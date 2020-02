Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de febrero de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, La Luna sigue en Leo, por lo tanto, seguirás irradiando tu magnificencia, vayas donde vayas. Descubre el poder que hay en ti y crea tu propia realidad con la energía que habita en tu mente y corazón. Recuerda que puedes lograr cualquier cosa que te propongas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, El día te pide que te concentres en tu propio brillo interior. Irradia tu magnificencia hacia todas las direcciones y expande la luz que sale de tu interior. Hoy déjate amar por los que te quieren y estate abierta a recibir sorpresas inesperadas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Es muy probable que te llamen para ofrecerte algún trabajo o alguna actividad relacionada a lo que tú haces. Hay algo especial en ti y que la gente valora. Estate abierta a las nuevas oportunidad y confía siempre en ti misma.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Será un excelente día para que expreses tus talentos artísticos, como el canto, la pintura o el dibujo, la danza o la escritura. Deja que tus dones fluyan y te sorprenderás de todo lo que llevas dentro, y de todo lo que desea ser expresado hacia el exterior a través del arte. ¡Anímate!

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, El secreto de ser un líder o un número uno en la vida, es no criticarse. Aunque las cosas salgan mal, no te critiques nunca a ti misma. Sigue adelante con optimismo, confianza interior y mejorando cada día. ¿Te animas a intentarlo?

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Recuerda que los valientes son aquellos que aunque sientan miedo, actúan. No niegues el miedo que sientes a veces, sino más bien enfréntalo y atraviésalo con sabiduría y fortaleza interior. Al hacer esto, tu confianza en ti misma crecerá más y más.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Déjate llevar por la pasión que crece en ti. Comienza un ciclo, donde el amor será lo más importante y éste transformará toda tu vida. Trabaja sobre ti misma y sobre tu centro interior y ábrete a dar y recibir, de una manera positiva, saludable y libre.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, La Luna sigue en Leo y te invita a irradiar tu magnificencia y poder personal. Puedes inspirar a otras personas a ser ellas mismas y a alcanzar sus metas, con el sólo hecho de desarrollar más confianza en la fuerza que llevan dentro. ¡Inspíralas!

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Cuídate de no ser demasiado orgullosa y egoísta. Son temas en los que tendrás que estar atenta si deseas progresar en la vida. Sé compasiva con los demás y comparte lo que sabes y tienes con otras personas. Verás que te sentirás mucho mejor.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Has alcanzado muchos logros que te habías planteado desde hace un tiempo. ¿Te has dado cuenta? Muchos de esos logros los has alcanzado con mucho esfuerzo y dedicación, y gran parte de ellos los has hecho sola. Agradécete por los buenos resultados.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, El amor es la fuerza más poderosa del universo. El amor se expande en todo lo existe, en tu trabajo, en tus relaciones, en la relación personal contigo misma. Comienza a armar los cimientos de un mundo mejor empezando por ti misma.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Expande tus cualidades artísticas y deja fluir los talentos que duermen en tu interior. Es un día para que te expreses a través del arte y sus ilimitadas maneras de canalizar sentimientos, emociones y visiones internas.

Fuente: Astrocanal