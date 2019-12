Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy , empiezas el día con una energía renovada. Prosigue de este modo y no lo estropees con sutilezas. Tu día puede ser genial, se presenta realmente bien tanto en el terreno sentimental como en lo laboral. Goza de este día tan conveniente. El día de hoy, todo puede acontecer en el amor, desde un encuentro fugaz más intenso, hasta rencontrar un viejo amor o bien localizar uno nuevo. Todo es viable de ser vivido. Posiblemente recibas una llamada inopinada de quien menos piensas. Tal día como el día de hoy, se va a repetir durante toda la semana. Entras en un ciclo lleno de sorpresas. Todo puede acontecer. Vete preparando y no te amedrentes pues vas a vivir experiencias imborrables. En lo que se refiere a tu economía, te va a hacer padecer un tanto. Deberás ingeniártelas para poder con todo. Emplea tu imaginación, te va a hacer falta. Busca y hallarás. Vas a ver de qué forma, esforzándote, das con la opción conveniente, la idea idónea para sacar a flote tu economía. Hallarás dinero en el lugar menos pensado o bien probable. Suerte.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, precisas respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza, los árboles y el sol. Debes caminar, empaparte de lo puro, respirar como te mereces. Debes desintoxicarte, tanto físicamente como mentalmente. Tienes que relajar el cuerpo, limpiarlo de comestibles, llenarlo de aire puro y estar en contacto con la naturaleza. Por lo menos, tómate el día de hoy el día para ti. Es esencial que lo efectúes si pretendes continuar con el ritmo de tu semana. Tienes que purificar tu cuerpo para no enfermar. Es mejor un día de vacación que un mes de baja. No enfermes, cuídate. Desde este momento, todo es posible para ti. Estás en un instante perfecto de tu vida: tus días pueden ser geniales si de esta forma lo quieres. Vive, cambia tu vida, avanza. Restituye tu armonía interior, fortalécela y vas a ser el dueño incontrovertible de tu vida y tu destino. Te vas a sentir exultante, vas a creer en ti. Vas a salir de cualquier enredo con gran facilidad. Actúa en todo instante con toda naturalidad y profesionalidad.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy , empieza tu gran transformación. Estás en una etapa muy interesante de cambio. Te renuevas. Medra tu espiritualidad, evolucionas. Tu planeta interior se amplía descubriendo nuevos campos y grandes virtudes. Aprendes a quererte y a valorarte. Estás logrando tu mejor triunfo: sentirte merecedor de tu vida. Tienes que aprender a supervisar los tiempos y repartirlos apropiadamente. En la vida hay tiempo para todo: para estudiar, trabajar, divertirse y dormir. Lleva un ritmo normal de vida. Distribuye tu tiempo diario como es debido. Actúa con la cabeza, jamás pierdas los pies del suelo. Te estás labrando un buen futuro. Tu situación laboral va a mudar en muy poco. El estudio, la investigación, tu entusiasmo y también interés te van a poner en una situación envidiable. El azar, el día de hoy , puede traerte una agradable sorpresa. Juega, no pierdas tal ocasión. El amor está realmente bien auspiciado. El día de hoy, la fortuna está de tu lado. Aprovéchala.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, presta mucha atención a tu campo laboral. Ahora no es tiempo de cambios o bien protestas. No te expongas puesto que estarías en la cuerda floja y no habría colchoneta debajo. Lo que tienes que hacer es organizarte, ponerte las pilas, aprovechar tu empleo actual y sacarle partido. Puedes lograr mudar absolutamente tu trabajo pues, quien debe mudar de actitud y modales, eres . Sabes que eres el constructor de tu vida y, lógicamente de tus sueños. Haz de tu vida tu espacio mágico. Respecto al amor, el día de hoy , vas a ser capaz de comprender mejor la situación que ahora pasa. Posiblemente el núcleo familiar haya alterado últimamente fruto de un alejamiento, separación o bien divorcio. El día de hoy, vas a sacar fuerzas para iniciar a entender los motivos de semejante acción por la parte de tu pareja. Cambia, altera tus hábitos. Sé más práctico y abre tus ojos a la realidad: entiende la situación y adáptate a ella.