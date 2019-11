Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 29 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, debes encauzar tu fuerza, tu ímpetu puesto que, en ocasiones, te pierde, te juega malísimas pasadas. Si aprendes a encaminarlo como es debido, no te ocasionará más quebraderos de cabeza. Piensa realmente bien las cosas ya antes de decirlas y de hacerlas: te sorprenderás a ti. En muchas ocasiones, nuestros actos son precipitados y audaces y no debieran ser de esta forma. Debes ser realmente precavido y cuidar en exceso a todo el mundo, animales y cosas que te importan. Haz que medre el amor alrededor tuyo. En tal campo, volverá a surgir esa llama que jamás se ha apagado. Reaparecerá nuevamente la llama del amor: vas a vivir la continuación de una historia fantástica y también inacabable. En lo que se refiere a tu economía futura, la prosperidad llama a tu puerta. Déjale entrar puesto que te trae dicha, exuberancia y dicha. El día de hoy si eres un trabajador autónomo, por cuenta propia, vas a estar sumamente feliz. Este te dará dicha y mucha positividad.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy estás exageradamente sensible. Considerablemente más de lo común. Por su parte, se marcan mucho el día de hoy los conceptos de lealtad. Eres leal y fiel a los tuyos, a los que te rodean, tienes palabra. Si el día de hoy te levantas pronto, coge un vehículo, un tren de cercanías o bien un autobús y piérdete a lo largo del día: quizá una visita cultural, o bien a un familiar o bien una escapada para respirar aire puro, en la mitad del campo y de la naturaleza te vendría realmente bien. Es más, lo precisas. Sobre todo, el día de hoy desentiéndete de cualquier trabajo o bien inconveniente laboral. Debes reposar y respirar. Debes liberarte de semejante obligación, es tu vacación: Es sagrada y absolutamente nadie debería robártela por el hecho de que no tiene costo. Un amigo que se había marchado a territorios lejanos, vuelve a casa para reposar dejándote unas ganas increíbles de vivir una aventura pareja, afín. Sus experiencias van a despertar en ti tu espíritu viajero: vas a tener unas ganas locas de continuar su paseo, de lanzarte a la aventura, de salir de la monotonía actual. Replantéate tu vida.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, debes mudar en lo que se refiere al aspecto sentimental: tienes que alterar de actitud para enriquecer tu relación actual, cualquiera que sea ahora. Tienes que supervisar tu Ego, el que muy frecuentemente te lo hace pasar mal, te juega malas pasadas. Supera tus bloqueos, tus traumas. Desbloquéate, ese es la clave de todo. Toma conciencia del inconveniente y abórdalo. Con esto, todo se convertirá a tu alrededor. Aprende de los que te rodean. La Ley del Espéculo va a ser la ideal para nuestro juego: todo cuanto critiques y te moleste de un compañero, aplícate en cuenta que, va a ser tu gran trabajo por hacer, por prosperar tu ánima. Prosigue, como habitúas a tu intuición; siempre y en todo momento te guía al sitio conveniente, a la dirección precisa. El día de hoy brotarán cambios positivos que alterarán tu realidad: van a ser a mejor, no te amedrentes. Atraerás la suerte y la prosperidad. No te intranquilices puesto que el dinero todavía va a tardar en llegar más, sosegado, vas por el buen paseo, el ideal para ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy tu vida sentimental da un giro esencial, a tener muy en consideración, que cambiará todo tu futuro: si no deseas perderlo todo, tu esmero, ganas, amor y logros, deberás aplicar en todo instante una enorme dosis de paciencia y tacto social. No debes deteriorar todo lo logrado hasta el momento. Te ha costado mucho y debes proseguir, proseguir. De súbito, lo esencial pasa a un segundo plano, a un nivel secundario sin darle la menor relevancia. Deja pasar, obvia todo lo que no vaya contigo, que no tenga tus vibración. No pierdas el tiempo con temas que no te llevarían a nada, sino más bien a perder tu apreciado tiempo y, tampoco gastes tus horas con personas que no te aportarían totalmente nada o bien, cuando menos, nada bueno a tu vida. Deshazte de ello por el paseo, no te lo propongas puesto que, no es tu carga, no te toca a ti tal peso en la espalda. Tu economía se presenta brillante, excepcional; grandes