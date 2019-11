Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 24 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy rebosas sensualidad. Tu vibración es altísima, se acerca a la vibración concreta del amor. Por este motivo, en este terreno, la semana será muy provechosa. La pasión y la intensidad van a apoderarse de tu vida. Atraes a las personas como un imán. Todos y todas y cada una desean tenerte cerca, bien por amigad, bien para empezar algo más. Tus rasgos más positivos se dejan ver, salen a la luz. El día de hoy debes actuar con resolución y determinación conque, si en tu psique está recortar cualquier nudo existente con tu ser amado, hazlo. No pierdas tal ocasión. El día de hoy tienes la fuerza y el carisma para hacerlo. Sabes que otros días te habría desenlace imposible. Sé decidido, no te arrepentirás. Es algo que debes hacer y lo sabes realmente bien. En el momento en que una relación está fallecida en vida, hay que dejarla partir. Tu familia te va a apoyar en este trance, en este mal trago. No estás solo y lo sabes. Por si fuera poco, tus amigos son muy fieles y no te van a fallar. Esta semana es favorece para iniciar cualquier negocio. Suerte.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, un nuevo ciclo de tu vida está a puntito de iniciar. Por este motivo, debes hacerlo con mucha fuerza, con ímpetu y entusiasmo. Muestra todo cuanto vales, tus mejores cualidades. Enseña lo mejor de ti. Tú eres tu mejor escaparate. En el terreno sentimental estás guerrero, tienes muchas ganas de gozar, de pasarlo bien. Eres un tanto peligroso por el hecho de que, vas a ir a buscar aquello que te falta a lugares poco recomendados. Ten cuidado con esas aventuras frugales, te podrían traer más de un desazón, sobre todo en el caso en el que ahora estés sosteniendo una relación sentimental. Sabes que los fallos se pagan, presta mucha atención. En el trabajo y los negocios, debes tener presente que no puedes entremezclar estos con el amor, es una pésima combinación y, de hacerlo, te saldría mal. Saldrías perdiendo. Aparta bien los dos terrenos, sé prudente a este respecto. En cuanto al resto, el día de hoy va a ser un día apacible. Ve preparando motores pues el cambio es inminente.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, aguardabas deseoso este instante y, al fin, ha llegado. Empiezas una nueva etapa, indispensable ahora de tu vida. Precisabas mudar, era algo indispensable y también imperativo. Ahora, consigues regresar a ver la luz, cambias la obscuridad por un sol refulgente y te dejas ver. Sonríes nuevamente, geminiano y eso es algo fundamental para ti. Recobras la ilusión por vivir, tu entusiasmo, la alegría que te había descuidado hace tanto. El brillo de tus ojos prueba que ves la vida desde otro ángulo. Eres capaz de volverte a conmover mas de alegría y no solo en el amor, cualquier cosa está bien para esto. Entiendes mejor tu existencia y de esta forma la vives. Has dejado de complicarte tanto para lograr a llevar una vida más ligera, menos dura y pesada. Empiezas a sentirte fuerte en el amor. Goza de tu relación. No padezcas ni estés triste por tu amor por el hecho de que, vas a tener la ocasión de charlar y expresar todo tu dolor o bien cualquier malentendido que pudiera haber. Prosigue con tu empleo, no cambies. Espera un tanto más.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás diplomático, correcto; se te puede llevar a todos y cada uno de los lados, eres el convidado perfecto. En estos instantes, tus amigos se pelean por ti: todos desean lucirte y enseñarte. Estás mostrando tu faceta más equilibrada. Lo cierto es que está brotando lo mejor de tu ser. En lo que se refiere al amor, a tu relación sentimental, el día de hoy deberías tener una charla esencial con tu ser amado. Hay determinados temas que charlar y que reparar. Mas vas a ver que todo resulta positivísimo. Os desearéis aun más que ya antes. Usa ese desenfado y esa gracia que tienes. Haces que, hasta lo desapacible suene agradable. Por si fuera poco, tras todas y cada una de las aclaraciones, vuestra vida íntima va a mejorar en exceso. Da brida suelta a tu imaginación. Os va a ir realmente bien a los dos 2. No te aísles ni del planeta ni de tus contactos, es una tontería. Además de