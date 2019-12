Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 6 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu vida sentimental empieza a estabilizarse. Todos esos inconvenientes y situaciones que crearon tal sentimiento en ti, comienzan a evaporarse. Se terminan los cefaleas para entregar paso a una armonía interior, un equilibrio sensible. Consigues estabilizar tu planeta interior; tus conmuevas y sentimientos se ordenan lo que te ofrece una paz ignota por ti de antemano. Alguien muy próximo te declara su amor, vives un sueño del que no puedes aun ni despertar. En el trabajo, estás lleno de entusiasmo. Debes efectuar una labor que jamás has hecho ya antes, no te la habían encomendado. Ahora, te armas de valor y logras conseguirla, superarla. Enhorabuena, la vida es de los valientes. Hay que apostar en la vida para conseguir llegar a tus metas y objetivos. Estos, al final, se cumplen, se logran. El día de hoy , habrás sorpresas realmente agradables para ti. El trabajo está realmente bien auspiciado, todo fluirá de la mejor forma posible.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, las personas, engañan. Sabes realmente bien que las apariencias engañan, en consecuencia, no seas tan ingenuo o bien inocente. En ocasiones, ser de esta forma, te juega malísimas pasadas. Debes sabes distinguir a los mentirosos y zahoríes puesto que, te hacen mucho daño, demasiado. Por si fuera poco, son unas personas muy inestables y exageradas. No te es conveniente tenerlas alrededor tuyo. Vas a oír muchas patrañas mas, ninguna de ellas se cumplirá. No padezcas por esos bulos, no vale la pena. Además de esto, las cosas ocurren en su justo instante, jamás ya antes, ni después. Todo tiene su instante en esta vida y, si lo cambias, errarías. Tu positividad te asistirá en el terreno económico, taurano. Has dado mucho de ti, has puesto mucho énfasis y, al final, todo da sus frutos en esta vida. Tu esmero va a ser reconocido, puesto que tu tarea es elogiable. El que siembra, recoge. Todo llega, no te intranquilices. Espera un tanto más. El Cosmos te sorprenderá.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy , estás exultante, contento de tener presentes a los que te quieren. Estás rodeado de amor. Todo es favorezco en tu vida ahora, la situación no puede ser mejor en el aspecto familiar y próximo. Estás cerca de tus seres queridos, te sientes protegido. Sabes que el día tras día no deja estar con los que amas mas, siempre y en toda circunstancia hay instantes en que lo puedes probar. El día de hoy es uno de esos días en que debes entregar amor a raudales. Hazlo, reúnete con ellos y déjate estimar. Correspóndeles asimismo. En la vida, das y recibes si bien no des por el hecho de percibir. Acostumbra a ser recíproco. Tu imaginación va a 100 por hora el día de hoy, geminiano. Estás, como siempre y en todo momento, intuitivo, pensando y buscando cosas, procesando información. No paras, tu cabeza es como un computador. Tu vida laboral va a mudar radicalmente. Va a iniciar a ser realmente productiva, activa y activa. Te marchas a recargar de energía, te marchas a asombrar a ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tu vida te solicita un cambio, algo diferente, un cambio de escenario o bien escapada. La rutina puede con todo, mata ilusiones y sueños, los desvanece. Mas no, tienes que recobrar la ilusión por la vida puesto que, esta es muy preciosa y merece ser vivida con la máxima intensidad. La inventiva va a ser de nuevo una parte de tu vida. Debes dejarte llevar, hacer cosas distintas, impensables. El día de hoy, rompe tus planes, cámbialos, comete alguna insensatez. Te vas a sentir mucho mejor, ya lo vas a ver. Precisas sublevarte contra tu vida, deseas aire limpio, respirar otras ilusiones. En tus manos está mudarlo todo. Tú tienes la varita capaz de mudar tu día tras día. El día de hoy puedes iniciar a usarla. Va a ser una enorme liberación para ti. Si en estos instantes te encontrases en situación de desempleo, puedes ir preparándote, poniéndote las pilas pues, todo empezará a moverse desde la próxima semana. Solo debías