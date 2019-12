Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 27 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, todo va bien en tu vida, tu relación es perfecta, va viento en popa, sin complicaciones con lo que, no se te ocurra hacer nada que pueda mudar los sucesos. En la vida, no hay que remover aguas pasadas jamás. Cualquier acontecimiento desapacible, hay que dejarlo sepultado en su lugar, sin moverlo del pasado. La explicación es muy simple: toda vez que recuerdas algo desapacible, ese pensamiento lo traes al presente, volviéndolo a rememorar y padeciendo por él. Jamás remuevas viejas heridas; nunca cicatrizan totalmente. Vive el día de hoy, acá y ahora, en tiempo presente. Lo otro ya no importa. Si eres feliz, adelante, prosigue de esta forma. Respecto a tu economía y finanzas, parece que desde el día de hoy, la situación comienza a moverse, a reaccionar. Vas a ver de qué forma, al final, los desenlaces van a ser los convenientes. El dinero está bien auspiciado. Posiblemente esta noche tengas una cena de empresa a la que, como es natural, deberías ir. Descubre de qué manera es la gente más allá del ambiente laboral.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el trabajo está realmente bien auspiciado. El día de hoy, harás una administración que va a ser fundamental para tu futuro próximo. Sabes que todo es posible en esta vida, hasta llegar a un pacto con tus jefes y colegas del trabajo. Sabes que aquello que desees efectuar, con empeño y también ímpetu lo conseguirás, no dudes. Debes estar seguro y persuadido de lo que deseas y, después, ir a por este motivo. Proponte cosas reales, con una agenda, una planificación y adelante, ejecútalo. Mas, sobre todo, que sean solicitudes lógicas, con los pies en el suelo, en lo viable. Cuando algo se puede meditar y visualizar, entonces, lo puedes materializar. Si en estos instantes te encontrases en situación de desempleo, llegaría hasta tus oídos una nueva fantástica: podrías empezar con el nuevo año en un sitio. Prosigue cuidándote respecto a tu nutrición para, a pesar de los estragos navideños, no engordar. O sea, el resto de los días que no tengas comilonas, mantén tu dieta equilibrada.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, ten cuidado con lo que desees por el hecho de que, se cumplirá. Sabes que todo lo que proyectas en forma de pensamiento, palabra, hecho o bien aun de forma inconsciente, todo ello lo atraes y, por consiguiente, llega a cristalizar. Conque, estate segurísimo de aquello que de verdad ansías y visualízalo, ve a por este motivo. Al final, lo conseguirás. Las cosas empiezan a resolverse poquito a poco. El próximo año, te va a traer mucha paz mental del mismo modo que una vida llena de armonía, exuberancia y equilibrio. Llega al fin la exuberancia en todos y cada uno de los sentidos. En lo material, en forma de dinero; en lo sentimental, con una pareja y en lo social, en forma de nuevas amistades. Estás exultante. Empiezas a ver la luz tras meses de obscuridad, enhorabuena. La prosperidad viene de la mano de la exuberancia, aprovéchala. No desperdicies tus recursos; no lo vas a hacer puesto que, no va contigo portarse de este modo. El amor te trae a tu ánima gemela. Vive el instante, expresa todo cuanto tu corazón desea decir. No dejes nada dentro, díselo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has escuchado cosas toscas que no deberías oír: cotilleos y chismes que están en boca de todos. Eso te repercusión y no debería ser de esta forma, no lo dejes. Define tus sentimientos y separa las habladurías. Si amas a tu ser amado, a tu pareja, charla con ella. Quizá, solo con mirarle a los ojos, vas a saber si te engaña o bien no. Es simple descubrir la verdad; la patraña siempre y en toda circunstancia pierde, tiene los días contados. Sobre todo, compórtate de una forma adulta. No puedes interrogar o bien hacer sentir incómoda a tu pareja. Sería absurdo. Confía en ella, y olvídate del tema. No prosigas con la actitud actual o bien terminarías estropeando tu relación. Sé cauteloso y prudente al respecto; sabes que es un tema muy frágil. Referente al área laboral, los malos instantes y las complicaciones empiezan a desaparecer. Estás más sosegado y relajado, lo que agradeces en exceso. Además de esto, ahora el trabajo te cundirá mucho más: ciertas personas se dedicaban a incordiarte y no te dejaban trabajar a gusto.