esto, van a ser quienes te asistirán a entregar un fuerte impulso a tu economía, un enorme giro. Vas paseo al éxito, no dudes. El dinero está al llegar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no pierdas jamás el norte, ten los pies en el suelo y la sensatez. En la vida, tienes que confiar en tus corazonadas y en tu intuición, mas tampoco debes embarcarte en grandes insensateces. Ten siempre y en todo momento realmente bien puestos los pies en terreno firme. No hagas estupideces ni dejes volar tu imaginación en exceso. Sabes que las apariencias engañan conque, no hagas caso del primer zahorí o bien zahorí que se plante en tu paseo. Sabes que bastantes personas engañan con tal de lograr su objetivo. No te dejes embaucar, ni en el amor ni en los negocios. Te podrían mentir muy bien. La decepción sería muy grande, demasiado dolorosa para ti en este momento. Las personas ocultan sus inconvenientes y personalidad real con tal de gustar. No caigas en eso. Sé más listo. Siempre y en toda circunstancia tienes que ver más allá de lo que te muestren. Aprende a leer entre líneas. Te va a ir mucho mejor en la vida. En la pareja, deja el orgullo a un lado y usa tu experiencia precedente. En el trabajo, se requiere organización.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, aprende a tener mayor sentido del humor. Lo pierdes y no es nada bueno para ti. Tu forma de comportarte cara el resto no es la más apropiada, deberías meditar a este respecto. Además de esto, sabes que, al estar negativo y airado, solo atraerás a tu vida lo mismo: seres tristes y negativos, desengañados que no desean gozar de la vida. Debes unirte a los que ríen y viven, a los que saben divertirse y dan gracias por este regalo que es la vida. Y de ahí que lo aprovechan al límite. Sé positivo. Vive y piensa en positivo. Al hacerlo, emites unas señales, unas ondas vibrátiles de alta frecuencia y el Cosmos, al recibirlas, te las multiplica. Te devuelve lo mismo mas aumentado. Por esta razón, si verdaderamente quieres ser feliz, el Cosmos te va a hacer ser dichoso. Ten muy presente en hoy tu intuición. Va a ser de suma importancia para ti. Tampoco olvides tu sexto sentido ni la experiencia previa: es tu gran escuela, tu sabiduría adquirida. Sé realista con tu economía.



Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu pareja es tu prioridad. No te dejes liar por tus amigos, el trabajo o bien tu familia. Tú sabes la relevancia que tiene vuestra relación, eres siendo consciente del esmero que habéis hecho a fin de que esta prospere y funcione con lo que, adelante, lucha por ella. Goza de tu amor, te lo has ganado a pulso. Sabes que todo es posible en esta vida y todo tiene solución conque, no procures inconvenientes donde no los hay, no los produzcas. Sé respetuoso con el ser que amas, la crítica edificante es buena, se aprende con ella mas la destructora hiere a los 2. No actúes con rencor. Separa el odio de ti y vas a tocar el amor con tus manos. La dicha depende de ti. Mereces ser feliz, grábatelo conque, adelante, haz un esmero por lograrlo. Ocúpate de tu vida, de tu pareja y de las cosas que te preocupan. Lo demás no importa, obvia los comentarios, críticas, suposiciones o bien habladurías de la gente. Solo importas . Olvídate de una vez por siempre del qué afirmarán. Un dinero esencial llega a tu vida.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy un amor del pasado resurge en tu vida. Es hora de rememorar experiencias y aventuras con el ser que un día capturó tu corazón. Ahora recaes. Te vuelves a enamorar. Volverás a sentir el amor y vivir instantes emocionantes y llenos de fogosidad. Estás en un hermoso instante de tu vida, no te puedes lamentar. No mires lo que te falta. Sé listo: goza al límite de lo que ya tienes y tienes. Aprende a gozar de las pequeñas cosas de la vida. Te van a traer muchas satisfacciones. No te precipites en tus actos o bien acciones. Sabes que las cosas requieren un tiempo y una espera con lo que, no fuerces al destino. Deja que todo transcurra como está previsto. No aceleres los hechos, no estarías dispuesto para encararlos. En lo que se refiere al campo laboral, deberás convivir con un compañero de trabajo muy irresponsable. A fin de que no te cree inconvenientes, ve a lo tuyo. Haz tu trabajo y olvídate del resto. Sobre todo, no te impliques en sus conversaciones, de este modo, no va a poder reprocharte nada. Esto es, evita el contacto con ese ser.