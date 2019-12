Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 3 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, el Cosmos te vuelve a entregar una ocasión de oro que no vas a poder rechazar: en tus manos está la resolución de una posible reconciliación con tu ser amado. Si de esta manera lo quieres, vas a poder proseguir escribiendo las páginas del Libro de tu Vida al lado de tu ser amado. De no hacerlo, comenzarás un nuevo capítulo con otra persona, decides puesto que, el destino ya ha hecho su parte. El día de hoy, tienes un caudal gigante de energía a tu lado, por este motivo, si eres listo, deberías aprovecharla al límite. Haz en todo instante caso a tus corazonadas puesto que el día de hoy van a ser acertadas, síguelas, déjate guiar por ellas. Estos días, si bien hubiera de ser todo el año, pon de parte tuya y trata de hacer caso a tus familiares y amigos: los tienes abandonados. Sabes que, si bien haya mucha confianza, a las personas hay que mimarlas, hablarles y quererlas. Demuéstrales tu amor y no solo por las datas que se acercan. Mejoras económicas van a celebrarse próximamente. Enhorabuena.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy , estás muy vital, demasiado. El entusiasmo y la dicha se han apoderado de ti. En el amor, estás tierno y sensual. Por este motivo, aprovecha esta velada para hacerle ver a tu amor lo mucho que le amas. Recrea una atmosfera imborrable, digna del recuerdo. Vive una noche intensa llena de pasión. Sobre todo, no te dejes meditar nada triste, ni un mínimo comentario: te cambiaría tu estado anímico, tu nivel vibrátil. El día de hoy, estás totalmente exultante y, por consiguiente, no puede mudar. En lo que se refiere al tema financiero, hay un viaje de negocios programado si bien a última hora podría anularse o bien mudarse de data. Incluso de este modo, los negocios van viento en popa, deja de preocuparte por nada. En lo que se refiere al dinero, prontísimo va a entrar a tu vida abundantemente. Referente a tu intuición, ahora está muy robustecida conque, te va a llevar de forma directa a poder lograr todo ese dinero. Prueba suerte en el azar. Prosigue tus corazonadas, hay un dinero para ti.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás rodeado de determinadas personas negativas que solo saben criticarte y criticar a el resto. Siempre y en toda circunstancia juzgan al mundo entero salvo a ellos mismos. No se aplican la Ley del Espéculo si bien deberían. Estas personas te bloquean, te amargan la existencia. Deberías recortar con ellas de una forma radical, sean quienes sean por el hecho de que, no te dejan avanzar. Comprendo que alguien que te quiere no te trata de este modo, tenlo presente las 24 horas. El día de hoy , estás presto a todo, tienes coraje y una enorme fuerza interior con lo que, el día de hoy es el día de mudar las cosas. Encuéntrate con tu ánima gemela, te cambiará tu existencia entera. Vas a convertir tu planeta y tu realidad sintiéndote ligero y agradecido, exultante y feliz. Tu intuición, como siempre y en todo momento, te asistirá a entregar los pasos con certidumbre, sin errar. Vas a empezar una nueva actividad la que te va a ir excelente. Emplea tu imaginación y inventiva para ponerla a marchar. Lo vas a hacer excelente.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy, empieza para ti una nueva etapa sentimental. Ahora, todo es viable. Vas a poder reparar tus inconvenientes cariñosos. Goza de tu noche y de tu día y, mejor si es en compañía: quiere decir que ya habrías planteado vuestra situación sentimental. Prosigue creyendo en el amor, es la fuente de la vida. Guarda siempre y en toda circunstancia lo bueno y desecha lo malo. Quédate con las caricias y olvídate del resto. Jamás dejes de pensar en el amor, sabes que, cada temporada es diferente y cada persona asimismo, por este motivo, no tienes por qué razón remarcar siempre y en toda circunstancia tus fallos. Bórralos de tu disco duro. En el caso de estar solo, sin compañía, ya no lo va a ser por mucho tiempo: alguien llega a tu vida con lo que, mantén bien abiertas las puertas de tu corazón. Lo que es claro es que, el amor va a sonreírte nuevamente, estés en la situación actual que estés. En el trabajo, sé listo: si aprendes nuevas tecnologías y te reciclas, vas a mejorar tu situación laboral. Aumentará tu sueldo y vas a subir de categoría. No dudes, lánzate.