Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 24 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, va a ser un día señalado para ti: una sorpresa te espera en tu ambiente laboral. Escucha realmente bien lo que te dirán y, sobre todo, no te limites mismo ya antes de probar. Abre tu psique y también inténtalo, no tienes nada que perder. Todo son ventajas. Este nuevo trabajo, la oferta propuesta, si bien te parezca extraña, es idónea para ti ahora de tu vida. Con el paso del tiempo, vas a estar muy orgulloso de haberla admitido. Va a ser positivísimo para tu evolución personal y, sobre todo, en el terreno de lo profesional. Alcanzarás prestigio, cierto estatus social. Y con esto, como es natural, aumentará tu economía. El acreciento va a ser fundamental, vital. Va a mejorar tu calidad de vida, vas a vivir más holgado y mejor. Además de esto, el azar va a sonreírte; por ende, enhorabuena por partida doble: hay una cantidad destinada para ti. Juega al número que sientas: prosigue tu instinto puesto que no te va a fallar. Prueba suerte en hoy.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la próxima semana es muy posible que debas efectuar un viaje de negocios. Son datas extrañas mas, alguien tiene que ir. De todas y cada una formas, tu esmero y sacrificio va a tener prontísimo su ansiado desenlace. Todo va a salir genial para ti. Empiezas a renovarte desde este . En una cena de empresa, brotará una oferta que no vas a poder rechazar: otra puerta se va a abrir completamente. No la dejes pasar. Sabes que las ocasiones en la vida pasan muy velozmente y de ahí que, hay que estar atentos para no dejarlas escapar. Desde el nuevo año vas a descubrir una nueva forma de producir dinero de una manera simple, fácil y eficaz: va a ser por medio de la red, de internet, de negocios en línea. Va a ser algo muy cómodo y soportable. Estudia todas y cada una de las posibilidades: bucea, examina y busca. Internet es un enorme gigante por descubrir, si bien ya conozcas una parte de su secreto. Invierte tu tiempo puesto que, incuestionablemente, se convertirá en dinero.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, los Reyes Magos o bien tal vez Santa Claus, te van a traer un regalo excelente: hay un nuevo trabajo aguardando para ti: podría ser un puesto o un trabajo como autónomo. La cuestión es que empieza una nueva andanza en tu vida la que va a ser intensísima y también interesante. Por si fuera poco, vas a poder seleccionar entre más de una alternativa. Todo lo atascado o bien bloqueado empieza a moverse, la rueda vira y al hacerlo, las puertas se abren para ti. Eso te hace estar contentísimo y animado pues, los últimos tiempos, han sido durísimos. Todo va a ser realmente ventajoso para ti, va a ser una etapa muy próspera. Algún litigio pendiente va a ser fallado a favor tuyo, despreocúpate por este motivo. En determinados instantes te brotarán dudas, algo muy propio de tu signo. Vas a sentir que la vida te pone 2 caminos y no vas a saber por cuál deambular. Tú prosigue cara delante, ya se encargará la propia vida de ello. Lo esencial, la palabra clave es movimiento: acción reacción. En lo que se refiere a temas monetarios, recuerda que traen inconvenientes y contradicciones.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no te precipites o bien errarás. Desde este , empieza a moverse un proyecto tuyo parado desde hace unos meses. Ahora es su instante, ni ya antes ni después conque, deberás proyectar tu energía a este respecto a fin de que esta vez funcione, prospere. Lo va a hacer, no tengas dudas de ello. Recuerda la Ley de Gestación, todo acarrea un proceso de maduración, nada es instantáneo. Las noticias a este respecto no van a tardar en llegar. Recuerda que aquel que planta en tierra fértil y de forma recomendable y oportuna, entonces consigue una cosecha digna de loar. Vas a estar orgulloso de tu esmero, ya vas a ver. Organízate un tanto más. Levántate y mira tu agenda por el hecho de que el día de hoy, el día sería favorezco para algún olvido: serías capaz de no ir a una asamblea o bien cita en los negocios solo por tu mala cabeza. Tienes muchas cosas en ella, de ahí que, día tras día, lee y examina tu agenda. Los clientes del servicio son dinero potencial, no lo olvides. Anota tus citas y cumple con ellas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si eres trabajador autónomo o bien trabajas por cuenta propia, vas a empezar a oír noticias muy alentadoras. Tu negocio va a despegar, se va a hacer hueco en su campo y con el tiempo y mucho esmero, despuntará. Se transformará de forma especial, diferente al resto. Resaltará. Mientras, en el proceso, debes ser prudente y precavido puesto que, encontrarás con personas insensatas y zahoríes, con gente que te engañará, te deseará timar. No lo dejes. Inclusive, podrías caer en una trampa legal, te verías envuelto en temas turbios o bien peligrosos. Por este motivo, cualquier documento que firmes el día de hoy, hazlo repasar por tu letrado o bien gestor. Evita el riesgo. Cuida de tu dinero, eres el único responsable de tu economía. No dejes a cargo del azar tu economía: sería una imprudencia muy grande. Recuerda que, si bien una vez hayas podido ganar, no siempre y en toda circunstancia toca. La fortuna no va a estar contigo en todos y cada ocasión. Podrías perder una parte de tu capital.