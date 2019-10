Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás muy sensible, demasiado. El día de hoy, tienes la sensibilidad a flor de piel. Ahora, estás en el punto de atención de bastante gente, demasiada. La envidia es malísima y no pueden con ella. Desean tu vida, ser como . Por esta razón, procura pasar inadvertido en hoy. Al no llamar la atención, tal vez se fijen menos en ti y te dejen vivir apacible. Por desgracia, la negatividad que te pueden enviar el día de hoy es excesiva: resguárdate. Podría afectarte en múltiples niveles de tu vida. El día de hoy estás lleno de vida y pasión. Sientes mucha energía alrededor tuyo y gran vitalidad. Ordena tu vida financiera. Trázate un plan viable, realizable. Sabes que siempre y en todo momento, en todo instante, tienes que tener bien anclado los pies en la tierra. Jamás lo olvides. Usa todo tu caudal energético para desplazar ficha. Examina realmente bien todo y actúa. Toma la resolución conveniente. Vas a ver de qué manera, si lo consigues, tu dinero aumentará mucho los meses venideros. Lánzate.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy, estás melancólico, nostálgico. Empiezas a rememorar situaciones pasadas que ya no volverán y, no tienen mucho sentido. Te apenas sin motivo. La vida, este presente que tienes entre tus manos, es un regalo a fin de que lo goces diariamente con lo que, olvida de una vez tu pasado para crear un nuevo presente que va a ser el pilar de mañana. Sé inteligente. Vive la vida acá y ahora, en este momento. Estás madurando, evolucionando. Te sientes más adulto, entiendes mejor las cosas si bien, todavía queda un largo paseo por caminar. No dejes pasar las ocasiones que la vida te ofreciendo. Pasan al vuelo y, ya no vuelven más. Tu trabajo va viento en popa. Usa tus experiencias anteriores, pasadas, para solucionar ciertas situaciones al día. Tu experiencia va a ser fundamental ahora. En este terrero, te van a hacer una oferta que no va a ser de tu entera satisfacción. Medítala unos días: quizá consigas verla con otros ojos y descubras que la idea no es tan mala como te parecía.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, empiezas la semana con mucha actividad social, más que frecuentemente. Te apetece salir, ver gente, charlar, hasta conocer nuevas caras. Estás lleno de positividad y eso es fundamental en ti. Una persona aparece en la vida de la nada, por casualidad para hacer posible que emprendas tu sueño. Sabes que nada es casual en esta vida; todo, como el mayor rompecabezas del planeta, encaja perfectamente durante tu vida. Cada persona te va a hacer encarar un reto, una prueba a superar. En un caso así, va a ser una prueba laboral. Lánzate en esta nueva actividad, ten confianza en ti pues, puedes. Lo sabes mas, no te lo crees. Esta nueva actividad va a hacer que tu evolución se incremente aun más. Toda vez que prestes tu ayuda a el resto, te asistirás y aumentará tu espiritualidad. La prosperidad llega y se abre frente a ti, te envuelve y se queda para no partir. El dinero va a iniciar a fluir. Vas a poder adquirirte aquello que ansías, hacer el viaje que quieres. El dinero ya no va a ser un inconveniente.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy te sientes crecido, grande, diferente. Sientes que eres diferente y también esencial. Tu autoestima padece un incremento, estás atractivo y por esta razón te ves capaz de conquistar el planeta. Tienes fuerzas para lograr a tu ser amado. Tú te lo mereces todo. El día de hoy es un día donde todo es posible. Persigue tus sueños puesto que, los alcanzarás. En el trabajo, tienes arduos problemas por el hecho de que no logras la aceptación de tu trabajo por la parte de tus superiores. Precisas más seguridad en ti para conseguir persuadirlos. Has hecho un enorme trabajo, envidiable con lo que, tan solo te queda persuadir a las personas precisas. Tú vales tanto como tu trabajo o bien más. Cuando te lo creas, el resto te proseguirán, sea para la creación de un nuevo proyecto o bien su apoyo. Solo precisas más fuerza interior. Existe algún inconveniente pendiente respecto a familiares o bien amigos. Se trata de un tema que está en los tribunales. Deja que la justicia haga su parte.