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no seas beligerante ni irresponsable. Durante este fin de semana, cierta persona va a hacer unas declaraciones sobre ti que te podrían afectar bastante. Inclusive, hasta el punto de terminar con tu vida sentimental, con tu relación actual. Te afectarían en el terreno sexual. No te dejes manipular. Tú eres el dueño de tu vida y deberías supervisar todo cuanto en ella suceda. Eres una persona con mucha fuerza interior. Úsala en situaciones como esta. Muestra tu optimismo, tu dicha, quítale hierro al tema. El día de hoy, haz todas y cada una de las aclaraciones pertinentes y prosigue con tu vida. Zanja el tema ya. Por otra parte, una persona de tu pasado, una vieja relación, aparece nuevamente en el presente para procurar conquistarte. Va a depender de ti regresar a salir con ella o bien no. Las circunstancias son complejas, extrañas. Te vas a sentir totalmente desbordado y apabullado. El caos y la duda se apoderarán a lo largo de largo rato. No te lleves trabajo a casa. El fin de semana es para reposar.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás conquistador, tienes ganas de comerte el planeta. Tu situación actual está a puntito de mudar. Ahora, vas a conocer a alguien que te va a hacer vivir instantes de gran intensidad sexual. Va a ser algo fresco y novedoso para ti, totalmente pasional. Va a ser, evidentemente, un encuentro de carácter sexual. Por esta razón, como ves, tu plano sentimental se convierte dejando una relación y cambiándola por algo ocasional y radical. Aprovecha la vida, todo pasa rapidísimo. De ahí que, ahora es tiempo de dejarse llevar, fluir con la vida y no meditar. Te marchas a relajar en exceso. Todo va a fluir rapidísimo, con total facilidad. En el área laboral, lograrás que tus propósitos se cumplan, lleguen a buen término. Si te encontrases en nuestros días en situación de desempleo, el día de hoy, podrías tener cierta esperanza. Va a haber promesas y sorpresas si estás en tal situación. Sobre todo, olvídate del fatalismo y la negatividad. Para atraer lo bueno, hay que meditar siempre y en todo momento en positivo. Recuérdalo siempre y en todo momento.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres muy intuitivo; prosigue tus corazonadas, sabes que son acertadas. El día de hoy, deberías hacer un pequeño esmero por hacer sentir a tu pareja diferente, más esencial de lo común. Prepara algo único: tal vez un decorado singular, una cena romántica, un perfume o bien un ramo de rosas. Hazle sentir que es el centro de tu vida, el ser al que amas. Prueba lo que sientes con palabras y hechos. Te lo agradecerá en exceso, no va a dar crédito a que hayas dado tal paso. Si no la tienes cerca, dile las palabras mágicas o bien escríbeselas y le vas a hacer sentir sensacional. Una relación debe ser cuidada con mucho mimo y amor, cada pequeño detalle cuenta. Respecto a tus temas económicos, un nuevo proyecto empresarial te va a hacer ganar buenos ingresos en muy poco tiempo. Merced a esta cuantía, vas a poder prosperar tu nivel de vida, tu forma de vivir. Lo vas a hacer de una manera más holgado, con menos preocupaciones. Felicitaciones.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy, será un día durísimo para ti. Por vez primera, vas a escuchar algo inaudito que te va a romper el corazón. Y va a ser tu amor quien te lo afirme. Esta confesión que te va a hacer el día de hoy, te va a dejar completamente marcado y destrozado, cuando menos, perdido, sin saber qué hacer ni qué decir. Procura digerir sus palabras y no afirmes nada. Ya meditarás a este respecto. Mas, ahora, deberás hacer aquello que mandan las formas: arropar a la persona dolida, a tu pareja puesto que, es lo que espera de ti tras tal arranque de sinceridad por su lado. En la vida, está realmente bien ser honesto mas, si lo haces, cerciórate de que la otra persona, el receptor, sea capaz de aguantar lo que le cuentas. Si va a ser tan grande el daño que romperás tu apreciada relación, cállate. El pasado, está realmente bien sepultado y nunca debería entremezclarse con el día de hoy. Va a ser tu Libre Arbitrio el que va a decidir qué hacer mas, como bien sabes, toda acción tiene su efecto.