Horóscopo del 5 de diciembre de 2019

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy , rendirás considerablemente más que de costumbre en tu trabajo. Estás muy responsable y apacible, equilibrado. Tienes clarísimo cuáles son tus labores y tus obligaciones. El día de hoy, consigues una concentración absoluta, lo que te hace trabajar más veloz y mejor. Además de esto, de esta manera vas a tener libertad absoluta a lo largo del fin de semana, no vas a tener labores por hacer. No dejes que la tristeza se apodere de ti puesto que, te arruinaría el día, terminaría en un minuto con todo tu poder de concentración. Evita a personas manipuladoras: incluso te confunden más. Trata de evitarlas dentro de lo posible. Esta tarde, te vas a llevar una enorme sorpresa: te hallarás con una vieja amigad la que ya dabas por perdida. Goza de su compañía, va a ser realmente agradable. Además de esto, este encuentro va a dar pie a reanudar esa amigad ya perdida. Va a ser ventajoso para los dos 2. En tu trabajo, prosigue con exactamente el mismo talante, exactamente la misma responsabilidad; es ejemplar.



Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no desatiendas tu relación sentimental. Semeja que deba llegar el para hacer caso a tu ser amado. Deberías organizarte durante la semana para hacer las cosas bien, con calma. Evidentemente que dispones de un fin de semana para hacer caso a los deseos de tu pareja mas recuerda que, en el transcurso de esta, deberías ser un tanto más atento. La relación prosigue igual y, cuando menos, podrías tener los mínimos detalles con ella. No te comprometas con este ser si hace muy poco que le conociste. Recuerda que todo acarrea un tiempo prudencial. Además de esto, te agrada caminar siempre y en todo momento sobre seguro. No te adelantes. En lo que se refiere a la suerte y a los juegos de azar, el día de hoy, están bien auspiciados. Si de este modo lo sientes o bien tienes alguna corazonada, juega. Sobre todo, ten siempre y en todo momento presente que tienes que parar en el instante preciso para no quedarte sin nada. Ten cabeza en el juego. En todo instante, déjate guiar por tu intuición; no te arrepentirás.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, este dìa será muy singular para ti. Una reconciliación sentimental muy deseada va a celebrarse. Estás brillante de dicha, te sientes bien, vivo y muy nervioso; estás aun conmovido. El día de hoy, vas a dejar salir todo lo que te ha estado provocando tanto dolor en meses precedentes. Vas a vaciarle tu corazón a tu ser amado, le vas a enseñar todo: debilidades y fortalezas. En el amor se comparte todo, siempre y en todo momento. Si estás soltero, el día de hoy, vas a poder iniciar una nueva aventura la que se presagia con un enorme futuro. Va a depender de ti, como siempre y en toda circunstancia. Ten muy presente que una cosa es querer y la otra, cancelarse como ser humano: amas y respetas, te aman y te respetan. No pases determinados límites. 2 personas hacen un uno más poderoso por el hecho de que las dos entregan lo mejor de sí, su esencia. Se siempre y en toda circunstancia , no cambies. Deja que la otra persona te complemente. Jamás seas la sombra de absolutamente nadie, dejaría de quererte. En el trabajo, charla con prudencia pues podrías producir un malentendido.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, las tornas están mudando para ti en el amor. Ahora, hoy, una persona que hace muy poco tiempo no conocía ni tu existencia, se ha transformado en la persona más esencial de tu vida. Felicitaciones, has sabido abrirle tus puertas al amor, amoldarte a las circunstancias y fluir con la vida. Si te hubieses cerrado en banda, nunca habrías logrado nada de eso. El día de hoy, vas a estar más inspirado que frecuentemente, estás muy creativo. Úsala a un nivel personal para avanzar. Con toda la imaginación que tienes, podrías ganar mucho dinero. Lo sabes realmente bien, solo tienes que hacer un pequeño esmero. Las ideas valen mucho dinero: no las desperdicies. El día de hoy, alguien muy querido por ti te va a dar una sorpresa que te va a dejar sin palabras: tu ex- volverá a tu vida para quedarse nuevamente a tu lado. Si tienes la ocasión, juega a algún concurso, aun en la radio o bien de la tele. Te