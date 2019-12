Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 31 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tus temas sentimentales empiezan a resolverse poquito a poco, lo que te hace estar contento y más relajado. Ahora que todo ha pasado, deberías extraer y aprender la lección: hay siempre y en toda circunstancia que sacar algo bueno de la contrariedad. Hazlo, precisas asimilarla. Haz empleo, por su parte, de tu experiencia pasada. Tienes mucho conocimiento en tu interior mas, en ocasiones, no lo empleas para tu beneficio. Al sosegarte, vas a ver todo más claro, tu psique va a saber mejor de qué manera actuar. Ariano, eres una persona con mucho coraje y calidad, úsalas a favor tuyo. En lo que se refiere al campo laboral, tus preocupaciones actuales van a resolverse como por arte de birlibirloque. Te vas a sentir mucho mejor, más aliviado. El día de hoy, vas a respirar plácidamente a este respecto. Vas a poder, merced a tu buen carácter, mudar la atmosfera en la que vives. La intolerancia y la incomprensión van a quedar aparcadas con el nuevo año. Triunfará la paz en el entorno laboral. Enhorabuena por el hecho de que, en parte, va a ser merced a ti.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la gente te trata como un rey, vives una temporada excepcional de tu vida. Ni mismo te puedes opinar las experiencias tan excepcionales que pasan en tu día a día. Aprovecha el instante, los días pues, todo es pasajero en esta vida. Ya, hoy, reina en tu interior una enorme paz y armonía. Tu vida está equilibrada, estable. Atraes cara ti gente de estas cualidades lo que todavía te complementa más. Es la Ley de la Atracción, atraes aquello en lo que vibras, esto es, aquello que se halla en una vibración pareja a la tuya, sea amor, odio, exuberancia o bien placer. Por su parte, ante tanta calma, brotan grandes resoluciones vitales para ti. Es una temporada de importantes cambios y transformación. La inventiva está muy presente en tu cada día. Estás fresco, vital y exultante. Todo puede suceder. Tienes una enorme fuerza interior. Esta, se activa. Si trabajas cara al público, el día de hoy va a ser un día redondo, inusual. Disfrútalo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, muchos cambios van a ocurrir en tu vida. Es un ciclo lleno de resultados, de puertas que se cierran para no volverse a abrir. Eso sí, en su sitio, se van a abrir unas inmensas ventanas que van a dejar atravesar la luz del sol. Tu vida pasa de la obscuridad a la luz. Todo empieza a encajar. Grábatelo muy bien: la dicha desea que le dejes entrar, desea formar parte incontrovertible de tu vida. Hazle caso. Serás feliz. Tu vida se marcha a transformar en un enorme cuento de hadas. En lo que se refiere al amor, en el caso de ser soltero, sin pareja, alguien aparecerá para estar a tu lado, acompañarte en este paseo que es la vida. Recorreréis juntos el resto de vuestros días con lo que, abre tus ojos y tu corazón pues, el amor auténtico, al fin, llega a ti. En el trabajo, deberías iniciar a descubrir tus dones, tu talento interno, todo cuanto eres capaz de hacer. Tienes un don, poténcialo, es tu obligación. Tus ingresos aumentarán, todo va a ir a la par.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no te culpes con lo que ya está hecho, con lo que no tiene ni antídoto ni solución. En la vida, hay que ser práctico, saber solventar el cada día, y no anclarte en un pasado que no te arregla ni solventa nada. Admite tus fallos, aprende de ellos. Vuélvete un adulto maduro y responsable, jamás es tarde para esto. Y, sobre todo, lo más esencial de todo, aprende a disculparte. Ámate con tus defectos y virtudes, eres inusual y considera que los fallos son el pan de día a día, tu forma de evolucionar. No estés triste por esta razón, es lo más normal. La perfección no existe con lo que, no te culpes por esta razón. En el amor, posiblemente debas terminar un capítulo de la vida que ya carece de sentido. Ciérralo: de esta forma vas a poder empezar con el próximo. Ten siempre y en toda circunstancia presente que lo mejor está por venir. No desesperes ni tires la toalla. En unos días, tu economía va a dar un giro en tu favor. Estate listo para ello. Una persona aparecerá en tu vida presto a hacer en frente de tus inconvenientes. Piensa a lo grande.