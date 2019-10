Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 31 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, este fin de semana tienes muchas cosas que hacer y por este motivo, el día de hoy, debes levantarte más temprano de lo frecuente. Procura finalizar lo máximo posible en lo que se refiere a temas personales se refiere y asimismo respecto a temas laborales. No dejes las cosas a medias. Es mejor iniciar y concluir las cosas, por lo menos es más práctico. Llevas bastante tiempo con grandes sueños en tu cabeza. Ha llegado el momento de efectuarlos. Ciertos de ellos materializarán, tenlo por seguro. Los vas a ver antes que concluya el año. Tu vida en estos instantes promete en muchos campos, conque, puedes estar contentísimo. En lo que se refiere al área laboral, es viable que no te sientas completamente efectuado. En tal caso, bien sabes lo que debes hacer: empezar a buscar una nueva ocupación o bien, en su defecto, un nuevo puesto. Existe el trabajo de tus sueños y, en verdad, te está aguardando. Prosigue las claves y señales que te da la vida y vas a ver de qué manera, prontísimo, lo logras, cristaliza asimismo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no te dejes liar por las personas que menos te son convenientes. Lo vas a pagar carísimo. En esta vida, cada quien conoce y se junta con personajes que están en su vibración mas, cuando esta es baja, estas personas pasan a ser verdaderos personajes. No te compliques la existencia. Sé listo y sepárate a la mayor brevedad. De no ser de esta manera, tu vida se transformará en una patraña continua, chismes y embrollos. No caigas en ese pozo. Es totalmente prescindible. Ten personalidad y haz las cosas como las sientes y vives. Tu intuición, el día de hoy está muy activa, en su punto culminante. Déjate llevar. Tu vibración el día de hoy es muy buena; atraes lo mejor mas te va a suceder algo inopinado. Estate listo para ello. No te alteres, ocurra lo que ocurra, no pierdas los nervios y respira múltiples veces. En el trabajo, haz tus cosas, cumple con tu obligación y todo va a ir bien. Déjate todo bien finalizado, no dejes cosas por hacer para el primer día de la semana. Te va a ir mejor. Sé práctico.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu intuición es buenísima y lo sabes. Siempre y en toda circunstancia la has tenido muy desarrollada. El día de hoy, debes ser práctico, geminiano. En el tema de los negocios y proyectos, esto es, en las finanzas, hay buenísimas ocasiones a tu alcance, aguardándote. Presta mucha atención pues la situación promete. Estúdiala realmente bien y lograrás grandes logros. El amor, claramente llama a tu puerta para quedarse. Ábrele la puerta y déjale que entre de una vez por siempre. Sorpresas fantásticas te aguardan en tal campo. Fluye con el Cosmos, no opongas resistencia alguna y vas a ver qué simple te resulta la vida ahora. En la vida, lo peor que puedes hacer, es ir contracorriente, es una insensatez conque, si no te quieres ahogar ni agotar, suéltate y fluye, déjate llevar. Respecto a tu economía, tu dinero te va a dar beneficios si lo inviertes en el sitio conveniente. Acierta en tu resolución, es indispensable que lo hagas. Te espera un futuro prometedor.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy, desprendes pasión. Tus encantos atraerán a un público abundante. Pides guerra, estás en un tono conquistador. El día de hoy la noche es tuya. Lograrás lo que te plantees. Tienes a muchos hombres y mujeres prestos a darte placer. Si es lo que deseas, adelante, tu fin de semana va a ser realmente movido. Amor, sexo, lascivia y pasión, vas a tener todo cuanto agrades y solicites. Todo ello es fruto del abatimiento y monotonía de vida. Con tu pareja, ya no sabes qué hacer puesto que consideras que la situación está totalmente rota. No hay nada y por este motivo buscas fuera lo que no hallas en tu hogar. Si no charlas, todo terminará. Carece de sentido postergarlo más. Asimismo tendrías otra alternativa más inteligente: decirle a tu ser amado lo que verdaderamente precisas. Sería la solución, en tus manos está charlar o bien no. Aparecen en tu futuro laboral