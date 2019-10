Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, deberás estar atentísimo al ámbito laboral. Puede haber noticias referentes a tu puesto laboral, a tus actividades actuales. En verdad, es prácticamente seguro que recibas una oferta insuperable que no puedas rehusar. Estate atentísimo a lo largo del día por el hecho de que, la sorpresa puede ser realmente grande. Quizá, en un comienzo, no la comprendas o bien creas que no es para ti, que no eres el aspirante ideal o bien ideal. Ya vas a ver de qué forma, pasadas unas horas o bien días, la hallas perfecta. Es una oferta jugosa que cambiará tu vida y sobre todo, va a ser positivísima en el campo laboral. Aumentará tu estatus social, tu sueldo y muchas otras cosas más. El dinero llega a tu vida fruto de tu esmero, como una recompensa a todo lo sufrido de antemano. Recoges todo cuanto has sembrado ya antes. Esta noche, prueba suerte en los juegos de azar. Si vas a un casino, es muy posible que ganes una buena cuantía. Suerte. Déjate guiar por tus corazonadas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, empieza a preparar un viaje que vas a efectuar en muy poco. Tienes que concluir temas privados ya antes de marcharte y, sobre todo, dejar zanjadas ciertas labores en el campo laboral. El viaje en sí te va a traer muchos beneficios. Lo gozarás en muchos terrenos; no solo lo vas a aprovechar desde cierto punto de vista laboral sino, en lo social y personal, lo vas a vivir y gozarás al límite. El día de hoy, te van a invitar a un acontecimiento, asamblea o bien cena. No va a ser una cita sino más bien algo más social mas, no lo rechaces pues te aportará muchos beneficios. Vas a conocer a personas bien interesantes que van a abrir tu psique con nuevas ideas y conceptos. Va a ser como un soplo de aire limpio para ti. Merced a esto, conseguirás prosperar tu situación tanto laboral como social. Va a mejorar tu estatus. Presta mucha atención al trabajo a distancia y a cualquier actividad que deba ver con internet o bien las redes sociales por lo general. Si estudias un tanto, vas a ganar mucho dinero con ellas. Escucha atentamente los consejos que te den.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu vida laboral va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si bien estés trabajando, un nuevo empleo llegará a tu vida, va a penetrar fuertemente. Vas a estar considerablemente más cómodo en él y te vas a sentir más útil, hallarás tu trabajo considerablemente más productivo. En una palabra: te va a llenar considerablemente más que en el actual. Debes estudiarlo y también procurarlo por el hecho de que, en la vida, se pasan muchos años trabajando. Tienes que sentirte válido y efectuado, es lo más esencial. Al empezar esta nueva etapa, cerrando una y abriendo otra, todo va a ser ventajoso para ti: la ocupación, los compañeros y el entorno. Todo será de tu agrado con lo que, lánzate y no te lo pienses demasiado. Es imperativo un cambio en tu vida, movimiento y este te sentará sensacional. Por si fuera poco, este terreno está realmente bien auspiciado. En tu cabeza tienes tus ideas clarísimas mas estas no son compartidas por todo el planeta que tienes a tu alrededor. Si bien broten ideas contradictorias o bien pretendan confundirte,, prosigue a lo tuyo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no te precipites. Muy frecuentemente, al hacerlo, das un paso cara atrás. No actúes ya antes de tiempo, sería perjudicial para ti. Espera el tiempo preciso para cada cosa. En lo que se refiere a un proyecto laboral que llevas ahora entre manos, vas a ver de qué manera, el día de hoy, como por arte de birlibirloque, comienza a marchar. Entra dinero a tu vida, lo que hace que muchas cosas se muevan, empiecen a marchar. Firmarás un contrato lo que activará tu economía, tus negocios. Vas a ver de qué manera, poquito a poco, poco a poco, todo empieza a mudar. Va a llevar su tiempo mas, lo va a hacer. Tienes que tener grandes dosis de paciencia. En lo que se refiere al campo laboral, estate atentísimo en hoy pues, debido a tu distraiga, podrías saltarte una cita esencial. Por esta razón, examina realmente bien tu agenda laboral puesto que posiblemente te olvidases de alguien. Ten en consideración todo cuanto conlleva: perder dinero, una firma o bien quedar fatal. Sería una ofensa tremendo cara la otra persona. Sé atento.