va a tocar algo, seguro. Vas por el buen camino: prosigue de este modo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy, sostienes una charla telefónica con un viejo amor y eso abre en ti la Caja de Pandora. De pronto y, sin saberlo, ni venir a cuento, todo reaparece en tu cabeza y en tu corazón. Es como una explosión de amor, de sentimientos contrarios lo que llega hasta ti. Y eso significa algo, mucho puesto que, la casualidad, como realmente bien sabes, no existe. Nada pasa de forma casual, todo está absolutamente estudiado, como un rompecabezas de tu vida donde cada pieza encaja con perfección en su sitio. De ahí que, no existe nada que proponerse. Es evidente que esa persona resurge en tu presente por algo. Quizá debas darle una ocasión, quizá aporte algo a tu vida que ahora te faltaba, que no tienes. Haz un buen ejercicio de introspección. Analízate a fondo, examina tu vida y tus planes futuros. Tu economía debe ser revisada, no lo retrases más. En el trabajo, si bien seas muy responsable, tienes que saber ceder, comportarte con tus compañeros. En ocasiones pecas de seco. Sé más afable, ten más empatía hacia ellos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, en el aspecto sentimental, las aguas vuelven a su cauce, todo se calma. El día de hoy, gozarás de una velada fantástica al lado de tu pareja. En tu familia, en el núcleo familiar, se marcha a anunciar un embarazo. Respecto a tu ser amado, debes aprender a distinguir las cosas que se pueden permitir de las que verdaderamente son inaceptables. Tu amor es fundamental mas como humano, lo eres considerablemente más. Debes hacerte respetar, es lo más esencial en cualquier relación, sea de clase sentimental o bien laboral. Sabes que hay ciertas cosas inaceptables como un insulto o bien una infidelidad. Deberías tener clarísimo dónde empieza esa línea inabordable cara la otra persona que absolutamente nadie debería cruzar. La confianza es perfecta mas siempre y en todo momento con respeto, es la base de cualquier relación. Tu economía es precaria, el dinero no entra en tu vida. Haz cambios, gestiones, para desplazar la situación. Estás completamente atascado.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, aprende a relativizar las cosas, sobre todo en lo que se refiere a los temas del amor se refieren. Sé paciente y mantén la calma y vas a tomar mejor cualquier tema sentimental que te lleves entre manos. Sabes que hablando todo se arregla y que el amor y la empatía todo lo pueden. No hay barrera que no se pueda superar. Todo tiene arreglo en esta vida, especialmente cuando 2 personas se aman locamente. Ten una actitud más abierta, más desenfadada. Fluye con la vida, relájate y todo va a salir como está previsto. El Cosmos es sabio y tiene todo listo para ti. Suelta tus temores, libérate de ellos y vas a conocer el amor auténtico. No te arrepentirás del esmero efectuado. Si solo deseas un rato de diversión, diferentes pretendientes procurarán cautivarte a lo largo del fin de semana. Llama a las cosas por su nombre: si deseas tener relaciones íntimas con cualquier ignota o bien ignoto, adelante, la noche es tuya. Tus inconvenientes laborales se resuelven. Enhorabuena.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, lo último que deberías hacer hoy es provocar una riña. No pierdas tu tiempo o bien tu energía: haz oídos suecos y goza de tu fin de semana. Nada es tan grave para armar una bronca. Relájate y goza de tus días de celebración. Es la opción más inteligente que puedes hacer. Sobre todo, no charles en caliente y afirmes cosas de las que te podrías arrepentir. Ignora la situación y no la nutras. Evita la amargura siguiente, en tus manos está evitarlo. Un buen amigo resurge tras años desaparecido. Te alegrarás de saber de él y de su vida y los suyos. Os unían fuertes nudos en la niñez, con vuestras familias aun. En lo que se refiere a tu economía, tienes que meditar nuevos métodos de producir dinero. Las navidades se aproximan y es temporada de gastos extras. Procura buscar algún empleo temporal si ves que encaja con tu vida, aun algo de fin de semana o bien afín. Con la campaña navideña, siempre y en toda circunstancia brotan posibilidades. Aprovéchalas.