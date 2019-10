Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 30 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, empiezas a sentir que la vida es más ligera. Un enorme peso desaparece de tus hombros y te sientes considerablemente más feliz. Múltiples puertas se te abren, cada una con sus pertinentes ocasiones. Todo se dilucida, las nubes negras se marchan y solo ahora hay sol y un cielo azul. Se evaporan los inconvenientes y las complicaciones. Tu vida sentimental está en pleno auge. Ten cuidado pues, podrías imaginarte cosas que no son. No sueñes despierto puesto que, al despertar te sentirías engañado o bien desilusionado. Pon tus pies realmente bien apoyados en el suelo a fin de que no te ocurra semejante cosa. Los inconvenientes y sus soluciones a veces son cosa de 2 o bien solo de la otra parte. Ahora, tu pareja tiene la última palabra. En sus manos está la relación: o bien deciden. Sé por consiguiente realista y no adelantes sucesos hasta el momento en que sucedan. Este próximo fin de semana que empieza mañana, va a ser fantástico. Convertirás tu vida, ya lo vas a ver.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, esta velada de va a ser genial, digna para rememorar. La pasión y el ardor se reunirán. El día de hoy estás muy intuitivo, ariano, considerablemente más de lo normal. Aprovéchate de ello para tomar resoluciones de peso. De esta forma no errarás. El día de hoy decides profundidzar un tanto más dentro de tu ser amado, simpatizas con él o bien y descubres muchas cosas, hasta el momento ignotas para ti. Te sorprendes a ti y alegras mucho de tus descubrimientos. Entiendes hechos que se te escapaban de tu comprensión. El día de hoy el día será muy movido, agotador con lo que, distribuye realmente bien tus horas pues, no vas a tener tiempo preciso para hacer todo cuanto has planeado. Vas a tener muchas citas que atender, trabajos por efectuar y también imprevisibles que brotarán. Sé disciplinado y vas a llegar a todo, no dudes. En el caso de estimar apostar o bien jugar a cualquier clase de juegos de azar, prosigue en todo instante tus corazonadas, te van a llevar al número ganador.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy te rencontrarás con alguien fundamental para ti, para tu vida. El día de hoy, es un día mágico para ti con lo que, desde primeras horas de la mañana, aprovecha la magia que te ofrece la vida. Cualquier actividad que empieces el día de hoy va a estar realmente bien auspiciada, el éxito va a ser incontenible, ya lo vas a ver. Haz cosas distintas, sácale partido a cada situación que aparezca ante tus ojos. Sal a la calle, conoce gente, goza del instante. El día de hoy es un día para vivir el amor, un amor escrito con mayúsculas. Tu carisma y magnetismo personal van a estar presentes durante todo este fin de semana. Persuadirás a el resto, ya lo vas a ver. Tu poder de convocatoria es enorme. Respiras amor por cada poro de tu piel. En el trabajo, todo va a ir realmente bien, tu magnetismo va a llegar a ellos haciendo lo que quieres, saliéndote con la tuya en un tema que propones. El día de hoy en este terreno, va a ser un día muy productivo. Sé positivo, piensa en positivo y lo demás va a venir por sí mismo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tu intuición está a la orden del día. Tu situación, el día de hoy, es totalmente privilegiada. Sabes qué hacer y de qué forma actuar en todos y cada instante que se presente. Tienes la información y, por tanto, el poder. Tienes que aprender a reaccionar frente a la contrariedad, tu estrategia debe mudar. Te va a ir mucho mejor, ya lo vas a ver. Obvia los cotilleos o bien comentarios que lleguen hasta tus oídos. Tú crees en tu amor y en tu relación y eso es lo que importa. Vuestra relación es cosa de 2 y nada ni absolutamente nadie debería entrometerse en ella. En lo que se refiere a tu economía, vas por el buen paseo, transitas por la ruta conveniente, no vaciles de ello. Todo va con perfección. Deberás tener mucho amor propio y fuerza de voluntad para lograr todos tus propósitos mas, sabes que cualquier esmero que hagas en la vida, esta te lo