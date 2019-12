Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 7 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, crea aquello que desees que suceda; se va a hacer realidad. Debes perseguir tus sueños, ariano. Sabes que aquello que desees con tu ánima, cristalizará mientras que sea viable, real, lo puedas visualizar mismo. Es la visualización creativa: tenemos el poder de imaginar cosas, al pensarlas, las creamos. Eso te va a suceder en el amor: tus sueños más profundos van a ver la luz del sol. Vas a tener la fortuna de cruzarte en tu paseo con aquellos que pueden sacarte de la situación, tanto legal como económica en la que te hallas. Vas a salir de ella gracias a su ayuda. Sabes que nada pasa por casualidad. El Cosmos te ha mandado una ayuda extra, auxiliar. Esta velada de , va a ser la ideal para una primera cita con tu nuevo amor. Va a ser imborrable para ti puesto que, va a venir cargado de sorpresas, sueños y también ilusiones. Sus presentes van a ser semejantes que vas a estar o bien te vas a sentir desbordado de alegría. Vas a sentir que tocas el cielo con tus manos. Goza el instante.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, eres un ser maduro, con la cabeza realmente bien puesta sobre los hombros. Actúa por ende como se espera de ti. En comparación con amor, es muy posible que tu pareja sea muy dependiente, considerablemente más que , prácticamente tu opuesto. Vas a tener que asistirle. No se puede vivir de esta forma, con tal sofocación. Trata, por todos y cada uno de los medios, de desapegarla un tanto de ti; no le hagas daño: enséñale a valerse por ella misma. De no hacerlo, podría frenar tu vida, actuando como un genuino vampiro psíquico. Respecto a tu trabajo, te hallas tan bien y estás en un tono tan desenfadado y alegre que tus compañeros podrían meditar que no te tomas tu trabajo de verdad, que te ríes de ellos. Eso sería falso, a la par que completamente contraproducente. Ten cuidado con tus negocios. Existen muchos negocios prodigiosos o bien te los venden como tal mas, solo resultan ser estafadores que te venden humo. Y te lo crees. No caigas en esos juegos, son peligrosísimos.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu planeta interior está medrando a pasos desmedidos. Tu fuerza interior se hace más evidente. Algo muy grande está a puntito de ver el sol. Te sientes renovado y revitalizado. Ahora, te ves con la fuerza precisa para conquistar a tu ser amado, a quien más amas en este planeta. Tu aura desprende vida y energía. Estás atractivo, tienes mucha pasión interior, atraes la sexualidad. El día de hoy, determinados imprevisibles penetrarán en tu vida. Despreocúpate, con la fuerza que tienes, prontísimo cambiarás tus planes y no va a haber ocurrido nada. Te has vuelto absolutamente flexible, algo impensable en ti en los últimos meses. Ahora, te amoldas mejor a los avatares de la vida. Esta te sonríe y no dejará más que expongas sin motivo. Te has forjado tu interior a prueba definitiva, te has robustecido mucho estás últimas semanas. El dinero te va a hacer rabiar. Lo precisas como algo inmediato y también indispensable. Se retrasará unas semanas más mas, cuando ya lo des por imposible, te va a llover del cielo. Jamás se sabe.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, la vida te ofreciendo un regalo fantástico y es a ti de aprovecharlo. No pierdas tan fabulosa ocasión que ya te ofrece el Cosmos. Ten mucha paciencia puesto que, aparecerán de bajo las piedras personas que desearán saber y opinar sin piedad sobre tu relación actual. No les respondas, a absolutamente nadie, por amigas que estas sean. Si desean algo de ti, que te llamen con calma y crea un vínculo con ellas. Si no, déjalas pasar. Tienes que contestar a estas personas y ponerles en su lugar, donde les toca estar. Tú vives tu vida de forma libre y, lógicamente, con quien deseas. En el amor, proseguirás con tu relación, le pese a quien le pese. Estáis muy felices y dichosos. El día de hoy , disfruta del amor, goza. El entusiasmo tuyo actual está patente en todos y cada uno de los campos de tu vida. Tu trabajo, en líneas generales, se va a ver perjudicado positivamente por tal actitud. Estas semanas próximas, te vas a sentir dichoso y satisfecho a este respecto. Es más, cabría la posibilidad de un incremento salarial. Disfrútalo. Te lo mereces.