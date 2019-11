Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 8 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy se presentan frente a ti múltiples posibilidades. Deberás estudiarlas todas y cada una bien y, conforme tu poder de resolución o bien Libre Arbitrio, decidir aquello que encaje en tu vida. Sabes que eres el único responsable de tu vida y de tu destino con lo que, no culpes entonces a absolutamente nadie de tu elección, si bien esta sea errada. De eso se trata la vida, de un aprendizaje. Si todo nos lo diesen masticado, no podrías caerte ni levantarte. Es precisa la dualidad en esta vida. Hay que padecer para ser feliz. Empiezas a conquistar tu vida, avanzas con paso firme por tu ruta sin mirar atrás. Estás consiguiendo mucho en estos instantes, es muy grande tu evolución. Por si fuera poco, las circunstancias actuales, son absolutamente convenientes para ti lo que ayuda mucho. No te precipites y jamás pierdas tu los pies en el suelo, es preciso en la vida. Tus inconvenientes económicos están a puntito de terminar. Dentro de poco, lograrás un dinero retrasado que remediará cualquier inconveniente existente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, te sientes más leal y fiel que jamás en este de otoño. Tu sensibilidad aumenta y estás rodeado de un halo de ternura. Este fin de semana, no tienes planes mas te entran de pronto unas ganas locas de preparar algo singular para el próximo: quizá, una escapada otoñal a algún sitio pintoresco. Por todo ello, mientras que piensas y sueñas despierto, procura por su parte planear realmente bien las actividades y el trabajo de la próxima semana para de esta manera tener el completo fin de semana, e inclusive salir ya antes o bien tomar la tarde del libre. Por su parte, en muy poco tiempo, semanas o bien días, vas a recibir una nueva absolutamente inopinada para ti: vas a tener una oferta laboral fundamental que ni tan siquiera te puedes llegar a imaginar. De ahí que, aprovecha tu viaje antes que sea tarde. La vida te va a ofrecer muchas pequeñas cosas. Ábrete a ellas, te van a hacer tu existencia considerablemente más soportable. Estate receptivo, vas a ganar mucho.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, no puedes continuar errando para toda la vida. En estos instantes, toca imperativamente amoldarte a las nuevas circunstancias, mudar. Debes eludir caer en exactamente las mismas trampas que otrora. Tienes que evolucionar, tu actitud frente a la vida debe mudar de una forma radical. Deja de hacer las cosas como anteriormente, sabes por adelantado que no te hacían feliz, por este motivo, cambia, olvida tu pasado y renuévate. Deja tu rutina y tu monotonía, te hacen mucho daño. Tu ser amado es precavido y equilibrado y no le agrada tu faceta variable. Procura comportarte siempre y en todo momento de una forma adecuado para no tener que solicitar entonces perdón. Eres muy flexible mentalmente, geminiano mas, te falta adquirir mayor estabilidad sensible. En el instante en el que te sientas más seguro de ti, lo trasladarás a todo cuanto haces y a tu ser interno. No vacilarás de ti y por este motivo, no vas a tener esos cambios repentinos o bien esos instantes de sofocación o bien tristeza profunda. En el trabajo, ten paciencia.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, en estos instantes de tu vida, no te dejan gozar de una vida sentimental. Estás en boca de todos, tu historia amorosa semeja una novela, una historia pública. Tienes puesta sobre ti la mirada de tantas personas que tu mayor inconveniente es que te falta privacidad. Todo el planeta opina todo el rato y de esta forma no se puede sostener ni soportar una relación. Precisas una parcela privada. Tu amedrentad es de 2, de absolutamente nadie más. Debes borrar tus fallos sentimentales pasados, solo cuando lo haces, te aproximas más a tu ser amado. Suprime aquello que tanto dolor te ha ocasionado anteriormente. Vas a ver de qué manera tu relación mejora siendo todo más fresco y ligero. Vive el presente y olvídate de todo lo demás. Respecto al campo laboral, procura no formar parte de discusiones o bien sutilezas. Sabes que entonces repercuten de una forma muy negativa en ti. Y, en caso de que te planteen algo obscuro, turbio para efectuar, consúltalo con tus superiores si no deseas verte envuelto en juicios.