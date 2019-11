Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 4 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tus planes te están aguardando con lo que, adelante, ve a por ellos. Sabes que tienes luz verde en todo por tanto, actúa sin retarda. El día de hoy estás muy intuitivo, más de lo normal. Por si fuera poco, estás con la sensibilidad a flor de piel, muy perceptivo. Por todo ello, usa estas cualidades o bien rasgos que el día de hoy tienes para recrear a tu ser amado. Esta noche muéstrate tierno, sensible y cariñoso. Vas a tener una velada íntima inenarrable. Olvídate de cualquier malentendido pasado. El día de hoy goza de tu amor: te lo tienes justo. Recuerda que el pasado hay que borrarlo, dejarlo ir, marchar pues, si lo traes al presente, el daño puede ser aterrador, irreversible. Considera que actuamos siempre y en toda circunstancia lo mejor que podemos en las circunstancias que nos rodean y con nuestros conocimientos. Jamás te culpes con lo que no fue o bien pudo ser, sobre todo en el amor. Errarías por adelantado. Usa el dinero como consideres mas, invierte con cabeza y los pies en el suelo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, prosigues una semana llena de retos. Sabes que, día tras día, tienes que poner de parte tuya para poder superarlos. Sabes que la vida está en perfecto movimiento conque, no tomes jamás nada como terminante por el hecho de que, en unos segundos, todo puede mudar. De ahí que, réstale a todo relevancia y centra tu atención en el acá y ahora. Es lo único que importa. Vive el instante, cada minuto, goza de la vida, ríe, sé feliz. Estos momentos son únicos y nunca volverán ni se van a repetir. El día de hoy conseguirás afianzar tu vida sentimental, vas a dar un paso más en el amor, en tu relación. Mira cada derrota como una lección aprendida, como una batalla ganada. No pienses jamás en negativo. Las cosas que ocurren son pruebas que la vida nos pone para conseguir superarlas, vencerlas. De esta manera, medramos y evolucionamos, nos curtimos y aprendemos a no errar. Son precisas en el paseo. El día de hoy la fortuna está de tu lado. Tus temas económicos marchan perfectamente.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis,como todo en esta vida, de los fallos, se aprende. Son lecciones de la vida que nos forjan nuestra personalidad transformándonos en mejores personas. Sabes que actuar de forma impetuosa prácticamente siempre y en todo momento es malo, dañino para ti. Trata, en lo posible, de aliviarte. Debes pensar, aprender a respirar y tomarte las cosas de la vida con más calma y armonía. De nada sirve padecer sin motivo. Tu economía, muy poquito a poco empieza a progresar. Los desenlaces de tus acciones se dejan ver, salen a la luz produciendo riqueza y ganancias. Tus planes comienzan a tomar forma, tu trabajo se ordena y organiza y todo toma sentido: cada pieza del rompecabezas encaja en su lugar determinado. Merced a tu experiencia anterior y a tu gran intuición, el éxito en tus acciones está garantizado. Conseguirás aquello que ansías. Algún sueño específico cristalizará, va a ver la luz. Situaciones impensables van a suceder, se van a hacer realidad para tu sorpresa y deleite. Tus negocios van a ser un éxito. Enhorabuena.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás inspirado y lleno de entusiasmo. Te sientes lleno de vitalidad y segurísimo de tus pasos y de tus pensamientos. De ahí que actúas con mucha velocidad y determinación. Tus palabras son concluyente y seguras. Procura no precipitarte en tus acciones, tómate tu tiempo, no te aturdas o bien aceleres más de la cuenta. Ten las cosas claras mas actúa con calma, no lo hagas fruto de un impulso repentino. Sobre todo, no provoques ni respondas a provocaciones. Al charlar sin meditar, errarías. Sé siempre y en toda circunstancia prudente si no deseas dañar a el resto, sobre todo, si no deseas herir a tu pareja. Cuida a tu ser amado, trátalo con cariño y amor, es único para ti. Debes aprender a expresar lo que sientes y hacerlo de una forma frágil y sutil. Si no estás seguro de algo, no juzgues, entrega, cuando menos el beneficio de la duda. En el trabajo, sé ingenioso y aprende a organizarte bien. Frente a la derrota, aprende a tomar las cosas con deportividad, te va a ir mejor.