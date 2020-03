Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 4 de marzo de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Hoy la Luna estará entrando en el signo de Cáncer. Esto te provocará la sensación de querer estar más en tu casa y ocuparte de los temas hogareños. Además, sentirás que tu plano emocional se amplía, sintiendo más sensaciones que en otros días.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, La Luna estará entrando hoy en el signo de Cáncer. La sensibilidad y la intuición estarán acentuadas. Aprovecha para conectarte con tus familiares más queridos y sana los vínculos afectivos. Ama y déjate ser amada.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Sería bueno que canalices tus emociones y sentimientos. No siempre todo tiene que ser racional o intelectual. Hoy, la Luna en Cáncer te hará sentir diferente, con ganas de dejar la mente a un lado y conectarte más con el corazón.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Hoy sí que es un día muy especial para ti, ya que La Luna, tu planeta regente, estará entrando en tu signo de Cáncer a partir del medio día. Qué mejor día para conectarte con tus estados más profundos y escuchar los anhelos de tu alma.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Es propicio que sanes el vínculo con tu madre. Sentirás que algo se ordena en tu interior. Agradécele día a día el hecho de haberte dado la vida y haber sido el canal biológico para que encarnes en este mundo. Ya sólo por ese gran hecho se merece tu gratitud infinita.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Es un buen día para que le des más atención a tu hogar, ya sea en la distribución de los elementos que componen la decoración, o en realizar una limpieza y orden profundo de todos los espacios. Tu casa es un templo y siempre debe estar impecable.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Hoy es un día en el cual se te pide ser más introspectiva y que no te tomes todo de manera personal. Deja que las cosas fluyan y no te preocupes demasiado por las críticas que podrías recibir de otras personas que no te comprenden.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Hoy la Luna entra en Cáncer y es un buen día para estar en el hogar y dedicarle un tiempo a los detalles que sientes que hay que cambiar. La casa es un templo y debe ser el lugar de descanso y conexión con tu estado interior.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Conéctate con tu mundo emocional y afectivo. Quédate más tiempo en casa, comparte con tu pareja o familia y juega con tus mascotas. Sintonízate con lo que te trae alegría, lo cual refuerza tu belleza y poder.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Date un tiempo para visitar a seres queridos o familiares que hace tiempo que no ves. Les darás una excelente sorpresa y se sentirán felices de recibirte. Es buena idea que mantengas buenas relaciones con las personas que quieres.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Continúa la energía positiva relacionada a la pareja y a los socios que tengas. Aunque será muy necesario que prestes más atención a tu relación afectiva y cuides muy bien de la forma en que te comunicas. Sé sincera en lo que transmitas.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Toma contacto con la energía sanadora del agua y purifica tus memorias emocionales. La Luna en Cáncer te inspirará a conectarte más con tu plano emocional e intuitivo. Recuerda que el agua limpia la energía y suaviza al ser.

Fuente: Astrocanal