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy va a ser tu del amor. Algo grande se prepara esta velada. Deseas probarle a tu ser amado lo mucho que le amas. No paras de meditar puesto que, son tantas las opciones y las cosas increíbles que puedes hacer que, estás confundido. Dudas. Haz lo que el corazón te dicte. Tal vez con una declaración bella y un regalo no precises más. Si lo acompañas de una buena cena regada de un buen vino, tal vez resulte inusual. Tú conoces a tu pareja a la perfección; por este motivo, vas a saber de qué manera sorprenderla. Tu sensualidad el día de hoy es evidente, te envuelve un aura tierna, sensual, que invita al placer y a la amedrentad. Referente a tu vida económica, a tu panorama financiero, el día de hoy pones fin a un tema legal que tantos quebraderos de cabeza te ha proporcionado. Unos ingresos van a ser para ti mas, todavía van a tardar en llegar a tus manos. Mientras, trata de subsistir. Cuando menos, sabes que ese dinero es tuyo, te pertenece. No te crees inquietud.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, deseas acabar una relación sentimental y no te atreves. No sabes de qué manera hacerlo. No lo pienses mucho y actúa, no puedes continuar de esta manera. Tienes que ser valiente y hacer lo que estimes apropiado. No puedes continuar con alguien a quien no amas. Además de esto, ya tienes a otra persona aguardando ocupar su turno. Sé noble y legal, rompe lo antes posible con tu pareja. Cuando menos, no cometerás una infidelidad. Sé valiente, la otra parte, te lo agradecerá. O sea, sé maduro y actúa como un adulto. En lo que se refiere al tema laboral, en estos instantes tienes otras miras, otras perspectivas. Sabes que ya antes de entregar el paso, el cambio a otro puesto o bien trabajo, tienes que estar listo para ello, cualificado. De ahí que, empieza a estudiar. Sobre todo, no improvises, en ocasiones, en la vida hay que estudiar, tenlo en cuenta. Hay materias en las que es imposible improvisar. No hagas tonterías: dedícale el tiempo y la energía que requiera. Prepárate a conciencia.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, las palabras siempre y en todo momento tienen a un protagonista. En tu caso, van a llegar a la persona indicada, despreocúpate por este motivo. Va a ser una charla muy edificante, tanto para poder llegar a tener una reconciliación con tu pareja. Eres una persona muy entusiasta, vives todo con total intensidad. Además de esto, tu intuición es siempre y en todo momento acertada y lo sabes. El éxito va a llamar a tu puerta en el instante menos pensado, cuando ni tan siquiera lo aguardes o bien te lo propongas. Tus planes de fin de semana cambiarán sobre la marcha mas, no te preocupes: los nuevos son aun mejores. Te divertirás, tenlo por seguro. En lo que se refiere a tu trabajo, podría surgir algún malentendido a raíz de un trabajo por hacer a lo largo del fin de semana. Aclara las cosas, es mejor hacerlo a tiempo que no cuando no tenga antídoto el tema. Charla meridianamente, sin rodeos. Di lo que debas decir, arguméntalo bien. Además de esto, de este modo, el resto asimismo van a ser capaces de entender la situación. Charla sin tapujos.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, la tentación está muy cerca de ti. Si no deseas romper o bien discutir con tu ser amado, no le seas infiel. Vas por mal paseo. Actúas de una manera torpe y también infantil. Precisas madurar. Tu relación es estable, de múltiples años atrás y, por un descuido, por un capricho de una noche o bien 2, podrías tirarlo todo por la borda. No hagas estupideces y piensa un tanto en los desenlaces. Sabes que tienes el Libre Arbitrio para hacer cuanto quieras mas asimismo está la Ley de Causa y Efecto y sabes que toda acción acarrea una reacción. Tú escoges tu futuro; tu destino está escrito a lapicero a fin de que lo puedas borrar y regresar a redactar. Respecto al área laboral, es tiempo de ordenar y de terminar temas que estén a medias. La próxima semana vas a tener nuevas responsabilidades. Por este motivo, el día de hoy, tienes que resolver todos y cada uno de los temas posibles. Sé activo y veloz. Aprender a organizarte bien, de una manera eficiente. Desde el , déjate guiar por tu experiencia anterior, te va a hacer falta a veces. Tú puedes, suerte.

Fuente: Astrocanal