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, te haces mucho daño y, es una tontería. Tu situación es absolutamente absurda. Tú no estás enamorado de tu pareja, en lo más mínimo. Solo es un capricho tonto de una noche. Por tanto, no prosigas por ahí, no prolongues algo que no va a ser, que está destinado a fallecer. Esa relación solo te va a traer muchos desazones. No caigas en ello. Eres una persona realmente fuerte conque, vas a poder con la rotura. Por si fuera poco, considera que ahora es el mejor instante puesto que, vuestra relación aun no ha llegado a cristalizar completamente. Tienes alrededor tuyo bastantes personas ególatras y vanidosas que no te aportan nada bueno, sino más bien todo lo opuesto. Todavía fortalecen más tu Ego, lo que, siendo Leo, no es nada recomendable. Cuando a tu economía se refiere, es tiempo de lograr tus sueños, tus metas más reales. Resolverás situaciones que no te dejaban acercarte a tu destino. Tienes que darlo todo, lo mejor de ti y vas a ver de qué forma tus sueños cristalizan prontísimo. Centra tu energía en aquello que ansías de veras.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el amor se prepara para entrar en tu vida de una manera inmediata. Una persona a la que amas locamente volverá a ti, a tus brazos, por su resolución. Es tiempo de simpatizar, de reconciliaciones y instantes llenos de ternura y amor. Remedia tu fallos cara este ser. La vida, el destino, te da una segunda ocasión que deberías aprovechar al límite. Terminan las dudas y la inseguridad. Eres de nuevo siendo consciente de tu vida y de tus sentimientos. El plano sentimental va a marcar el resto de la semana. El día de hoy, va a ser un día muy emotivo para ti en tal campo. La ansiedad para, se calma. Tú recuperas la paz interna y la alegría de vivir, esa chispa mágica que enciende el amor. Tus ojos relucen y tienes ganas de comerte la vida. Esta, da un giro radical. Todo tiene sentido para ti ahora. En el trabajo, te superas a ti. Debes reanudar los estudios, cuando menos, cursos de capacitación que asistan a tu trabajo. En una palabra, ha llegado el momento de reciclarte, ajustarte a las nuevas tecnologías.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, la vida te sonríe, todo va a estar en tu favor el día de hoy, : azar, fortuna y prosperidad están de tu lado, prestos a hacerte la vida más simple y soportable. Amor y dinero van a marcar tu inicio de año: enhorabuena, te lo mereces. Eres un trabajador infatigable. Jamás hay horas suficientes para ti: mueves energía del dinero, los negocios y múltiples proyectos al unísono. Centra, dedícate solo a uno y da lo mejor de ti, tu fuerza y tu ímpetu. Tu karma es genial, inusual, y por este motivo empiezan a pasarte tantas cosas buenas al unísono. Tu vibración es altísima, inmejorable; de ahí que atraes la exuberancia a tu vida. Y te va a venir no solo en forma material, como ingresos muy superiores a los presentes sino más bien, con exuberancia en el amor, las amistades personales, la salud y el trabajo. Puedes sentirte feliz y efectuado pues, todos tus frutos, empezarán a dejarse ver. Llevas meses y meses de cosecha, han sido durísimos y duros. Ahora te toca recoger.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, ten realmente bien asentados los pies en la tierra. Plántalos bien; precisas arraigarte, enraizarte. No te desvíes de tu paseo, sería una pena pues, ahora, en este preciso momento, estás en el paseo ideal, el esencial y conveniente para ti. No vaciles, empieza a caminar y no mires atrás. La vida está llena de sorpresas y te esperan varias. De ahí que, no puedes perder en ningún instante tu objetivo. Debe ser claro y breve para ser efectivo y real, para cristalizar. Esta etapa de tu vida, está indicada a fin de que afiances tu relación actual. Debes asentar tus sentimientos cara tu ser amado. Eres una persona muy atractiva con una profunda vida social. Mas asimismo tienes una enorme vida interior. Explótala más, sácale el partido que requiere. Atraes la dicha, la llamas a voces, eres un ser realmente vivaz. En el trabajo, tus superiores van a estar muy satisfechos contigo. Das lo mejor de ti, tienes una enorme capacidad de trabajo. Te premiarán por esta razón.