Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, sabes que la dicha es un estado anímico y que, en ocasiones, dura una vida y otra, unos segundos. Es realmente difícil sostenerla. Mas, lo que sí vas a saber es que, aquello que piensa y siente nuestro interior, se proyecta en el exterior y, por este motivo, si proyectamos dicha, el Cosmos, nos mandará aun más dicha a nuestra vida. El día de hoy ha llegado el día ideal para declararte a tu ser amado. Abre tu corazón y déjale que lo acaricie, que lea y vea tus pensamientos. Tus sentimientos son muy francos y verdaderos y serán correspondidos de igual forma. No prosigas mudo pues, por desgracia, las ocasiones pasan en la vida. Los trenes no aguardan una vida en la estación, en ocasiones, llegan otros trenes hasta exactamente el mismo sitio y, cambiamos de tren y de destino. Por esta razón, no desperdicies esta fabulosa ocasión que te ofrece el destino. Va a llegar a tus manos un dinero extra bastante notable. No lo proclames.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, existen cerca de ti personas muy envidiosas y negativas. Estos seres, están el día entero lamentándose. Sus protestas aburren puesto que, siempre y en toda circunstancia son exactamente las mismas. La energía que desprenden estas personas es de bajísima vibración, está llena de odio y miedo y la absorberías. Al tenerla contigo, verías de qué manera, gradualmente, desaparecería de tu ambiente cualquier persona vivaz y feliz. Solo atraerías lo malo, lo negro, lo fatalista. Sería mejor lo contrario: respirar positividad por todos y cada uno de los lados y alimentarse de amigos positivos y cautivadores. Respecto al campo laboral, vas a acabar con juicios pendientes relativos a este campo. Van a ser situaciones complejas mas, se resolverán en la legalidad. Si has echado alguna petición para una plaza libre, estás de enhorabuena: te van a seleccionar como posible aspirante. Podrías iniciar un nuevo empleo si de esta forma lo quieres. Tu intuición está el día de hoy muy acentuada.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, ten cuidado con tu forma de comportarte, es lo que peor manejas. Aun, hoy todavía no sabes a veces de qué forma reaccionar frente al peligro: estás en tensión, no descansas. En ocasiones explotas, otras, al hacerlo, rompes a plañir a lo largo de horas. Todo ello indica la carencia de amor tan grande que tiene tu cuerpo. Das la impresión a el resto de ser alguien muy inmaduro para la vida y sobre todo, incultísimo en lo que se refiere a la inexperiencia. Tu estabilidad, no ya solo en el campo personal, sino más bien laboral, es precisa. Tienes que estabilizarte, centrarte y anclarte de una vez a la tierra para echar raíces y tener un sitio al que pertenecer. No puedes estar deambulando por todo el planeta todo el rato. Hay que asentarse. Empieza a encauzar tus sentimientos y tu vida por lo general y vas a ver un cambio excepcional en solo unos días. Todo se tornará positivo. Tu economía va a iniciar a activarse, los desenlaces van a ser excepcionales. Tu psique es siempre y en todo momento muy lúcida.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy vas a dedicar el día a estar tumbado con tu amor. Precisas esa amedrentad como el comer. Precisas recobrar tu vida íntima, tus juegos, tu sexualidad. Esta parte es tan esencial como la propia relación. Debes centrarte en el cada día, en el día de hoy acá y ahora. Jamás preguntes por cosas que no debes saber y que incordiarían en exceso siendo amado. El día de hoy vas a aprender muchas cosas, vas a tener grandes retos y experiencias. Ahora, empiezas a ver la vida con otros ojos, desde otro ángulo o bien perspectiva. Estás más creativo y eso se aprecia, tanto en tu interior como en el exterior. La belleza radica en ti. Un dinero va a llegar prontísimo a ti, en unos días, seguramente ya antes de la próxima semana. En el caso de estar en situación de desempleo, no deberías estresarte. El próximo trabajo va a ser magnífico, cortado a tu medida. Este trabajo te va a hacer quitarte el sombrero. Las condiciones van a ser perfectas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, has