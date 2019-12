Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 30 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás feliz, exultante, viviendo un tiempo increíble con tu pareja, al lado de tu ser amado. Cualquier posible discusión o bien inconveniente del pasado queda zanjado, absolutamente resuelto. De ahí que te sientes tan bien, viviendo en el tiempo presente, gozando de la dicha del cada día. Has entendido que la vida se edifica a cada instante y debes gozarla minuto a minuto. Respecto a tu economía y negocios, debes hacer caso a tus corazonadas. Vas a recibir durante esta semana una convidación a un acontecimiento o bien conferencia la que te va a poner en contacto con personas claves de cara al desarrollo de tu economía. El dinero podría surgir de allá conque, ve preparado y con la psique muy abierta. Abre tus 5 sentidos. Cualquier información va a ser clave para tu futuro desarrollo. En el trabajo, estableces contactos con el extranjero. Vas a preparar un viaje fuera de tus fronteras. Posiblemente esté relacionado con tu nueva vida. Admite dicha ocasión, no la dejes pasar. Es única.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy , te sientes sin fuerzas, sin ánimo, decaído. Haz un esmero pues, sabes que puedes sacar tus temas laborales adelante. La vida te solicita un mayor esmero, terminar temas y transacciones, dejar el año bien terminado, cerrar temas. Pon de parte tuya por el hecho de que, es posible hacerlo. De este modo empezarás el año más ligero, con menor peso. Muchas cosas suceden en tu vida al unísono, no te sorprendas. Es fruto del instante en el que vives. Tu voluntad es de hierro conque, todo está de parte tuya para lograr tus propósitos. La vida te prosigue sorprendiendo día tras día. No mezcles lo sentimental con lo laboral: es una unión en la que saldrías absolutamente perjudicado. Perderías una parte de tus ingresos, de tu capital. Por este motivo, aparta y traza realmente bien una línea imaginaria que no debes traspasar. Dañarías los dos campos de tu vida a la par. En el amor, te aguardan tiempos mejores. Ve preparándote para lo que va a venir. Te sorprenderá.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás muy angustiado y deprimido. No puedes continuar así, es absolutamente dañino para ti. Quieres estar al lado de tu ser amado, ansías su voz, su presencia y sus caricias y, al no tenerlas, estás sumido en una enorme tristeza e inclusive depresión. Tienes que mudar tu energía, subir tu ánimo. Eres realmente fuerte, puedes hacerlo. Ves de qué manera tus sueños se retrasan, los que ya deberían haber cristalizado tiempo atrás. Todo llega en el instante conveniente y también ideal para ti, jamás lo olvides. Tú solo ves una parte de lo que pasa, una mínima parte mas, desde otros ángulos, se puede ver todo: pasado, presente y futuro. Confía en el Cosmos pues es muy sabio, lo bastante para mandarte aquello que es ventajoso para ti. Todo se va a ordenar, no dudes. No tengas temor a este respecto. En el amor, todo cambiará de manera rápida. El nuevo año te trae nuevos bríos, nuevas esperanzas. Vas a sonreír nuevamente. La dicha, al fin, se instituirá en tu vida para quedarse claramente.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás un tanto confundido, perdido respecto al amor y todo cuanto sucede hoy. Emplea tu experiencia anterior, no te olvides de ella puesto que, te puede proporcionar de mucha ayuda. Hay personas a tu alrededor que te pueden asistir mucho a este respecto. Deja que te echen una mano, te confortarán y te van a hacer ver las cosas desde diferentes ángulos o bien puntos de vista. No estás solo en el planeta, por si fuera poco, lo que te ha pasado a ti, le ha sucedido a muchas otras personas. Compártelo y calmarás tu pena o bien dolor. Escucha tu interior, siéntate a pensar y a meditar, es preciso que lo hagas. Examina la situación. Sobre todo, no seas impaciente, todo acarrea un tiempo de reflexión y aprendizaje. En el trabajo, ten muy presente que, como en otros campos de tu vida, las apariencias engañan. Ten cuidado, podrías confundirte, errar pensando cosas que no son. No te dejes influenciar por prejuicios. Posiblemente un nuevo jefe no sea de tu total agrado. No te comportes de una forma infantil: