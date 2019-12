Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 26 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, va a ser un día inusual, diferente. Empiezas a apreciar de qué forma la Ley de la Atracción actúa en todo cuanto te circunda. Estás sorprendido, maravillado. Personas muy parejas a ti comienzan a ser parte de tu vida y de tu existencia. Te mueves con gente de tus vibración, en tu mismo tono y eso hace la vida mucho mejor. La facilita puesto que, charláis exactamente el mismo idioma. Va a haber compatibilidad en personas, situaciones y cosas. Eso te va a hacer sentir realmente bien. En el amor, es hora de abrir nuevamente tu corazón. Ábrete al amor, a la alegría y a una nueva relación. Te aportará mucho, te cambiará la vida. Tu Cosmos va a ser otro, vas a ver todo desde una perspectiva nueva. Sabes que lo que pasa resulta conveniente y que nada es causal en esta vida. Por esta razón, adelante, confía en el Cosmos puesto que aquello que te manda es lo idóneo para ti en este preciso momento. No dudes. Analízate y cambia todo lo que ya no te guste, que desees dejar atrás: hábitos dañinos, malas conductas, actitudes negativas o bien lo que fuere.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la dicha son instantes, pinceladas que te ofrece la vida y, como las ocasiones, debes gozarlas cuando lleguen. No las dejes pasar puesto que, la vida en un cuadro lleno de pinceladas. De ti depende que estas sean agrias, amargas o bien dulces como la miel. La dicha es un estado anímico que tienes que cultivar día a día. Si bien estés triste, sonríe. Cada sonrisa va a ser devuelta por 3. Recibes lo que das, jamás te olvides de ello. Aprovecha cada segundo de dicha tal y como si fuera el último de tu existencia. Un segundo de dicha en una vida, es mejor que 100 años de hastío y agonía. De ahí que, date cuenta de la relevancia de la debilidad que la dicha acarrea. No estropees instantes mágicos puesto que, valen la pena ser vividos. No pelees, no arguyas cosas superfluas, no crees malestar. Considera que es mucho más esencial el amor o bien amigad que hay detrás, que una sutileza. No dejes esas cosas, no serían inteligentes.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás alucinante, reluces. Estás envuelto en un aura fantástica, llena de brillo y amor. Reluces, estás reluciente. El amor se deja ver por cada poro de tu piel. Estás absolutamente enamorado, exultante. Tienes clarísimo que el amor es el motor que mueve el planeta y tu vida y no has parado hasta tenerlo. Amas y te aman, tu amor es correspondido. Enhorabuena. Estás en una alta vibración. Atraes el amor. Todo lo bueno va a venir a ti en este período temporal. Vas a relucir cada vez más. Vivirás el año más increíble de tu existencia, vete preparando para esto. En este fin de ciclo, todo se arregla y ordena para permitir entrar en tu vida un aluvión de situaciones preciosas. Con ello, no podía faltar la tan deseada prosperidad. Esta se une a tu dicha particular entrando por vez primera en un buen tiempo a tu vida. Vas a tener dinero, a producirlo, vas a parar de vivir en la escasez para pasar a la exuberancia más absoluta. Vas a vivir un sueño y este, va a ser real.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás muy intuitivo el día de hoy. Tus palabras son las atinadas, están matizadas y pensadas. El día de hoy, hallarás la solución conveniente a cualquier inconveniente existente. No te compliques en el terreno sentimental, no te vale la pena. El amor es algo que llega con lo que, si no tienes claro con quién estar, proponte muy con seriedad si eso es amor o bien diversión. En cualquier caso, si te quieres asegurar la respuesta, pregúntale a tu corazón: así, vas a saber la respuesta precisa. Puedes engañarte a ti, coche persuadirte y engañar a el resto mas, absolutamente nadie puede engañar a su corazón. Escúchalo. Tiene algo que decirte. En el momento en que te decidas, charla meridianamente. No ocultes tus sentimientos, exprésate: solo de este modo vas a poder transmitirle todo tu amor a quien ocupa tu corazón. Sé claro. Los silencios siempre y en todo momento hieren conque, exprésate claramente. El día de hoy, te sientes realmente bien en lo que se refiere a tu salud. El ejercicio te está liberando de ansiedades y preocupaciones. Prosigue de esta forma.