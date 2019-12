Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 28 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, si recientemente te has separado o bien alejado de tu pareja, el día de hoy es el día de la enorme reconciliación. Si charlas el día de hoy, aproximarás posturas, aclararás cualquier malentendido. No seas contumaz y pon de parte tuya, da tu brazo a torcer. Volverás a tener una relación estable con tu ser amado, despreocúpate por este motivo. Por su parte, si de esta manera lo quieres, es un día donde brotarán nuevas amistades y contactos, pudiendo estos quedar como puras amistades o bien llegar a ser en un futuro próximo algo más. Empezarán por puros encuentros pero, jamás se sabe exactamente en qué pueden terminar, de qué forma puede evolucionar una amigad. Tu vida sentimental como la laboral, están realmente bien auspiciadas. Mantén siempre y en todo momento la calma, sé paciente. Tu economía está despuntando. Mañana, vas a tener noticias al respecto: van a ser muy convenientes para tus negocios. Referente a un dinero que vas a percibir, este te va a llegar de una forma muy especial y original. Ya lo verificarás.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás muy encantado. El día de hoy, te sientes realmente bien en tu interior. Estás exultante y de esta manera lo dejas ver a el resto. Algo que te había hecho daño, un malentendido se arregla, suponiendo para ti una enorme liberación. Vacías un tanto tu mochila sensible, pesa menos y eso se aprecia. Estás feliz. Estás enamorado de alguien que no sabe nada de ti o bien, por lo menos, de tu gran secreto. Ha llegado el día de desvelar tu secreto, decir quién eres y tus pretensiones. Si la persona fuera tu amiga o bien famosa, el impacto sería todavía mayor. El día de hoy debes hablar; deja que sea tu corazón quién se exprese a tu forma. No tengas temor y ábrete al amor. Sé franco. En lo que se refiere a tu economía y finanzas, asimismo va unido a la parte laboral. Si tienes un negocio por cuenta propia o bien deseas montar algo nuevo, otro proyecto o bien idea de negocio, busca a unos asociados capitalistas. Asóciate con ellos y comparte gastos. Esa colaboración va a ser bien interesante para ti. No la desperdicies. Va a ser positivísima para las dos partes.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, ha llegado el momento de tu liberación. El día de hoy, tu corazón y tu psique están llenas de sueños, esperanzas y también ilusiones. Consigues estar en control de tus emociones; con esto, te robusteces como humano. Tu parte cariñosa, el amor, es tu columna vertebral. Una pareja significa mucho para ti; su cariño y apoyo y, evidentemente su amor, lo son todo. Eres una persona muy sensible y sentimental, eres muy sentido. Al sentirte liberado sube tu vibración, está más alta, cara el amor. De ahí que, en solo unos días, atraerás todo cuanto solicites. Van a ser cosas y situaciones positivísimas. El azar te va a hacer encontrarte con una persona que te va a echar una mano en temas laborales. Vas a respirar nuevamente. Tanto tu economía como los temas laborales, se reactivan quitándote otra gran carga de encima. Este peso te ahogaba, te intranquilizaba en exceso. Ahora, nuevamente, volverás a liberarte. Cualquier tema relacionado con tu residencia, con el hogar, está realmente bien auspiciado.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy , tienes un acontecimiento al que asistir. Esta cita social aportará muchas cosas buenas a tu vida: vas a conocer a gente bien interesante que van a tener muchas cosas en común contigo. Su compañía y amigad va a ser de vital relevancia para ti en estos instantes. Además de esto, estas nuevas amistades, te servirán como paño de lágrimas para poder superar tu rotura sentimental. Te asistirán, te van a pasear y van a ser un hombro en el que te vas a poder respaldar. Por su parte, un amigo de otrora que siempre y en toda circunstancia ha estado ahí mas a quien no valorabas lo bastante, ahora, en estos días tan complicados, te asistirá como absolutamente nadie lo haya hecho nunca. Te sorprenderá en exceso. En referencia a la parte económica, tienes que sentarte a meditar. Tienes que saber de qué manera gastas tu dinero. Debes saber lo que tienes y lo que gastas y, naturalmente, exactamente en qué lo gastas. Debes llevar el mínimo control. Te vas a poner al día pagando tus deudas retrasadas y otros pagos pendientes.