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tienes que ser paciente, cualidad infrecuente en ti, va a ser el único modo de reparar la situación actual. Empieza a ser tolerante, empático con el resto y comprensivo. Si no deseas complicarte la vida en exceso, eso es lo que debes hacer. Ha llegado el día en el que debes entregar un paso más respecto a tu situación sentimental. Tienes que comprometerte con tu ser amado. Te lo agradecerá en exceso, no se lo va a creer. Todo se dilucida y empiezas a ver a luz del sol. Cualquier tensión existente se desvanece, el amor está a favor. Todo puede ocurrir el día de hoy. Goza con tu pareja, te lo mereces. En lo que se refiere a ciertas personas que están contigo en el trabajo, son bastante manipuladoras, desearán hacer en todo instante lo que les venga en gana, te van a marear, presta mucha atención. Sobre todo, no te dejes mentir. Dedícate a aprender nuevos conocimientos, a cultivarte. Tienes gran capacidad de retención, absorbes todo cuanto te afirman. Prepárate, te va a ir mucho mejor en la vida.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, al fin, el día de hoy , te resuelves a dejar unos patrones de conducta pertenecientes a tu pasado que tanto daño te han hecho y provocado. Comienzas una nueva vida y esta va a ser fruto del cambio de tus pensamientos, de la modificación de tu estructura mental, de tus pilares. Sobre todo, esto repercutirá en el terreno del amor. Ahora, al fin aprendes todas y cada una de las lecciones acaecidas anteriormente y decides mudarlas. Es hora de actuar con lozanía y libertad en el amor. Sé espontáneo y natural, te va a ir mucho mejor. No excedas tus límites: sabes realmente bien dónde se encuentran. El día de hoy, vas a dar un enorme paso en el amor, no dudes. Ha llegado el tiempo ideal para hacerlo. En lo que se refiere al trabajo, si eres autónomo o bien trabajas por cuenta propia, el terreno va a estar realmente bien auspiciado. Desde el hogar puedes tener tu empresa on-line, vía internet y administrarla desde casa. Con un equipo informático y conexión de internet, puedes hacer en la actualidad cualquier cosa que te plantees.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el pasado ya no existe, grábatelo bien en tu psique. Tienes que repetírtelo una y otra vez: cualquier resquemor, pensamiento, melancolía o bien decepción, deben desamparar tu psique y tu corazón. Deshazte de viejas imágenes y patrones de conducta caducos. Separa la culpa de tu vida puesto que, no eres culpable de nada. Solo debes decidir qué deseas vivir acá y ahora y, sobre todo, ser feliz. Tienes que ser alegre y dichoso puesto que, es una parte de la vida, es tu derecho y tu obligación. El amor te espera, déjale entrar, te va a hacer muy feliz. Goza como te mereces con la persona que ocupa tu corazón. Separa, por su parte, la duda de tu existencia puesto que, no te deja ser feliz. El presente te ofreciendo la posibilidad de soñar despierto y lo estás rechazando. Cambia. La vida es fantástica. En lo que se refiere al campo laboral, posiblemente padezcas un traslado. No tengas temor por el hecho de que, si admites, en muy poco tiempo triunfarás. Tu prestigio va a ser mayor y tu sueldo va a ir en consonancia. Vívelo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy , tienes que tener mucho cuidado con lo que haces o bien afirmas. Podrías producirte muchos inconvenientes a tu alrededor. No juegues con los sentimientos de tu pareja: te saldría carísimo puesto que terminaríais alejados. Por esta razón, piensa y medita en todos y cada instante sobre tus acciones. Sé muy prudente y todo va a ir bien. Sé reservado y actúa de una manera moderado, o sea, no te hagas de apreciar en ningún sentido. Tu carisma es enorme. Eres una persona muy impetuosa, sensible, con gran fuerza interior y pasión. Puedes ser un volcán y eso captura a el resto, los atrae. El día de hoy, conquistarás a quién desees puesto que, es tal tu energía interior, que absolutamente nadie podría resistirse a tus encantos. Comienza, acaba, haz lo que agrades puesto que el destino sentimental te pertenece, está en tus manos. El día de hoy, comenzarás por su parte grandes temas laborales. Agiliza determinados temas, actúa y no aguardes a el resto. Sabes lo que quieres: solo, ve a por esta razón.