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si el día de hoy , te comportas con paciencia y prudencia, los desenlaces van a ser excepcionales. En el amor, alguien vuelve junto a ti, tu ser amado. Recobrarás tu relación, será de nuevo como anteriormente. Mas, todo acarrea un compromiso. De ahora en adelante, tras la reconciliación, vas a tener unas labores y unas obligaciones respecto a tu pareja si deseas que esta prosiga junto a ti. Te toca entregar tu brazo a torcer. Conque, hazlo, adquiere los compromisos precisos a fin de que la situación no se vuelva a reiterar. Primeramente, remedia cualquier fallo y solicita perdón si fuera preciso. Considera que debes reparar cualquier tema negativo. En lo que se refiere al proceso económico, tu economía está en vías de desarrollo, estás en el proceso. Referente al área laboral, estás ahora empezando una nueva andanza profesional. Escucha cualquier consejo que te ofrezca la propia vida o bien todos y cada uno de los que te aman. Concéntrate bien y no te distraigas con tus pensamientos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, aprende a hacer las cosas a su debido tiempo. Debes entender que no se puede hacer el trabajo de una semana en un solo día: no es viable. Aprende a no perder el tiempo y a organizarte. El día de hoy , deberías relajarte. Si no lo has terminado tu trabajo, ya lo efectuarás mañana. El planeta no termina el día de hoy. Tan malo es apreciar hacer todo en un día por defecto o bien por exceso. No te estreses por el volumen de trabajo. Vas a poder con todo. En lo que se refiere al tema del amor, ahora vives una relación fresca, natural, audaz y agradable. No te complicas tanto como anteriormente y, por esta razón, todo fluye como debe. De ahí que, el día de hoy, te decides a crear en el terreno de la sexualidad. Serás creativo, diferente. Vas a utilizar tu imaginación para el deleite de tu ser amado. Esta noche será única, Virgo, le sorprenderás y te sorprenderás a ti. Respecto a la economía, brotan nuevas formas de producir dinero de una manera efectivo y veloz.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tienes un perfecto imán que atrae cara ti a cualquiera que esté en tus vibración. Todas y cada una estas personas, tienen mucha sabiduría interior puesto que su energía es tan alta como la tuya. Estáis en exactamente la misma onda vibrátil. De ahí que es tan interesante. Gracias a ellos, estás redescubriéndote. Tu vida interior florece, se amplía. Empiezas a sentirte más en control de tu vida y de tus conmuevas. Tu economía está realmente bien auspiciada, el día de hoy . Es muy posible que una cuantía esencial entre el día de hoy o bien mañana. Tienes que localizar el trabajo de tus sueños, mas para eso debes procurarlo o bien, más bien, crearlo. Tú eres un muy, muy grande empresario, por este motivo, diseña el trabajo de tus sueños a tu imagen y similitud, a tu medida. Si trabajas para otros, estarías muy contrariado por múltiples pormenores. Céntrate y, desde entonces, apártate de las ondas negativas de los ignotos. Tu personalidad es muy atractiva.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no seas usurero. Una persona te procurará persuadir a fin de que ganes el máximo dinero en el menor tiempo, tanto es conque podrías llegar a perder dinero si prosigues con tu empeño de hacer las cosas como no se deben hacer. Sé siempre y en toda circunstancia justo y equilibrado. Todo debe pasar y suceder en su justa medida. No puedes poner el dinero por delante de todas y cada una de las cosas, sería un grave fallo. Además de esto, tienes buen olfato para los temas económicos conque, no deberás llegar a ello. No hagas, por tanto, caso alguno a esa sugerencia: no es la conveniente para ti. En lo que se refiere al terreno sentimental, podrías apreciar romper con tu pareja y todo por no haber cumplido una promesa: eres muy riguroso, deberías ser un tanto más flexible con respecto a tu ser amado. En el trabajo, empieza a poner orden. Sé disciplinado y ten tus temas en orden. Planea con cierta antelación tu agenda laboral para agilizar el trabajo. Todo va a estar en pleno movimiento: cambios, entrevistas, temas inopinados o bien inconvenientes que sucedan.