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, en esta vida, jamás hay que opinar que se tiene el control absoluto de algo pues, cuando consigues meditar eso, la vida te obsequia algo, un hecho casual, un imprevisible, que te desbarata todo tu horizonte y tu presente a fin de que de este modo recuerdes que no eres absolutamente nadie en la inmensidad de este planeta. Nunca desatiendas un amor ni des cosas de forma automática por supuestas. Podrías errar en tus suposiciones. El amor, como todo, se tiene que cuidar. Cuanto más le mimes, mayor amor vas a recibir a cambio. Vas a avanzar en tu relación, la vas a consolidar. Va a haber compromisos serios y positivísimos. Empiezas a mirar cara futuro. El día de hoy vas a tener una ocasión única para conseguir dinero. No la desperdicies. Sabes que, las ocasiones tan pronto están como desaparecen sin informar. No la dejes pasar. Estás muy intuitivo y por este motivo, vas a ser capaz de lograr tu objetivo. Lo conseguirás. No pierdas ni tu tiempo ni tu energía con quién no te merece. Evita a las personas interesadas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy estás exultante. La energía ha invadido todo tu ser. Respiras dicha, dicha, lozanía y amor. Esta noche, va a ser tu gran noche del amor, tu velada idónea para gozar los 2. Tu relación reluce, está en su punto culminante, está en plena ebullición. Ahora, tienes que proseguir y sostener ese estado el máximo tiempo posible. Tu vida íntima y sexual debe cobrar mayor estrellato en los días venideros. La esperanza vuelve a tu vida, todo recupera la normalidad. En lo que se refiere a tu actividad laboral, triunfarás teniendo la información en tus manos. Sabes que información es poder conque, úsala en tu beneficio. Organiza tu trabajo, planea tus labores y todo va a ir sobre ruedas. Tienes que ganar tiempo, aprovecharlo al límite. Asimismo deberías reciclarte, de estar a la última, saber lo que sucede en tu ámbito. Hay que ganar a la competencia. Estudia, muévete: internet es buena herramienta para conocer las tendencias, técnicas o bien las más recientes novedades.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, en la vida, es de sabios evolucionar. Indica una madurez interna elogiable. Todo humano tiene que medrar interiormente. La vida es una escuela que jamás acaba. Día tras día aprendes a no errar. Por esta razón, el día de hoy empieza tu turno de hacerte más sabio y maduro, de mudar tus pilares y estructuras mentales, de ser quien verdaderamente eres, de hallar tu esencia. Deshazte de tus opiniones limitantes, te hacen mucho daño, podrían aun hacerte enfermar. Concéntrate en las cosas esenciales de la vida y no pierdas tu energía en lo que no lo merece. Delimita tus necesidades y prioridades, márcate tus objetivos vitales y ve a por ellos. Absolutamente nadie te lo impedirá. En el amor, el día de hoy podrías cometer una pequeña infidelidad. Ándate de forma cuidadosa por el hecho de que la tentación aparecerá en tu paseo. Esquívala si no deseas crearte contrariedades. El trabajo está un tanto revolucionado, el entorno está enrarecido conque, empieza la semana con paciencia: todo se asentará conforme pasen los días.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy es el instante ideal de reanudar tu relación. Sabes que, tras este tiempo de parón, todo se ha enfriado mucho, demasiado. Por esta razón, da lo mejor de ti, pon de parte tuya y conseguirás avivar esas cenizas que aun pueden llegar a hacer una buena fogata. Aviva el fuego, echa leña y tu relación va a ser de cuento. El romance va a monopolizar tus horas libres y todos tus sentidos. Estarás completamente abstraído. Tiene que reinar la positividad y el optimismo. Vais a salir de cualquier imprevisible o bien desavenencia inopinada que brote en el paseo. Sortearlas es una parte del encanto de la vida, no lo olvides. Vas a oír comentarios o bien impertinencias sobre ti de gente que está a tu alrededor, no les hagas caso omiso. No vale la pena. En lo que se refiere a tu situación laboral, hay un giro, un cambio en tu plan de vida: una actividad, hasta el momento que representaba un rato de ocio para ti, se transforma en tu ocupación primordial dando de este modo sentido a tu vida.

Fuente: Astrocanal