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tus ideas negativas y las de las personas que te rodean, han hecho peligrar tu equilibrio sentimental, sensible. Tu relación cariñosa ha estado en la cuerda floja recientemente. Ahora, el día de hoy , comienzas a recobrar tu vida, a recobrar el control y tomar las bridas de tu vida y de tu destino. No puedes hacer caso de los chismes y habladurías, Leo, son muy dañinas y peligrosas. Por si fuera poco, con la fuerza de un Leo, ni siquiera deberías haberles hecho caso. Estás muy inquieto, eso sí y, al localizarte el día de hoy de esta manera, en este estado, podrías iniciar discusiones o bien estar propenso a que estas tengan sitio. Lo esencial es que te des cuenta de tus fallos. Si empiezas a fijarte con atención en de qué manera charlas, de qué forma lo haces, vas a poder corregir algunos de fallos que llevarían incuestionablemente a un malentendido. Evita a las personas manipuladoras, no permitas que te adulen. Ordena tu vida personal y laboral. Debes iniciar a preparar un viaje que podría mudar tu vida entera.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy , podrías percibir una nueva muy aguardada y deseada; por esta razón, mantén el control de cualquier dispositivo que tengas. Este mensaje te va a llegar por ciertos medios de hoy día. El día de hoy, atraes al amor. Estás suelto, relajado, te dejas llevar y conquistar por el primero que aparezca, el que llegue ya antes. La mejor persona para ti y para tu existencia en el campo sentimental te va a llegar el día de hoy. Por otra parte, tienes una calma espiritual elogiable, digna de loar. Ante cualquier resolución que debas tomar el día de hoy, mantén la calma y la compostura en todo instante. En lo que se refiere a tu coyuntura económica, es más bien precaria, inexistente. Céntrate realmente bien en el tema puesto que, debes terminar el año con un saldo positivo. El dinero volverá a fluir de una forma adecuado, el indicado para ti. Deja de vacilar y actúa. El dinero es una parte de tu presente si bien todavía le queda un cambio por hacer. Va a ser increíble la forma en que va a entrar a tu vida. Espera.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, sé receloso de tu amedrentad, de tu vida íntima. A absolutamente nadie más le resulta interesante. Respecto a tu ser amado, déjate llevar, imprégnate de su amor. Te ama y te quiere. En lo que se refiere a tus amigos, ciertos deberían aprender a respetarte: no pueden insultar a una persona a quien ni tan siquiera conocen. Sería una mala acción por su lado. No dejes que te vuelvan ido con sus ideas o bien conversaciones. Librano, ten clarísimo que, tu relación es cosa de 2. Eres un enorme empresario al que es bien difícil mentir y tu economía va a ir prosperando poco a poco puesto que, hay dinero en paseo. Buenas noticias penetran en tu realidad material, en lo que se refiere a tu economía se refiere. Y te sientes aliviado. La próxima semana, una transacción de gran extensión, se resolverá a favor tuyo dándote una cuantía fundamental de dinero. Por si fuera poco, es el instante de lanzar nuevas propuestas de negocio. Tienes a los grandes aguardando tus ideas comerciales, tus grandes ideas de negocio. Ellos van a decidir por ti, cuando menos, de momento. Enhorabuena.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te agrada mucho una persona, te sientes muy atraída por él o bien . Inténtalo, no te quedes con las ganas. Si el destino te ha puesto delante esa ocasión, es por algo. Referente al campo laboral, deberás ir con pies de plomo y tener mucho tacto. Es realmente posible que un compañero o bien aun un par, tomaran tus palabras del modo equivocado, les diesen otro enfoque. Aclara muy bien las situaciones si no deseas perder ocasiones de estar con la gente. En tu vida normalmente, hoy, no hagas promesas que no puedas cumplir. Cíñete a tu presente y a tus capacidades internas. Tus planes económicos y financieros, van a mudar substancialmente. Este cambio inopinado te va a llevar a tocar la fortuna con tus manos. Agradece al destino todo cuanto hace por ti. Alguien de tu pasado, un viejo amor, viene del extranjero para asistirte. Te planteará unos viajes que no vas a poder rehusar. Vas a ver de qué forma, merced a estos, tu realidad económica, de un día para otro, cambiará.