ocasiones están al caer, no las dejes pasar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tu paseo se torna incómodo a lo largo del fin de semana: personas ignotas y desapacibles aparecen en tu vida con el solo fin de aburrirte y enojarte. No llevas con paciencia a quienes no tienen respeto ni por ellas mismas, ni por el resto. Procura que sus acciones no te incordien en exceso. Vas a conseguir vencer cualquier obstáculo que se te ponga en tu paseo. Por este motivo, ten clarísimos tus sueños y ve de manera directa a por ellos. Lograrás alcanzarlos, no tengas la menor duda. No hagas caso a determinadas personas que te rodean en la actualidad: son seres sumamente alarmistas que hacen una montaña de un grano de arena. Les agrada sacar las cosas de contexto. Plántate y estate siempre y en toda circunstancia en todo instante en tu lugar. Actúa con determinación y no dejes que absolutamente nadie te manipule ni te vacile. Presta atención a tu dinero, a tus ahorros. No los expongas puesto que, no hace ninguna falta. Sobre todo, deja de adquirir por impulso: tiras tu dinero.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, la vida empieza a ser más simple para ti. Desaparecen las complicaciones de tu vida como por arte de birlibirloque. Vas a poder sacar adelante tus planes y proyectos personales, bien a nivel social, bien a nivel laboral o bien financiero. Y todo empieza a moverse, a virar. En esta vida, todo acarrea un proceso. Poquito a poco, ese paseo pedregoso se ha ido alisando. Ya no es tan duro caminar por él. Cosas insuperables ahora, hoy ya no lo son. Esta etapa de tu vida va a ser realmente enriquecedora para ti. Vas a poder sembrar todo cuanto quieras por el hecho de que, con total seguridad, vas a recoger una cosecha genial, tenlo por seguro. La vida empieza a sonreírte. Esto es posible merced a ti, a tu cambio interior. Al alterar tu conducta frente a la vida, has alterado literalmente tu energía y, por tanto, tu vibración. Vibras más alto, cara el amor y de ahí que tu vida es mucho mejor. En el campo laboral, sería perfecto que dieses el enorme paso: hazte autónomo. Sería muy ventajoso para ti.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, consigues nuevamente mantener el control de tu vida entera, incluyendo la parte sentimental. Este fin de semana será intensísimo, apasionante y también interesante para ti. Una situación incómoda que te preocupaba en exceso, se marcha a solucionar en tu favor. Este hecho te va a suponer una descarga absoluta de preocupaciones lo que, además de esto, te dejará gozar de la vida generalmente y de este fin de semana particularmente. El día de hoy deberías guardarte un tiempo para ti, para tu empleo y disfrute. Respecto a tu ser amado, controla las palabras que le afirmas. Sabes que, en ocasiones, tanta confianza puede ser un tanto desapacible. No te pases jamás de la raya y mantén el respeto. La claridad comienza a reinar en tu presente, dejas al fin de lado tus eternas dudas. El día de hoy cambiará tu realidad sentimental, depende de ti que de esta forma sea. Respecto a tu economía, el panorama es esperanzador. No te precipites y actúa con moderación.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, deja de mostrarte hosco con los seres a los que amas. De cuando en cuando, no está mal entregar un abrazo o bien un beso a alguien a quién conoces y aprecias. El día de hoy es el día en el que deberías remediar dicha conducta. Visita a tus familiares y amigos y muéstrate cordial y cariñoso. Aprende a respetar el Libre Arbitrio del humano y a no interferir en la vida del resto, por más que les ames. Cada uno de ellos viene acá para percibir su enseñanza y no somos absolutamente nadie para alterar el paseo del resto. No hagas, por tanto, de intercesor de ningún enfrentamiento familiar: saldrías perdiendo. Si te lo solicitan, aconséjales, adelante, no hay inconveniente alguno en ello. El dinero va a llegar a tu vida prontísimo y lo va a hacer por caminos ignotos para ti. Deja que el Cosmos te sorprenda de nuevo. Lo va a hacer, tenlo por seguro. Ahora de tu vida, todo es viable y realizable. Por si fuera poco, tu intuición es muy grande y tus corazonadas son dignas de proseguir. Vas a llegar lejísimos, hazles caso.