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy , estás muy impetuoso, demasiado. Podrías quedar muy mal. Debes morderte la lengua y no decir aquello que piensas. No te compliques la existencia, sería una tontería por tu parte hacerlo. Sobre todo, no afirmes cosas que sabes por adelantado que no puedes hacer ni cumplir. No hagas promesas falsas; a ti tampoco te agradaría que te las hiciesen. Haz las cosas como es debido. Si tienes una relación, cuídala tal y como si de una planta se tratara: trátala con esfuerzo y mucho amor, de una forma tierno. Las personas son frágiles y hay que tratarlas con tacto. Referente a tu economía, un amigo o bien colega que vive fuera, en el extranjero, te va a plantear algún pacto el que te parecerá bien interesante. Considéralo pues, podría ser realmente ventajoso para ti. No inviertas en negocios que no tienes garantía sobre ellos. Tampoco desperdicies tu dinero comprando objetos muy, muy caros. Sé precavido con tus compras. Jamás se sabe lo que puede pasar.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, no seas mala persona. Estás abusando de tu poder. El día de hoy, deberías meditar un tanto sobre tu forma de comportarte; es demasiado infantil. Tienes una pareja y debido a la relación y al paso que lleváis juntos, te sabes sus trucos: sus manías y defectos, lo que le agrada y lo que no y dónde puedes herirla cuando te resulta interesante. Es feísimo hacer eso. Es tu novia o bien novio y nunca deberías meter el dedo en la llaga a sabiendas de que duele mucho. Si lo haces tan con frecuencia, quiere decir que igual no la amas y no debería ser tu pareja, esposa o bien compañera. O sea, no te excedas pues, podrías hacer más daño del que te crees. Sé inteligente y actúa con ingenio. Cuando alguien te provoque, respóndele como se merece, con ingenio. La próxima semana vas a estar ocupadísimo en tu trabajo: un proyecto no te va a dejar ni respirar. Va a ser de gran extensión, ya lo vas a ver. Los desenlaces van a ser inusuales. Merecerá la pena todo el ahínco efectuado.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres un enorme observador. Prosigue de esta forma. En general, debido a tu velocidad mental, te adelantas a los sucesos, a las reacciones que otros puedan tomar. No precipites los sucesos. Si tienes pareja, cuídala lo mejor que puedas y sepas. Hazlo con cariño y mucho amor. El azar te depara sorpresas fantásticas, prueba suerte en el día de hoy: una enorme cuantía te está destinada. Tienes que aclarar tu mente: por una parte, tienes unas necesidades que cubrir y por otro, tienes una obligación con la que cumplir. Aparecen tus necesidades y asimismo tus deseos. Distingue lo que tienes que hacer y lo que puedes hacer. Debido a tu gran inventiva y velocidad mental, llevas meses proyectando en tu psique una idea jugosísima y sustanciosa. Es realmente posible que ahora la quieras enseñar a el resto. Si lo haces, el dinero va a ser rebosante. Vas a sacar adelante tu economía, vas por el buen paseo. Vas a mejorar tu situación social, tu estatus financiero.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, si ahora de tu vida te hallas soltero y sin ningún compromiso, es muy posible que empieces el Año Nuevo con alguien a tu lado; tal vez sea una simple aventura, quizá llegue a ser algo más. Mas lo que es cierto que, ahora, vas a buscar a alguien. Además de esto, al hacerlo, vas a olvidar a tu ex-. Con esta nueva relación, vas a dar por olvidada la anterior. Sepultarás tus inconvenientes sentimentales. Desde este momento, debes olvidarte de los celos, el rencor, la sospecha o bien cualquier actitud negativa que pudieses formar relativa a la pareja. Examina tus fallos y subsánalos. Empiezas el nuevo año con un golpe de suerte. El dinero va a entrar en tu vida. Prueba a jugar a los concursos de la tele, de la radio o bien cualquier otra actividad referente a ello. Vas a ganar mucho dinero, o bien, cuando menos, el suficiente para subsistir. Mañana por la mañana, apunta tus sueños. Vas a ver de qué forma has escrito cosas extrañas. Trata de examinarlas. Empléalas en tu favor.