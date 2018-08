Horóscopo del día 1 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 1 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, empiezas con mal pie las vacaciones, discutiendo con tu pareja. Es posible que ahora salga todo el nerviosismo de haber preparado las vacaciones, los horarios, el lugar o los preparativos. Estrenas vacaciones así que deja de lado cualquier mal rollo. Además, estás con tu pareja así que alegra esa cara porque no tendría sentido alguno que os enfadarais hoy. Tienes una manera infalible de convencerla de algo. Sabes cómo hacerlo y también cómo volver a estar bien con ella. Esta noche, sin falta, prepara una cena perfecta, romántica, a la luz de las velas. Saca tu lado más sensual y ella volverá a mirarte con ojos de enamorada. Da rienda suelta a la pasión. No olvides que estás de vacaciones así que disfruta a tope de la playa, el sexo y el amor. Vive.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy te levantas lleno de fuerza y vitalidad así que disfruta de este espléndido día. Si estás sin trabajar o de vacaciones, aprovecha cada minuto del día. Coge tu bicicleta, sal a correr o vete al mar. Haz algo que te ilusione y recree tu vista y tus sentidos. Tienes todo en las palmas de tus manos para ser feliz. Eres una persona tremendamente vital. Pásalo bien pues de eso se trata la vida, de ser feliz, sentir y estar. Es tu momento, todo está a tu alcance así que, cualquier deseo que tengas, ve a por él. No te dejes nada por hacer. Este verano va a ser diferente, único e irrepetible por ello, vive una gran aventura. Necesitas desconectar de la rutina, del mundo labora