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, la vida transcurre acá y ahora, de ahí que es fundamental que goces de cada instante de tu vida. No te refugies en tu pasado ni dejes todo para tu futuro. Toda la energía que usas en pensamientos inútiles, la pierdes en aprovechar al límite tu presente. Recuerda que la vida es un regalo, un presente que hay que vivir. Goza de tu pareja el día de hoy no hagas lo mismo que con tu vida. No le cuentes el pasado y vueles cara el futuro. Haz cosas al lado de tu ser amado, vive y goza cada segundo de este . Olvídate de los agobios, las lamentaciones o bien las protestas. Carecen de sentido. No distancies a tu pareja de tu lado, consérvala y mímala. La prosperidad a nivel económico llega a ti de la mano de un colega de otrora. Te planteará un negocio que no vas a poder rehusar. Como buen Leo eres gastador, te agrada derrochar. No permitas que el dinero se te vaya de las manos sin más ni más. Sé cauteloso y no gastes más de la cuenta. Es superfluo que te endeudes.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, ocúpate de tu vida y de tus inconvenientes y deja que cada quien resuelva la parte que le toca. No debes cargar con inconvenientes y situaciones que no son tuyas, tu mochila sensible ya está llena, por ende, date un respiro. En la vida, cada quien tiene que encargarse de sus inconvenientes y, en el momento en que los tengas resueltos, si deseas, ayuda a el resto mas, no ya antes. En el amor, vas a vivir unos días intensísimos, llenos de pasión. Gozarás de instantes íntimos personales. Cada encuentro va a estar lleno de pasión, va a ser todo muy apasionado. Tu economía prospera, conseguirás desenlaces que ni tan siquiera te podías imaginar. Por si fuera poco, en tus finanzas, una persona, un viejo asociado, te busca para emprender un nuevo proyecto a tu lado. No desperdicies la ocasión, es sumamente interesante para ti. Estás muy intuitivo y merced a ello vas a ser guiado de una forma automático cara el éxito. Hay buenísimas ocasiones financieras y económicas y vas a ser participante de ellas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, al fin consigues materializar tu sueño más profundo: el amor. Esta semana, es tu semana del amor. Consigues reunir el coraje para abrirle tu corazón a la persona amada, aquella que te quita el sueño puesto que no te deja dormir. Materializas ese sueño, sale a la luz y te sientes el hombre más feliz del planeta. De súbito, notas de qué manera tu mochila sensible se vacía quedando vacía y ligera. Un nuevo amor hace mella en tu vida. Ahora, vas a deber ocupar nuevamente con experiencias y experiencias tu gran mochila. Recobras tu confianza y autoestima, dejas de dudar, maduras. Te sientes bien contigo. Vas a hacer un viaje corto mas intensísimo. En los negocios, posiblemente te asocies con un colega. Infórmate realmente bien de todo ya antes de firmar documento alguno. No firmes inmediatamente mas tampoco te cierres esa puerta. Todo puede resultar muy interesante. No te intranquilices pues, todo va a salir realmente bien si bien lleve su tiempo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, a esta altura de tu vida, has aprendido a responder y a actuar con mucha clase y distinción. Si bien ciertas situaciones que sucedan el día de hoy consigan sacarte de tus casillas, o bien puedan, procura contenerte. Va a ser mucho mejor para ti. La vida hay que vivirla en armonía, con calma. Piensa las cosas ya antes de decirlas y de esta manera no te arrepentirás. Escucha bien para no incurrir en una mala interpretación. En ocasiones, los nervios, nos pueden jugar una mala pasada. En el campo laboral, deberías concentrarte considerablemente más. Estás actuando de una forma sensible y deberías centrarte y olvidarte de todo. En cualquier caso, si estás totalmente enérgico y lleno de entusiasmo y tu empleo, tu actividad es de clase manual, física, no va a tener relevancia, es más, te favorecería mas si tu tarea es de papeleo o bien demanda máxima concentración, deberías separar todos tus inconvenientes, sueño s o bien preocupaciones hasta la hora de salida. Te podrían llamar la atención, y, como es lógico tener consecuencias negativas para ti.