esa charla mágica que te cambiará la vida. Hazlo, no te arrepentirás. En lo referente a tus finanzas se refiere, comienzas a solucionar preocupaciones y inconvenientes del pasado. Todo se soluciona de forma positiva, a favor tuyo pero para ello, para que de este modo suceda, habrás de ser paciente puesto que en ocasiones, los nervios nos pueden jugar malas pasadas. No fuerces las cosas, deja que sucedan por su peso. Recuperas el equilibrio en tu vida financiera y, por lo tanto, en tu vida en general. Tu vida va a vivir una gran renovación económica, una gran transformación.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, recibes el estímulo perfecto en el terreno sentimental. Esto afectará de una forma ejemplar a tu pareja. Tendréis eso que tanto necesitabais: gozar del sexo, sentir placer, probar, intimar. Un viaje está a la vista. Será algo grande a compartir entre ambos; una escapada a un lugar mágico y original hará el resto. Estás inspirado, sobre todo en el tema del amor. De ahí que brote el romance y la pasión. Tu horizonte financiero y económico trae agradables sorpresas para ti. Tu independencia económica está a puntito de hacerse realidad. Pero, para que esto ocurra, debes concentrar tu energía y tu fuerza en tus objetivos. Lo conseguirás, no lo vaciles. En lo concerniente a tu dinero, debes aprender a apreciarlo y no gastarlo sin pensar. Dale el valor que se merece y lo gastarás de un modo más sabio. Toma, por si acaso, medidas pertinentes al respecto. La primera de ellas podría ser, sin duda alguna, no hacer compras de objetos lujosos solo por decir que los tienes. Cambia.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy va a ser tu gran día del amor. Tanto de día como la velada, vas a vivir un amor intenso, increíble. Será un día digno para el recuerdo, diferente, único. Debes renovarte y para ello, toca recordar esa chispa prácticamente apagada. Debes formar un fuego, reactivar las brasas. Tu relación, ya, hace aguas por todas partes. Crea, disfrutaréis mucho los 2. En comparación con amor por norma general y a tu relación particularmente, haz caso a un amigo que, conociendo ampliamente las razones del corazón, te asistirá sobremanera en todo lo que precises. Tiene mucha experiencia y una extensa mochila a sus espaldas. Tu economía está completamente bloqueada, geminiano, para ello, vas a deber tener mucha paciencia. Previamente, has perdido bastante dinero el que incluso no has recuperado. Ten cuidado ahora. Esta lección, debería servirte el resto de tu vida, sobre todo por el hecho de que con el dinero, no se juega, se vive. El dinero, poco a poco incrementará en tu cuenta.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy vivirás una situación en la que, meridianamente debes dar tu brazo a torcer. Sigue en todo momento tus corazonadas. Sabes que debes excusar y olvidar. Deseas estar con tu ser amado. Se palpa la pasión, sobre todo esa fogosidad y viveza. El romance será muy precioso, te impactará. Pensarás día y noche en la cita romántica. Todo saldrá verdaderamente bien, el éxito está asegurado de antemano. Con respecto a tu situación laboral, estás desbordado en las tareas del día a día. Para ello, vas a deber hacer un esfuerzo gigante, prácticamente sobrehumano para lograr ponerte al día. Al final, comprobarás que todo es posible con una buena planificación. El día tiene 24 horas y si te organizas, lo conseguirás: comienza muy, muy pronto por la mañana y, si es necesario, haz horas extras. Te merecerá la pena el esmero. Tu recompensa personal será lo mejor de todo. Aparte de esto, en poquísimo, te asignarán nuevas tareas y responsabilidades. Debes estar al día.