cambios y novedades, pronto van a venir. Cuando sea el instante, aprovéchalas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy, se presentan cambios en tu situación sentimental. Tienes que concentrar tu energía en los inconvenientes para ser capaz de resolverlos. De este modo, los desenlaces van a llegar muy velozmente y de una forma muy específico. Empiezas a actuar de una forma más real, más maduro. Estás más específico, menos soñador, lo que es fundamental. En lo que se refiere a tu coyuntura económica y financiera, todo prosigue su ritmo, prospera poquito a poco, como es debido. Todo acabará como está previsto con lo que, no hay de qué preocuparse. Tus finanzas te van a dar un buen tiempo el dinero preciso para poder vivir día tras día. No te vas a quedar sin ingresos, no padezcas por esta razón. Por su parte, si ahora te ves con ganas y fuerzas de hacerte autónomo, sería una idea refulgente. Tus ingresos aun van a ser mayores. Por tanto, si cuentas en tu poder con los recursos precisos para hacerlo, sería otra forma de continuar desarrollando tus negocios. Te va a ir realmente bien. No dudes.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy estás feliz, exultante y brillante y lo mejor de todo esto es que el Cosmos, al proyectar eso, te va a devolver sobradamente lo mismo mas multiplicado conque, no puedes estar más feliz. La alegría se apodera de tu vida y de tu aura, estás envuelto en una dicha extrema. Rebosas alegría, la absorbes y desprendes por cada poro de tu piel. Sabes que, lo tienes tan claro que nada ni absolutamente nadie nunca enturbiará tal dicha, sería imposible hacerlo. Tu vida cariñosa entra en un ciclo de gran intensidad. Si, ahora de tu vida estimas que algo, una situación o bien alguien, una persona sobra en tu vida, no te lo pienses ni un segundo: elimínala de tu círculo. Vas a lograr la perfección. Tienes que sentirte efectuado al 100 por ciento, puedes lograrlo y debes batallar por esta razón. En lo que se refiere a tu economía, prontísimo brotarán los primeros desenlaces positivos, no desesperes puesto que están al caer. Sé persistente y disciplinado: todo llega.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás ahora demasiado desentendido, aun despistado. No es propio de ti. Eres una persona que siempre y en todo momento controla cualquier aspecto de su vida y, por esta razón, esta dejadez repentina se hace extraña de comprender. Sobre todo, es en el aspecto monetario donde el dinero entra y sale de tu vida con una velocidad pasmosa. Controla tus gastos y tu economía, tienes que hacerlo. No adquieras por adquirir, guarda ese dinero para futuras inversiones, imprevisibles o bien, el cada día. Hay que vivir y las facturas no excusan. Despreocúpate por todo ello por el hecho de que, tu economía subirá como la espuma. Está empezando y aun queda mucho hasta llegar arriba. Tus ingresos comienzan a arrancar, a despegar. Eres muy inteligente conque, prosigue dando los pasos convenientes en las direcciones oportunas. Eres un hombre de negocios con tus ideas clarísimas, por si fuera poco, resultas muy concluyentes. El amor ha robado tu corazón. En este momento, el día de hoy, estás en las mismísimas nubes.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, empiezas, el día de hoy, a asentar tus bases, afianzas tu vida amorosa, sentimental. Además de esto, todo se robustece al unísono: vida en familia, sentimental y laboral a la par que personal. Tu vida de súbito cobra para ti la relevancia y el respeto que jamás ha tenido. Te vuelves maduro y adulto, responsable. Aceptas tus consecuencias y te eriges como responsable de tu vida y de tus actos. Edificas tu vida para no destruirla más. Cristalizas tus deseos más profundos, los que ya no deseas mudar. Podríamos decir que esta vida que tienes, es la que deseas. Si bien todo cambia, para ti, ahora, es perfecta. Tu sistema de finanzas se acrecienta. Una amiga te va a dar buenas noticias a este respecto. Todos estos cambios van a ser positivísimos para ti, a mejor. Escucha cualquier consejo que te den a este respecto, bien sabes que todas y cada una de las ideas pueden ser buenas, es cuestión de probarlas si de esta forma lo consideras. En el campo laboral, sé muy prudente. No cuentes aquello que no debes.