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, la vida es como una montaña rusa, nos lleva a extremos y situaciones límite. Mas, en un caso así, somos los conductores y tenemos el poder de compensar semejantes situaciones. En ocasiones, no va a depender únicamente de ti mas, recuérdalo siempre: el poder está en ti. Tú eres el autor de tu vida, el constructor. En el trabajo, el día de hoy , va a haber situaciones desfavorables mas mañana, habrán pasado. Soporta estoicamente: puedes. No te rindas nunca. Al final, aceptarán y respetarán tu procedimiento de trabajo: es diferente mas muy eficiente. Los desenlaces son los que cuentan y también importan. Por si fuera poco, aun transcurrido un tiempo, vas a subir de categoría, vas a tener dotes de mando. Recuerda que la vida es un trabajo de fondo. Los premios, llegan. Esta Navidad vas a recibir un dinero que no aguardabas, no va a ser un regalo sino más bien una deuda pendiente de hace quinquenios. Al fin tu dinero volverá a tus manos, por si fuera poco, en el instante ideal, el ideal. No lo desperdicies. Haz buen empleo de él.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tus circunstancias cambian, tu vida y tu trabajo, asimismo. Eres una persona muy equilibrada, llena de armonía y integridad. Es el instante de transmitirlo a el resto. Prueba lo que vales, de qué manera eres. La gente que te circunda premiará tu gran calidad. Tu psique, el día de hoy, está clarísima y breve. Sabe a la perfección lo que desea y cara dónde se dirige. Si te ha llegado el momento de solicitar cualquier préstamo, hazlo puesto que, está realmente bien auspiciado. Deja de preocuparte por el dinero puesto que no va a representar un inconveniente para ti. Invierte sobre seguro, no hay tiempo de equivocaciones. No produzcas problemas: la vida ya te sirve varios a fin de que los resuelvas. Esto es, facilítate la vida, mira cara el frente y hallarás la paz y la dicha. Una persona te espera con los brazos abiertos. Ábrele tu corazón. Tú sabes que es tu media naranja. Sé feliz, te lo tienes muy justo. Estas navidades serán fabulosas mas el Año Nuevo considerablemente más. Felicitaciones.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres una persona muy inteligente, déjalo ver. Debes aplicar esa inteligencia que tienes a las situaciones que te pone la vida. Soluciona los misterios, concéntrate en los inconvenientes para poderlos solucionar ya antes. El trabajo te demanda mucho, llegas agotado al hogar. Lo que deberías hacer entonces es reposar. Relájate, ve a clases de yoga y meditación. El nuevo año todavía te va a traer más cargas, no solo laborales sino más bien familiares. Recuerda que esto es un juego donde, siempre y en todo momento debes avanzar. Te van a venir situaciones buenas y otras, menos agraciadas. Tienes mucha fuerza interior. Muéstrala, sácala a la luz. La vida te reta, te pone desafíos pero vas a poder con todos . Debes ahorrar, si bien no sea la data indicada, de esta forma debe ser. Recorta tus gastos todo cuanto puedas, el dinero te alcanzará para todo, no padezcas por este motivo. Olvídate del azar, de los juegos o bien la lotería. Si todo ese dinero lo inviertes en las necesidades de día a día, te va a ir mucho mejor. No gastes lo que no tienes.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy , estás muy despistado, desperdigado, con la cabeza en otro lado. Posiblemente el espíritu navideño te haya invadido o bien, más bien, todo cuanto debes hacer y preparar en hoy. Es una data muy señalada mas, si te toca trabajar, cumple con esto, especialmente si tu trabajo implica algún riesgo. Hay que eludir cualquier posible accidente laboral. Sabes que en ocasiones, las cosas suceden y son fruto de una sutileza, un desatiendo mínimo. Céntrate y esta noche de Nochebuena, libera todo cuanto llevas dentro. En lo que se refiere a tus finanzas, no improvises puesto que, errarías. El año próximo te va a traer cambios financieros, en tu economía y van a ser buenísimos para ti, convenientes. Un nuevo empleo te va a hacer acrecentar tus ingresos y, si bien debas mudar de ámbito, descubrirás cualidades innatas en ti que ni tan siquiera sabías que existían. Ahonda en ellas, esmérate pues, esos dones ocultos están a puntito de ver la luz. El primer sorprendido vas a ser .

