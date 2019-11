Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 3 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy en este inicio de semana, te sientes como un enorme conquistador, el centro de atención de todo. Tienes mucha fuerza interior y la dejas ver. El día de hoy conseguirás iniciar esa amigad tan apreciada con el ser que ocupa tu corazón, vas a tener un primer contacto o bien acercamiento. En lo que se refiere a tu economía, empieza a marchar un negocio que te llevas entre manos. El dinero va a entrar veloz a tu vida más, cuidado con posibles trampas que hallarás en tu paseo. Vas a deber sortearlas. En tus manos está tener una vida perfecta, agradable y saludable. El dinero no representará inconveniente alguno y hallarás vía libre ante cualquier reto o bien inconveniente que pudiese suceder. No seas exagerado ni con tus palabras ni con tus actos. Sal al campo, estate en contacto con la naturaleza y, si te resulta posible, efectúa alguna actividad física. Te vas a sentir realmente bien. Vas a ver de qué forma, tanto tu psique como tu ánima y tu cuerpo generalmente, se descargan de cualquier negatividad.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy debes poner en orden tu economía y planear tu semana y tus cuentas. Estas deberían ser revisadas y saneadas. Ahora llega un tiempo de ahorro, debes supervisar hasta el último céntimo. Sabes que depende de ti tu economía. No te va a costar un enorme esmero, solo un tanto de atención. Si planeas tus presupuestos, todo va a salir con perfección. Empiezas a ver tu realidad de una manera muy, muy diferente al frecuente. Una nueva perspectiva ha surgido y resulta bien interesante para ti. En lo que se refiere al amor, ahora, dabas por perdida una relación. No lo hagas por el hecho de que, las tornas cambian para ti y conseguirás que esta se transforme realmente. Vas a gozar nuevamente de tu amor. No des por acabada una relación cuando aún queda mucha tinta por redactar. Referente al campo laboral, posiblemente ahora no te halles en el uso conveniente. Comienza a moverte y a actuar por tu cuenta. Vas a ver de qué manera hallas el trabajo de tus sueños.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, debes ser realmente prudente y sostener en todo instante la cordura, el juicio y tu los pies en el suelo. Debes actuar con total discreción. Ahora de tu vida, llegará un ingreso esencial el que precisas para sobrevivir y tener en orden tus cuentas. Por esta razón, mantenlo en silencio y no lo hagas saber a absolutamente nadie puesto que, te quedarías sin este. Sé inteligente como sabes hacerlo. No gastes este dinero extra en cosas inútiles. Todo está planeado por adelantado. Sé prudente en tu vida por lo general y, sobre todo, en lo que se refiere a tu vida íntima o bien particular. El amor es el motor de tu vida y sin él te sientes totalmente roto y descolocado. Este te da la fuerza, el equilibrio y la armonía para poder vencer las cargas cada día, los avatares de la vida. Lucha por tu dicha, jamás te dejes vencer. Respecto a los negocios, si debes empezar uno, ten cuidado con la persona con la que te asocies. Deberá tener su cabeza realmente bien amueblada.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, en esta vida, hay siempre y en todo momento que estar presente. En el momento en que te quedas de lado, entonces es realmente difícil recobrar situaciones o bien el tiempo perdido. Tenlo muy presente. No se puede desaparecer de un trabajo y, de hacerlo, procura que sea el menor tiempo posible. Todo se mueve y se renueva día tras día. Por esta razón, trata de renovarte en el trabajo y no quedarte jamás en el último sitio. Recíclate, haz tus cursos y aprende la última tecnología si se jacta. Adáptate a los cambios. En lo que se refiere a tu salud, si el día de hoy empiezas tu nueva semana con algún dolor o bien malestar, vas a ver de qué manera consigues mejorarlo durante los días venideros. Cualquier inconveniente crónico, especialmente si está socio al hígado o bien vesícula va a mejorar substancialmente. Te recobras a nivel físico mas asimismo respecto a tu parte mental y sensible. Ahora estás efectuando un trabajo fundamental interior y estás evolucionando muy de forma rápida. Tu espiritualidad está al alza, tenlo muy presente.