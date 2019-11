Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 7 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy estás demasiado susceptible. Tu tono receloso y sumamente posesivo, podrían traerte multitud de inconvenientes en hoy. No comprometas ni tu relación ni tu dicha venidera. Sé listo. No actúes fruto de la pasión o bien llevado por los celos. Perderías tu relación cariñosa. Trata de meditar más con la cabeza y menos con el corazón por el hecho de que, tus impulsos irracionales pueden entregar al garete con tu amor. El día de hoy estás sumamente susceptible. Debes ser considerablemente más paciente. En la vida, no todo sale como uno desearía. Olvídate de chismes y patrañas, no te hacen ningún bien; óbvialos. Además de esto, aprende a no creerte todo cuanto llega a tus oídos. En tu caso, produce grandes desastres. Debes actuar con resolución y determinación, ariano. Deja de vacilar y ponte en marcha. Un dinero está destinado para ti, mas, para esto, haz un pequeño esfuerzo: estruja tu psique y obtén ideas fantásticas como sabes hacerlo. Las ideas producen ingresos. Sé inteligente y ponlas en marcha. Tú eres el primer favorecido.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, deseas superarte, conseguir tus metas y éxitos mas, para esto, hay que hacer un enorme esmero. Debes ser realmente incesante y, por si fuera poco, tener mucha fuerza de voluntad. Las metas se logran a base de trabajo y esmero duro. Posiblemente esto te restara tiempo para estar con tu pareja y con los tuyos mas, no se puede tener todo en la vida. Haz un listado con tus prioridades: descubrirás si el triunfo y el éxito laboral están sobre tu relación sentimental. Si no fuese de este modo, cambia tus patrones de conducta. Escucha a los que te rodean. Posiblemente ahora hubieses tomado el paseo equivocado. Sabes que es de sabios corregir. El día de hoy destacas; tienes un magnetismo diferente, te envuelve un aura muy singular. Apreciarás que las personas te miran, sienten cierta atracción cara ti. Referente a tu economía, tu capital va a ir incrementándose hasta fin de año. Prosigue levantando tus finanzas. Ánimo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy te hallas más sensual de lo común. Estás contento y feliz por el hecho de que empiezas a ver la luz respecto a una situación de clase sentimental. Todo se marcha a reparar y eso te da mucha calma. Como buen geminiano, el amor trastorna tu vida entera, la altera en exceso. No debes adelantarte a lo que pasará, deja que las cosas sucedan por su peso, es lo mejor. Vas a tener una charla muy profunda y también interesante la que deberías oír con tus 5 sentidos. No pierdas detalle alguno. Tu dinero aun escasea mas, en unas semanas, la situación cambiará, entonces, vas a ser capaz de hacer ese justo viaje que tanto tiempo llevas planificando. Mientras, ordena y planea al límite tus cuentas, ingresos y gastos para no tener sorpresas desapacibles. Adminístrate mejor. El azar podría darte una muy, muy grande alegría esta noche. Juega, prueba, haz algo para no perder tal ocasión. Es espléndida.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te sientes seguro, tu autoestima está altísima y eso te hace relucir. Esta noche puedes lograr aquello que desees en lo que se refiere al amor se refiere. Estás rompedor, absolutamente nadie va a poder resistirse a tus encantos. Por esta razón, si te agrada alguien o bien verdaderamente ya estás con esa persona, podrías sorprenderle con una velada muy singular. Va a ser mágica para los dos 2. Desde entonces, sea romántica o bien no, esta noche promete ser realmente entretenida, llena de amigos, celebración y alegría alrededor. Vas a estar realmente bien acompañado. Has pasado una semana un tanto extraña en determinados aspectos y vas a terminarla de la mejor forma posible. Deseas y buscas la dicha para ti y, la vas a lograr. El trabajo, en estos instantes, está realmente bien auspiciado. Tú estás contento y te sientes efectuado en él, no existe inconveniente alguno a este respecto. Mas por si fuera poco, tienes una idea que es viable que se materialice; sería una posible mejora laboral. En tus manos está admitirla.