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, eres la única persona responsable de tu vida, nadie más, ni tu padre, ni tu jefe, ni tu novio. No eches la culpa de tu vida ni de tus inconvenientes a nadie por el hecho de que solo eres tu autor. Por tal razón, como nuestra vida es nuestra responsabilidad, debes hacerte cargo al respecto. Admite tus faltas y tu parte de culpa. De eso se trata el karma, de abonar por las irresponsabilidades de otras temporadas o vidas. Todas las cosas negativas que te ocurran son eso, deudas de acciones malas de un pasado, aunque ahora no podamos ni siquiera entenderlo, no nos quepa en nuestra psique. Tu pareja está lejos de ti. Proponte si has sido el culpable de la actual situación. De ser de esta forma, al volver, discúlpate y sé más tolerante. De eso se trata, de aprender de tus fallos pasados. No los vuelvas a cometer y tendrás una segunda ocasión. Será un regalo del destino. Referente a tu economía, existen posibilidades reales de generar dinero. Sigue tu intuición. Lo lograrás, ganarás ese dinero tan preciso para ti.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, es de cobardes silenciar, singularmente cuando es imperativo que converses, que te pronuncies. No ganas nada por estar en silencio, esta vez es absolutamente contraproducente para ti. No escondas más tiempo tus sentimientos, charla. Eso sí, ten mucho cuidado en lo que aseveras y de qué forma lo aseveras, pues son esenciales las formas. Sé, por tanto, muy sutil y débil, cauto en extremo. De no hacerlo, podrías herir susceptibilidades. Con respecto al campo laboral, un abanico de opciones se abre a tu paso. Podrías de entrada comenzar a trabajar desde el hogar; solo con un equipo informático, podrías dirigir algún servicio on line. Piensa pausadamente en la actividad rentable que podrías iniciar. Es muy simple generar dinero con una actividad. La debes pensar bien. Para ello, con tu ordenador, ponte a navegar en las redes sociales y seguro que descubres el trabajo que más se ajuste a ti. Descubrirás nuevas vías de negocios.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, aunque ahora pienses que no es para ti o que no va contigo, tu vida sentimental volverá a resplandecer de nuevo, tenlo por seguro. No debes ni angustiarte ni deprimirte. La negatividad ni puede ni debe apoderase de ti. Sería una insensatez. Debes ser verdaderamente insistente e incluso persistir hasta conseguir tan ansiada dicha. Llevas un buen tiempo con un enorme inconveniente o duda existencial en tu cabeza, sin solventar. Ahora ha llegado el momento de hacerlo. Lo solucionarás de una manera veloz y concluyentes. Referente a tu panorama económico, será viable que realices en un futuro próximo una buena inversión. Sé siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia cauto, sobre todo en temas monetarios; no cometas fallos de consideración. Para ello, antes de actuar o dar un paso al frente, por pequeñísimo que sea, vas a deber estudiar bien todas las variables, sus posibilidades, sus ventajas y sus inconvenientes. Es esencial que lo hagas. No te precipites, errarías con completa seguridad, por tal razón, tómate tu tiempo. Déjate asesorar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, la vida es un regalo y como tal debes aceptarla. Debes aprovechar cada segundo de tu vida. Ahora, vuelves de nuevo con tu pareja, lo que debería servirte como experiencia tras el tiempo pasado. Vas a deber trastocar tu conducta, sobre todo aquellas pautas intolerantes o causantes de todos los inconvenientes. Llegará a tus oídos una nueva que te va a alegrar muchísimo: será relativa a tu pareja y te hará mudar la percepción que tienes de ella. Ahora, ahora, te dan igual los obstáculos que te ponga la vida pues tienes fuerza para sortearlos. Verás de qué forma ya no son ni representan un inconveniente para ti. Has estado un tiempo muy esparcido, sin concentrarte y sigues haciéndolo. Esto es muy peligroso en tu trabajo pues pueden acontecer múltiples cosas: en un primer lugar, que te echaran por no cumplir tus tareas a tiempo y en segundo y muy importante: que causaras, debido a tu distraiga, un accidente laboral. Sé cauto.