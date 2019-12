Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 25 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el regalo de Navidad más apreciado sería hallar un trabajo, estés en situación de desempleo o bien con ganas de empezar una nueva aventura. Muévete un tanto, busca bien en los anuncios de prensa y también internet y descubrirás una oferta que se te había escapado. Ese trabajo es tuyo, es para ti. Ten paciencia en hoy, pues las celebraciones familiares, a veces, la merecen. Es un día bien difícil de llevar: bastante gente, muchas conmuevas, muchos seres queridos acá y en otro sitio. Márcate metas a superar para el nuevo año, desafíos a lograr. Lo vas a hacer, vas a llegar, no dudes. Hay buenas noticias en el horizonte. Prontísimo van a llegar. El día de hoy, no despilfarres más, llevas unos días muy intensivos de compras de todo tipo. El día de hoy, ya no gastes más. Presta atención a tu tarjeta de crédito por el hecho de que, si vas a un cajero, podría irse literalmente el dinero de tus manos. Es Navidad, estás más sensible y empático y por este motivo, deberías guardar tus ahorros si no los quieres obsequiar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, sabes que en estos últimos días del año, se decide tu nuevo año. Planeas y piensas dónde estás y a dónde deseas llegar. Empieza a orientar tu vida cara donde de veras la quieres dirigir. La vida es corta, breve y no la puedes perder. En el trabajo, pasas la mitad de tu vida o bien más: sé coherente y busca un empleo acorde a ti. Debes hacerlo, es tu obligación. La salud mental y la dicha van muy sobre un salario mejor o bien peor. Con ánimo y fuerza mental todo se puede y se supera. Haz que el amor sea el motor de tu vida, lo que mueva tu planeta. Si has decidido tu futuro, termina con todas y cada una de las trabas que no te dejen llegar a él sean personas, situaciones, tu empleo o bien tu pareja. Tú tienes el mando y control de tu vida. Tú eres el directivo de tu película. El dinero empezará a fluir de una manera incesante. El día de hoy, vas a recibir un dinero extra, tal vez un regalo de Navidad. Tu economía está a puntito de mudar. Todo fluirá adecuadamente para ti, enhorabuena.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de Navidad va a ser el inicio de una nueva vida para ti. Al fin se instituye para ti el amor en tu corazón. Tu ser amado te afirmará lo mucho que te quiere y te adora. El trabajo se desbloqueará, tu energía aumentará y todo va a ir cara mejor. La prosperidad ha llegado a tu vida y ha venido para no abandonarte nunca. Enhorabuena. La positividad va a reinar alrededor tuyo, tenlo por seguro, atrayendo de esta forma un cúmulo de cosas y situaciones positivas a tu vida que te complacerán en exceso. Observa atentamente todo lo que ocurre a tu alrededor, te servirá de mucho en los días venideros. En el trabajo, estos últimos días del año deberías solventar cualquier situación pendiente o bien aclarar los inconvenientes presentes con determinados compañeros. Debes empezar el 2019 con buen pie, por este motivo, deja todo realmente bien zanjado. Posiblemente el nuevo año te traiga una mudanza a un lugar mejor, donde seas considerablemente más feliz. Contémplalo, no dejes pasar tal ocasión si se propón.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, organízate tu día desde primeras horas de la mañana. El día de hoy, es un día lleno de labores y sucesos familiares. Por consiguiente, tienes que estar con toda la energía del planeta. Da amor a tus seres queridos, repártelo, muestra lo mejor de ti. El día de hoy, es un día para querer y ser amado y no solo respecto a tu pareja y núcleo familiar. Recuerda que todo es uno y que cuanto más amor proyectes, más te va a devolver el Cosmos. Desde el día de hoy, vas a deber de ajustar tu economía, apretarte el cinturón el resto del mes. Más vale la pena el gasto hecho y el ahínco siguiente. El día de hoy va a ser un día que recordarás a lo largo de un buen tiempo, una Navidad diferente, ya lo verificarás. Goza de tu casa, tu familia, las cosas materiales que tienes y las que no se ven y están. Da gracias por tu salud y presta atención a todas y cada una esas pequeñas cosas que hacen que el día de hoy te sientas enormemente feliz. Mañana volverá a dominar la realidad cotidiana en tu vida. El día de hoy, vive la magia.