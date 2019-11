Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 30 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, debes tener siempre y en todo momento una actitud positiva frente a la contrariedad. Si las cosas van mal, hay que asistir a que cambien con la mejor de tus sonrisas y, si todo va bien, debes empaparte de dicha y de alegría. El día de hoy todo va a depender del talante con el que te levantes y emprendas tus labores. Procura sacar partido de tu día y de tu tiempo. Tu ser amado te quiere mucho más, si prosigues con tal comportamiento, te abandonará, no lo puede aguantar. Tienes un imán. Siempre y en toda circunstancia te metes en líos y situaciones problemáticas. Escapa de eso puesto que, es muy desapacible para las personas que te rodean. Si sabes que ciertas personas negativas son autoras de riñas, broncas y inconvenientes, no te juntes con ellos, óbvialos puesto que, al ponerte a su nivel, actúas como . Y eso no es de recibo. El día de hoy te va a llegar una nueva referente a una cuantía esencial de dinero. Te alegrará el día entero, te calmará. Tu economía va a mejorar, vas a salir de ello.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, es realmente posible que el día de hoy te propongas regresar nuevamente con tu ex- pareja. Piénsalo bien, no sea una resolución un tanto precipitada. Esta noche podría celebrarse una cita o bien charla seria y también esencial con esta persona. Allá, vais a decidir de qué manera proseguir vuestra relación. Tal vez todo dé un giro y la relación empiece nuevamente. La dicha y la dicha están presentes en el entorno y en tu vida. Salvo en el tema del amor, el que está en trámites de resolución, las otras facetas de tu vida están realmente bien auspiciadas. Se respira calma, alegría y hay buenas vibraciones. En lo que se refiere a la intuición, deberías emplear más esta herramienta. De esta manera, tendrías considerablemente más información, te sería más simple escoger sin errar. Respecto a tu economía y finanzas, vas a tomar resoluciones, lógicamente. Ciertas van a ser bien difíciles mas, lo conseguirás. Invertirás tu dinero en los lugares pertinentes, los convenientes. Frente a un inconveniente en el trabajo, mantén la calma.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, terminas de empezar una nueva amistad bien interesante. De momento, no te precipites, déjalo estar; tal vez, con el tiempo, ya vas a ver. Ahora de tu vida, el día de hoy estás apacible, solo y sin compromiso. Absolutamente nadie se preocupa por ti mas tampoco te demanda nada a cambio. Puedes hacer lo que te apetezca en todo instante por el hecho de que absolutamente nadie depende de ti. Por este motivo, no te precipites frente a una persona desconocida: no puedes saber quién es. En el caso de estar conviviendo en pareja, cuida mucho tu relación, hasta el último detalle. Te lo va a tener en cuenta para un futuro próximo. Te sientes motivado, estimulado, con ganas de hacer cosas y avanzar en la vida. Enhorabuena, por el hecho de que hace mucho que no te sentías de esta forma. A nivel laboral, eres una caja de sorpresas, de ideas, algo genial a nivel creativo. De ahí que puedes estar seguro de que vas a poder lidiar con cualquier complejidad que pase. Tu inteligencia es privilegiada. Estabiliza tu economía.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás inquieto y también intranquilo. Las dudas se han apoderado de ti. Tal inseguridad te está quitando el sueño. Este fin de semana es una pesadilla para ti. Deja de dudar, tus preocupaciones no están en tus manos, no dependen de ti conque, de nada te sirve perder tu energía. Los celos te están matando: el no mantener el control absoluto de tu pareja, la que está ahora lejos, te lleva por la calle de la amargura. Tu inconveniente es que no confías en él o bien puesto que, te ha tratado todo el rato excelente, excepcionalmente bien. Por esta razón, deja de dudar, separa tus dudas en el amor, carecen de sentido. Olvídate de las riñas y discusiones al respecto: sería una pena. El día de hoy has puesto en marcha tu intuición, Cáncer, y de ahí que la apreciarás mucho. Entenderás las cosas incomprensibles que suceden. En el trabajo, si trabajas el día de hoy se producirán inconvenientes. Mas, merced a los movimientos astrales pertinentes, vas a salir exitosamente de una nueva entrevista personal.