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy, empezarás tu día con múltiples desafíos personales. Tienes que meditar en ti, en tu futuro, en tu carrera y en ti, con otras necesidades por cumplir. Respecto al tema laboral, sería perfecto que adquirieras una herramienta para tu trabajo, sea un equipo informático o bien de otras peculiaridades, otra maquinaria diferente. De este modo, podrías desempeñar tu trabajo de una forma más cómoda, simple y además de esto, más veloz. Con el tiempo, ahorrarías tiempo y dinero, no dudes si bien ahora requiera una inversión esencial. Concéntrate bien, da lo mejor de sí y pon a marchar tal engranaje. Los ingresos aumentarán substancialmente. Además de esto, al haber centrado tu energía en el cumplimento de tu sueño, vas a ser capaz de aplicar tu talento dentro de poco. Firmarás un contrato el que te va a dar mucho dinero. Tu economía va a medrar del mismo modo que tus inversiones y de ahí brotarán nuevas ocasiones. Enhorabuena.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estate muy sosegado. El día de hoy, verificarás por ti que la vida ha empezado a sonreírte para no parar. Siéntete agraciado pues, las cosas que te van a pasar son magníficas. Las noticias agradables aumentan, la buena energía te circunda. Respecto al amor, el día de hoy, vas a tener una necesidad imperiosa de vocear a los 4 vientos lo que sientes y deseas. Si aun no te has declarado a tu ser amado, el día de hoy es tu momento: no lo dejes pasar. Si lo hicieses, se perdería una parte de la magia por el paseo. Charla, exprésate, da brida suelta a tus sentimientos. Si estos están encerrados, jamás llegarían a los oídos de tu ser amado. Sé mesurado, expresa tu amor mas hazlo con un tono neutral. Déjale digerir la situación y cambia tu vestuario o bien tus costumbres. Los primeros días deben ser de aprendizaje, de prueba. En lo que se refiere a tu economía, todo es positivo. El dinero está presente, sin faltar. Prosigue tus corazonadas y tienta al azar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy , sería el día ideal a fin de que te organizaras. Tienes que pararte y reaccionar: no puedes proseguir de esta forma. Tu vida vira contra el mundo: tus horarios, orden, trabajo y organización son anárquicos y tienes que lograrlo pues, de no hacerlo, tu cuerpo te plantará y vas a caer enfermo. Todo tiene un límite y estás a puntito de traspasarlo. Debes mudar por tu bienestar. Haz las cosas día a día, siguiendo un horario, una planificación. El día tiene horas para todo. En lo que se refiere a los temas de amor, el día de hoy, el día está realmente bien auspiciado. Es tiempo de reparar cualquier malentendido con tu ser amado, no lo dejes pasar. Sabes que cuanto más se deja sin charlar un tema problemático, más se enquista. No lo dejes, puesto que lo puedes eludir. Charla con el corazón y mañana se habrán terminado todos tus inconvenientes. Sincérate, sé valiente. En lo que se refiere a tu trabajo, si eres autónomo y tu negocio está basado en tu casa, si ejercitas tu actividad social desde el hogar, el día de hoy va a ser un enorme día para ti. Está realmente bien auspiciado.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy , vas a vivir un día muy bello a nivel familiar. La armonía reinará en tu casa, en el núcleo familiar. Podrías proponerte hasta la posibilidad real de ser padre nuevamente o bien madre si eres mujer. Existen grandes posibilidades de que de esta forma suceda si los dos, la pareja, lo queréis. En lo que se refiere a tu relación con el resto, bien con tu pareja, bien con tu ser amado, el día de hoy deberás ser prudente, diplomático puesto que, podrías ofender a alguien o bien aun enojarlo. No crees inconvenientes de comunicación. El día de hoy es un día dado a los malentendidos. En lo que se refiere a tu economía, debes apretarte el cinturón, debes ahorrar, va a ser lo mejor. No desperdicies tus ingresos puesto que no son muchos y conserva tus ahorros. No inviertas, no es el instante para esto. En el ámbito laboral, sostienes una actitud perfecta, elogiable. No debes exagerar tampoco. No es preciso que prosigas llevándote más trabajo a casa. Deberías saber parar y dejar el trabajo donde corresponde: en la oficina. Goza de la vida, hay tiempo para todo.

Fuente: Astrocanal