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy va a ser un día fundamental para ti en cuestiones cariñosas. Verificarás de qué manera una persona que conoces realmente bien se te declara, te ofrece tu amor. Eso te va a hacer sentir realmente bien, flotando. Vas a perder la percepción de la realidad por unos momentos. Tampoco te evadas demasiado, tómate las cosas de una manera realista, en su justa medida. Esto es, no te dejes deslumbrar por palabras bonitas. En lo que se refiere a tu dinero, tu capital, deberás invertirlo en inversiones de peso, afianzadas. No juegues con tu dinero ni lo expongas. No lo pongas en riesgo. Por este motivo, no seas manipulable, personas zahoríes se te aproximarán para jugar contigo. No lo dejes. En lo que se refiere a tu situación laboral, hay buenísimas vibraciones en el entorno. En el caso de hallarte hoy día en busca de empleo, lo lograrás. Estás en el marco idóneo para hacerlo conque, vas a ser capaz de localizar el trabajo indicado para ti. Enhorabuena.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, es hora de solucionar temas pendientes con lo que, el día de hoy debes iniciar con ello. Tu vida cariñosa y sentimental está realmente bien auspiciada. Vas a ver de qué manera todo sale idóneo para ti, no tengas temor. En lo financiero y laboral, debes perseguir tus sueños. Tenlos clarísimos y ve a por ellos, adelante, puesto que, se te cumplirán. Prosigue, por su parte, tus corazonadas y también intuición: te van a llevar a localizar un dinero veloz, unos ingresos y entradas saludables que equilibrarán tu economía. Todo se torna positivo para ti, tu situación financiera y económica medra, está al alza. En el amor, superas todos y cada uno de los obstáculos que se habían cruzado en tu paseo. Tu estatus y poder adquisitivo mejoran, aumentan. Ahora, puedes darte aquellos caprichos que tanto ansías. El azar está de tu lado conque, juega, prueba suerte pues, un enorme premio lleva tu nombre. Estos ingresos extras van a ser idóneos para ti. Aprovéchalos. Enhorabuena, es tu día de suerte.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, buscas el amor, lo atraes a tu vida sin darte cuenta. Quieres estabilizar tu vida sentimental por el hecho de que te armonizaría, equilibraría tu vida y terminaría con la temida soledad. Todas y cada una de las miradas se dirigen cara ti el día de hoy . En el caso de tener pareja estable, no te expongas mucho puesto que, sería peligroso y conflictivo. Cuida entonces de tu pareja actual. Podrían crearse triángulos cariñosos, los que son realmente difíciles de lidiar. Sería perjudicial para ti una situación de esta manera, tanto en lo personal, como social puesto que, los comentarios serían desapacibles de percibir. No permitas que la gente te perjudique, no tienen ningún derecho. En el trabajo, entrega las cosas revisándolas ya antes. Podría darse el en caso de que tuvieses que volverlo a hacer. Sé impecable en tu trabajo. No fuerces las cosas en él. No hagas horas extra o bien te lleves el trabajo al hogar. Cumple en tu horario y todo va a ir bien. Apártate de las personas negativas. Son muchas y deberás anular sus malas vibraciones.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, en ocasiones en la vida, las pruebas que nos impone la propia vida son durísimas, muy duras. Tenemos que saber contestar a ellas para no hundirnos o bien desmoronarnos. La repercusión planetaria te asistirá en hoy a saber solucionar o bien lidiar estas situaciones problemáticas. Cuida de tus cosas, de tu planeta y no dejes que absolutamente nadie extraño entre en él sin tu permiso. Los cambios que van a celebrarse serán enormes, magníficos, desde el día de hoy . Deja respirar a tu pareja, no seas un ser realmente posesivo o bien te transformes en ello. Es algo muy incómodo. Vas a vivir una experiencia inusual, prepárate para eso. Aprende a reaccionar frente a lo imprevisible, madurarás. Juega al azar. Un dinero está destinado para ti y hay una posibilidad real de que te llegue por esta vía. Examina y apunta en una libreta tus sueños. Son premonitorios, de ahí que, deberás extraer y examinar todas y cada una de las claves. Allá está la solución. Suerte.