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy vas a oír cosas que no te agradarán en exceso. Van a ser sobre tu relación normalmente o bien tu pareja particularmente. Te van a sacar de quicio, no vas a poder con ellas, van a ser demasiado para ti. Deja tu Ego a un lado, tu carácter visceral y también impetuoso. Es lo mejor que puedes hacer. Olvídalo, no puedes ser un torbellino de conmuevas, se padece mucho. Por otra parte, un inconveniente existente se soluciona, lo que te alegra y calma mucho, no todo serán nervios y ataques de ansiedad. Sé paciente, es el mejor compañero que puedes tener ahora: paciencia y calma. Respecto al campo laboral, bien por teléfono o bien vía internet, vas a tener noticias a última hora de la tarde de una entrevista que hiciste. Por su parte, si eres empresario o bien trabajador por cuenta propia, las cosas no pueden ir mejor: el desarrollo de ese nuevo negocio está marchando perfectamente y por este motivo, estás contento, por haber decidido en su día tu participación. El éxito está asegurado. Lo vas a vivir prontísimo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, has tomado una resolución respecto a tu vida sentimental y ahora toca decirla y admitir las consecuencias. Sabes que la Ley de Causa y Efecto va a obrar a favor tuyo o bien, como en un caso así, en contra tuya. Tus palabras provocarán la reacción de tu ser amado: acción reacción. Sabes que la pareja que tienes va a parar de existir el día de hoy. Hazlo ya, no lo retrases más, pasa el mal trago lo antes posible. Sabes la trayectoria llevada, las promesas sin cumplir y los sueños que han quedado en el aire. Ya no existe nada que reparar por el hecho de que, cuando algo no marcha por sí, da lo mismo lo demás. Posiblemente suceda algún imprevisible. Espera lo que sea puesto que, no lo puedes saber. En el trabajo, en el espacio en el que trabajas, hay muchos cambios. Estos últimos meses, la compañía ha funcionado a la perfección, si bien jamás se sabe en cuestión de números. Mas, sabes que no tienen pretensión de echar a absolutamente nadie, no es su leitmotiv. Precisamente por eso, despreocúpate, quizá cambie la dirección.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy terminas de concluir con cualquier inconveniente que desarmonizaba tu vida. Ha llegado un instante en el que solo quieres vivir en armonía, solamente. Con la solución de tales inconvenientes, ya dispones de vía libre para hacer tu vida. Vive y goza del presente que es la vida. Tienes el derecho y la obligación de hacerlo. Goza de este fantástico , librano, te lo mereces. Te lo has ganado a pulso. Vas a ver a un amigo que tiene muchas noticias de tu ambiente. Eso te alegrará en exceso. Ahora te toca ser paciente, estar sin actuar. Ya está todo resuelto con lo que, debes entregar el tiempo prudencial al destino a fin de que cada cosa se ponga en su lugar. Todo está medido y encaja perfectamente. Cada cosa y cada persona tienen su sitio en el planeta a cada preciso minuto y absolutamente nadie más puede ocupar ese terreno. Con los días o bien el paso de las semanas, todo empezará a fluir como es debido. Te van a ofrecer un trabajo en otra ciudad: no es el instante, deséchalo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, amas a una persona mas no sabes si tu amor será correspondido: no lo retrases más, pregúntaselo. Por si fuera poco, si bien absolutamente nadie te lo haya dicho o bien certificado, sabes con perfección que eres correspondido. Se aprecia, no hace falta más y, si todavía lo dudases, hay algo infalible, jamás falla: pregúntale a tu corazón y escucha la respuesta dada. El corazón no engaña. Es tiempo de actuar con lo que, todo cuanto has estado postergando a lo largo de semanas o bien meses, ahora va a mudar, a desplazar. Saca adelante esos fabulosos planes laborales. Tu economía lo agradecerá en exceso. Hace unos días, la situación se había tornado inquietante, bien difícil de llevar. Ahora, has logrado transmutar lo negativo en positivo. Todavía tienes mucha fuerza en tu interior. Por esta razón, tu horizonte económico empieza a desbloquearse, a respirar. Olvídate de los tiempos pasados. Solo cuenta de qué forma vivas acá y ahora, en esta casa, gozando de ella y de la vida normalmente.