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy, tienes que prestar mucha atención a la forma en la que mueves tu economía. En lo que se refiere al trabajo, buenísimas noticias llegan hasta ti siendo muy alentadoras. Desconfía como siempre y en todo momento de zahoríes y mentirosos que solamente hacen es obsequiarte palabras bonitas para salirse con la suya. Podría ser que firmases algún contrato que conllevara una falsedad, una trampa legal. Sabes que las apariencias engañan conque, desconfía de lo que ves y oyes puesto que, igual es una patraña. Aprende a leer entrelíneas. Sé cauteloso con tu dinero y resguárdalo bien de las personas malintencionadas. Prueba suerte en el azar mas, con mucha moderación puesto que, no siempre y en todo momento uno es tan agraciado. Lo has sido en muchas ocasiones mas, no siempre y en toda circunstancia se gana. De todas maneras, si bien verdaderamente tu economía no dependa de un simple juego en un casino, considera que el que la prosigue la logra. No renuncies. Si bien no deberías confiar tu economía en estos juegos, puesto que es imprudente, es verdad que la fortuna tiene que estar junto a ti.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, frente a la contrariedad, crécete. No debes desalentarte ni tirar la toalla por el riesgo o bien el desánimo reinante. Por regla general, tras la tempestad llega la calma y, sobre todo, cuando las aguas han estado tan movidas. Todo se marcha a reparar. Lo único que tienes que hacer es seguir trabajando como hasta el momento. El día de hoy, probarás tu calidad. Resiste puesto que, lo mejor está por venir. El cambio va a llegar prontísimo a tu vida actual. Además de esto, tu horizonte laboral está lejísimos de acá, en el extranjero, en otro país. Referente a tu economía, consigues que unos amigos te devuelvan un dinero que te debían. Haz un listado con tus prioridades y cuenta aquellas cosas que desees que desaparezcan de tu vida y las que guardas con mucho cariño. Poquito a poco, comenzarás a percibir información sobre de qué manera conseguir colectar tus fondos y tus recursos económicos. Un viaje aparece en tu vida. Va a ser, seguramente, de gran intensidad. Prepárate.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, las tornas cambian para ti a nivel laboral. Hoy, tu situación laboral va a mudar. Un nuevo proyecto o bien actividad aparecen en tu horizonte. Vas a crear en nuevos campos mas, para esto, precisas la ayuda del resto. Sé afable y educado y, sobre todo, precavido y cortés. No afirmes aquello que debes silenciar y que, además de esto, lo sabes. La prudencia debería acompañarte a lo largo del resto de la semana, Librano, si no deseas errar. Trata como se merecen a tus compañeros de trabajo, por lo menos con un mínimo de compañerismo si bien no compartas sus ideas. Al fin, dejas de dudar. Tu psique empieza a estar clara y, por tanto, tus ideas. Sabes lo que deseas y irás a por esta razón. Respecto al dinero, cualquier aspecto relacionado con esto está realmente bien auspiciado. Si tienes que solicitar préstamos o bien pedir créditos, te van a ser concedidos. Olvídate de los juegos de azar o bien de cualquier otro gasto inopinado. No apuestes ni tientes a la suerte: no es tu mejor periodo para esto.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres inteligente. Demuéstralo. Ha llegado el momento de aplicar tus capacidades inteligentes. Muévete, haz las cosas bien, con perspicacia. Juega un juego limpio y estudiado y vas a ganar cualquier batalla que se te presente. Debes saber separar trabajo y ocio, es imperativo que descanses por el hecho de que, si trabajas más de la cuenta y no duermes lo bastante, te va a pasar factura. Cuida tu cuerpo y tu salud. Debes ir preparándote, tan física como mentalmente pues, te llega una etapa laboral muy compleja: tus labores se duplicarán y va a ser intensísima. Debes estar más fuerte en todos y cada uno de los aspectos. Va a ser desafiante para ti mas, lo lograrás. Ahorra, es tiempo para esto. Si lo haces y aprendes a repartir el dinero como merece, este se reproducirá, te cundirá considerablemente más. Cambia tu modo de actuar, sé práctico. Grábate en tu psique que el azar no va a solventarte la economía con lo que, deja de jugar. No es la solución. Aprende a administrar tu economía.