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy, la vida laboral está parada mas tu vida social y familiar está muy activa. Sácale partido a estas largas asambleas familiares. Charla de todo y con todos y vas a ver de qué forma muchas dudas que tenías en tu psique, se te despejan. Sé mismo, sin ponerte una barrera o bien una máscara. Permítete ser feliz, eso es ya mucho. No sirve de nada estar enojado con el planeta. Relájate y deja que tu Ego descanse un rato. Actúa con energía y determinación. Planea tus tareas; va a ser el modo perfecto de poder llegar a todo. El día de hoy es un día de sobra trabajo que ninguno si bien este no sea en el campo laboral. Es la insensatez de la Navidad. Goza, comparte tu tiempo y amor con tus seres queridos. Vas a preparar un viaje dentro de poco, para final de año. Cuenta con esto puesto que, tienes un dinero extra destinado para tal menester. Prepáralo con mucho amor por el hecho de que ese viaje va a ser como una segunda Luna de Miel. Va a ser idóneo para ti. El día de hoy, pasa un día agradable envolviéndote de la energía de la Navidad.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás de enhorabuena. El terreno económico y laboral está a puntito de activarse en tu favor. Vas a iniciar el año con un enorme impulso económico lo que te va a hacer muy feliz. Tu horizonte laboral e inclusive financiero serán espectaculares, envidiables. Un nuevo trabajo se va a hacer efectivo seguramente mañana, por lo menos las primeras noticias a este respecto. La fortuna está contigo, la suerte va a entrar en tu vida, va a estar a puntito de instituirse en ella. Haz caso en todo instante de tu intuición y de tus corazonadas. En los negocios, va a ser tu sexto sentido quien te separe de gente peligrosa en el planeta de los negocios. Posiblemente te encuentres con algún personaje impresentable. Ten tus 5 sentidos en alarma. Cualquiera que no te inspire de primeras confianza, apártala de tu vida. Y, sobre todo, no hagas negocios con ella. De todas y cada una maneras, cualquier contrato que firmes, hazlo ya antes comprobar por tus abogados. Va a ser el modo perfecto de no errar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, ábrete al planeta, a lo nuevo. Sé más flexible mentalmente. Tal vez ha llegado el momento de desechar determinados patrones viejos, caducos. Hay que renovarse y también crear pero, no solo en lo laboral, asimismo a nivel personal. Las ideas y los pensamientos edifican nuestro futuro y, por tanto, nuestra realidad. En el campo laboral tienes que meditar en otras opciones, en una nueva forma de enfocar tus labores. Estudia si es necesario, ponte al día; en una palabra: renuévate. Debes ser aplicado y incesante y, sobre todo, no improvisar. Tienes que liberar muchas energías. El día de hoy, día de Navidad, es buen día para hacerlo. Canta, chilla, abraza, da amor y te vas a sentir mejor y si todavía precisas liberar más, vete a correr al parque más próximo. El día de hoy, el día lo encararás de una forma nueva, diferente. La suerte aparecerá de una manera inopinado poniéndote en contacto con personas adineradas que podrían asistirte en tus ideas de negocio. Merced a esos inversores, podrías realizarlas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no desees hacer cambios en tu vida por el hecho de que el día de hoy, día de Navidad, no es el día ideal para esto. En lo que se refiere al ámbito laboral, ahora no es instante de desplazar ficha. Debes soportar un tanto más, hasta hallar un trabajo que lo supere en horario, sueldo y posibilidades. Mientras, quédate ahí. Ve amontonando experiencia, de esta manera te va a ser considerablemente más simple localizar algo nuevo. Piensa muy pausadamente qué proyectos deseas para ti y para tu vida: dónde te ves en un año y de qué manera lograrlo. Debes proponértelo. Es fundamental que de esta manera sea. El dinero va a llegar a ti, alguien te va a dejar un dinero prestado. No te va a faltar, deja de preocuparte por esta razón. Ahora, hoy, te hallas en un instante de gran inventiva. Aprovéchala, tanto para tu vida personal como sentimental o bien laboral. Sé productivo, produce ideas y proyectos y, el que más te retumbe, llévalo a la práctica. Cuando menos, pregunta y también infórmate. En muchas ocasiones, mismo te pones trabas para no avanzar. Tú puedes.