salir de tu sopor, de tu monotonía, para mudar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy, debes activarte desde horas muy tempranas. Tienes una escapada romántica con tu ser amado. Has programado todo contrarreloj y ahora te toca cumplirlo. Aprovecha cada segundo de tu día por el hecho de que vivirás momentos mágicos. Aun te va a asombrar más de lo que pensabas. Nuevas puertas se van a abrir a tu paso: no vas a dar crédito puesto que, siempre y en toda circunstancia las viste cerradas. Debes aprovechar todo lo que la vida te ofrece. Sabes que las ocasiones hay que cazarlas al vuelo pues, de no hacerlo, te quedas sin nada. De ahora en adelante, debes enseñar tu lado rebelde, decidido, más vital. Toma las resoluciones que procedan con determinación, no vaciles más. Cómete la vida, devórala si hace falta pero, no te quedes parado mirando sin más ni más. Actúa. Tu cambio va a ser radical, vas a padecer una transformación total. Te marchas a liberar de todos tus temores y tabúes. En el trabajo, sé cauteloso. No juzgues ya antes de tiempo a tus superiores: errarías.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy, el terreno sentimental te depara grandes sorpresas. Mas quizá no sean tan positivas o bien agradables como acostumbran a ser. Te vas a llevar un susto, o bien un buen desazón. Podrías enterarte de cosas que no compartes, que ignorabas. Y va a ser relativo a tu ser amado, lo que todavía hace más daño, hiere más. Deberás digerirlo pero, ya antes de aceptarlo o bien darlo por válido, deberías contrarrestarlo con el protagonista o bien la protagonista de esta historia. Hecho esto, piensa en lo que hay. Medita, medita y examina. Cuando tengas todo claro, charla, actúa con determinación. Ordena tu vida cariñosa, te vas a sentir mucho mejor. Tienes que aprender a amoldarte a las nuevas situaciones, hazlo sin padecer. Tu economía va en incremento, sé en todo instante realista, ten bien puestos los pies en el suelo. No te confíes en lo que no tienes: juega con lo que ya está en tus manos, con tus recursos propios. Es el mejor modo de solventar tus temas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, aprende a ser más flexible contigo. No seas tan duro; en ocasiones, te haces daño. Aprende a relajarte y a tomarte la vida de otra forma. No pierdas tu esencia ni tus principios, solo, medita sobre todo ello y mira la realidad. Si dudas, como buen librano, pregúntale a tu corazón: te afirmará lo que debes hacer pues al corazón no hay quien le engañe. En ocasiones, tiendes a dejarte llevar por tu impulsividad, por esos deseos repentinos. Eres muy inteligente, como buen Libra que eres con lo que, cambia aquellas cosas que no marchan en el campo sentimental. Te reconciliarás con tu ser amado si recientemente había sucedido algún distanciamiento o bien malentendido. Al final, el pasado sentimental, solo va a ser un pasado sin relevancia, algo que, al no herir ya, hasta vas a poder bromear con esto. Apuesta por tu presente y fórjate un futuro. Lucha por tus sueños, no los abandones nunca. Piensa en hacer un viaje con tu ser amado: lo gozaréis en exceso.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, mide tus palabras. A veces eres tan visceral y también impetuoso que no sabes medir el daño causado. No te arrepientas de las palabras emitidas, piénsalas ya antes de decirlas y, si la situación te supera, cuanta hasta diez. Si bien el perdón venga entonces, las palabras dichas en instantes de pasión hieren en exceso y, en ocasiones, ni tan siquiera ese perdón puede remediar el daño ocasionado. Evítalo. Dudas de tu pareja, lo que es totalmente irrazonables. Le amas mas hay algo que no tenéis el uno del otro: confianza plena. En lo que se refiere a tus temas profesionales o bien financieros, ten cuidado con las personas con las que tratas. Podrías llevarte más de un desazón. Desconfía de la gente y no te dejes llevar por las apariencias; sabes que, muchas veces, estas, engañan, no te puedes fiar. Referente a la firma de cualquier contrato en hoy, no lo hagas. Espera al mas ya antes, llévaselo a tu gestor o bien consultor, deberá mirar y comprobar bien cada cláusula.