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, en hoy, deberás prestar mucha atención en el transcurso de tus actividades laborales. En el caso de trabajar con maquinaria pesada o bien algo afín, no te distraigas. Podrías provocar algún pequeño accidente, ostentoso aun. Ten cuidado con los distraigas o bien con el hecho de quedarte dormido. Sería una negligencia gordísima que podría llevarte al despido. Sobre todo, en todo instante, deberás estar cualificado para el pues efectúas. No juegues con esas cosas, son peligrosas. Tu economía va a mudar en un breve lapso de tiempo. El cambio será radical y increíble, muy ventajoso y ventajoso para ti. Aparecen en tu vida actividades nuevas para hacer, bien como actividad primordial, bien para ganarte un dinero extra. Apuesta por este motivo. Aumentarás sensiblemente tu nivel de vida, tus entradas de dinero. Al fin, el dinero entra en tu economía y consigues respirar a final de mes. Enhorabuena, te lo has ganado.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, sabes que las personas no cambian y que a absolutamente nadie le agrada que le fuercen a meditar algo que no desean, o sea, que le impongan sus ideas. Deja que cada quien piense lo que desee y que actúe siempre y en toda circunstancia bajo su Libre Arbitrio. Es esencial que de este modo sea: libertad de pensamiento y de expresión. No obstante, podrías persuadir a alguien con tus razonamientos o bien hechos. Predica con el ejemplo, sé inteligente. En el trabajo, se presagian inconvenientes con tus compañeros. Ve a lo tuyo, cumple con tu obligación y no te metas en lo que hacen o bien dejan de hacer. No te compliques la existencia. Evita a toda costa las confrontaciones con ellos. Respecto a tu economía, eres un ser realmente ordenado y disciplinado y conoces con perfección de qué forma gastar tu dinero. Es una temporada bien difícil puesto que, no es muy próspera mas, si consigues encararte a los inconvenientes venideros, vas a salir de ellos exitosamente. Todo pasa y se mueve, está en constante movimiento, tanto para lo bueno para lo malo. Confía en ti.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy va a llegar una cuantía esencial a ti, a tus manos. Posiblemente sea la devolución de algún pago, alguna deuda cobrada o que el dinero te entre por cualquier otra vía. Si estás sin empleo, el día de hoy, es el día ideal para desplazar hilos, viejos contactos, enviar currículos o bien hacer entrevistas. Debes buscar activamente el trabajo de tus sueños; lo hallarás, estate seguro de ello. Tus perspectivas laborales son buenas, esperanzadoras. Vas a ver de qué forma empiezan a aparecer delante de tus ojos ocasiones buenas que no debes dejar escapar. Estúdialas bien pues, van a ser idóneas para ti. Abre tu psique y déjate llevar. Por otra parte, desconfiarás de determinados colegas o bien asociados. Posiblemente te estén jugando una mala pasada, que se quieran aprovechar de tu dinero. Estudia realmente bien cada movimiento que des y, sobre todo, cuando firmes algún documento, hazlo comprobar por aconsejes en la materia. En ocasiones, las cláusulas o bien letra pequeña de un contrato, pueden traer consecuencias deplorables.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, tienes que sostener la calma y la serenidad ocurra lo que ocurra. En ocasiones, tiendes a trastocarte demasiado. Vives mucho cualquier acontencimiento que sucede a tu alrededor y eso tampoco es bueno. Por esta razón, trata siempre y en toda circunstancia de sostener un equilibrio interior. Respecto al campo laboral, vas a escuchar cotilleos y chismes sobre ti y múltiples compañeros. Óbvialos, si les haces caso o bien te dejas llevar, padecerás. Además de esto, no te van a dejar concentrarte ni hacer tus labores como debieses. El día de hoy particularmente, es realmente posible que un superior acabe con tu paciencia, te saque de quicio. Ignórale en lo posible, no entres en la discusión. Escucha y calla. Si entras en ella, vas a salir perdiendo con total seguridad. La energía positiva te envuelve, lo que te va a dar mucha fuerza interior para encararte a cualquier inconveniente. En lo que se refiere a tu economía, el día de hoy vas a tomar resoluciones esenciales para tu futuro financiero y económico. El dinero está en paseo.

Fuente: Astrocanal