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, se dominan cambios con la entrada de año. El más notable va a tener sitio en el campo laboral. Tienes que ser fuerte y no dejarte amedrentar por las situaciones que van a ocurrir. Con tu lozanía y espontaneidad, vas a salir de cualquier enredo. Haz en todo instante caso a tu experiencia anterior, te asistirá en exceso. La vida es una escuela y si has aprendido muchas lecciones, ahora es tiempo de ponerlas en práctica. Todo va a salir bien. El día de hoy, día de Navidad, brotarán imprevisibles, nada que no puedas superar. Eres capaz de eso y más. Precisas un dinero para abonar una deuda, un pago obligado. Lo lograrás, no te apures, alguien te lo va a prestar. Eso sí, extrae la lección: no puedes apurar tanto, debes ahorrar y tener siempre y en todo momento un mínimo, un remanente. Considera que si un día brotara un imprevisible que supusiese una cantidad a abonar, no tendrías de qué manera hacerlo. No puedes vivir tan al día, tan apurado por el hecho de que, en alguna ocasión, va a ocurrir un desazón. Sé precavido y responsable.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, prosigue de esta manera, vas por el buen paseo, centrando todo bien. Concéntrate en lo que deseas, céntrate en tus metas y pronto van a ser tuyas. Van a ser objetivos cumplidos, efectuados, créelo. En el campo laboral, prosigue dejándote tu piel, dando lo mejor de ti. Todo esmero tiene su premio, su recompensa, no dudes. Los triunfos van a llegar prontísimo, no se van a hacer aguardar demasiado. El día de hoy, día de Navidad, va a ser un día lleno de inspiración y inventiva. Goza, el planeta es tuyo. Escucha consejos de aquellos que te quieren y te respetan y llévalos a la práctica. En las finanzas, sé prudente. Haz caso de las personas que tienen mayor control en ese campo. La vida es un aprendizaje, absolutamente nadie nace sabiendo. Jamás olvides tu capacidad sorpresiva. Deja que la vida te muestre, te enseñe y te sorprenda. Un negocio bien asesorado va a tener desenlaces increíbles; su productividad va a ser un éxito, se duplicará. Asesórate bien, la victoria va a ser tuya.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el paseo es pedregoso. Está lleno de pequeñas piedras y grandes pedruscos que te fuerzan a parar. Debes saltarlos. Para esto, piensa, retírate y toma impulso. Lo precisas. Vas a ver que, cuando consigas pasarlos, el paseo va a ser liso y vas a poder ver un horizonte bello dispuesto para ti. Haz un último esmero tras meses entrenándote para esto. Puedes con todo esto y con considerablemente más. El día de hoy, de Navidad, te encararás a un obstáculo notable. Te va a tocar actuar. No te quedes parado. Enfréntate sin temor y vas a salir victorioso del tema. Eres un ser de una inteligencia suprema, muy intuitivo y veloz. Tu vida se marcha a convertir en un abrir y cerrar de ojos. En lo que se refiere a tu economía y finanzas, dirígete a tu objetivo sin desviarte del paseo. Escoge y no dejes de caminar, esto es, no cambies de idea. En el momento en que lo tengas claro, ve a por ella de forma contundente y precisa. Actúa con determinación, es lo mejor. Lucha por tus sueños.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, estás molesto por el trabajo. En verdad, si bien el día de hoy es Navidad, no puedes desconectar. Le das vueltas y una y otra vez al mismo tema, sin parar. No puedes. Existen inconvenientes en el área laboral y si bien el día de hoy sea festivo para ti, no consigues concentrarte ni tener espíritu navideño. La preocupación y el temor te vencen. Estás aterrorizado. Consideras que tu puesto peligra y esa situación te rompe todos y cada uno de los esquemas. Si tan mal estás y deseas denunciar, ten ya antes contigo todas y cada una de las pruebas pertinentes que muestren o bien prueben tu veracidad. Para demandar algo, debes estar segurísimo de tu futura victoria. Hazte con los papeles, documentos o bien pruebas pertinentes. Ten clarísimos los razonamientos que vas a decir puesto que, bien sabes que te lo refutaron. Juega al azar, estás de buena suerte. Las vibraciones que te envuelven respecto al dinero son buenísimas, están realmente bien presagiadas. Aprovéchate de esta buena ráfaga, no siempre y en toda circunstancia es de esta manera.

Fuente: Astrocanal