todo cambia y se altera muy de forma rápida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, es hora de abrirte al amor. Deja que la persona ideal entre en tu vida, ábrele las puertas al amor. Di lo que piensas y sientes, no te lo calles, exprésate: va a ser el único modo de conseguir tu objetivo. Las ocasiones pasan volando y por esta razón, no hay que dejarlas escapar. Ahora es tu instante, Leo. Tienes la fuerza y el empeño. Lánzate. El día de hoy, te sientes capacitado para poner todo en orden, cada cosa en su lugar. Toma la resolución atinada, tanto en lo sentimental, laboral o bien personal. Actúa de la mejor forma posible para tu beneficio. El día de hoy, vas a estar tentado de actuar por impulsos. No lo hagas, sería catastrófico para ti, te arrepentirías con velocidad. En lo que se refiere a tu economía, piensa realmente bien los pasos a entregar puesto que, un paso en falso te podría hacer perder mucho dinero. No seas irresponsable y actúa sobre seguro. Si te resuelves a ir a un casino o bien jugar a cualquier género de juego de azar, sé precavido: tienes que aprender a retirarte a tiempo. De no hacerlo, tendrías grandes inconvenientes económicos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás enamorándote sin saberlo. Una simple amigad va más allí. Empiezas a sentir lo que jamás habías sentido, un sentimiento nuevo empieza a medrar en ti. No sabes si esto es una insensatez, si va a funcionar o bien es un capricho momentáneo. Pregunta a tu corazón y escucha la respuesta. El tiempo te afirmará lo que es. Obsérvate a ti, tus ademanes, tu conducta y tus sentimientos. Si piensas que es tu instante para el amor, entonces, lánzate, no aguardes más. Vas a hacer un viaje prontísimo, con la entrada del nuevo año. Va a ser muy reconfortante para ti, un éxito. Vas a gozarlo mucho con lo que, ve preparando todo cuanto puedas. Va a ser repentino, sobre la marcha. El trabajo te dará grandes alegrías y satisfacciones. En el primer trimestre del nuevo año, alcanzarás una situación de prestigio, nueva para ti. Vas a subir tu nivel, tu rango laboral lo que, por su parte, te dará un incremento de dinero y un estatus social de prestigio.



Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás molesto con la persona a la que amas; tal vez, ha habido un malentendido por la parte de los 2. Sabes que esa persona te adora, te ama con su ánima con lo que, pon de parte tuya a fin de que lo que había, prosiga. Es demasiado esencial para perderla. Con el inicio de año, todo va a estar en vuestro favor y podréis vivir el amor como os merecéis. Haz una llamada, cómprale un regalo. Haz algo que exprese la relevancia que tiene en tu vida. Demuéstraselo si no se lo quieres decir de palabra. Sabes que los hechos tienen más fuerza si cabe. Procura ser todo lo equilibrado que te resulte posible en el amor, como buen Libra que eres. Referente a tu economía, en tus manos está la posibilidad de conseguir un triunfo en el campo económico. Tú tienes las herramientas; úsalas para tu beneficio. Desde Enero, tus ingresos aumentarán en exceso, deja de preocuparte por el factor económico. Aprovecha todas y cada una de las puertas que se te abren, no las dejes pasar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás incómodo, te sientes mal. El día de hoy , te sale todo lo vivido últimamente y, es mucho, demasiado. No te quedes con la duda. En el amor, debes ser el dueño de la situación: charla, actúa, pregunta. Haz algo a este respecto, debe ser de esta manera. Haz todo cuanto esté en tus manos para salvar la situación. Sé franco en todo instante y charla con el corazón. Deja de lado a tu Ego puesto que podría jugarte una mala pasada y eso no te resulta interesante en este preciso instante. En lo laboral, serás capaz de salir de los inconvenientes que te han estado afectando. Has atravesado una temporada dura, unas últimas semanas de año poco aconsejables. Controla todo. No dejes nada al azar. Si tienes algún tema pendiente esencial, aun de clase legal, ve a por este motivo, pon antídoto. Cualquier cosa que te lleves entre manos, deberías concluirla para de este modo comenzar el año libre de cargas. Termina con tus deudas, es esencial que lo hagas. Libérate, te vas a sentir más ligero.