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy, recuperas esa claridad mental que hacía tiempo, semanas, aun meses, que no tenías. La habías perdido mas, al fin, ha vuelto a ti. Haz caso a tu intuición puesto que está muy lúcida, muy acertada. Toma las resoluciones pertinentes, llévalas a cabo, actúa. Apóyate, si fuera menester, en tus corazonadas, deja que estas te guíen. Vivirás una relación excepcional, no dudes. Vas a conocer a un ser nuevo, el que invadirá tu corazón para quedarse. Aprovecha este cuento de hadas que te tocará vivir puesto que es realmente bonito. No lo desaproveches. Los temas monetarios están realmente bien auspiciados. Por esta razón, en el caso de tener que pedir préstamos o bien dinero, te los concederían. Tendrías grandes posibilidades de lograrlos. Eso sí, en el momento en que esa cuantía llegue a tus manos, adminístrala como es debido. Sabes que, a veces, el dinero se te escapa de las manos con gran facilidad. Haz un esmero a fin de que no sea así, es verdad que en ocasiones lo desperdicias y, ahora, lo precisas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, cosas imposibles se traducen en acertadas y viables en hoy. De ahí que, algo tan increíble como que un enorme amor de tu pasado resurja en tu presente pasan el día de hoy. Te va a tocar meditar y decidir qué haces ante semejante situación: o bien te lanzas y empiezas nuevamente una segunda parte o bien le ignoras. Piensa en ti, en tus circunstancias y en los que te rodean. Por la tarde proseguirás confuso, no vas a saber qué hacer. El campo económico asimismo te tiene en desequilibrio. El día de hoy, no es el día apropiado para tomar ninguna resolución económica de gran extensión, podrías confundirte. Espera a que pasen los días y las aguas se alivien, de esta forma lo vas a ver más claro. Ahora, la situación es confusa y turbia. Hay que aguardar. Tienes que pensar. Precisas vaciar tu psique, de este modo hallarás las respuestas a todo cuanto sucede. En estos instantes, estás sobresaturado de información, aun desbordado. Ten paciencia, todo se asentará y, tanto el amor como tus finanzas relucirán.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el amor llama con insistencia a tu puerta. Debes dejarle entrar. De no hacerlo, se va a ir, se irá. Jamás dejes que las relaciones se estropeen por una falta de comunicación, sea un enorme amor o bien una buena amigad. El diálogo es esencial. Sin este, el silencio va jugando en contra tuya y las energías se atascan y no llegan, dejando de fluir entre los dos 2 y se genera el vacío, un enorme silencio. Debes detallar lo que deseas en la vida, saber cara dónde te diriges. Ten clarísimo y escribe en un papel tus deseos y los pasos a entregar hasta conseguirlos. Sé práctico y no dejes que tu imaginación te haga volar más de la cuenta. Ten, en todo instante, los pies realmente bien anclados al suelo, en la tierra. En lo que se refiere al amor, es muy posible que el día de hoy, aun estéis disgustados. Si deseas reparar tal malentendido, no profundices más en el tema, no profundices: a la inversa, déjalo estar, prosigue con la vida ahora. Organiza tu tiempo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, debes perseguir tus sueños, jamás te rindas. Sabes que puedes lograr la dicha y de esta forma debe ser. Eres único. El día de hoy, todo podría acontecer en el terreno del amor: podría haber una boda veloz, un compromiso, hasta una separación repentina. Cualquier relación existente va a dar un paso determinante, sea para formalizar o bien romper. El día de hoy, consigues solucionar un inconveniente que llevaba meses estresándote. Con este remediado, te relajas y respiras profundamente puesto que, te has liberado de una carga enorme, muy grande. En lo que se refiere a las finanzas, tu panorama económico te trae un nuevo negocio. Todavía va a tardar en ver la luz y asentarse, sobre todo por el hecho de que debes solicitar ya antes una cuantía esencial o bien hacerte con ella. Como siempre y en todo momento, el Cosmos no se olvida de ti y ese dinero va a llegar cuando más lo precises, cuando sea vital para ti. Estate sosegado y sereno. No hagas nervios puesto que, de nada servirán. Confía en tu fuerza interior y en el Cosmos.

Fuente: Astrocanal