pasado mucho en esta vida, sobre todo en el terreno sentimental. Ahora te has empeñado en ser feliz, en dejar atrás las experiencias y personas que te molestan, en iniciar una nueva vida. Sales de un pozo negro para poder ver la luz y aprendes a querer la amigad. A nivel personal, vas a tener un enorme profesor. En este ciclo evolutivo, de desarrollo personal y sensible, una persona te orientará y formará, te va a hacer ver el significado de la vida y te va a marcar el paseo. Cualquier duda va a ser desvanecida, de esta forma vas a poder avanzar en la vida. Ten paciencia puesto que, tienes una vida para prosperar y mudar. La vida es una carrera, un camino y en este van a suceder muchas cosas, cada una a su ritmo. Respecto a tu economía, te va a costar bastante lograr un dinero que precisas en nuestros días hoy . En lo laboral, va a haber despidos y situaciones problemáticas. No te desanimes, vas a poder con todo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, desecha de tu psique cualquier idea negativa o bien pensamiento de baja vibración. Es lo peor que puedes hacer, especialmente si estás en un estado melancólico o bien sumido en la tristeza o bien en la depresión. Conoces la Ley de la Atracción. Aquello que lanzas al Cosmos, sea una vibración alta o bien baja, te resulta devuelto en mayor grado; aquello que proyectas, es lo que te resulta devuelto. Si tu vibración es del dinero, este va a venir a ti, si es de agonía, todo hechos nefastos van a venir a la par, si piensas en positivo, tu vida entera cambiará. Depende de los pensamientos que emitas, solamente. Tu situación se marcha a normalizar, ya lo vas a ver. En unas semanas todo va a estar como debe ser, las piezas del rompecabezas habrán encajado y vas a ver tu vida de otra manera, desde otra perspectiva. Un deseo que ansías va a empezar a cristalizar mas para atraerlo, tienes que preparar tu planeta. Recuerda ser siempre y en toda circunstancia positivo. Tu actitud es muy importante. Un trabajo nuevo aparece en tu horizonte laboral.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres un ser de palabra. Tu esencia, tus valores, son elogiables. La verdad siempre y en toda circunstancia predomina y el Cosmos se hace cargo de ir poniendo a cada uno de ellos en su sitio. Tu carisma es increíble, tus valores más profundos, innatos a ti se dejan ver. Tu vida está a puntito de padecer una enorme transformación, sobre todo en el terreno financiero y económico. Al fin, aquel proyecto que has estado un tiempo postergando, sale a la luz, empieza, se encauza. Eso te hace muy feliz puesto que, es una creación tuya. Te efectúas como humano, como autor y empresario. Tus ideas se materializan, tus sueños se hacen realidad. Es un periodo clave en tu existencia. Como contraparte, hay algún inconveniente, alguna contradicción, lo que te produce inquietud y nerviosismo. No la fortalezcas. Sabes que todo va a salir bien si bien, en ocasiones, los principios son duros. Va a haber gastos extras, imprevisibles con los que deberás conllevar. Sosegado, todo cambia para prosperar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el amor llama a tu puerta con lo que el día de hoy si bien sea , déjale entrar. No le hagas aguardar ni un día más. Debes aprender a querer y ser amado, a entregar y a percibir. Debes aprender a quererte primeramente por el hecho de que, si no lo haces, no lograrás querer. Es muy complejo el tema del amor. Anteriormente no supiste llevar una relación, fallaste. Ahora lo vuelves a procurar. Has madurado y, si bien aun tienes mucho que aprender, tal vez podrías comenzar a estimar. Prueba a iniciar una relación. Vas a saber si estás preparado o bien no. Hoy has aprendido a valorarte, a querer las cosas y a el resto y, a respetar. Eres más profundo y maduro. Podrías aun comprometerte para algo más. Posiblemente esta pareja pase contigo el resto de tu vida. Ha sido esencial el ahínco que vienes efectuando. No degeneres ni tires la toalla frente a los reveses de la vida, son precisos asimismo. Todo cambia, confía en tu fuerza interior.