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, deja de preocuparte, te preocupas en exceso. El día de hoy, tiendes a estar melancólico y eso es muy dañino para ti, para tu vida y tu salud. Separa el fatalismo de tu vida, no te lleva por el buen paseo. Debes fortalecer la alegría, la sonrisa y la dicha. Si lo haces, tu vida cambiará de una forma radical. Las buenas vibraciones llegan a tu vida, sobre todo va a estar realmente bien auspiciado el terreno del amor y de la familia. Atrae cara ti la positividad. Debes confiar en tus corazonadas, son muy acertadas y te asistirán en los instantes claves de tu vida, cuando vaciles o bien no sepas qué hacer. Confía en tu interior, es muy sabio. Recuerda toda vez que el poder está en ti. Pondera siempre y en todo momento en una balanza lo que afirmas y lo que callas. No te atropelles y afirmes cosas inoportunas, que no debas. Al revés, cuando tomes resoluciones, lo tienes que hacer de manera segura y confianza: de esta forma, no errarás. En la compañía aguardan de ti que tomes más responsabilidades con aplomo y seguridad. Cuentan contigo para grandes proyectos.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás preocupado y prácticamente enojado, sobre todo inquieto. Empiezan a llegar hasta ti cotilleos y chismes que no te agradan nada, aun podrían llegar a sacarte de tus casillas. No les hagas caso y actúa tal y como si nada. No vaciles de ti, en cualquier caso, duda de los que te rodean. No confíes en extraños. Tienes que obviar muchas cosas de las que te rodean para centrarte en lo realmente esencial. En el terreno sentimental, debes actuar con pies de plomo, con mucho cuidado y prudencia. Una persona, aparentemente amiga tuya, te va a traer muchos quebraderos de cabeza. No les des fuerza sobre ti ni los tuyos. Sepárate de ella puesto que, te complicará la vida en exceso. Sobre todo, no le confíes temas personales. En tus negocios y parte económica, brotarán imprevisibles que te van a dejar totalmente descolocado. Va a haber movimientos de dinero. Incluso de este modo, la fortuna está contigo y vas a salir airoso de cualquier desavenencia. Ten siempre y en todo momento un carácter edificante, no seas pesimista.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, en la vida, muchas situaciones son fruto absoluto del destino y del azar. Mas asimismo sabes que las cosas no pasan por el hecho de que sí, por pura casualidad. No, la casualidad no existe. Cuando algo sucede, en el momento en que una situación aparece ante ti, es pues debes superar esa prueba, pasarla. Se te demanda centrar tu atención en esa una parte de tu vida que todavía está sin solucionar. Y, por si fuera poco, hasta el momento en que lo hagas, aparecerán otras situaciones afines. Te probarán múltiples veces. Si suspendes, lo volverán a hacer. Ten por seguro que, cuando la pases, jamás más aparecerá. Esa lección va a estar aprendida, interiorizada en ti. En lo que se refiere al amor se refiere, hay alguien que te está rondando, desea algo más de ti, quizá tener una relación muy singular, diferente a la que tiene contigo hoy día. Presta mucha atención y vas a saber quién es el interesado o bien interesada. Pon en marcha tu lado intuitivo y empléalo a favor tuyo. Si firmas un contrato el día de hoy, presta mucha atención a la letra pequeña.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, responde al llamado del amor. No te vuelques en exceso dejando a un lado lo demás. Sabes que, más en estos días, la vida cariñosa, familiar y social es tan esencial como tu pareja. Son días para compartir, para estar con todos, en familia, en comunidad. Por este motivo, procura ser justo con todos. La pareja es algo íntimo y lo que pase entre los dos 2, asimismo. Tiendes a charlar más de la cuenta, a contar cosas que no debieses. El día de hoy, vas a recibir una nueva angustiosa. No hagas caso hasta el momento en que no te la confirmen unos terceros; siempre y en todo momento hay tiempo para padecer. Mientras, prosigue tu ritmo de vida. En ocasiones, en la vida, suceden cosas que no podemos mudar puesto que, el poder no está en nosotros, en nuestras manos. El día de hoy, sería uno de estos casos. En lo que se refiere a tu economía y negocios, se te presentará una ocasión de oro. Ve a por ella puesto que, es un negocio excepcional con el que puedes ganar mucho dinero, demasiado. Consulta con especialistas.

Fuente: Astrocanal