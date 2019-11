Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 5 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy el día estará lleno de sorpresas. Por todo ello, tienes que estar atentísimo y preparado. Sé prudente para no confundirte. En el tema sentimental, en el caso de tener pareja, sé cariñoso con ella, trátala con respeto y amor. Vive una noche fantástica llena de pasión. Si estás soltero y sin ningún compromiso, adelante, es tu noche de conquista y asimismo de intensa pasión. No seas testarudo ariano, abstente. Sé flexible, facilita las cosas y todo va a ir mejor. En muchas ocasiones, eres mismo el que se echa piedras sobre su tejado. El día de hoy aparecerán ante tus ojos múltiples ofertas laborales. Son ocasiones únicas que no puedes dejar escapar. No lo hagas, especialmente si te encontrases en nuestros días en situación de desempleo. En un caso así, ve a por todas y cada una, no te quedes sin tal posibilidad. Por si fuera poco, concertarás el día de hoy una entrevista laboral que va a salir realmente bien, con muchas posibilidades y esperanzas. Suerte.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, vives una temporada compleja, muy complicada. Eso te va a hacer entender y estimar al límite a tu pareja. Simpatizas más con la persona amada, consigues ponerte en su piel y por este motivo te sientes considerablemente más próximo a ella. Tu intuición está al alza, sabes mejor cara dónde ir o bien dirigirte. Por su parte, estás en un tono muy conquistador, tu aura atrae al amor, por ende, si tienes pareja, ten cuidado mas, de no tenerla, pronto terminará tu soltería. La suerte llega a tu vida de las manos de un sueño premonitorio. Examina, estudia y adivina las claves de este. Allá, se hallará la solución a todos tus inconvenientes. Ocurra lo que ocurra, prosigue, no te desalientes por el hecho de que, lo lograrás. Tu economía prospera en todos y cada uno de los terrenos. A lo largo de esta semana, vas a recibir una cuantía de dinero notable, esencial. Guárdalo bien y no lo despilfarres por el hecho de que, dentro de poco, te va a hacer falta para solucionar un imprevisible complicado. Suerte.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, pasas por una temporada muy compleja y frágil de tu vida. Por todo ello, en lugar de deprimirte y tirar la toalla, debes sacar la fuerza de tus supones y decidir continuar combatiendo. Ten coraje y valor y vas a ver de qué manera, en unas semanas, por tu horizonte sale el sol. Sabes que la tierra y estamos en constante movimiento, por consiguiente, lo malo pasa, de la misma manera que lo bueno pasa volando. Mas, se convierte y hay posibilidad de mudar y progresar. Nada es eterno, todo se renueva poquito a poco. No desesperes ni te dejes llevar por la desesperación. Al final, el amor triunfará y vas a ser muy feliz. Va a haber valido la pena tal sufrimiento. Tu esencia está íntegra y ahora, el día de hoy eres capaz de ofrecerle a tu ser amado lo mejor de ti. Atrás quedan las experiencias negativas para empaparte de lo nuevo, lo excitante, lo que de veras merece la pena. Tu presupuesto está absolutamente controlado. Tu futuro se convierte dando un enorme salto en positivo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, eres una persona que tiende a reaccionar de una forma muy visceral. Eres pura emoción y en ocasiones, tienes una sensibilidad extrema en frente de cualquier género de provocación. Tienes que saber reaccionar y sostener la calma. Procura no dejar que te saquen de tus casillas. Sé más inteligente. No permitas que absolutamente nadie te manipule, no hagas caso de fabulistas ni de zahoríes. Hay bastante gente envidiosa a tu alrededor. Tienes que tener un mayor control por regla general de tus conmuevas. Sabes que, si alguien logra hacerse contigo, si actúa sobre tus sentimientos, tiene tu control. No lo permitas: debes ser la única persona responsable al 100 por ciento de tu conducta y de tus conmuevas. Goza del cada día, el día de hoy. Confórmate con lo que tienes y sé feliz. Por si fuera poco, da gracias de tenerlo. No estés en una continua protesta. Dale una segunda ocasión a un negocio que en tiempos funcionó mal. Ahora es tu instante. Triunfará.