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, la vida es un libro abierto. En él, ocurre de todo: aprendes lecciones, escribes defraudes, tropiezas y levantas. Todo puede acontecer en esta vida. Es un paseo larguísimo, un juego que jamás termina. Tú eres siempre y en todo momento el actor primordial. Es tu vida, tu historia. Ahora, el día de hoy, la vida te da una lección magistral, increíble. Tienes que comprenderla y asimilarla, asentarla en tu vida, admitirla y hacerla una parte de ti. Todos y cada uno de los días son diferentes, siempre y en todo momento hay algo nuevo que aprender. De ti depende que el día sea fantástico y también interesante o bien inexistente. Jamás pierdas esa ilusión por aprender. Cree en la magia, en la esperanza, en los sueños. Sin sueños, mueres. Hay que tener siempre y en toda circunstancia una meta bien definido que te haga dirigirte a algún lugar sin perder jamás el norte. Los cambios siempre y en toda circunstancia acarrean un aprendizaje. No tengas temor a los cambios, son precisos. Debes desplazar energía siempre y en toda circunstancia. Separa los miedos de tu vida. Sé feliz.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás confundido. Piensas que todo está escrito en esta vida. No es de esta manera, carecería de sentido entonces nuestro poder de resolución, nuestro Libre Arbitrio. Tienes la fortuna de tener el poder de confundirte, no todo el planeta lo tiene. Disfrútalo. Tú vas a ser quien elegirá las opciones que te ofrezca la vida. El día de hoy, vas a tomar una resolución clave para tu futuro próximo. Piénsala bien puesto que, no deberías errar. Actúa con resolución y determinación. Sabes que, a fin de que las cosas sucedan, hay que forzarlas o bien moverlas, aun en ocasiones darles un pequeño empujón. Algo atascado nunca va a mover, por esta razón, es precisa tu ayuda y predisposición a fin de que algo suceda. Debes hacer ejercicio, alguna actividad física: te va a venir realmente bien para robustecer tu psique. Además de esto, disiparía las preocupaciones del día tras día que ocupan tu psique, terminaría con la basura que amontonas día a día. Sería bueno para ti oxigenarte, caminar por un parque o bien estar al aire libre. Lo precisas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, debes admitir las cosas que te trae la vida. En ocasiones, son buenas mas otras, un tanto peor. Eres realmente fuerte mentalmente con lo que, no puedes sentirte decaído por algo ocurrido. Sabes que la vida está siempre y en toda circunstancia en movimiento, todo se mueve, hasta las situaciones pésimas. Todo pasa y desaparece. Debes vivir la vida el día de hoy, acá y ahora. Mira a tu alrededor todo lo bueno que te circunda. Focalízate en ello, en lo bueno que tienes y haz la vista gordita a las cosas malas que te llegan. Recréate en lo que te agrada y resta relevancia a lo que no deseas. Si lo hicieses del revés, si solo pensases en aquello malo que te ha llegado, le estarías dando tanta relevancia que, eso malo, cristalizaría. Jamás hay que meditar en lo que uno no desea que pase, nunca. Convierte, transmuta lo negativo en positivo: tienes el poder de hacerlo. No pierdas tiempo y ponte manos a la obra lo antes posible. Restituye tu armonía y belleza perdida. Eres puro equilibrio. Tu vida cariñosa relucirá.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tu vida sentimental está en boca de todos y eso no puede ser. Todo son cotilleos y chismes, ya no sabes a quién pensar. Charla con tu pareja lo antes posible y arregla la situación actual. Debes ser quien dé el paso inicial, quien se lance a poner orden ante semejante caos. Lucha con lo que te importa y, si tu relación te importa, déjate la piel si fuera preciso. Reconquista a tu ser amado, vuelve a enamorarlo. Estás rodeado de amor, alegría y buenas vibraciones. Se respira buen entorno a tu alrededor. De ahí que, aprovéchate para desplazar tu economía y finanzas. No hagas caso de personas negativas que te procuren hundir este ; recházalas, no las quieres en tu vida, son pura negatividad. Tú sabes de qué forma lidiar con esa gente. Emplea tu gran caudal creativo para crear, hacer nuevos negocios o bien proyectar alguna idea novedosa. Asimismo, aprende a desconectar tras el trabajo. No te lo lleves a casa. El día de hoy, deberías salir y orearte. Olvídate del trabajo hasta el primer día de la semana. Goza.