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy, vas a conocer a un conjunto de personas bien interesantes para ti. Va a ser en el campo de lo social, pudiéndose transformar una de ellas en alguien muy singular. Una amigad más profunda, quizá hasta pueda surgir un noviazgo. En lo laboral, se aproximan noticias bien interesantes, te van a encantar. Escucha todo género de consejos y recomendaciones, jamás se sabe. Escucha al mundo entero y después, a la hora de la verdad, haz cuanto quieras. Es tu resolución, como siempre y en todo momento, Libre Arbitrio. El día de hoy estás abierto a todo, has decidido que no tienes toda la sabiduría contigo y que el Cosmos es el único que todo lo sabe y de ahí que, las cosas en la vida suceden a su debido tiempo, cuando estamos dispuestos para encararlas. El dinero está muy cerca de ti, estás a puntito de alcanzarlo, prosigue tu intuición y vas a dar prontísimo con él. Respecto a tu economía, un contrato está en el aire. Se firmará pronto. Sé precavido y ten siempre y en toda circunstancia bien puestos los pies en la tierra.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, las personas negativas, generalmente, no aportan nada bueno a absolutamente nadie, ni a ellos mismos. Por tanto, no te es conveniente tampoco tenerlas muy cerca de ti. El fatalismo es algo dañino para todo el planeta. No ralentices tu vida ni la estanques, todo lo contrario: prosigue, muévete cáete, levántate mas, haz cosas. Lamentarse es muy fácil mas hacer las cosas no tanto. Tu sensibilidad extrema hace que, de manera automática, mimetices con la gente, simpatices y hagas tuya su tristeza: no lo hagas, te harías mucho daño. Tu economía va viento en popa, prosperando como es debido. No hay inconveniente alguno a este respecto. Todo está en orden. Debes poner las cartas encima de la mesa con respecto a negociaciones y presupuestos. Son temas fundamentales a tratar. Hazlo con las personas responsables y convenientes para esto. Pon en orden tu vida laboral, económica y financiera. Actúa con total solidez y determinación. Suerte.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, al fin, hoy, decides sepultar tu pasado. Empiezas a solucionar situaciones dolorosas del pasado para de este modo, poderlas dejar atrás. Hazlo puesto que, es mala la preocupación que te están conllevando. Desecha el dolor de tu vida. Esta te sonríe y te quiere ver feliz a cada momento con lo que, a pasar página y gozar de la vida que esta, son un par de días. Tienes el poder en tus manos de convertir tu realidad y, evidentemente, de crearla. Hazla a tu medida, a tu imagen y similitud. Vive como verdaderamente desees vivir, no como te manden o bien te impongan. Recuerda siempre y cuando eres el protagonista absoluto de tu vida. Y si las circunstancias son desfavorables y no te dejan hacer en todo instante lo que deseas, entonces sé listo y flexible y, sobre todo, mantén una actitud positiva. Entonces sí que lo conseguirás. La actitud lo es prácticamente todo en esta vida, hace milagros. Pon tu energía en una cosa, céntrate y vas a ver de qué forma lo haces en un menor tiempo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy aparece en tu vida un nuevo o bien nueva seguidor o bien seguidora. Te va a hacer ilusión y, te vas a sentir muy halagado. Se te había olvidado el sentimiento de sentirte deseado por un extraño o bien ignoto. El día de hoy tu trabajo va a ser muy productivo, especialmente si te dedicas al terreno de la inventiva y también imaginación. Aprovecha la inspiración por el hecho de que las musas no informan cuando llegan y tan pronto vienen, se marchan. Aprovecha este momento mágico. Esta noche va a ser de gran actividad. El fin de semana se presenta bien interesante conque, no te puedes lamentar en lo más mínimo. Tu economía y tu dinero están realmente bien auspiciados. Es espléndida tu situación actual. Los ingresos fluyen, el dinero se mueve y aumenta. Si deseas hacer alguna inversión en un largo plazo, examina realmente bien el terreno por adelantado. Es mejor moverlo de otra forma y aguardar unos meses hasta regresar a invertir. Busca otras alternativas o bien, ahorra; sería genial que lo hicieses.

Fuente: Astrocanal