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tienes a tu alrededor a bastantes personas llenas de negatividad. Sabes que eso es totalmente dañino para ti por el hecho de que, cuanto más rato estés junto a ellas, más bajará tu nivel vibracional. Tanto lo bueno, como lo malo de alguien, es transferido a otras personas. Cuando absorbes la negatividad de las personas, muchas facetas de tu vida pueden padecer avatares o bien desórdenes. No juegues con esto, es como jugar con fuego: te puedes abrasar. Ten cuidado en consecuencia con las personas que están a tu alrededor. Engañan, son un tanto falsas con tal de lograr sus objetivos. Tu dicha te pertenece de pleno derecho con lo que, no dejes que absolutamente nadie te la robe o bien estropee. Prosigue tu paseo y deja que el resto hagan lo propio con sus vidas. Respecto a tu vida social y laboral, deberías estar un tanto más atento: posiblemente en hoy tengas algún olvido esencial por no repasar bien tu agenda. Hazlo, es una falta de educación muy grande y las consecuencias podrían ser esenciales.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy te sientes exultante, feliz. Tu vida sentimental está resuelta: atada y bien atada y eso te hace tener una seguridad ignota en ti. Estás en paz y armonía contigo. Dejas de gastarte ineficazmente el cerebro y ya no pierdes más energía. Ya no hay temores ni preocupaciones a este respecto. Esa seguridad se deja ver en cualquier ámbito: social, laboral o bien económico. Tu vida económica empieza a mudar. Nuevas posibilidades te producirán dinero. Con estas ocasiones que empezarán a surgirte el día de hoy vas a ser capaz de saldar tus deudas. Ponte al día en tu economía y no te vuelvas a endeudar. Aprende a no gastar si no dispones de semejante dinero. Ten siempre y en todo momento los pies en el suelo. Con respecto al campo laboral, vas a recibir dentro de poco buenas noticias en el caso de localizarte ahora en situación de desempleo. En lo que se refiere a tus finanzas, ten cuidado de las ofertas que recibas pues quizá puedan ser fraudulentas. No dejes que te engañen, no te lo mereces. Estate alarma.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás más inquieto de lo normal. Eres una persona activa y también intranquiliza mas el día de hoy, estás demasiado excitado. Tienes que aliviarte puesto que no te favorece. Jamás pierdas de vista tus valores puesto que son intocables. El día de hoy estás muy despistado. Ten mucho cuidado con tus útiles personales pues podrías perderlos o bien dejártelos olvidados en cualquier sitio. En el amor, es un instante de resolución. Es tu turno, tienes la última palabra. Sabes que es inminente el amor. Tan solo debes admitirlo. Sabes que la unión con la persona que ocupa tu corazón, te va a hacer muy feliz. Es tu media naranja y tal vez todavía no te hayas dado cuenta de ello. En el trabajo, te sientes un tanto apartado, encerrado en tu trabajo. Sobre todo, te sentirás muy incomprendido pues estás a puntito de mostrarles un enorme trabajo que has efectuado mas tendrás que persuadirles pues toda la situación se les escapa, se pierden. Prosigue con lo tuyo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy vas a tener múltiples encuentros los que podrían acabar en algo más profundo. En consecuencia, es la hora del amor, de gozar de él y de dejarse llevar. El día de hoy vas a hacer de cómplice. Deberás oír y callar; eso sí, tras contarte el evento o bien el secreto, si esa persona te solicita consejo, dáselo, si bien le duela. Sé honesto mas, no hagas daño gratis. Cualquier opinión que des, arguméntala. Sé prudente y mantén en un secreto absoluto lo que te han comentado. Si lo hicieses, tu reputación, entre otras muchas cosas, quedaría muy dañada. En el trabajo, ten mucho cuidado a este respecto. Respecto al campo laboral, no te dejes manipular. Es realmente posible que la compañía esté administrando proyectos o bien negocios al lado de la legalidad. No te dejes engatusar por el hecho de que, el dinero simple, no existe. Ve por vías legales y te va a ir mucho mejor. Referente al sistema de finanzas, tu economía precisa inyectar dinero de cualquier forma. Con lo que, prueba suerte.