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, desde mañana , va a primar tu vida laboral y financiera. Tienes mucha fuerza interior y energía en ti. Por este motivo, vas a conseguir arrancar un proyecto que lleva meses parado. Tú solo no lo has logrado mas, ahora va a ser diferente: tu amigo, un enorme ejecutivo, va a asistirte a lograrlo. Confía en él puesto que, tiene mucha experiencia en estos temas. Vas a ver de qué manera cambia tu vida. Empezará a virar en torno a tu negocio. Tú vas a ser el dueño y responsable y multitud de labores recaerán sobre ti. Deberás encargarte de todo dentro de lo posible. Cuanto más encima estés, mejor va a funcionar, grábatelo. Es tu entera responsabilidad. Tu vida sentimental renace, la claridad llega a tu vida dejando a un lado esas confusiones del pasado. Estáis juntos y es lo que cuenta. Tu vida empieza a moverse, y tú a marchar. Das pequeños pasos pero, con gran contundencia. Ya has recuperado la confianza en ti. La fortuna está de tu lado, todo es posible. Prosigue tu intuición.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás muy seco, distante y eso no es propio de ti. Eres un ser afable y servicial que siempre y en toda circunstancia está para todos. El día de hoy, tus reacciones podrían dejar a la gente fuera de juego pues, van a ser extrañas y extrañas a ti. Lima esa conducta pues, sería deplorable para tu imagen. Sobre todo, no correspondería a la realidad. Cambia tu forma de actuar en lo que se refiere a tu vida sentimental se refiere. Si has obrado mal, reflexiona y solicita perdón. Cuida con tus palabras, tus respuestas podrían ser realmente problemáticas. Piénsalas realmente bien ya antes de decir nada. Las cosas se van a ir solventando a su debido tiempo con lo que, no hay de qué preocuparse. Todo está bien, en un orden relativo. La próxima semana vas a hacer un viaje prometedor, va a ser muy singular para ti. Vívelo al límite, goza cada segundo de este. Tu vida laboral y económica, desde este momento, en este nuevo ciclo, va a estar llena de triunfos y novedades. Si bien algún obstáculo se te ponga por delante, lo superarás de manera fácil.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy, está realmente bien auspiciado. El día de hoy, vas a vivir un día plácido y feliz. No hagas lo habitual. Deja de lado tu actitud impetuosa y empieza a descubrir la vida en su profundidad. En el amor, no hay inconvenientes si no los creas. Deberías estar fatigado de tu actitud infantil dada esta patentiza. Obvia los chismes y los comentarios fuera de sitio o bien de tono. Lo que importa, lo único que verdaderamente importa, son las resoluciones que toméis 2 como pareja. Sé prudente y no vas a tener nada de qué lamentarte. Tu carisma está al alza, tu magnetismo personal es explosivo. Todo tu ser reluce y tus rasgos más notables se dejan ver. Referente a tu economía, debes estar al loro ante temas y cuestiones monetarias. Si firmas algún contrato, hazlo siempre y en todo momento comprobar y inspeccionar por alguien de tu confianza entendido en la materia. En lo laboral, piensa nuevos proyectos para hacer, baraja nuevas ideas y también procura comentarlas para poderlas llevar a cabo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, evita a toda costa juntarte con personas negativas que solo pretenden frenar tu existencia. Su inestabilidad, como su negatividad, es infecciosa. En lugar de perder tu fantástico tiempo con estos menesteres, cuida a tu pareja como se merece. Llénala de mimos y cultiva tu relación. Todo va a ir excelente entre vosotros. Las ocasiones se marchan a enseñar ante tus ojos, no las dejes pasar. Múltiples trabajos de diferente clase podrían ser una ocasión para ti. Saldrías de tu zona de confort y aprenderías de los inconvenientes del pasado. Tú puedes hacerlo. Poquito a poco, los hechos se dilucidan y la bruma se disipa. Lo que ya antes era un inconveniente, ha dejado de serlo. El día de hoy, ves todo con total claridad. Si trabajas con más gente, en una oficina, desearás iniciar alguna disputa, estás propenso a ello. No hagas una guerra on-line o bien presencial. Sería muy infantil hacerlo. Sé maduro y también inteligente: dedícate a trabajar, es lo mejor que puedes hacer.

Fuente: Astrocanal