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no actúes por impulsos. Sabes que, cuando lo haces, resulta ser dañino para ti, en ocasiones aun catastrófico. No prosigas por ese paseo pues, no es el indicado. Tienes mucha fuerza y de ahí que eres tan impetuoso. Aprende a encauzar tus conmuevas. Deberías pensar, hacer yoga o bien aprender técnicas de respiración. Te asistirían en exceso a supervisar y encauzar tu energía, a regularla. Debes compensarte. En lo que se refiere al amor, tienes dudas sobre tu pareja. No te precipites y ya antes de actuar, concédele el beneficio de la duda. Debes aplicar en ti la independencia y seguridad que te caracteriza por el hecho de que, actualmente, estás actuando absolutamente a la inversa. Tu vida laboral está a punto de alterarse. No te amedrentes mas, un cambio es dominante. Brotarán obstáculos; en el momento en que los rodees o bien brinques, todo va a ir bien. Se asentará tu situación, va a dejar de ser crítica. Remediarás tus errores; todo lleva su tiempo. No desees solventar todo en un día. No es posible.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, renaces en el terreno cariñoso, sentimental. Por esta razón, dejas atrás la melancolía. Tienes que sepultar todo tu pasado sentimental para iniciar a vivir hoy en día. Se van a abrir nuevas puertas, vas a conocer nuevas personas. No te cierres, el amor es sorpresivo: todo puede ocurrir de la forma más extraña. Aparecerá. Tu futuro promete, hay cosas buenísimas que empiezan a asomar, a brotar. Prosigue por ahí. La vida está a puntito de darte una enorme sorpresa. Sepárate de la gente indiscreta, no te resultan de interés en lo más mínimo. Sé prudente respecto a tu vida sentimental, privada. Te pertenece a ti, a absolutamente nadie más. No mezcles en ningún instante tu privacidad y vida íntima o bien familiar con el campo laboral: errarías, no lo hagas. El trabajo es un planeta aparte y está muy mal visto entremezclar temas de pareja o bien aun charlar de tus hijos. Si lo haces, serías la comidilla de todos y cada uno de los cafés puesto que, tu vida estaría en boca de todos. No cometas tal imprudencia.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás demasiado deseoso y esta situación no es buena ni deseable para ti. Debes olvidarte de actuar sin meditar, de imprevisible puesto que, te confundirías. No reacciones de manera brusca, sería un fallo fatal. Amas mucho a una persona y ese amor es recíproco: no termines con él, tiene aun mucha tinta que redactar vuestra historia. En verdad, vais a llenar múltiples libros a este respecto. Por este motivo, te halles como te halles, no hagas nunca a tu ser amado ni a absolutamente nadie aquello que no te agradaría que te hiciesen a ti. El día de hoy, día de final de año, te espera una llamada que te cambiará el semblante y, la vida entera. Va a ser idónea para ti; te vas a sentir exultante y feliz. Va a ser la mejor forma en la que puedas concluir el año. Confía en ti, en tu sexto sentido y tus certidumbres. El azar te sonríe. Ve a por todas y cada una, mas, ya antes, apunta los sueños reveladores que habrás tenido o bien vas a estar teniendo a lo largo de estos días. Anota todo bien puesto que, en ellos, está tu número ganador o bien la clave a fin de que de este modo sea. Descúbrelo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, posiblemente en un día como el día de hoy, no tengas pareja alguna para festejar esta noche tan singular. Deja de preocuparte pues, si sales a festejar la entrada del nuevo año, vas a conocer a alguien en esta noche ida y desmandada. Recuerda que esta noche es pasión y diversión, por esta razón, sabes por adelantado que lo que ocurra esta noche, solo va a significar eso: sexo y diversión. No pretendas hallar al hombre o bien mujer de tus sueños. No es la noche ideal para esto. Además de esto, con bastante certidumbre, esa persona en cuestión, podría estar por su parte comprometida. Asegúrate bien de su estado civil. Actúa con precaución, que ya eres adulto y sabes realmente bien de qué manera hacerlo. Aparta el dinero del amor. Una cosa es sexo y negocio y la otra querer a alguien. Ten clarísimo que una relación no es como ir a un trabajo a cumplir con una obligación. Actúas por el hecho de que te sale, de este modo lo quieres y quieres, absolutamente nadie te fuerza amada. Existe en todo instante el Libre Arbitrio, indispensable para el humano.

Fuente: Astrocanal