devuelve sobradamente. Prosigue combatiendo puesto que tu coraje y valor van a ser reconocidos. El dinero va a hacer una entrada estelar en tu vida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, posiblemente hayas decido trabajar desde el hogar o bien que ya lo hagas; en un caso así, procura por todos y cada uno de los medios separar la vida laboral de la personal. De no hacerlo, te va a ser imposible trabajar. Sepárate una zona, una habitación que solo sirva para ese menester y, sobre todo, suceda lo que suceda, no puedas ser molestado. Piensa en ese habitáculo tal y como si fuera otro sitio. De esta manera, te respetarás y te respetarán. No se pueden entremezclar las dos cosas por el hecho de que, al final, se deja todo a medias. Hay que efectuar las cosas poniendo el 100 por ciento de atención. Sé responsable en este aspecto y no te dejes llevar. Por otra parte, aparta asimismo tu vida social. Tus amigos son muchos y, personalmente, no te dejan trabajar. Aparta ocio y trabajo por su parte. Debes plantarte y ser el dueño de tu vida por el hecho de que, entre unos y otros, te manipulan y hacen contigo lo que desean. Hazte servir y respetar, es fundamental que de esta forma sea. Piensa más en ti. Tú vas ya antes que absolutamente nadie.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hay bastantes personas muy negativas a tu alrededor y eso es malísimo. Procura no discutir en hoy sabes que una discusión no comienza si uno no desea. Evita formar parte de ella, deja que, si de este modo lo desean, peleen entre ellos mas no seas una parte de todo eso. Todas y cada una estas personas tienen una vibración bajísima y, al estar cerca de ti, te han podido contagiar su fatalismo y negatividad. Tú tienes que sostenerte firme y proseguir siendo positivo, como de veras eres. No permitas que te manipulen. El día de hoy, estás muy sensible, demasiado. Tu susceptibilidad es evidente conque, trata de no saltar a la primera. Ten aguante. Por todo ello, no te tomes los comentarios de forma personal por el hecho de que, seguramente, no van a estar destinados a ti, no te des por mencionado. Respecto a tu situación laboral, es insuperable, muy firme y con un futuro claro. Si eres autónomo, tu negocio en estos instantes ha entrado en una etapa de exuberancia y prosperidad, enhorabuena.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu intuición está en su punto culminante. Estás medrando internamente. Tu percepción es increíble y sientes mucho poder en ti. Estás demasiado optimista, tal vez confundes la intuición con la ilusión de que algo suceda. Sé más realista. Librano, tiendes a ser un soñador y recientemente sueñas despierto. Pones cualidades inventadas en personas solo pues te agradaría que de esta manera fuera o bien que se comportasen de esta forma mas, no es cierto y podrías llevarte una enorme decepción o bien decepción. Trata de sostener siempre y en todo momento realmente bien anclados los pies en la tierra, es recomendable que lo hagas. No cometas imprudencias, eres una persona muy recta y equilibrada conque, actúa en consecuencia. No seas tan confiado pues, ciertas personas tratarían de jugar contigo, de engañarte o bien manipularte. Tampoco dejes dinero al mundo entero. No seas tan bueno, no es tu obligación. Grábate en tu psique que la persona más esencial de tu vida eres mismo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, se inaugura un nuevo ciclo en lo financiero para ti. El día de hoy, empezarás con entrevistas y encuentros bien interesantes para tu economía. Es hora de renovarse, abrirse a nuevos caminos y negocios, mejorar. Conocerás a personas bien interesantes para tu futuro laboral. Sentimentalmente hablando, es un instante ideal para conocer a una persona bien interesante. No desperdicies la ocasión puesto que te arrepentirías entonces. Asimismo podrías conocer a alguien y entablar una hermosa amigad. Llegue o bien no a ser tu pareja, a transformarse en algo más, esa persona promete, te va a ser muy ventajosa en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Estás en un tono alegre y entretenido. Te apetece salir, hacer vida social y comunicarte con el resto. Estás contentísimo. Te sientes vivo, lleno de fuerza y energía vital. Respecto a tu economía, llega el bienestar a tu vida, se instituye en ella. El azar te premiará, juega.