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tu personalidad es realmente fuerte, atrae a el resto. Tienes magia, carisma. Sabes que puedes conquistar a la mujer de tus sueños, que no vas a hallar oposición alguna. Asimismo sabes que bastantes personas falsas y también hipócritas se ocultan en tus faldas, están cerca de ti. Tienes que tener mucho cuidado con estos seres manipuladores y ambiciosos por el hecho de que, solo pretenden chupetearte la sangre. Por este motivo, deja al lado a los ventajistas. Sus palabras no te favorecen en lo más mínimo. Te adulan para lograr sus propósitos. Ten personalidad y opina por ti. El día de hoy vas a percibir una sorpresa que te encantará. En lo que se refiere al azar, esta noche sería idónea para ganar un dinero simple. Vas a tener suerte con lo que, no dejes de procurarlo. Referente a tu trabajo, al empleo, vas a recibir una notificación: va a ser la respuesta a una demanda laboral. Te va a hacer muy feliz. Este puesto podría llevarte a vivir al extranjero. Enhorabuena.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, este fin de semana te toca gozar con tu pareja. Escápate al sitio que sea, si bien esté a pocos quilómetros. Debes estar en contacto con los árboles y la naturaleza. Precisas respirar aire puro si bien asimismo precisas una buena dosis de amor por la parte de tu pareja. Goza al límite de ese refugio de paz, busca un sitio en el que gozar de la amedrentad con tu ser amado. El día de hoy la velada va a ser intensísima y pasional. Recobraréis la semana perdida. Sobre todo, debéis estar en solitario, los 2, sin acompañantes ni interrupciones de ningún género. Deja de darle vueltas a la cabeza y vive el instante presente; es único y también irreemplazable. Por su parte, a lo largo del fin de semana, te comunicarán una nueva bien interesante respecto a la firma de un contrato. Va a ser un motivo de alegría para ti. En las finanzas, has tenido arduos problemas en un pasado reciente y ahora, con tal ocasión, vas a ser capaz de remediar los fallos del pasado. Aprende de tu experiencia y no vuelvas a caer en lo mismo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, sabes que muy frecuentemente en la vida tu mejor amigo se transforma en tu pareja. Es algo muy normal pues, es en la persona que más confías, en consecuencia, no es una idea extraña. Ten presente esta posibilidad por el hecho de que, podría sorprenderte en exceso. En el caso de tener una pareja estable, sería una enorme traición. Romperías seguramente con tu relación. De todas y cada una maneras, librano, a veces la afabilidad, educación y saber estar podría confundir a el resto. Probablemente vivas alguna situación pareja puesto que, en tu caso, tu personalidad es incontenible, tienes mucho carisma. No permitas que absolutamente nadie se aproveche de ti, sobre todo en el terreno financiero. No prestes un dinero a personas que sabes que nunca te lo devolverán; tampoco te dejes mentir por desaprensivos que te plantean negocios falsos o bien fraudulentos. Sobre todo, si sales esta noche, librano, no te dejes engañar: la noche está llena de zahoríes que procurarán sacar partido de ti. No lo permitas; quítatelos de encima.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no juzgues a el resto sin motivo, cuando menos hasta el momento en que no sea probada su culpabilidad. Es algo feísimo acusar a el resto. Eres una persona que no aguanta que le engañen, no puede con esto. De ahí que, es tal tu indignación que, pretendes sin más ni más terminar tu relación. Te sientes traicionado y eres hombre de palabra; te sientes heridísimo. Podrías hablarlo reposadamente con tu pareja y se podría llegar a una conclusión. Eres una persona inteligente que, incluso con delicadeza y también ironía, podrías responder a las provocaciones, llegando de esta manera a conseguir el triunfo. En estos instantes, tu coyuntura económica es bastante frágil, no llega a ser crítica mas, deberás tener sumo cuidado. Este fin de semana aparecerán gastos extras, inopinados, bien difíciles de soportar. De ahí que, sé muy realista