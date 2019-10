Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 4 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, podrías verte envuelto en alguna situación extraña a ti. No permitas que te salpique. Escapa de las personas negativas y liantas, te van a traer muchos inconvenientes a tu vida y a tu existencia. Procura no entrar en conversaciones que no te tocan, que no son de tu incumbencia. Te va a ir mucho mejor. Respecto al amor, vas a tener que tomar una postura firme. Actúa con determinación, es lo único que puedes hacer ahora. Separa el temor de tu vida y triunfarás, tanto en el terreno sentimental como en el campo laboral. No pierdas las ocasiones que te ofrece la vida ahora. No se van a repetir muy seguidas en el tiempo. Tu poder de resolución es algo innato a ti, no lo desaproveches. Descansa mucho a lo largo del fin de semana, ariano. La próxima semana empieza un aluvión de trabajo y labores por hacer. Te vas a sentir desbordado, se te escaparán de tus manos. No te agobies; lo que no hagas un día, lo concluirás al siguiente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy fluyes más con la vida, te dejas llevar. Por esta razón, te liberas de la resistencia existente y consigues lograr el amor. Había situaciones atascadas, paralizadas que las reanudas el día de hoy. Esta noche, la rueda virará. Vas a poder charlar, expresarte, comunicarte como ansíes. Sé libre y di todo cuanto tu ánima piensa a tu ser amado. Sincérate. El día de hoy es la noche de tu triunfo. Lograrás reparar vuestras desavenencias, volverá a caer rendida a tus pies. Fíjate siempre y en toda circunstancia en los fallos cometidos en un pasado, analízalos bien y no los dejes pasar. Tienes que aprender de tus fallos. Es indispensable que lo hagas. Por este motivo, es tan esencial la experiencia anterior, tu mochila sensible. No hay que desplomarse siempre y en toda circunstancia en exactamente la misma piedra. Supera tus obstáculos. Evolucionarás. Eres muy contumaz y eso es un enorme inconveniente. Cambia tu conducta. A absolutamente nadie le agrada la gente como, es un defecto feísimo. Logras enojar a los tuyos y provocar grandes discusiones y cefaleas en el campo familiar. Madura.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, este fin de semana va a ser excepcional. Vas a gozar con tu ser amado, vas a pasar un tiempo magnífico. Compartirás experiencias con la persona que ocupa tu corazón y eso es fundamental para ti. Tengas una pareja estable o una amigad muy singular, daréis un paso más. Vuestra relación va a acrecentar. En lo que se refiere al campo laboral y económico, es hora de estrujarse la cabeza, de tener ideas productivas y refulgentes. Tu psique tiene una factoría de ideas muy, muy interesantes. Estúdialas bien y lleva una de ellas a la práctica. Va a ser un éxito. Atrévete, la inversión va a ser mínima, prácticamente inexistente. No seas haragán, ni perezoso; te cuesta siempre y en todo momento mucho iniciar mas, en el momento en que lo haces, no sabes parar. Es tu momento: ahora o bien jamás. Lánzate al vacío. El éxito está asegurado. Tu economía va a remontar a pasos agigantados: no tengas dudas a este respecto. Tu vida económica y financiera va a doblarse o bien tresdoblarse.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy estás gozando al límite de tu día. Estás lleno de energía positiva. Estás muy activo y activo. El día de hoy no vas a dejar de hablar, bien por teléfono o bien tomando un café; vas a estar la tarde entera contando y escuchando historias, tanto tuyas como de los que te importan. Ha llegado el momento de ponerse al día, actualizarse. Las relaciones familiares asimismo precisan ser regadas, no solo el amor sentimental. Te vas a atrever con todo, aun vas a abordar temas tabúes para el resto. El tiempo va a ser relajado y relajado. No va a haber inconveniente alguno. Remediarás inclusive riñas de temporadas pasadas. Esta noche, vas a tener la posibilidad de ir a un acontecimiento esencial, de prestigio. Ve, no faltes. Vas a sacar muchas cosas buenas al respecto: amistades, citas, entrevista de trabajo y te divertirás. Va a ser fabuloso. Por si fuera poco, es esencial para tu carrera. En la vida, debes aprovechar siempre y en toda circunstancia el instante pues cada momento es único y también inigualable.