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, comienzas el mes cargado de fuerza y lo más importante, lleno de energía positiva en tu interior. Has comprendido que la vida no es un río de tristeza. Existe algo llamado felicidad y has decidido ir en su búsqueda. Todo está cambiando a tu alrededor, si no lo puedes ver todavía, ya están operando los cambios en otros cuerpos sutiles. No sólo eres un cuerpo sino mucho más. Abre bien tus ojos a la nueva realidad. Verás cómo te gustan los cambios, te va a costar asimilarlos pero todo será para mejor. Vas a ser muy feliz, no lo olvides, sobre todo en el amor. Levántate con una sonrisa y te acostarás con una gran carcajada. Tus amigos cambian, se reciclan. Estos nuevos no te fallarán. Son los amigos que siempre has querido tener. El universo te los ha enviado.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, comienza el mes y con él ciertas obligaciones familiares vienen a ti como el encargarte de cuidar a tus padres y de que su estancia contigo sea lo más confortable posible. Eres una persona que a veces no expresa sus sentimientos o lo hace de un modo muy tajante: trata de relajarte un poco porque a nadie le gusta que le griten ni que le traten mal. Es posible que a lo largo del mes pierdas los papeles en algún momento: cálmate, es cierto que para ti es una invasión a tu intimidad, más si vives solo y haces tu vida pero, hay que cuidar a las personas que siempre han dado la vida por ti y te lo han dado todo. Trata de aprender la lección y conocer más de sus vidas, no sólo lo que siempre has visto como rol de padres si no, ve más allá: son personas como tú, con sus virtudes y carencias. Y lloran y ríen por ti y contigo. Tenlo muy en cuenta.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el éxito está asegurado. Vas a ser tan feliz como desees, eso sí, a veces te tendrás que morder la lengua. En días como hoy será mejor que decidas no hablar. Te has levantado enfadado, con el pie izquierdo porque no has dormido del calor. Pero nadie tiene la culpa de ello, mucho menos tu mujer así que, pide disculpas si quieres que hoy te atienda y hable. Tu ego y orgullo a veces te juegan malas pasadas y lo sabes. No lo hagas más, por simples nimiedades o tonterías armas unos numeritos dignos de un adolescente en plena pubertad. Eres más adulto, más hombre que todo eso. Compórtate porque, aunque tu mujer lleve aguantándote muchos años y te quiera, pues es indiscutible, igual algún día se harta y te manda a dormir al sofá. No juegues con fuego o te quemarás.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empiezas fuerte el mes, con un cambio de ocupación laboral. Dejas el trabajo que tantos años has tenido para cambiarte a otro completamente nuevo para ti. Te da igual, te es completamente indiferente. Ahora quieres ser feliz. No te importa el sueldo ni el trabajo en sí. Tan sólo seguir cotizando y estar rodeado de personas buenas. Y así será, acabarás en alguna tienda de dependiente o de atención al cliente. Si querías salir del infierno ya lo has hecho aunque deberías de haber sido más cauto con el cambio laboral. Cierto es que cada lugar tiene su energía y el anterior tenía una energía tan negra que lo mejor que has podido hacer realmente ha sido salir de allí. Enhorabuena por la valentía. Además, nadie ha dicho que este nuevo trabajo te vaya a ir mal.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, comienzas el mes con tu espalda cargada con una gran mochila: gran parte de lo que hay dentro no es tuyo, no te pertenece aunque hayas decidido cargarlo. Hoy, por fin, te darás cuenta de que ese peso te está aplastando. Tu dolor de cervicales y hombros no es casual. Ya no puedes más con tantas vidas a tus espaldas: has de liberar carga emocional, te está agotando. Tú has de arreglar tu vida, no la de los demás. Sé responsable contigo mismo: respeta tus horas de sueño, comidas principales y oxigénate. Por lo demás, abre esa mochila y tira todo lo que hay. Ya no lo quieres en tu vida. No te hundas a costa de la vida de los demás. No tendría ningún sentido así que, empieza a vaciar todo lo que puedas. A lo largo de todo el mes, se irá quedando más vacía y podrás notar lo liviana que es tu vida entonces.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, aprende a respetar a los demás, a ti mismo y a los que te rodean. A veces, no todo el mundo quiere cotillear o contarte cosas íntimas pero tú, sin derecho alguno, decides bucear en el alma de los demás: indagas, opinas y te metes donde no te llaman hasta el punto de que es posible que hoy alguien te diga algo. Un amigo se sentirá ofendido por la pregunta indiscreta que le formules. Aprende a tener dos dedos de frente. Compórtate con los colegas de un modo pero con los desconocidos siempre de un modo correcto y educado. Si a ti no te gusta que se metan en tu vida privada, pues no se lo permites a nadie, tampoco lo hagas a los demás. Sería muy contradictorio. Grábate bien a fuego que jamás debes de hacer a nadie lo que no te gustaría que hiciesen contigo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, comienzas el verano y con él las ganas de pasártelo bien. Llevas unas semanas muy duras y necesitas desconectar, saltar y bailar. Has de liberarte de tanta frustración porque de no hacerlo explotarás o enfermarás. Por lo tanto, ahora, hoy, haz lo que te pida el cuerpo. Ve a la playa, a comprar, de excusión o a jugar al tenis. Eres libre de hacer lo que quieras. No tienes cargas ni obligaciones. Eres libre y vas a pasar el verano de tus sueños. No vas a entrar en tu apartamento. Necesitas deshacerte de toda la ira encerrada, de la frustración. Ha sido inmensa y ya no puedes más. No entiendes esta vida y cada vez te sientes más apartado del mundo y de la buena suerte. Tú solías ser feliz y sonriente, muy risueño pero ahora tu vida se ha convertido en una gran pesadilla.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, comienzas un taller hoy que te abrirá tu mente a otras realidades. Estás demasiado terrenal y has abandonado completamente cualquier pincelada de espiritualidad que quedara en tu vida. Por lo tanto, hoy volverás a las andadas. Hay que volver a conectarse a la divinidad, a la fuente. Canalizar desde la luz, no desde la oscuridad. Este taller te guiará de nuevo hacia la luz. Estate agradecido porque, más que los contenidos que puedas aprender, canalizar, que todo el mundo lo hace de una manera o de otra, te volverá a guiar desde las profundidades hasta tu propia luz. Será un largo camino pero lo conseguirás si pones empeño. Déjate ayudar por la profesora, ella te puede guiar. Irás de la mano aprendiendo conceptos y formas de sanación.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, este mes tienes una gran tarea pendiente contigo mismo: bucear en tu alma, encontrar tu esencia divina, comunicarte con ella y extraer los mensajes que tu alma tiene para ti. Seguro que tiene muchas cosas que decirte. Nunca le escuchas. Hoy estarás receptivo, todo lo que te diga será transcrito a un papel. Necesitas saber lo que quieres. Estás demasiado triste, no encajas en esta vida y lo sabes. Eso te hace sufrir mucho, demasiado. Quieres y deseas volver a ser feliz pero no sabes cómo lograrlo; hazte un favor: pon de tu parte, es imprescindible que quieras hacerlo. Por lo demás, pasarás otro día más, vas sumando días a tu vida, todos te parecen igual. Dejas la vida pasar. Cámbialo, transmútalo, es algo necesario para ti. Eres muy joven y estás muy desganado.

Piscis, tienes demasiado apego a tu familia. No puedes vivir sin ellos. Todo el rato estás en contacto, al teléfono, los ves o dependes de ellos. Está muy bien ver a padres y hermanos pero es más extraño estar encima de ellos todo el día. Deberías de ir cortando lazos porque, sufres demasiado. Está muy bien sentir pero no levantarte si a tu padre le duele una muela, es decir, empieza a soltar un poco. A ellos les encanta estar contigo pero vive tú tu vida y deja que ellos se liberen también de ti y de tus cargas. Se puede ver a los nietos media hora pero no hay necesidad de ir cada día a cada hora. Será sano para ambas familias sanear esos lazos. Sabes que tienes lazos kármicos con muchas personas pero además el clan familiar aun es más potente.

Fuente: Astrocanal