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, has estado haciendo sacrificios notables y ahora toca recoger la recompensa, tu trabajo. Desde el día de hoy verificarás de qué manera llegan a tu vida cosas idóneas para ti, hechas a la medida, que valen la pena, tanto verlas como llevarlas, ponerlas o bien visualizarlas. Recobras tu vida, alegría y también ilusión. Ve a por tu sueño, lucha por él y, vas a ver de qué manera absolutamente nadie es capaz de arrebatártelo. Es hora de querer y sobre todo de ser correspondido. Tu economía va a mejorar, empieza a hacerlo. El día de hoy particularmente, tu intuición es una maravilla, no falla ninguna pregunta. Si el día de hoy es festivo para ti, si no trabajas, dedica un rato a hacer tu agenda semanal, a planearla. De esta forma, todo fluirá mucho mejor. Por si fuera poco, mañana vas a tener una agradable sorpresa en tu empleo: si bien absolutamente nadie te lo haya dicho aun, tendrás otro género de responsabilidades diferentes a las viejas. Da gracias a la vida con tu característica positividad y alegría.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy tienes delante de tus ojos un paseo con muchas posibilidades. Todas y cada una de las ocasiones están frente a ti a fin de que , ahora, seas capaz de escoger bajo tu lógica o bien perspectiva. Deberás tomar una resolución mas, lo más esencial es que sea la atinada con lo que, va a haber que dejarse llevar por la intuición. Influirá, lógicamente, en tu futuro inmediato. Capricornio, eres un ser firme, de pocas palabras. Actúa de este modo, con solidez y determinación, como eres. En lo que se refiere al amor, te ha llegado tu turno. Charla, siente, ríe. Tu relación será totalmente alucinante. Te sorprenderás por el hecho de que, esta vez, la realidad va a superar sobradamente a la ficción. Se te abre una puerta perfecta en el terreno económico. No te precipites mas tampoco te duermas en los lauros. Antes de seguir, examina los pros y los contras. Sé disciplinado como siempre y en toda circunstancia eres. Se presentan cambios en el ambiente laboral. Enhorabuena.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy en el terreno sentimental, comienzas una nueva etapa de tu vida. Habéis decidido, tu pareja y , iniciar una relación basada en el respeto mutuo. Enhorabuena, es lo normal y recomendable. Para ti es algo muy esencial. Estás lleno de entusiasmo y además de esto, tienes una confianza en tu pareja como jamás la has tenido. Por todo ello, sabes que ahora sí va a funcionar tu relación, pudiendo echar raíces y siendo el principio de una larga historia amorosa. Con tu nueva percepción del planeta y de todo cuanto te circunda, con este cambio tan positivo que está dominando en ti, conquistarás tus sueños más íntimos y profundos, alcanzarás aquello que verdaderamente desees. Lo trabajas realmente bien. Tu esmero es notable. Ahora toca ordenar tu casa, adecentar y tirar, renovar. Cambia lo viejo por lo nuevo, deja huecos para poder ocupar. Vas a ver de qué forma la energía fluye y se renueva. Cambiarás tu vida entera. Prosigue de esta forma.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el amor todo lo puede, no hay barreras que se puedan resistir. Es la fuerza más grande y de mayor vibración que existe en el Cosmos, por consiguiente, lucha por el amor, déjate la piel si hiciese falta. Exprésate y no tengas temor de ello. Tienes mucha fuerza interior y gracias a ella, conseguirás sacar adelante todos tus temas personales y sentimentales. Tu vida cariñosa, sentimental, está en pleno auge. El día de hoy estás en la mitad de un ciclo lleno de experiencias fascinantes, por lo menos en lo que al amor se refiere. Tu carisma y tu magnetismo, el día de hoy es único. Tus rasgos más habituales se hacen perceptibles, tu aura reluce. El día de hoy podrías hacer aquellas tareas del hogar que siempre y en todo momento quedan en el olvido. Dedícale tu tiempo, una casa es muy agradecida y vas a ser después quien lo disfrute. Haz un esmero. Vas a ver de qué forma, al finalizar, te sientes realmente bien. Además de esto, hallarás objetos olvidados que te van a traer muchos recuerdos. Ciertos, aun vas a poder venderlos y sacarte un dinero extra.

Fuente: Astrocanal