Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 6 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tienes que escoger realmente bien a quienes entran en tu vida y son parte de ella por el hecho de que hay algunas con malas pretensiones. No dejes ser molestado por extraños. El día de hoy te muestras un tanto intranquilo. Tienes que relajarte y también procurar ser feliz. Sosiégate, vas a ver las cosas de otra forma, con ojos diferentes. Separa de tu vida la tristeza, la melancolía y cualquier otro género de negatividad. Sabes que, como siempre y en toda circunstancia, todo depende de ti, tu vida te pertenece y está en tus manos y eres el responsable de diseñarla a tu justa medida. Deja tus temores por el paseo y avanza cara delante. Lo que deba pasar, va a pasar mas no dejes que el temor te paralice, es muy dañino. En lo que se refiere al campo laboral, en este terreno es hora de buscarse una nueva ocupación o bien un trabajo extra para poder vivir o bien subsistir. Es escasísimo el dinero que produces y tienes que entregar un empujón a tu economía. Tus ideas se transformarán en proyectos. Triunfarás.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, ten cuidado con las falsas promesas. En ocasiones, las personas prometen cosas que, por adelantado, son imposibles de hacer. Sé realista con tus planes y promesas; de esta forma, no dañarás a las personas a tu alrededor. Sé abierto de psique. En la vida, las situaciones cambian de la noche a la mañana sorprendiéndote en exceso. No te cierres jamás a nada por el hecho de que, verdaderamente, no sabes por dónde puede salir el sol. La vida es una caja llena de sorpresas, de presentes. Busca siempre y en toda circunstancia el lado positivo y extrae la lección de aquello que te haya ocasionado dolor. Todo lleva un mensaje. No te intranquilices, vive. Gasta tu energía en gozar de la vida, no en preocuparte puesto que, de nada sirve hacerlo. Tu realidad sentimental empieza a mudar desde el día de hoy . Respecto al campo laboral, no dejes preocuparte puesto que, muchas habladurías están en el aire. Tus compañeros charlan de despidos y si le das relevancia y te obsesionas, lo vas a pasar muy mal. Deja que suceda lo que deba ser. No puedes pelear contra ello.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, vas a relucir. Eres un diamante que empieza a ver el sol. Tu vida cambia a mejor. Entras en entre las mejores temporadas de tu vida. El día de hoy te van a dar una sorpresa excepcional. Disfrútala, te la mereces mucho. Todo empieza a encajar, a asentarse. En la vida, el tiempo pone todo en su lugar y de este modo, enraizado, empiezas a desplazar ficha. Olvida todo tu pasado, bórralo de tu psique, ya no existe. Ahora bien, ya antes de hacerlo, apunta y aprende de memoria cada prueba superada y lección extraída. Nunca olvides la lección de aquello que tanto sufrimiento te ocasionó anteriormente. De eso se trata, de evolucionar y medrar como humano. La vida es una carrera de fondo en la que, con paciencia y amor, brincamos los obstáculos que nos impiden ver el sol. No caigas en los fallos del pasado y vas a llegar prontísimo a tus nuevas metas. Respecto a tu economía, prosigue ahorrando, todavía es tiempo de ello. Pronto tu situación cambiará. Vas a vivir mejor.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy te van a hacer una proposición económica bien interesante. Te va a tocar decidir a este respecto. Actúa pensando en ti, en lo que te circunda y en tus circunstancias. El día de hoy todo tiene para ti una enorme carga sensible, muy profunda y también intensa. En el amor, ándate de forma cuidadosa, tu reacción podría ser excesiva. Por todo ello, trata de aliviarte o bien relajarte. Si te fuera posible, sal a pasear o bien medita un rato. Si efectúas alguna actividad física, no dejes de hacerla. Precisas encauzar tus sentimientos por el hecho de que tu energía está muy acelerada. Actúas y piensas por impulsos y estos te podrían jugar el día de hoy una malísima pasada. Tu intuición está muy activa y atinada el día de hoy. Empléala a favor tuyo. Tienes en tu psique un negocio, un proyecto soñado. Va a ser el día de hoy merced a la nueva dada por tu amigo, que vas a ver todo más claro, disiparás tus dudas. Vas a ver de qué forma tu