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy vas a ver caras largas, de enfado. Tal vez pudieses llegar a meditar que eres el culpable de semejante situación. No lo hagas puesto que, errarías. Tú no eres culpable de nada, cada quien en esta vida tiene sus opiniones y inconvenientes y, evidentemente, nada deben ver contigo. Deja que cada uno de ellos se encargue de sus temas, se haga cargo. Mas, en ningún instante creas que su malestar tiene algo que ver con ti. Errarías. Eres un ser realmente optimista, Sagitario, y también inteligente. Actúa en consecuencia. Sé feliz, aprovecha todas y cada una de las ocasiones que la vida te brinda. Eres un ser espontáneo, alegre y muy directo, tanto que tus compañeros de trabajo pueden llegar a confundir tu actitud natural frente a la vida, con alguien que está siempre y en todo momento de fiesta o bien cachondeo. Hay ciertas personas a tu alrededor que gozan malquistando. Te tienen mucha envidia y también procurarán hacerte la vida imposible. Haz tu trabajo y olvídate de la amigad, es falsa.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, quizá estés atemorizado o bien desilusionado. El día de hoy vas a ver de qué manera se desarrollan ciertas actividades o bien temas que no te agradan. Esas situaciones, tornarán en tu favor si bien ahora no lo pueda parecer. En el amor, actúas de una forma desmedido. Haces tantos regalos a tu ser amado recién conocido que, podría pensarse que lo compras. Si te ama, lo va a hacer de corazón, no por los regalos. Además de esto, no gastes ni despilfarres un dinero que no tienes por el hecho de que, verdaderamente, sería una tontería endeudarte por este motivo. Pon, en todo instante, los pies sobre la tierra. Deberías enraizarte bien para no soñar despierto ni dejarte llevar por la imaginación. Tus recursos económicos van incrementando cada día, poquito a poco. Ahora, tienes mayor capacidad adquisitiva. Es tiempo de ampliar tu círculo social, de crear nuevos contactos. Tu vida laboral está en pleno cambio. Vas a ver muy próximamente de qué manera todo se asienta. Vas a entregar un enorme giro en tu situación laboral.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy la ansiedad podría apoderarse de ti. Estás, emotivamente hablando, al límite de ti. Son semejantes las responsabilidades familiares y cara las personas que te procuran y solicitan ayuda que, la situación te excede. Estás a puntito de reventar. No puedes más. No te metas donde no te llaman, hay enfrentamientos que no te tocan, que nada deben ver contigo. Ten personalidad y no permitas que te influyan las creencias del resto. Tu vida te pertenece, no te dejes manipular y menos en el terreno sensible o bien sentimental. Debes concentrar tu energía en lo que realmente deseas lograr en la vida; si la desperdigadas, no va a tener la fuerza suficiente y no conseguirás tus objetivos. Por esta razón, lucha con lo que de veras vale la pena. En el campo laboral, no deberás evitar con tus obligaciones. Cumple con tu trabajo, con tu parte. Los inconvenientes familiares o bien familiares, apárcalos donde corresponden, en el hogar. No mezcles las dos áreas, sería dañino para ti.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, tienes que amoldarte a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias. No seas tan impetuoso, eso te pierde. Haces y afirmas cosas que no deberías y, lógicamente, después trae consecuencias deplorables para ti. Sé más racional, piensa menos con el corazón y más con la cabeza. Eres muy visceral, te puede el amor. Prosigue en todo instante tus corazonadas mas, eso sí, de una forma congruente y lógica, sin hacer insensateces. Una amiga te afirmará las pretensiones sentimentales de una persona cara ti. Tú no vas a dar crédito por extraño mas, al final, admitirás y asimilarás tal nueva. Una persona de tu ambiente está totalmente enamorada de ti y procederá a actuar. Vas a ver de qué forma, de pronto, muchas situaciones empiezan a tener su lógica. En lo que se refiere a tu economía, pon en marcha tus ideas sobre tus proyectos. Vas a ver de qué manera, si lo haces, van a dar sus frutos muy de forma rápida. Para esto deberás arriesgar un tanto. No te preocupes: cualquier dinero que inviertas, que emplees en ello, va a ser recuperado sobradamente.

Fuente: Astrocanal