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, es hora de meditar en ti, de cuidarte tanto por la parte interior como por fuera. Empieza prestando atención a la imagen que proyectas: tu forma de vestir, charlar o bien moverte. Por otra parte, cuida tu nutrición. Posiblemente precises continuar una dieta equilibrada. Y todo ello, te lo propones por el hecho de que decides nuevamente buscar pareja. Para eso, en lo primero que piensas es en estar guapo y atrayente, hacer ver tus cualidades mejores. Es una forma de venderte; de esta forma, atraerás a más personas, les apresarás. Si, por contra, ya tuvieses pareja estable, esta va a estar encantada de tu decisión: no por estar con alguien, debes desatender tu aspecto físico. Al mundo entero le agrada estar con alguien atrayente, limpio y adecentado. En el trabajo, asimismo te vas a sentir observado. En un caso así, va a ser tu trabajo lo que va a ser juzgado: el modo perfecto de hacerlo, el procedimiento o bien la forma de presentarlo. El éxito definitivo radicará en tu organización y orden. Planea tu agenda laboral.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy , el amor te sorprenderá con sorpresas realmente agradables que te agradarán en exceso. La chispa brotará nuevamente, se va a encender. Tu vida íntima, en esta noche de , se activará. Volverán a relucirte los ojos de una forma singular. Tu corazón precisa sentirse amado, recuperar nuevamente la paz y la armonía: deseas querer y ser amado, quieres lograr la dicha. Con respecto a tu economía, tus ingresos van a aumentarse. Al hacerlo, te vas a sentir más libre, menos atado a tu coyuntura económica. Vas a respirar, puesto que, va a ser el final de una temporada dura, de vacas flacas y escasez. En el campo laboral, con la entrada del nuevo año, deberás decidir en frente de 2 opciones: o todo prosigue como está y no ocurre nada nuevo en tu vida, o bien decides irte al extranjero, sacrificando todo lo conseguido pero duplicando tu salario y tu estatus tanto social como laboral. Vas a tener unos días para tomar tal decisión: comodidad o bien novedad. Sabes que en la vida hay que arriesgar. Tú decides.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy , podrías enojarte mucho por un tema particularmente. Va a ser algo que brote de una manera imprevisible referente a tus negocios. No te lo tomes de una forma exagerada por el hecho de que, las cosas no son de esta manera. Es mejor verlo todo desde otro ángulo, restándole relevancia y buscando la solución ideal. Cuando alguien se toma con deportividad las equivocaciones, todo fluye como debe, de una forma más normal. Sabes que la actitud que tomes frente a los reveses de la vida, va a marcar el desenlace. Hay que saber perder y, sobre todo, reaccionar bien. Todo tiene solución en esta vida, no te apures por esta razón. La decepción formará una parte de tu libro de enseñanzas, va a ser una parte del aprendizaje. Eres muy intuitivo; el día de hoy, deberás hacer caso a tu intuición puesto que, te va a llevar directo al amor. Este, está muy cerca de ti, rondándote. Deja que todo fluya, abre tus sentidos y lo vas a ver claro. En el aspecto laboral, si trabajas el día de hoy, te tocara hacer horas extra. No te enojes por algo que no puedes mudar. Si te debes quedar, mira el lado positivo: vas a ganar más.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, sé prudente y precavido. Sabes que en la vida hay que saber en qué momento charlar y en qué momento silenciar. No des más información de la que debas, ni más datos. Hay que saber decir las cosas en el instante oportuno. De no serlo, es mejor guardar silencio. Sé leal y honesto con tu pareja mas, sé prudente y ten siempre y en toda circunstancia los pies en el suelo. No cometas fallos de forma gratis ni hagas daño sin necesidad. Referente al tema financiero, monetario, todo está en marcha. La buena fortuna se ha activado, empieza a moverse cara ti. En el área laboral e inclusive financiera, hay un viaje a la vista. Lo efectuarás prontísimo y va a tener desenlaces positivísimos para la compañía y, por consiguiente, repercutirán en ti. Conseguirás aquello que te has marcado, las metas establecidas. Va a ser verdaderamente un viaje corto mas intensísimo en todos y cada uno de los sentidos. Con todo eso, vas a poder lograr mudar tu estatus laboral. Si de esta forma lo quieres, este viaje va a suponer una mejora para ti, tanto a nivel salarial, como en lo que se refiere a la categoría y puesto. No lo dejes escapar.

Fuente: Astrocanal