sueño se materializa transformándose realmente. Posiblemente recibas un regalo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás aun más impetuoso de lo normal, lo que es preocupante; eres pura fuerza, fuego y pasión. Por este motivo, lo primero que deberías hacer el día de hoy son unos ejercicios de respiración. Sosiégate, respira hondo. No te aturdas, no vale la pena. Las cosas se hacen poquito a poco, una a una. Por todo ello, no te adelantes a los sucesos, deja que la vida pase a su debido tiempo. La confusión que tienes en tu cabeza empezará a desvanecerse. Al ver todo más claro, tu ánima se aliviará asimismo. Ese desasosiego interno va a ver la luz. Empieza una renovación para ti. La vida pone ante tus ojos situaciones nuevas bien interesantes de vivir. Escucha bien todo, abre tus 5 sentidos y de esta manera conseguirás sacar partido de la situación. En el área laboral, examina bien las ofertas que se postren frente a ti, ciertas de ellas son buenísimas y ventajosas. Podría mudar tu vida entera. El dinero llega a tu vida, aumenta en demasía; por esta razón, no estreses a los que te rodean. Va a llegar pronto.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu panorama económico empieza a cambiar el día de hoy . Es algo positivísimo para ti. Tus proyectos económicos atascados hasta el momento comienzan a cobrar forma, a renovarse. Se tornan perceptibles y también esenciales. Apuesta por ellos puesto que, es su instante, el ideal y conveniente a fin de que les dediques tu energía. Respecto al terreno sentimental, no deberías preocuparte ni, naturalmente, estresarte. Tienes que gozar de la relación actual, sin preocuparte por el mañana, lo que va a venir o bien el qué afirmarán. La vida debes vivirla en instante presente. Haz gozar a tu pareja, te lo agradecerá en exceso. Sobre todo, no ensombrezcas tu presente por hechos del pasado, déjalos estar donde les pertenece, sepultados por el paseo. Sé listo y también inteligente. No remuevas aquello que tanto daño ha ocasionado. En el campo laboral, se te presentará la ocasión de tomar un trabajo nocturno. Va a ser una temporada. Tómatelo como algo extra, un nuevo ingreso para asistir a levantar tu economía.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, siempre y en toda circunstancia has tenido una enorme curiosidad intelectual por todo. Te chifla sostener una charla inteligente, gozas con ella. Y tu ser amado, la persona más próxima a ti o bien que ocupa tu corazón, esa pareja o bien amiga singular te hace lograrlo, sentirte de esta manera, en la gloria cuando charláis. Sé feliz, solo lo lograrás cuando decidas abrir tu corazón. Pruébalo, no pierdes nada. Tómatelo como un juego y si no te agrada, es muy simple regresar a cerrarlo mas, no dejes pasar esa ocasión única que te ofrece la vida para ser feliz. Puedes lograr la tan ansiada dicha, tu estabilidad sentimental, hasta formar tu familia. Tu economía está al alza, para esto, deberás dejarte ver, moverte y tener una vida pública más activa. Estos días sostendrás hablas y entrevistas fundamentales con directivos de actualidad. Para esto, estate preparado. Tu imagen debe ser perfecta, vas a estar en el punto de atención de bastante gente, vas a ser el centro de todas y cada una de las miradas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy todo puede acontecer. En el amor, la situación está embrollada, es extrañísima. Cualquier imprevisible podría celebrarse en cualquier instante. Tu vida sentimental ha pasado por una temporada extraña. Entre las dos relaciones has sentido y sufrido mucho. Ahora, estás en la circunstancia de romper o bien regresar. No juegues a 2 bandas, decídete. Jamás dañes a absolutamente nadie si lo puedes eludir. Tu planeta interior está totalmente revolucionado, perturbado. Tienes un enorme carisma, Escorpio, déjalo ver, haz que reluzca. En ocasiones, te olvidas de lo que vales. Tú vales mucho. Estos días, apreciarás de qué manera te vuelves el centro de atención. Tu carisma y tu personalidad están al alza. Tu fuerza de voluntad es elogiable con lo que, ocurra lo que ocurra, resiste, no tires la toalla. Tú puedes con todo. Respecto a tus finanzas, debes cuidar y observar tu economía. Controla de cerca tus inversiones. No cometas fallos. Prosigue