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy , brotarán situaciones imprevisibles que te van a dejar en estado de ansiedad. No actúes por impulsos, contrólate. No afirmes lo primero que se te pase por la cabeza, cállate. Va a ser lo mejor que puedes hacer. Jamás te dejes llevar por la emoción del momento: te arrepentirías a los 5 minutos. El día de hoy, conseguirás terminar con una situación muy compleja. Al hacerlo, probarás a todos tu gran calidad. Eres un ser lleno de entusiasmo y optimismo, demuéstralo, muéstrate tal como eres. Debes reposar. Tu cuerpo precisa un tanto de relax. Como es lógico que hay tiempo para todo: para desconectar, reposar y divertirse. Mas, ten presente que, debes restituir la energía de tu cuerpo. Estás exhausto de tanto trabajar; mismo lo verificarás. Sobre todo, no hagas más actividades extra: para. Si eres capaz de tomarte este reposo, conseguirás efectuar a lo largo del fin de semana todas y cada una de las actividades físicas que tienes planeadas. Sé inteligente.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, cierras etapas de tu vida. Para esto, primero hay que corregir cualquier fallo acaecido hasta hoy, para poder continuar con lo siguiente. Las equivocaciones son lecciones mas, estas, no solo hay que escucharlas. Hay que integrarlas, interiorizarlas en tu vida. Es fundamental que lo hagas. Como bien sabes, exactamente los mismos fallos se generarán en tu vida una y otra vez hasta el momento en que aprendas la lección. Cuando lo hagas, van a desaparecer de tu vida. Enfréntate a ellos y suéltalos, libérate de semejantes cargas. Pesan y no te dejan caminar. Ahora, te vas a sentir más ligero y ligero. Escucha a las personas sabias: sus buenos consejos te asistirán a evolucionar más veloz. Actúa de una manera sereno y también inteligente. Sé maduro y coherente con tus palabras y actos. Eres, como bien sabes, el signo más disciplinado de todo el zodiaco. Por este motivo, sabes bien que vas a saber de qué forma poner las cosas en perspectiva. Actúa de una manera adecuado, sin precipitarte. Haz las cosas bien. Sé paciente.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, mantén la calma. Eres un ser tan apasionado que, es imposible frenarte. Vives todo al mil por 100, te esfuerzas por las personas y las situaciones, eres puro amor y pasión. Y todo ello te hacer tropezar siempre y en toda circunstancia en exactamente la misma piedra, sin quererlo ni procurarlo. Aprende a refrenar tus impulsos. En ocasiones, amedrentas. Te dejas llevar tanto por la alegría como por la tristeza o bien depresión. Controla tus conmuevas, son muy dañinas para ti. Tus relaciones sentimentales son la prueba de ello. No lo vivas todo tanto: terminas siempre y en todo momento llorando. Ni todo es tan excepcional, ni el planeta se termina el día de hoy. Es una pareja, una relación más, no puedes fundamentar tu vida y tu estado anímico en ella. Padecerás mucho si lo haces. Aprende a ser más independiente, más seguro de ti, a tener mayor control y confianza. Reordena tu vida, ordénala. Emplea tu intuición, es poderosísima y lo sabes. Si te dejas guiar por ella, jamás errarás en tus resoluciones. Úsala.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy , estás sumamente sensible, demasiado. Por esta razón, podrías ser presa de un ataque de celos. Procura evitarlo puesto que, te haría mucho daño. Es más, podrías romper tu situación sentimental debido a ello. No lo hagas, sabes que esta relación naciente, tu actual pareja, puede ser fundamental para ti. No te vale la pena tirar todo por la borda por una tontería. Las dudas respecto a tu ser amado, bien en cuestión de celos y lealtad cara ti, bien por otras causas, te confunden en demasía; no sabes qué meditar a este respecto. Charla todo cuanto debas hablar: te liberarás. Tienes que sentirte bien contigo, con tu cuerpo. Haz lo que esté en tus manos para reparar ese pequeño inconveniente. Si no estás bien solo, nunca lo vas a poder estar acompañado. Tienes que remediarlo. Y, tal vez por este motivo, en estos pasados días, tu piel se ha resentido: te ha salido una pequeña erupción, quizá alguna infección cutánea. Relájate, cuida tus nervios y tu cuerpo estará de nuevo bien.

Fuente: Astrocanal