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy estás muy inspirado en el terreno sentimental. Aprovecha la circunstancia en tu favor. Por su parte, tu situación o bien situación laboral es muy promisoria. Al fin, vas a ver cristalizar tu sueño en tal actividad. Por ende, se cumplen por todo lo alto tus esperanzas. Estás siempre y en todo momento ayudando a el resto. De ahora en adelante, deberías preocuparte un tanto más de ti, de ti. Es preciso que estés bien, al 100 por ciento . Eres una persona que siempre y en todo momento está presta a asistir mas no deberías dejar que jugasen contigo, que te manipularan puesto que eso no está bien. Sobre todo, no hagas caso de las personas que se dedican a solicitarte dinero: están actuando mal pues, por si fuera poco, ese dinero no es para asistir al prójimo sino más bien para su puro empleo y disfrute. No lo permitas. Dedícate a lo que deseas hacer y lograr, a tus logros, a tu reposo, a sentirte bien contigo. Empieza a estar fuerte, tanto físicamente como mentalmente. Lo precisarás.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el hombre cae siempre y en todo momento en exactamente la misma piedra, repite una y otra vez sus fallos. Trata de evitarlos, sobre todo, en el terreno de lo sentimental. Tienes que aprender la lección puesto que es el único modo de aprender en esta vida. Debes actuar con valor y determinación, de una forma decidido. En el campo laboral, muchas cosas van a celebrarse. Has de estar ahí, dispuesto para la acción en todo instante. No pierdas las ocasiones que te va a brindar la vida puesto que, serán completamente fabulosas, emocionantes. A lo largo del mes próximo, con toda certidumbre, vas a ser promocionado. Admítelo, no afirmes que no puesto que, es una muy, muy grande ocasión laboral para ti. Al estar tan confiado ahora, en este preciso instante, podrías pecar de confiado. Presta atención para no errar. No cometas el día de hoy, alguna imprudencia de la que podrías arrepentirte. Deja a un lado la ambición, es malísima compañera. No seas codicioso.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy es hora de cambiar de planes o bien de estrategia. La llevada hasta el momento no ha funcionado bien. Ahora, debes mudar tu modo de actuar. Con respecto a tu trabajo, tienes que alterar tus hábitos: solo con levantarte temprano, rendirías el doble. No seas perezoso. Organízate. El dinero y la prosperidad están muy cerca de ti, rozándote. Déjales entrar. En lo que se refiere a tus finanzas, tu panorama está lleno de encuentros muy, muy interesantes con influyentes personas del planeta de los negocios. Déjate aconsejar por ellos y triunfarás, vas a llegar lejísimos. En lo que se refiere al amor, esta noche de, va a estar llena de pasión. Vívela con intensidad. Disfrútala. Tienes que revitalizar tu sexualidad, te vas a sentir realmente bien al hacerlo. Olvídate de los temores y miedos y actúa, ve a por todas y cada una. La vida está para gozarla, para sacarle partido. En tus manos está hacerlo, no la desaproveches. Los incidentes económicos son una parte de tu proceso. Afróntalos y vas a tener éxito.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, la vida es más simple de lo que aparenta ser mas, en ocasiones, te la complicas considerablemente más de la cuenta. No seas un ser tan complejo y actúa, vive, déjate llevar. Eres una persona muy impaciente y eso te crea mucha ansiedad. Evítala, puedes hacerlo, lograrlo. No es tan bien difícil si te lo planteas. Un milagro ocurre en tu vida en el campo sentimental transformándose lo sumamente imposible y también poco probable en acertado. Volverás a aproximarte a tu ser amado y gozarás de su amor. Con esto, todo lo precedente vivido, cuando menos el averno de los últimos meses, va a quedar sepultado para entregar paso a lo bueno, a una relación no viciada, buena y singular. Gozarás mucho en el terreno sexual, es tu instante. Déjate llevar por tu imaginación, no te arrepentirás, disfrutarás. En lo que se refiere a los negocios y finanzas, nuevas puertas se abren para ti. Si eres buen comercial, es tu instante de actuar. Mueve hilos y lograrás grandes desenlaces.

Fuente: Astrocanal