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo,eres puro fuego y dinamismo. Por tanto, deberás supervisar tal fuego y pasión interior en determinadas circunstancias de la vida y particularmente en una que va a ocurrir el día de hoy . No te resulta interesante ser el centro de atención ni te es conveniente crear o bien ser participante de situaciones comprometedoras. Tienes que supervisarte, tienes mucha pasión. Piensa con la cabeza y no siempre y en todo momento con el corazón: ahora, tiendes a apurarte y a escoger muy velozmente. Te confundes una y otra vez, continuamente. Respira y cuenta hasta diez o bien tómate tu tiempo y examina y medita bien las situaciones ya antes de charlar o bien tomar parte. Una resolución es algo esencial. Estás dudando sobre qué opción tomar en referencia a un negocio o bien situación financiera. De nuevo, deja que repose y mientras que pasa el tiempo, escucha realmente bien y examina todas y cada una de las señales que te vayan llegando a este respecto. Si aun dudases de semejante situación y no encontrases la respuesta conveniente, pregunta a personas entendidas en el tema, en la materia.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, es muy posible que le hayas sido infiel a tu pareja. En el caso de haberlo sido, si ahora procuras reparar tal situación, sé sumamente cauteloso si no deseas estropearlo por segunda vez. Es verdaderamente un tema muy problemático y frágil para los dos. Lo mejor sería excusarte y cerrar capítulo. Va a ser el único modo de no meter el dedo en la llaga y regresar a revivirlo todo. Por este motivo, admite tu culpa y pasa página, eso sí, aprende de tu fallo, extrae la lección y grábatela bien en tu psique. Existe mucho fatalismo a tu alrededor, procura no cargarte de él. La negatividad se contagia tan de forma rápida como las risas. En el entorno laboral, el día de hoy va a ser realmente difícil la comunicación directa con tus jefes o bien superiores. Vas a vivir un día muy agobiante con lo que, procura no complicarlo más. Deja cualquier inconveniente adjunto para mañana o bien pasado. El día de hoy ya has cubierto el cupo. Sueños imposibles empiezan a ser reales. Enhorabuena, es una nueva increíble.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy vas a poder conquistar cualquier corazón que se precie. Respiras y desprendes amor. Eres un ser muy elegante, interesante y con aplomo. El día de hoy vas a tener la ocasión de reparar un tema que te afecta en demasía: tu situación cariñosa o bien tu vida íntima. Hazlo, aclárate y pon en orden la situación pues, va a ser la única forma de que absolutamente nadie salga dañado. En lo que se refiere a tu trabajo e inclusive en las finanzas, tienes el don de llegar a donde otros no llegan, de ver lo que absolutamente nadie más advierte o bien ve. Esa es tu gran ventaja y puedes aprovecharte de ello. Eres un ser realmente inteligente y de ahí que lo vas a hacer. En lo que se refiere a tu economía, ahora, esta va viento en popa, tus ingresos son rebosantes si bien, asimismo lo son los gastos. Por todo ello, no se te ocurra comentar tus temas privados, tanto los gastos como los ingresos. Podrías provocar multitud de envidias y ahora no es el instante favorezco. Sé prudente y actúa con medida, librano. En ocasiones, te olvidas de ello. Sé equilibrado.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, actúa, como es ya costumbre, conforme el dictado de tu corazón; sé independiente. Tu opinión vale mucho, vale la pena, de ahí que, no te dejes mentir ni asesorar. Lo tienes claro y eso es lo que cuenta. Sé independiente en tus actos; ten esa libertad de expresión, utiliza tu Libre Arbitrio. Prosigue tus instintos, tu sexto sentido. Este, lo tienes muy desarrollado. Además de esto, tu gran empeño y fuerza de voluntad, te asisten a salir de cualquier inconveniente familiar que se te proponga. El resto de la semana va a ser increíble, Escorpio. Vas a poder hacer una inversión interesante. Es muy posible que ahora te puedas decidir ya y adquieras la casa o bien piso de tus sueños. Vas a ver de qué forma te cambia tu vida. Va a ser un cambio increíble. Tus finanzas medran a pasos desmedidos y el dinero generado se hace apreciar. Con lo que, al discutir de nuevo sobre todo ello, decídete ya y también invierte. Aprovecha todo tu día desde la