y trata de abonar cualquier gasto que pase. Te vas a ver apurado mas conseguirás salir de ello. La próxima semana, deberás hacer mucho papeleo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres una persona muy natural y espontánea. De ahí que afirmas las cosas tal como las sientes, sin estudiar lo que afirmas ni planearlo. Tienes una gracia natural que te deja decir de todo con gracia mas es verdad que, a veces, pasas esa línea entre lo jocoso y lo irreverente, entre lo que se puede decir con gracia y lo que hay que silenciar por fuerza. El día de hoy deberás sacar tus armas para frenar a una persona y acabar con una situación embarazosa que termina de ser creada. Obvia a las personas complejas y también impertinentes en lo posible. Vive y deja vivir. Ve por tu paseo y no dejes que ignotos se inmiscuyan en el tuyo. Respecto al área laboral, tus compañeros no son unas personas muy abiertas. Además de esto, han sido inútiles de hacerte participante de muchos temas y sucesos. Con lo que, es simple que, a esta altura, tampoco sientas singular interés por ellos. Las cosas cambiarán.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tu horizonte laboral trae un viaje a la vista. Va a ser probablemente la próxima semana. El día de hoy podrías preparar aquellas cosas que necesitarás; entre semana es más duro y complicado. El día de hoy vas a tomar un café con un amigo o bien amiga que al fin, ha conseguido cumplir sus sueños. Está sumamente feliz y esa dicha, te la ha trasladado a ti. De esta forma, todo el día sobrante y mañana por la mañana, cambiará tu percepción de la realidad. Un amigo te ha hecho ver su situación, su realidad y te ha encantado. De todas y cada una formas, estás muy feliz por él. Se te presentará alguna adversidad, entonces la vas a ver como un estímulo para continuar corriendo. Medrarás como humano y va a ser un enorme estímulo para ti. Las contrariedades van a ser transformadas en lecciones aprendidas. Todo va a significar un incentivo. Desde este momento, tanto en el trabajo, como en las finanzas, deberías tomar la iniciativa y ser más original. Te sorprenderás.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy gozarás de instantes intensísimos y singulares con tu ser amado. Separa tus temores, han quedado sepultados en algún sitio lejano. La dicha llega a tu vida para instituirse en ella. Te toca ser feliz. En lo que se refiere a tus negocios y economía, tienes que centrar todo tu caudal energético para conseguir sacar adelante cualquier proyecto que te lleves entre manos. Todo debe ir en la dirección adecuada, con su rumbo bien definido. Olvídate del pasado, no lo traigas al presente. Es imperativo que lo dejes marchar. Hazte una lista de tus inconvenientes actuales y el día de hoy empieza a arreglarlos. Va a haber cosas más simples de solventar y otros temas se tornarán más duros y bien difíciles. No te dejes vencer, lucha por ellos. Jamás tires la toalla, tu fuerza interior es inmensa y puede con todo. Respecto al área laboral, hay compañeros tuyos que están muy mal vistos. No te juntes con ellos, te crearías una mala reputación. Prosigue tu paseo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, tu horizonte sentimental cambia para tu deleite. Conoces a alguien nuevo, vía internet, telefónica, por un encuentro o bien una cita. Mas aparece alguien que te crea esa ilusión del primer día. No te precipites en exceso puesto que, no sabéis nada del otro, sois unos perfectos ignotos. Actúa de una forma apacible y sereno, sin prisa. Todo va a marchar sobre ruedas, eso sí, con un tanto de paciencia en el periodo de adaptación. No te adelantes a la propia vida, deja que cada cosa ocurra a su debido tiempo. De esta forma, se asentarán sobre la marcha. No fuerces la situación. Pisciano, eres un ser realmente intuitivo, es hora de probarlo. Vas a ver de qué manera, al hacerlo, resuelves muchos inconvenientes económicos y financieros. En unos días, tu coyuntura económica cambiará gracias a ti, a tu intuición. Habrás sido guiado por el buen paseo. El dinero está realmente bien auspiciado, tu economía en general; te va a llegar una cantidad notable, de suma importancia. Juega al azar pues, podría ser una vía de entrada de ingresos.

Fuente: Astrocanal