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no pierdas tu fantástico tiempo con personas bastante inestables. Es muy posible que, de pasar mucho rato con ellos, te transmitiesen su sofocación y terrible malestar. Aparte de no traerte nada bueno, perderías muchas horas de tu tiempo, el que es oro y tu energía sería absorbida por ellos. Por tanto, sería mejor que sostuvieras las distancias lo máximo posible. El día de hoy es el día ideal para dejar ver tus proyectos, ponerlos en marcha, a marchar o bien alterarlos. En cualquier caso, ha llegado el momento de ocuparte con seriedad de ellos. Asimismo, deberías proponerte pasar un tiempo con tu familia y especialmente con tu pareja si no deseas que se enojen en exceso. La situación está un tanto tensa debido a tu implicación laboral. Tus proyectos van a traer éxito futuro y, por consiguiente, ingresos esenciales. Tal vez en un primer instante debas pagar algún dinero, una pequeña cantidad. Deja de preocuparte. La recobrarás prontísimo. Lleva al día tus temas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy tendrás una visita que va a mudar literalmente tu futuro próximo. Tanto tu economía como tu trabajo, pueden mudar si de este modo lo quieres y decides el día de hoy. Tienes una alternativa bien interesante a la que no deberías decir que no. Lánzate, arriésgate puesto que, todo será positivísimo para ti. Ocúpate de tus temas, que es ya mucho, dejando a el resto que hagan lo propio con sus vidas. La fortuna y la suerte te rondan, están de tu lado. No puedes dejar que pasen por al lado y no tomarla. No la dejes escapar, ve a por ella. Ahora, piensa lo que verdaderamente quieres, lo que deseas hacer y centra tu energía en eso, solo en una cosa. Vas a ver el efecto mágico que se genera. No vas a dar crédito. No charles claramente a el resto de tus triunfos o bien planes hasta el momento en que estos no estén muy atados, hasta el momento en que tengas el contrato en tus manos para firmar, esto es, aun no está seguro al 100 por ciento . Por esta razón, sé prudente hasta el momento en que la parte legal, las firmas, tengan sitio.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, no te compliques la vida. Sabes que hay personas complejas que abusan de ti. No te aportan nada bueno, más bien todo lo opuesto. Por tanto, no les prestes más atención de la que verdaderamente merecen. Te toca gozar de la vida y, sobre todo, de este justo reposo. Tómate tiempo libre para ti, para hacer tus cosas y reposar. El cuerpo precisa sus descansos. No seas tan bueno con las personas extrañas a ti que solo desean incordiar o bien aprovecharse. Eres sensible y tienes un enorme corazón mas debes resguardarte por el hecho de que, no todo el planeta es tan bueno como . Ayuda a quién de veras desees y pues deseas, no por pura obligación. Tu situación laboral está a puntito de mudar. Una persona va a procurarte otra ocupación. Si se da el cambio, si llega el instante, despreocúpate por nada por el hecho de que, sea lo que sea, por muy brusco que te parezca, te va a ir realmente bien. Va a ser lo indicado para ti ahora de tu vida. Déjate aconsejar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás nostálgico, prácticamente melancólico. Ahora, se ha instaurado en ti la falta de confianza y el desánimo debido a una situación problemática reciente en el amor. Esa inestabilidad sentimental te pasa factura ahora. Tienes una actitud muy abierta frente a la vida, eres feliz y buscas siempre y en toda circunstancia la positividad, no deseas nada negativo cerca de ti, lo rehúyes. La parte económica y financiera, del mismo modo que el campo laboral, están marchando adecuadamente y no hay inconveniente alguno a la vista. Si brota alguna vicisitud, vas a poder resolverla de forma fácil. Hallarás en todo instante las soluciones mejores, más apropiadas para remediarla. Un amigo o bien amiga, a lo largo del fin de semana, te sorprenderá con unas ideas buenísimas que podrías aplicar mismo en tu vida real. De hacerlo, podrías acrecentar tu economía con facilidad. Te generarían ingresos bien interesantes. Tienes una voluntad de hierro conque, conseguirás aquello que te plantees.