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tus sueños cristalizan y eso te hará muy feliz. Todo lo soñado, tus noches en candela, tus visualizaciones y aseveraciones, todo ello va a cristalizar: en unos meses, va a ser real. Ahora, ya no deberás soñar y preguntar cada noche a tu almohada si te ama. El día de hoy, vas a empezar a apreciar de qué manera actúa la Ley de la Atracción. Tus cuestiones personales complejas están ya olvidadas. Tus sueños se asientan y afianzan, tus deseos se cumplen. Empieza a gozar de la vida. Sabes que está en un presente, un regalo que nos hacen. No la desperdicies, tienes la espléndida suerte de estar vivo. En referencia a tu economía, tendrás una ocasión de oro: aparecerán en tu paseo personas indicadas para los negocios. Únete a ellas, háblales de tus ganas de invertir, de tus propósitos de vida. Seguro que admiten. La fortuna te ronda, está muy cerca de ti. Haz algo a este respecto. Serás muy agraciado.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy, te has levantado en un tono muy conquistador. Estás envuelto en un halo diferente, de pasión y amor. Te sientes muy feliz y positivo, con ganas de comerte el planeta y de agradar a todos. El día de hoy, mostrarás tus rasgos más positivos, los mejores. Ten por seguro que, si no tienes pareja hoy día, se te van a rifar. Una relación va a empezar aun antes que concluya el año. Ahora, te sientes realmente bien, lleno de energía, exultante, con ganas de compartir experiencias y de producir otras nuevas. Quieres querer y ser amado y eso es fundamental. Deseas entregar y percibir, de este modo lo sientes. Esta semana próxima, el trabajo se te acumulará. Deseas cerrar el año dejando todo liquidado y por este motivo, deberás hacer más horas de lo normal. Si bien sea algo latoso por las datas en las que estamos, te vas a sentir satisfecho de un trabajo bien hecho y de la responsabilidad que acarrea. Deseas solucionar cualquier tema ya antes de iniciar el 2019. Tienta al azar, te va a traer suerte.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estabas miedoso de tu futuro sentimental, la duda te asaltaba de nuevo. Mas, tus inquietudes van a resolverse de una forma conveniente para ti. Ese ser amado que hace tanto que no ves prosigue ahí, aguardando por ti. No tengas temor puesto que, el amor es un sentimiento que continúa, no se borra de la noche a la mañana si las 2 personas sienten lo mismo. Por tanto, deja tus temores y miedos inmotivados de lado, no permitas que te manipulen. Olvídate de los cotilleos y cree en ti. Déjate llevar por tu sexto sentido: todo va a salir perfecto, no vaciles más. La verdad siempre y en toda circunstancia predomina, sosegado. En lo que se refiere al tema laboral, no creas falsas promesas dichas por personas que no tienen potestad para esto. No te fíes de quienes no debes, sé cauto a este respecto. Tu economía te va a traer un pequeño incidente. Va a ser algo repentino y también inopinado. No le des mayor relevancia, es algo común y normal en un proceso de desarrollo económico. Va a durar unos días, no te alarmes por esta razón. Lo superarás.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy, te hallas excelente. Estás relajado y feliz, absolutamente sosegado, disfrutando de la vida y de tu libertad. La vida te sonríe. Todo está en orden, perfecto. Mas parece que, deseas complicarte la existencia con una naciente relación compleja. Esta persona es un calco de la pareja precedente y has sufrido un martirio. No repitas la historia si deseas ser feliz. La situación se va a repetir una y otra vez hasta el momento en que decidas poner punto y final y aprender la lección. Tropiezas siempre y en toda circunstancia en exactamente la misma piedra, te caes, te curas las heridas y vuelves a caer. Extrae la lección y mira al frente. La vida es larguísima y hermosa y te depara aventuras excepcionales. No te quedes con lo malo conocido. Hay mucho bueno por conocer. La vida es una caja de sorpresas. Atrévete a abrirla. Existen muchas reservadas para ti. Recuerda que lo más esencial de un humano, es su poder de decisión: la libertad y el Libre Arbitrio. No lo olvides nunca. Te espera enorme éxito laboral con el nuevo año.

Fuente: Astrocanal