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, sé tolerante con los que te rodean. Posiblemente el día de hoy te encares a una situación especial, extraña para ti. De ahí que, debes saber actuar con calma y calma. Sé prudente y sobre todo, sé flexible mentalmente. Esta semana va a ser muy amena, aun algo desorganizada o bien anárquica. Sobre todo, debes mirarlo todo desde una óptica fresca y positiva, llena de vida. Aprende a transmutar. De esta manera, cualquier evento negativo, se convertirá en positivo. Es una forma de ver la vida. Sustrae siempre y en toda circunstancia lo bueno de la contrariedad. Aprende la lección, saca un mensaje positivo a todo ello; esto es, no te quedes con lo malo, al revés. Los reveses van a ser alicientes que te van a llevar cara el triunfo, cuando menos en lo que se refiere a la parte económica. Referente a tu situación laboral, soporta un tanto más, mantén tu empleo de siempre y en todo momento. En el caso de hallarte en paro, en situación de desempleo, te va a llegar algo bueno, un trabajo está al caer.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no te pongas melancólico, no lleva a nada bueno. La melancolía y la añoranza te pueden llevar a un estado depresivo fundamental. En consecuencia, el día de hoy evita cualquier sentimiento de derrota. Estos días estás sumido en la tristeza. Por esta razón, debes procurar animarte, la vida no es tan trágica. Cuando estés más bajo de ética, haz algo que te anime y ten siempre y en toda circunstancia muy presente que puedes y vales mucho. Siempre y en todo momento te van a suceder situaciones que puedas soportar, por durísimas que te puedan parecer. Lo que crees es lo que creas, lo que piensas es lo que materializas, por esta razón, piensa en positivo y atraerás la dicha y la suerte a tu vida. La Ley de la Atracción jamás falla. Eres un imán de tus pensamientos, atraes situaciones en tus vibración. Por este motivo cuando algo malo sucede, no viene solo. Se desatan múltiples sucesos de clase afín al tiempo. Mantén realmente bien cuidada tu relación, tu pareja. En los negocios, utiliza tu imaginación.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás muy inquieto, demasiado. Tu nerviosismo es muy perceptible. No debes estar de este modo. Sabes que desde el día de hoy tus temas más esenciales van a iniciar a resolverse. Muchas tensiones de otrora se resuelven sin más ni más, sin hacer nada a este respecto. Tu actitud cambia, tu enfoque y forma de ver la vida y al contemplar todo con unos ojos nuevos y diferentes, tu percepción de la realidad se torna absolutamente diferente, nueva. Pierdes el temor y el miedo frente a la vida, gozas y respiras, empiezas a rememorar o bien renacer. Eres una persona nueva, acuariano. Actúas con resolución y determinación, tomas fuerza interior. Dejas de preocuparte por el resto, del qué afirmarán o bien opinarán. Ahora, hoy en tu psique todo es posible. Te ves capaz de cumplir cualquier sueño. Persíguelos. Materializarán. En la economía, vas a proponerte un nuevo proyecto, estúdialo bien, asesórate en profundidad a fin de que sea lo rentable que desees que sea. Ve de forma cuidadosa. Solicita ayuda si de este modo lo consideras.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy como es frecuente en ti, estás lleno de entusiasmo. Deseas charlar, contar, decir todo lo que pasa por tu psique. Te expresas con total facilidad, no paras de charlar. Deberías aliviarte un tanto por el hecho de que, traes gran agitación interior. Tu economía y tus finanzas cambian, evolucionan, dan un pequeño giro de la misma manera que tu actividad laboral. Van a surgir por si fuera poco unos nuevos intereses, otros focos de atención. Deberás viajar para lograr tus logros económicos. Tus proyectos se materializan siendo muy productivos para ti. Haz caso a tu intuición y a tu voz interior. Déjate guiar por tu olfato para los negocios, de esta forma, no errarás. Tienes mucha intuición, empléala ya antes de entregar pasos en falso. No procures adelantar tiempos por el hecho de que lo único que lograrías es el efecto opuesto. Todo acarrea un tiempo, las cosas deben asentarse, respétalos por el hecho de que, si te adelantarás, lo retrasarías. Echa raíces, afianza y después construye. Te va a ir realmente bien.

Fuente: Astrocanal