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, debes aprender a interpretar la palabra libertad. Esto no significa hacer cada uno de ellos de ellos lo que desee cuando desee sin orden. La libertad se encuentra en la mente y en el corazón de las personas. Ser libre es ser mismo, sin ataduras del qué aseverarán o sin verte influido por nadie. Solo cuando emplees tu Libre Arbitrio en todo momento, podrás declararte libre. Te sentirás libre cuando seas capaz de encaminar tus impulsos de una manera creativo y positivo. Has de ser maduro y no permitir que tus conmuevas te esclavicen. En lo concerniente al amor, ahora es el momento de abrir tu corazón y dejar ver tus sentimientos a la persona amada. Olvídate del resto. El amor es cosa de dos. En el campo laboral, habrá cambios al respecto. Verás que la vida es muy lista y te pondrá las nuevas ocasiones ante ti, para tu deleite. Llegarán en el momento justo, el indicado, ideal para que comiences otro rumbo. Aprovecha el momento.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, en la vida, hay que ponerse metas y asimismo ir a por ellas. Es la única forma de actuar. Si deseas algo con tus fuerzas, lo conseguirás, tenlo por seguro. Tu ser amado, tu pareja, no te abandonará, seguirá fiel a ti. Comienzas a ver la vida con otros ojos, desde otra perspectiva. Un encuentro inesperado cambiará todo tu planeta, lo que te rodea. Hoy lograrás solventar un inconveniente debido a tu ingenio. La imaginación, en ocasiones, es una gran ayuda. Referente a tu coyuntura económica, en estos momentos aparecen en tu vida nuevos retos por descubrir. Saldrás de tu rutina y asimismo vas a estudiar nuevas ocasiones. Estás recorriendo por el camino conveniente, el recomendable y debes proseguir ese rumbo. La suerte te acompaña en tu camino y en poquísimo llegarás a tan ansiada meta. Lo vas a conseguir, Capricornio, no tengas dudas al respecto. Tu empeño, fuerza interior, constancia y buena voluntad harán que lo logres. Enhorabuena.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, no hagas insensateces en lo referente al amor se refiere. Si quieres que tu vida siga como antes, sin alterarse y en una calma absoluta, no vas a deber jugar a múltiples parejas. Si actúas de una manera irresponsable, es verdaderamente posible que la vida te devuelva lo mismo: esa persona en discordia podría contar lo que no debe llegando de este modo a oídos de tu ser amado. No juegues con fuego. Es peligroso y, sobre todo, te puedes quemar. Está verdaderamente bien que no pongas trabas a la realidad pero, actúa con juicio o bien sé responsable de tus acciones. De ahí sus consecuencias. Tu realidad sentimental está a puntito de mudar. Vas a deber confiar en tu intuición, es muy atinada y todo lo sabe. Persigue tus sueños, para ello, todo vale. Activa tu imaginación y creatividad. Emplea tu fuerza interior, tu energía vital, todo con tal de ver realizados tus anhelos. Ve a por ellos con resolución. El dinero y la fortuna te rondan. No los dejes escapar.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, deja de aclarar y actúa. Eres siempre y en toda circunstancia y en todo instante un mar de dudas. Pierdes tu tiempo, fuerza mental y tu energía vital dilucidando y sin actuar. Sé valiente y actúa. Las consecuencias, ya vendrán. Si gastas tu energía elucubrando, no llegas a actuar jamás. La vida es breve, corta y no puedes ni debes meditar tanto para cada acción. Sigue tus corazonadas y te llevarán a buen puerto, te darán pistas atinadas sobre el camino a continuarse. Debes mudar el presente, todo cuanto te enfada. Para ello, vas a deber cerrar el pasado para que jamás se entrometa en el presente ni llegue al futuro. Es ley de vida. Solventa tu presente para poder avanzar en él. No dejes cabos sueltos pues, con el tiempo, es mucho peor retroceder. Haz las cosas en un orden lineal siempre y en toda circunstancia y en todo instante. No te cierres la puerta al amor y disfruta en el instante en que te llegue. Sobre todo en este terreno, cuando así sea, sé muy receloso de tu intimidad: las personas envidiosas no soportarán tu futura dicha. Cuídate y resguárdate.

Fuente: Astrocanal