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no dejes que la negatividad se apodere de ti. Debes separar de tu vida y de tu psique cualquier pensamiento negativo. Es muy dañino para ti puesto que, además de esto, te baja la vibración de tu cuerpo atrayendo de esta forma todo lo malo a tu vida. Sé siempre y en todo momento positivo y tu vida cambiará a mejor. Por si fuera poco, tienes que recobrar tu entusiasmo: es una parte de ti, la alegría por las cosas, la alegría de vivir. Tienes mucho paseo andado por ende, sería una sabia elección que te ayudases de tu experiencia anterior. Referente al amor, una persona te agrada mucho, se ha apoderado de todo tu ser. Ahora, el día de hoy si de esta manera lo quieres, vas a poder procurar expresar lo que sientes. Si no se lo cuentas, nunca vas a poder tener nada con ese ser. Sé valiente, el Cosmos te asistirá a ello. Estás inspirado, lo que va a ser idóneo para trazar un plan de acción empresarial. Actúa con aplomo y determinación, invierte donde lo creas recomendable. Tienes buen ojo para los negocios. No errarás. La prosperidad va a llegar.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, probablemente algunos cotilleos lleguen a tus oídos, el día de hoy . No deberías intranquilizarte en exceso por el hecho de que, solo son patrañas lanzadas al viento. Y lo sabes de más. Si de esta manera lo quieres, a partir de este fin de semana, vas a poder empezar una relación sentimental. Vas a ver de qué forma, progresivamente, esta se asienta y todo se normaliza y formaliza. Dale tiempo al mismo tiempo, todo lleva su proceso en esta vida. Tu realidad financiera va a solventarse, va a progresar en exceso. Ahora, desde la próxima semana, podrías proponerte algún negocio familiar. Asóciate con algún familiar con quién tengas una buena relación. Sería idóneo para ti, para sanear tu economía y también independizarte o bien unirte a alguien que te complemente. Estudia bien todas y cada una de las opciones, las formas jurídicas y contempla todo cuanto puedes hacer: hay múltiples posibilidades, elige la mejor. Lograr la prosperidad va a depender de la velocidad de tus actos o bien movimientos. Lo antes posible montes un negocio, ya antes vas a poder producir ganancias y también ingresar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, un viaje de negocios va a surgir sobre la marcha conque, ya puedes ir preparando las maletas para la próxima semana. Va a ser algo bien interesante. Gozarás a un nivel personal y vas a cerrar contratos esenciales. Va a ser un éxito. Vas a estar múltiples días fuera por el hecho de que vas a viajar al extranjero. Cualquier administración financiera que hagas, está realmente bien presagiada con lo que, no tengas temor por el desenlace. El amor te vuelve orate, acuariano. Tienes que atinar en tu elección. Lo tienes al lado de ti y ni tan siquiera te has dado cuenta de ello. Sé más atento, vas a ver las señales. El día de hoy deberías proseguir en todo instante tus corazonadas. Te van a llevar a buen puerto. La próxima semana o bien quizá en unos días más, cambiarás de situación laboral. Va a haber movimientos en tal campo. Particularmente, es muy viable que hayas comenzado en una nueva empresa, aun quizá estés efectuando labores que jamás ya antes habías hecho. Sabes que todo es posible mientras que lo quieras. Ábrete al campo de infinitas posibilidades, te maravillarán los desenlaces.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy va a haber sorpresas en tu panorama sentimental. Las cosas no van a ir mal al final mas, debes saber que, en el momento en que un inconveniente pasa, aparece, no hay que dejar pasar el tiempo sin más ni más pensando que se arreglará; todo lo opuesto. Deberías tomar participación activa en ello, hacer algo, moverte. Las cosas no se arreglan solas, jamás. De ahí que, tu participación deberá ser realmente activa. Sabes que muy frecuentemente uno le echa la culpa al otro puesto que, absolutamente nadie desea tal responsabilidad: la responsabilidad es de los dos 2 por el hecho de que, 2 no discuten si uno no desea. Examina el inconveniente y resuélvelo. Anota todo cuanto haya ocurrido a tu alrededor. Interprétalo. Da lo mismo quién sea el culpable, el hecho es que, ante semejante situación, ha surgido un enfado absoluto con lo que, hay que resolverlo. Tienes que ver todo limpio, con total claridad. En el trabajo, las cosas van mejor. Al fin te sientes respetado y valorado por tus compañeros. Goza de semejante sensación, no es la frecuente.

Fuente: Astrocanal