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si el día de hoy deseas acabar bien el día, sin disputa o bien enfado, guárdate la ironía para ti. La gente cada vez aguanta menos las impertinencias y el día de hoy, no es el día ideal para incordiar a el resto. Tu pareja tiene aguante mas, tampoco es receptiva a tu humor. Procura ser agradable, no es tan bien difícil. Tu atrevo podría crear situaciones comprometidas y también incómodas. Evítalas si puedes hacerlo. Contrólate, tienes unos impulsos muy infantiles. Tienes que supervisarlos. A la gente no le agradan las cosas que salgan de lo normal, las actitudes atípicas. No llames la atención, te va a ir mucho mejor en la vida si aparcas tu Ego. Mide tus palabras, no hagas promesas que no puedas cumplir. Eso es engañar. Tu economía y finanzas se activarán en unos días. Estás a la espera de una cuantía esencial mas, aun no ha llegado a tu vida. Tus finanzas están a puntito de empezar a moverse, a virar. El cambio va a ser increíble. Confía.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás rodeado de gente negativa y eso baja tu vibración. Sabes que, si bien tu vibración sea más alta, sea más elevada, al unirte a personas fatalistas y muy negativas, de forma automática, pasas a estar en un estado parejo, semejante. No absorbas la negatividad del entorno. Usa herramientas para quitarla. Tu vida sentimental depende mucho de tu estado anímico con lo que, si deseas que todo vaya sobre ruedas, haz algo a este respecto de tu compañía. Amor llama a amor. No te dejes ser celoso; un ataque de celos inducido por los comentarios de esos seres, sería peligrosísimo. Haz tu vida y goza de este fantástico . Haz las cosas como habitúas y tu espléndida energía positiva se restituirá en un abrir y cerrar de ojos. Tus finanzas se presentan refulgentes, Virgo. Aprovéchate de la situación existente. El día de hoy vas a tener un sueño revelador. Apúntalo al levantarte. Te va a traer la clave de tu vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, este va a ser inusual, muy prometedor. Estás al límite de tus capacidades físicas y psíquicas. Tus habilidades mentales, tus corazonadas, serán acertadas y enriquecedoras. Muchas cosas se marchan a aclarar el día de hoy sobre todo en el tema del amor. Conoces tus experiencias vividas mas ahora, al fin, vas a entregar paso a unas nuevas. Empiezas a edificar tu futuro sentimental desde ahora, desde el día de hoy. Confía en tu intuición, no te defraudará. Hazle caso a tu corazón. Desea charlar y vocear a los 4 vientos quién es su amor. Ha llegado el momento de hacerlo. Si te expresas claramente, te vas a sentir mucho mejor. La noche va a ser perfecta, imborrable. Vívela y goza. Te la mereces. Es muy posible que decidas reiterar este fin de semana mágico la semana próxima mas, ahora, céntrate en el acá y ahora. El día de hoy este, la magia va a tocar tu corazón. Respecto a tu dinero, gasta mas no derroches; el mes está recién empezado. Ten cabeza, no la pierdas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, produces envidia a tu alrededor, sobre todo de una persona particularmente. Cuídate mucho de ella pues, verdaderamente es muy perjudicial. Podría hacerte mucho daño, inclusive llegarte a destruír la vida. Réstale relevancia pues si te molestas o bien piensas en ella, lo único que lograrías sería el efecto contrario: le darías más poder, te birlaría tu energía y te dañaría en exceso. Déjala, no te importe que intente incordiar en distintos campos, aun en el laboral o bien con tu círculo social. Óbviala, haz que sea invisible a tus ojos. La ignorancia es tu mejor arma. Tienes muchos proyectos laborales en psique mas, deberán aguardar hasta el primer día de la semana. El día de hoy no tienes la energía suficiente para realizarlos, a la práctica. Descansa dentro de lo posible o bien, si tuvieses que trabajar, haz lo mínimo. Cumple con tu obligación mas no des más de ti por el hecho de que te resta poca fuerza. Subsistirás a cualquier posible incidente inopinado.