trabajando con gran entusiasmo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, alégrate por el hecho de que, en unos días, quizá semanas, vas a estar efectuando el viaje de tu vida. Vas a cumplir uno de tus sueños. Tu horizonte sentimental se presenta espléndido, magnífico. Si bien se retrase ciertos días, prosigue combatiendo pues, se materializará. No renuncies ni degeneres, todo prosigue su rumbo. A lo largo del fin de semana, de mañana, un sinfín de acontecimientos se marchan a solapar. Las puertas se te van a abrir en más de un ámbito, las ocasiones aparecerán ante tus ojos. Disfrútalas, ha llegado el instante en el que la vida ha decidido premiarte. Separa de tu vida a un familiar próximo que tiene una vibración bajísima. Es un ser sombrío y fatalista capaz de arruinar la vida al más feliz. No te resulta conveniente ahora de tu vida. La dicha absoluta ha llegado para ti y esta persona podría detener completamente tu destino entero. No permitas que se inmiscuya ni que te líe o bien destruya tu existencia. Mantén en todo instante las distancias con este ser.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy deberás aplicar el tacto social con tus relaciones. Procura ser mesurado y prudente. Ten mucha calma y no actúes presa de tu ímpetu repentino. Mantén la compostura, como buen Capricornio que eres; no pierdas los papeles por algo extraño a ti. Posiblemente tengas inconvenientes en el trabajo. Procura no explotar, es preciso que no lo hagas. Para esto, respira hondo y cuenta hasta diez. Considera que, de hacerlo, serías el único perjudicado en esta historia. No te eches piedras a ti, trata de sostenerte al lado dentro de lo posible. Si resistes, vas a tener tu premio o bien recompensa. La vida te lo va a traer. La llave de tu éxito laboral va a ser ésta: la paciencia. Sabes que los obstáculos son pruebas, por este motivo, trata de saltarlos o bien sortearlos. Si no puedes saltar a la primera, lo conseguirás a la segunda. No te rindas. Tu economía cambiará, no desesperes. Un dinero va a llegar a ti en unos días. Aprovecha las ocasiones.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, es hora de pararse y mirar atrás. Tienes que examinar todos y cada uno de los hechos acaecidos en los últimos días pues, verdaderamente, son muchos, demasiados. Sabes que en la vida siempre y en todo momento hay 2 formas de ver las cosas: el vaso lo puedes ver medio lleno o bien medio vacío, depende de ti. Por esta razón, ahora deberás decidir si pasarás el resto de tu vida lamentándote o bien vas a extraer lo positivo de todo ello: la lección aprendida. Tú creas tu realidad con lo que, deja de inculpar al planeta de tu mala suerte. Tú eres tu óbice, grábatelo bien. Cuando lo haces bien, eres el ganador mas, si es errada tu conducta, la culpa es solo tuya. Sé honesto, a el resto los vas a poder mentir mas no a ti. Tu economía te trae múltiples opciones o bien alternativas: revísalas bien puesto que, va a haber opciones buenas, regulares y peores. Tras estudiarlas pausadamente, actúa en consecuencia, no ya antes. No te apures. Espera y haz las cosas bien.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, tu carisma está acentuado. Tu magnetismo personal es muy grande, enorme. El día de hoy puedes lograr aquello que más quieres. Decídete a conquistar el éxito por el hecho de que, lo conseguirás, lo sujetarás con la palma de tu mano. Sabes que eres quien debe moverse y actuar puesto que absolutamente nadie lo va a hacer en tu sitio. Te toca a ti dirigir tu vida, labrarte un paseo, un futuro. Los obstáculos hay que superarlos, siempre y en todo momento mirando al futuro y sepultando el pasado. No cargues con todo, lo malo, déjalo partir o bien tu mochila va a ser muy pesada y no te va a dejar pasear. Muchas posibilidades se muestran frente a ti. Debes saber sacarles partido, aprovecharlas. Tu economía medra, tus ingresos comienzan a acrecentar. Ahora, vas a poder conseguir dinero merced a una actividad diferente. En el trabajo, tienes que proseguir dándolo todo, lo mejor de ti. Sabes que ahora cualquier persona te puede quitar tu puesto. Sé siempre y en toda circunstancia impecable. Todavía de esta forma, el área laboral trae multitud de cambios y todos ellos en tu beneficio.

Fuente: Astrocanal