primera hora de la mañana. Va a ser un enorme día, positivísimo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy deberás decidirte frente a una disyuntiva. Sé prudente y no le demandes mucho a tu pareja. Te confundes, no sabes ni qué hacer, ni de qué manera tratar a tu pareja y de ahí que le fuerzas tanto, lo pagas con ella. No actúes de esa forma por el hecho de que estarías haciendo un daño gratis y totalmente eludible. En estos instantes, siente y goza el amor. Al hacerlo, va a venir a tu psique cualquier disipación de tus dudas mentales. Sabes que el amor va codo con codo con la amigad. Haz que tu pareja sea tu mejor amigo o bien amiga, confía en ella: vas a tener todo ganado. La confianza es la base de cualquier relación, sobre todo en el campo sentimental. Referente al trabajo, al terreno laboral, estás a puntito de entregar un paso más, te estás adelantando al destino. Sabes que el Cosmos conoce con perfección en qué momento es el instante ideal a fin de que sucedan las cosas conque, no te precipites. No es bueno que lo hagas. Cambiarás de sitio más ahora, prosigue adquiriendo experiencia, es fundamental.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, la vida es considerablemente más simple de lo que piensas que es. Te la complicas todo el rato y, carece de sentido. Considera que las cosas son considerablemente más simples y soportables. Es el propio humano el que lo hace más duro y bien difícil el paseo. Debes observar y meditar. El día de hoy sería un día idóneo para empezar con esto. No puedes dejar que los celos te destruyan y terminen con tu relación. Sería una tontería. Por ende, escuches lo que escuches, sé valiente y no te lo creas, obvia esos chismorreos, no van contigo. Por si fuera poco, a esta altura, debería primar en tu vida la confianza cara tu pareja. Esta, es la base de cualquier relación. Procura suavizar tu carácter puesto que, a raíz de los celos, podrías tener un comportamiento muy variable que distraería o bien descolocaría a tu pareja haciéndole meditar lo que no es. Tú le amas. Acentúa tu parte tierna y sensible para demostrárselo. Hay mucho en juego. La fortuna llega con los juegos de azar. Apunta tus sueños, van a ser reveladores.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, empiezas a vivir una serie de días excepcionales. Ha llegado el día de conquistar a tu ser amado, a la persona de tus sueños. Lánzate, dile que le amas, que no puedes vivir sin su amor. Va a ser muy emotivo y precioso. El romanticismo aparece para no dejarte. Estás ido de amor y ahora, podrás probar lo que para ti significa amor auténtico. Por esta razón, empieza esa relación que tanto te va a aportar. Vas a gozar mucho, será algo intensísimo. Si tuvieses pareja y esta, ahora, estuviese lejos de ti, es hora de juntarse nuevamente, de gozar de una vida en común. Instante, por tanto, de principios y reconciliaciones. El día de hoy procura no gastar en exceso ni hacer ninguna inversión por el hecho de que, sería muy perjudicial para ti. Posterga cualquier trámite o bien transacción bancaria hasta mañana o bien pasado. El día de hoy no es el día ideal para tratar temas de dinero. Podrías estar bajo una óptica de falso optimismo donde nada es real, se te nubla la vista y te confundes. Espera. Sé prudente.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, ten en todo instante los pies bien anclados en el suelo, en la tierra. En ocasiones, tiendes a dejarte llevar, a volar. Tu imaginación es espectacular y a veces te juega malísimas pasadas. En el amor, no te puedes enamorar de cada persona que pase por tu vida. Podrías encapricharte mas debes saber que eso es ocasional y temporal. Dura unos días o bien semanas más, nada debe ver con el auténtico amor. Sé más profundo, menos superficial. Frente a una nueva pareja, un posible amor, ve poquito a poco, sin prisa. Explora la situación, obsérvala. Desde este momento verificarás que, muchos hechos inopinados, suceden en tu vida. Abre tu psique a la vida, fluye con el Cosmos, déjate llevar. Tu economía empieza a mejorar. Por si fuera poco, el Destino te va a traer a la persona ideal para reactivar tu economía, hacerla marchar mejor. En el trabajo, procura ir a lo tuyo y no discutas con tus compañeros. Sería muy desapacible y no lograrías nada positivo.

Fuente: Astrocanal