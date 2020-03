Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 26 de marzo de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Toma conciencia de tu alimentación y planea una dieta detox para limpiar tu organismo de toxinas. Prepara una lista de alimentos sanos y nutritivos para ir a comprar y comienza ya mismo tu nueva dieta. Será muy beneficioso.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Hoy sé cuidadosa con las palabras que utilices al comunicarte con otras personas. La energía estará un poco fuerte, por lo tanto, trata de no ser agresiva en tu forma de decir las cosas que te molestan o perturban. Reflexiona antes de hablar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Hoy es buen día para que leas los textos o libros que te quedan pendientes terminar. También te sentirás inspirada a escribir, a hacer notas o tomar apuntes. Déjate guiar por tu ser interno y escribe lo que sientas necesario.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Habrá algunas tensiones entre planetas. Esto se manifestará en situaciones de conflicto y juegos de poder. Por lo tanto, trata de mantenerte en tu eje y no interfieras en conflictos ajenos. Armonízate a ti misma y a tu entorno.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Se irán presentando, de a poco, personas que van a querer contribuir contigo en algunos proyectos y metas. Estate abierta a las nuevas posibilidades y acepta las nuevas propuestas. ¡Confía en el destino y en la magia de la vida!

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Cambiar la manera de pensar es un gran desafío. Esto implica que modifiques los patrones mentales que están muy asentados en tu mente. El primer paso es que observes, con conciencia, los pensamientos dominantes que tienes sobre distintos temas. Obsérvalos y no los juzgues.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Trata de buscar un equilibrio y armonía entre las actividades del trabajo y los encuentros entre amigos, parientes o seres queridos. Es necesario que utilices más tiempo de la semana para compartir con las personas que quieres y te quieren tal cual eres.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Prepara una lista con tus dones y talentos. Trata de ver si tus sueños de niña tienen que ver con la actividad que elegiste como profesión. ¿Todavía te gusta hacer determinadas cosas que te gustaba hacer antes?

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Es probable que comiences a sentir la sensación y el deseo de desvincularte de estructuras culturales o institucionales que ya consideras que han cumplido su ciclo vital en tu vida. Cada etapa te aportó experiencia, conocimiento y sabiduría.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Valora tu tiempo, valora tus esfuerzos, valora tus cualidades. Observa todo lo bueno que tienes y has alcanzado. Deja de criticarte a ti misma por lo que no has podido alcanzar. Recuerda que todo llegará a su debido momento.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Todo lo malo que sientes que has vivido puedes verlo como una ilusión. Es tiempo de sellar ciclos antiguos de aprendizaje. Permite que los viejos lazos se transformen para siempre y comienza una nueva etapa con más luz en el camino.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Comparte más tiempo con tus seres queridos y refuerza los buenos vínculos afectivos. Sana las relaciones que sientas que aún hacen falta sanar y agradece a cada ser que forma parte de vida, ya que cada uno contribuye en tu evolución como persona.

Fuente: Astrocanal