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy deberías ir preparando y planificando ese fin de semana tan interesante que tienes por delante. Vas a hacer un viaje, por lo menos una escapada a otro sitio. Posiblemente desees visitar a un amigo o bien amiga que hace ya tiempo que no ves. La alegría vuelve a ti, llena tu corazón y hace que tus ojos reluzcan nuevamente. Te sientes vivo, lleno de ilusión. Anhelas que llegue el, mañana, para empezar tu pequeña aventura. Precisas romper con la monotonía puesto que, te está devorando. Cualquier cosa positiva puede surgir y llegar a tu vida. Estás en una alta vibración y, por tanto, atraes todo lo bueno como un imán. Espera sorpresas realmente agradables en hoy. Tu energía es muy rebosante, lo que te ayuda a meditar y crear soluciones ante distintas situaciones desfavorables. Pon en marcha tu imaginación. Te va a dar buenísimos desenlaces. Sé creativo en tu trabajo, vas a tener mucho ganado. Crea y triunfarás.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, eres capaz de salir, ahora de tu vida, de cualquier situación que se precie, por bien difícil que esta pueda parecer. No aguardes a que absolutamente nadie actúe por ti puesto que, es a ti a quién le toca hacerlo. No delegues responsabilidades. Soluciona mismo tu vida, de no hacerlo, te quedarías atascado, bloqueado. Sabes de manera perfecta que eres el único responsable de tu vida y te toca a ti aceptar las consecuencias. Por esta razón, si algo no te agrada, vas a ser mismo quien lo va a deber mudar, absolutamente nadie más. Haz lo que debas hacer, actúa ya. Ten muy presente que tu intuición es poderosa con lo que, trata de proseguirla, te va a llevar por la ruta apropiada. En el amor, llegan tiempos mejores, aprovéchalos. Acá, deberás tener algo muy en cuenta: en esta vida, en ocasiones es más esencial el tono en el que se afirman las cosas, las formas, que verdaderamente lo que afirmas. Si deseas discutir, no seas violento, no pierdas los papeles. Sé moderado en todo instante.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy, tu vida está llena de grandes ocasiones. Te toca a ti gozarlas. La vida es un regalo y como tal debes vivirla. Sal de casa, goza de la naturaleza, del sol o bien de la gente. Siéntete vivo y da gracias por este motivo. Es hora de empezar lo que sea puesto que, ten por seguro que prosperará en el tiempo: una pareja, un negocio, una amigad o bien un trabajo, inclusive un régimen. Cuando algo se comienza con ánimo y también ilusión, dando lo mejor de ti, esto, prospera. Está ya bien presagiado. Frente al amor, tampoco te precipites; no empieces un romance la primera noche. Dale tiempo al mismo tiempo, todo tiene que descansar. Tus objetivos, cualquiera que sea lo que te plantees, pueden ser alcanzados. No hay imposibles para ti. Mira siempre y en todo momento cara adelante, no te arrepentirás. Tus sueños empiezan a cristalizar, acuariano. Déjate llevar y goza, te lo tienes justo. Hay mucho esmero y sufrimiento detrás de ello. En esta vida, absolutamente nadie obsequia nada, lo ganas por mérito propio.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, deja volar tu imaginación. El día de hoy, es el día ideal para esto. Una nueva muy importante va a penetrar en tu vida para tu deleite y satisfacción personal. Vas a conseguir firmar un contrato laboral, lo que es idóneo para ti en estos instantes de tu vida. El planeta es tuyo, cuando menos lo que respecta a tu vida laboral: puedes empezar una nueva andanza, bien por cuenta extraña, bien por cuenta propia. En los dos casos, todo va a ir bien. Confía en ti y en tus dones. Tienes mucha fuerza interior y muchas habilidades escondes. Descúbrelas si todavía no eres consciente de ellas, sácalas a la luz. Eres una persona muy válida, ahora, te lo debes opinar pues, a veces, eres tu único verdugo. Quiérete más, es indispensable que lo hagas. Esta tarde o bien noche, sal con amigos, pásatelo bien, lo precisas. Debes desconectar un tanto y tener un rato de ocio. Estás envuelto en mucha positividad, aprovecha esa energía.

Fuente: Astrocanal