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, ten muy presente en la vida que, lo más esencial que tienes, es tu libertad. Eres libre de errar, de ahí el Libre Arbitrio. Y ahora vas a hacerlo nuevamente. Deberías mirar tu historial y remontarte a tu pasado para rememorar lo que pasó. El día de hoy, vuelves a caer a cargo de un ser indeseable, alguien que no te va a dejar ser mismo, vas a rememorar una situación deplorable y lamentable. Mas decides con libertad encadenarte a un ser que no te va a permitir ser tú: te va a subestimar y a vejar y le escoges sabiendo lo que va a pasar. Un viaje de negocios va a surgir de repente: deberías amoldarte a las nuevas circunstancias. En tu panorama económico, llega una inversión buenísima, una enorme ocasión que no debes dejar pasar. Adelante, lánzate, acertarás. Sobre todo, no gastes o bien desperdicies tu dinero puesto que está todo muy planeado y estructurado. No hay opción de cambio. Por si fuera poco, ahora, no sería el instante conveniente para endeudarte. Ten cabeza y no juegues con fuego.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no te intranquilices por cosas que oigas, que afirmen. Tú eres un ser realmente equilibrado que no precisa formarse una opinión o bien fundamentar su opinión en la de otros. Tienes integridad y mucha personalidad conque, oigas lo que oigas, no hagas caso de ello. No debes darle crédito, no es tu estilo hacerlo. No te dejes llevar. Desde este momento, aprende a solucionar las cosas en amedrentad puesto que, a absolutamente nadie más le importa vuestra historia: es cosas de 2. El amor todo lo cura, hasta el comentario más canalla o bien el hecho más lamentable. Si amas, no hace falta disculpar. Sabes por adelantado que absolutamente nadie es perfecto y tu pareja, tampoco mas, lo admites y respetas puesto que de ahí que le amas tanto. Practica la empatía y la tolerancia, entenderás mejor ciertas cosas de la vida. En lo que se refiere a tu trabajo, sé cautelosísimo si pretendes mudar de ocupación o bien trabajo. Tienes que aguardar a que se te presente la ocasión conveniente. Da pasos sobre seguro, no expongas tanto.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, en ocasiones, en la vida, tanto en el amor como en el trabajo, muestras tantas ganas, tanto interés o bien entusiasmo, que, sin quererlo, distancias o bien retrasas aquello que tanto deseas, ansías o bien quieres. Tienes que mudar de modo de actuar. Tu insistencia llega a ser absolutamente contraproducente para ti, por lo menos, para el desenlace que esperas lograr. Cambia de táctica. En tus manos está ser cada días un poco más feliz y dichoso. Es cuestión de proponérselo. Hazlo, te vas a sentir exultante si lo logras. Hallarás, el día de hoy, bastante gente negativa. No les hagas caso, prosigue tu paseo. Respecto a tu panorama financiero, una cuantía esencial de dinero va a aparecer en tu vida. Podría venir de cualquier sitio, por cualquier vía; es indiferente. Todo el tema de dinero, bancos, créditos, préstamos e inclusive lograr dinero en efectivo, está realmente bien auspiciado. Asimismo podrías probar el día de hoy suerte con los juegos de azar, te podrían tocar.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, no te pongas inquieto. Eres demasiado impetuoso y alarmista. El día de hoy, va a acontecer algo que va a romperte tus esquemas. Te podría desconcertar en exceso. Por esta razón, tienes que respirar profundamente y también procurar aliviarte. Obviamente la vida cambia a cada momento puesto que estamos en constante movimiento. Tienes que iniciar a charlar, no es bueno guardarte tanto para ti, compártelo y te vas a sentir mejor, como una parte de un todo, no un ser solitario. En lo que se refiere al amor se refiere, no dejes cabos sin anudar, no crees dudas ni falta de confianza. Sabes que la base de cualquier relación que se precie es la confianza. Sé franco y confía en tu otra mitad, si no lo haces, si engañas y escondes cosas, seguramente no sea amor aquello que sientas por ese ser. Referente a tu trabajo, hay buenas perspectivas en el horizonte. Este fin de semana, podrías empezar a planear, trazar planes a este respecto. Tu estrategia ha de estar muy estudiada, no lo olvides.

Fuente: Astrocanal