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, ten siempre y en toda circunstancia muy presente el Libre Arbitrio del humano. Con lo que, no manipules a el resto, haz lo que creas recomendable mas no procures persuadir a la gente de lo que amas o bien piensas. No impongas tus ideas, háblalas o bien actúa conforme a ellas. Sabes que el ejemplo siempre y en toda circunstancia surte efecto. En cualquier caso, arguye tu punto de vista de una forma razonable, sin más ni más, sin forzar. Existen muchas formas de hacer ver sin obligar y eres una persona muy inteligente y, por esta razón, vas a saber hacerlo realmente bien. En el trabajo, en el campo laboral, evita cualquier enfado o bien malentendido con tus superiores o bien colegas: no es el día ni el instante oportuno. Recuerda que estamos en Navidad. En lo que se refiere a tu dinero, vas a hacer maravillas para adquirir todo cuanto debas y preparar la mejor cena. Deja de preocuparte, vas a saber pelear contra la contrariedad y todo va a salir excelente. Van a ser unas navidades recordables. Tu buena administración y planificación, va a hacer que llegue para todo cuanto sea preciso.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy , va a ser un día esencial en el área laboral. Si bien el día no acompañe para trabajar, charlarás sobre un pacto fundamental con tus jefes o bien superiores. Eso te va a hacer muy feliz puesto que, cambiarás radicalmente tu destino. Un nuevo puesto puede ser para ti lejos de acá, quizá en otra urbe. Los ingresos aumentarán en exceso, se duplicarán. En el caso en el que te encontrases en situación de desempleo, no te intranquilices demasiado. Asimismo va a haber un trabajo para ti. El nuevo año va a ser realmente magnífico a nivel laboral, no dudes. El dinero va a dejar de ser un serio problema para ti, va a ser algo soportable. Quítale relevancia a la escasez: vas a ver de qué manera aumenta la exuberancia. Las ocasiones van a llamar a tu puerta y da lo mismo si eres autónomo, trabajas por cuenta propia o bien extraña. Las perspectivas son insuperables. Respecto a tu salud, estás exultante, todo va bien mas, cuida con los excesos de estos días: podrían pasarte factura.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, mantén la calma y la serenidad. El día de hoy, es un día bien difícil y atareado, con muchas cosas por hacer, muchos recuerdos por superar y mucha añoranza con la que lidiar. Van a suceder cosas imprevistas: no pierdas los nervios, ni tu templanza. El trabajo va a ser un hervidero de chismes y cotilleos sobre despidos y situaciones incómodas. Deja de preocuparte hasta el momento en que llegue el instante, no está en tus manos quedarte o bien no. No es tu resolución. Por este motivo, prosigue en tu puesto tal y como si nada pasase. Lo que sea, va a ser y seguro que es lo mejor para ti. Ignora a quienes te hacen daño, sean superiores, colegas del trabajo o bien amigos. Vive en paz y armonía en ti. Respecto a tu economía, ahora es instante de tomar ciertas resoluciones. Sé prudente y actúa sobre seguro. Sé responsable y prudente, y mantén siempre y en todo momento tu cabeza sobre los hombros. Haz gala de tu los pies en el suelo. Los desenlaces van a llegar mucho ya antes de lo que te imaginas.

