Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 29 de enero de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Concreta algunos temas pendientes en el trabajo, como documentos, citas, renovación de datos, envío de mails, y deja todo al día. Haz un orden en tu computadora y en tu escritorio y saca las cosas que ya no sirven. Renueva y actualiza lo que sea necesario.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Concreta algunos temas pendientes en el trabajo, como documentos, citas, renovación de datos, envío de mails, y deja todo al día. Haz un orden en tu computadora y en tu escritorio y saca las cosas que ya no sirven. Renueva y actualiza lo que sea necesario.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Si tienes pareja eres muy afortunada, pero si aún no tienes, ¿has probado conocer gente nueva con las aplicaciones móviles que hoy en día existen? Anímate a formar parte de una y ábrete a conocer a alguien que te guste.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Dale alegría y creatividad a tu día. Canta, baila y juega con la existencia. Recuerda no tomarte tan en serio los acontecimientos del mundo. Lo único valioso en la vida es el amor y los momentos de armonía y gratitud.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Es probable que recuerdes a personas que hace mucho que no ves o hablas. Algunas eran importantes para ti y otras no tanto. ¿Te has preguntado por qué vienen estas personas a tu mente? ¿Será el momento de apreciar y agradecer que hayan formado parte de vida?

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Seguramente te sientas con deseos de terminar asuntos pendientes. Realízalos, pero si necesitas ayuda, pide apoyo a tu pareja o amigos. A veces, es bueno que pidas lo que necesitas a la gente que te quiere. Recibirás asistencia y colaboración.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Conéctate más con experiencias placenteras y que te aporten relajación y disfrute. Usa aromas naturales que provengan de la aromaterapia. Conéctate más con la música armónica, y si es posible en 432 Mhz. Verás cómo tus energías se armonizan y pensarás con más concentración.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Realiza alguna salida original con tu pareja. Renueva tu rutina diaria y vayan juntos a algún lugar donde nunca hayan ido. Podría ser algún museo, un templo o algún sitio conectado con la energía de naturaleza.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, En algunas partes del mundo existe una tradición en la cual se festeja el día 29 comiendo ñoquis. Aprovecha este día para hacer un ritual de abundancia y prepara para ti y tu familia, esa especialidad. Aplica un billete debajo del plato como buen augurio.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Practica más ejercicios físicos. Te sentirás con más vitalidad y agilidad en todo tu organismo. Podrías armarte una disciplina diaria de actividades que le den destreza y flexibilidad a tu cuerpo. Tu constancia te dará grandes resultados.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Dedica más tiempo al deporte y al movimiento del cuerpo. Tu cuerpo físico te lo agradecerá. Necesitas quemar toxinas y revitalizar la circulación. Inspírate para modelar tu figura. Seguramente, luego dormirás como una reina.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Hay un par de enamorados que quisieran conquistar tu corazón. Observa bien quien podría ser el merecedor de tus afectos y solamente abre tu corazón a la persona que valore toda tu personalidad, tal cual eres. Ten paciencia y observa.

Fuente: Astrocanal