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy, no es un día para tomar resoluciones trascendentales. Sé inteligente y, déjalo estar. Vive un más sin complicarte más de la cuenta. Sería superfluo en este momento. Eres, a veces, muy radical y desconfiado. Las cosas no son blancas o bien negras, hay una perfecta escala de grises entre medio por esta razón, no pienses el día de hoy más de la cuenta. No tomes resolución alguna. Errarías. Por si fuera poco, a lo largo del día, vas a recibir una nueva que te va a hacer mudar de vibración. Te alegrará el día. Para ti va a ser como ver un rayo de sol en la tormenta. La agradecerás en exceso. Respecto a tu dinero, a tu economía, todo está sujeto a los gastos que va a producir un viaje. El trabajo, la próxima semana, te va a traer nuevas posibilidades. Estúdialas puesto que, son bien interesantes. Estate atentísimo puesto que ciertas de ellas son fascinantes. No las dejes escapar. Las ocasiones pasan y, en cuestión de horas, desaparecen, se marchan.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, ten mucho cuidado con las cosas que cuentas sobre tu vida privada. Sabes que la gente tiende a irse de la lengua y es lo que el día de hoy, te puede suceder a ti. No confíes en la primera persona que aparezca en tu vida. Podría traicionarte. Sé listo. Sobre todo, piensa toda vez que, cuando se cuentan las cosas, en muchas ocasiones hay una tercera persona implicada y el daño puede ser bastante notable. Por esta razón, no deberías dejarte contar intimidades que, con gran facilidad, podrían llegar a oídos de una parte de la historia. Sería feísimo por tu parte. Por si fuera poco, tu reputación quedaría por los suelos. Actúa como buen Capricornio que eres: de una manera racional, calmado y con medida. Tienes un viaje en psique que deberás planear con todo detalle, como te agrada. Además de esto, al tenerlo tan estudiado, ahorrarías en gastos con total seguridad. Tu economía no está muy boyante con lo que, es mejor que no se resienta mucho. Ordena tus finanzas y temas económicos. Es preciso que lo hagas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, olvídate de tu pasado, de sentimentalismos y de cualquier sentimiento de añoranza o bien melancolía. Lo único que logras actuando de esta forma es verdaderamente bloquear tu presente y no dejar entrar a absolutamente nadie en tu vida. No se puede vivir de los recuerdos, es absolutamente dañino. Por esta razón, decídete de una vez por siempre a vivir acá y ahora. El día de hoy es un día estupendo para empezar. Deja de lado la negatividad. La vida hay que verla en positivo, es la única forma de subsistir. En lo que se refiere a tu vida laboral, ordénate y céntrate en tus horas de trabajo mas después, desconecta y haz vida normal. Tu gente te precisa y tú a . El ocio es completamente indispensable para tu equilibrio mental y sensible. El día de hoy es con lo que, goza de tu día y de la velada. Podría ser inusual. En tus manos está buscar una nueva pareja. Si deseas, la hallarás. Desconecta de tus obligaciones este fin de semana. La vida es cortísima y hay que gozarla.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy, empieza un nuevo periodo en tu vida. Declárate a quien ocupa tu corazón. Haz caso a tus sentimientos y díselos. No aguardes más; el día de hoy es el día idóneo para desvestir tu ánima. En el amor, jamás debes rendirte. Nunca tires la toalla si los sentimientos son verdaderos. La dicha está ahí y jamás es tarde para ir a procurarla ni para localizarla. El día de hoy deberás decidir múltiples posibilidades en diferentes campos de tu existencia. Respeta siempre y en toda circunstancia a el resto, sea a tu familia, ser amado, colegas o bien amigos. No impongas tus pensamientos, no fuerces. Respeta. Cada persona es un planeta y no puedes imponer tu voluntad. Déjales que sean mismos y actúen de manera libre siguiendo los dictados de su corazón. El Libre Arbitrio es tu poder de resolución. Es intocable. Practica la empatía, te va a ir realmente bien para conseguir comprender a el resto. Ponte en su piel, en sus circunstancias actuales. Los entenderás.

Fuente: Astrocanal