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy deberías dejar ver tus sentimientos más profundos. Es hora de decirlos a la persona interesada. En tu familia, asimismo deberías dejar ver lo mucho que les quieres pues, en general, no te comportas de una manera ternísimo. Da un abrazo, un beso o bien muestras de cariño a los tuyos, agradece lo que hacen por ti. Considera que quizá no se vean correspondidos por tu amor. Cuesta muy poco hacer feliz a la gente. Estás más empático y tolerante, soportas más a el resto, aun las cosas o bien situaciones que ya antes te sacaban de tus casillas, ya no lo hacen. Te has tranquilizado y, sobre todo, has madurado y evolucionado. Un dinero llega a tu vida fruto de una devolución o bien deuda retrasada. En cualquier caso, te va a venir realmente bien hoy día. En el trabajo y en el campo financiero, hay entrevistas y posibles pactos. Se afianzarán nuevas fusiones y pactos bien interesantes para ti. Van a ser transacciones muy rentables.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hay planes que hacer para esta noche y para el fin de semana. Tienes que mudar y divertirte un tanto. No todo es trabajar en esta vida. Inclusive, hasta podrías iniciar a meditar en una escapada o bien en tus próximas vacaciones. La cuestión es que es imperativo que cambies de aires, y, de ser posible, de escenario. Tu vida es muy monótona y, estaría realmente bien que hicieses algo por mudarla y mejorarla. Deja de preocuparte por el hecho de que, muy frecuentemente te preocupas sin motivo. Tú te impones unas obligaciones y unas preocupaciones por el hecho de que de este modo lo decides. No lo hagas, es dañino para ti. Genera una tensión inquieta que afecta a todo el cuerpo. Rompe tus reglas, tu perfección, lo racional. Debes liberarte de tus ataduras. Deja de lado el fatalismo, el miedo al descalabro y actúa. Vive la vida. En el amor, lánzate a una nueva conquista. Tú puedes si deseas. El dinero empieza a moverse, a rondarte. Está muy cerca de ti.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, nuevas actividades llegan a tu vida produciéndote un desgaste notable. Precisas tu energía y voluntad para poder salir de manera exitosa de exactamente las mismas. No desperdicies ni tu tiempo ni tu fuerza en cosas innecesarias. Estás en una etapa fundamental llena de metas y logros. Debes lograr tus metas, cumplir tus objetivos. Tú puedes hacerlo, vas a llegar a todo. En algún instante te vas a sentir sin fuerzas; no importa, prosigue, no te rindas. Al final, se premiará tu empeño. Aprovecha cualquier ocasión que la vida te ofrezca. En lo que se refiere a tu economía, ahora, es escasísima. Por tanto, hasta el momento en que las tornas cambien, vas a deber apretarte el cinturón al límite y mirar hasta el último céntimo. Es imperativo que ahorres, es la situación que te toca vivir. Mas nada es eterno y pronto todo lo cosechado, va a dar sus primeros frutos y con esto van a llegar los ansiados ingresos. Mientras, ten los pies en el suelo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, esta noche vas a tener un encuentro romántico, bien con tu ser amado, bien con una persona ignota para ti. Esta noche de va a ser larga y también intensa con lo que, reserva fuerzas para lo que va a llegar. Vivirás nuevas experiencias por consiguiente, disfrútalas. Precisas estar más abierto al planeta, a los demás; debes salir de tu pequeño planeta para simpatizar más con el resto. Te integrarás más con todas y cada una de las personas que están a tu alrededor. En ocasiones, tiendes a evadirte de la realidad; desde este momento, anclarás más los pies en la tierra. Empiezas a tener más confianza en ti, a opinar en ti. El día de hoy estás muy concentrado conque, aprovecha para sacarte el trabajo más duro y bien difícil, el que te demande mayor atención. En el campo laboral, desde el próximo , se presagian sorpresas muy ventajosas para ti. Vas a estar contentísimo cuando las descubras. Vas a vivir buenísimos instantes. Tu economía medra lo que te hace muy feliz. Respiras sosegado.

Fuente: Astrocanal