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, si deseas triunfar en el amor, déjate llevar por tus corazonadas. Triunfarás. Tu situación es compleja, tienes que seleccionar entre 2 con lo que, deja que tu corazón decida, de este modo no te confundirás. El día de hoy estás sosegado, sin inconvenientes a la vista. Ten siempre y en toda circunstancia los pies en el suelo, jamás lo olvides. En el trabajo, aprende a emplear en todo instante tu inteligencia, te va a ir mucho mejor. En ocasiones, al producirse cambios, se generan situaciones de mucho desequilibrio, y agobio. En un caso así, deberás amoldarte a los nuevos directivos, lo que supone un cambio de reglas en la compañía. Sé paciente en todo instante y no te tomes las cosas a la tremenda. Actúa como un novato y olvídate del resto. Mas esos inconvenientes o bien trastornos no van a ser eternos. En breve, se aliviarán. Sé disciplinado y, sobre todo, emplea tu saber estar basándote en tu experiencia personal; respirando a veces hondísimo lo lograrás, no va a ser tan bien difícil.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no puedes estar un disgustado. Es una tontería y indica mucha inmadurez por tu parte. Si hay algún motivo aparente, solvéntalo como un ser adulto que eres y, si verdaderamente es una sutileza, piensa en los que te rodean: es muy desapacible convivir con alguien que está disgustado. Por si fuera poco, el primer día de la semana está para gozar de la vida si te lo puedes permitir conque, cambia tu perspectiva frente a la vida y empieza a disfrutar de esta. Sonríe y seguro que el Cosmos, te hace pasar un fantástico. Atraerás el amor. Tienes que ser adulto y proponerte o bien reconsiderarte tu vida entera. Toma resoluciones y desecha aquello que no desees. Solo deja en tu vida lo que te complace y hace feliz. Sé inteligente. Aprovecha la vida, no la desperdicies estúpidamente. Esta tarde cambiarás tus planes. Seguro que los nuevos te traen algo mejor. Los cambios, siempre y en todo momento son para mejor, si bien en ocasiones no los comprendamos. En el trabajo, sé creativo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, empiezas a pasear por el buen paseo. Enhorabuena, hace mucho que no transitabas por la ruta adecuada. Tienes que proseguir tomando las buenas resoluciones. Sabes que la vida está llena de trampas y nos hallamos bastantes personas que nos hacen caer en ellas. Vive siempre y en toda circunstancia y anda con los pies bien apoyados en el suelo. No te bases en fantasías ni dejes volar tu imaginación. Sé absolutamente realista. Procura reparar tu vida interior, tu existencia y deja que el resto hagan lo propio con la suya. Ocúpate primero de ti. Sé muy cauteloso y prudente con los pasos a entregar. Tienes que tener iniciativa en todo cuanto hagas y afirmes. Es tu instante, mandas. Tú eres el dueño absoluto de tu vida. Desde mañana, sé positivísimo en tu trabajo, te va a venir realmente bien. Merced a ello, vas a salir de un inconveniente de gran extensión. Firmarás durante la semana un contrato. Revísalo. Va a ser fundamental para ti, enhorabuena.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, olvídate de una vez por siempre de la melancolía del pasado. No te vale la pena proseguir desaprovechando tu fantástica energía, carece de sentido. Empieza a vivir este , acá y ahora consciente de lo que tienes, lo que te circunda y de quién eres. Deja de actuar de mala forma, por impulsos o bien de una manera violento. No te aturdas. La armonía y el equilibrio deben ser los pilares de tu nueva transformación. Ya no hay ni pasado ni futuro, céntrate en el día de hoy. Tu intuición te va a hacer obrar bien, sin equivocaciones. Tu intuición es siempre y en toda circunstancia perfecta, acierta. Respecto al tema económico, monetario, en un caso así, si bien siempre y en toda circunstancia padezcas y sientas ansiedad por los temas de dinero, ahora, si bien haya surgido algún incidente o bien inconveniente económico, debes saber que solo es algo transitorio; va a durar poco. En unas semanas, la exuberancia va a llegar a tu vida para no abandonarte más. Buena suerte.

Fuente: Astrocanal