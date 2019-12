Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, la vida no es solo sofocación y inconvenientes. Comienza a respirar. Vas a ver de qué manera tu panorama, en estos instantes tormentoso, gris y desagradable, se transforma prontísimo en un día radiante. Hay soluciones para todo en esta vida. No desesperes, carece de sentido. Sobre todo, mucha calma por el hecho de que, en el momento en que te pones inquieto, no logras hacer las cosas como es debido. No desees correr cuando tropiezas al caminar. En el momento en que tengas práctica, adelante, apúntate a múltiples carreras. La vida, como bien sabes, es una carrera de fondo. Es mejor caminar siempre y en toda circunstancia y no a fin de que correr unos quilómetros, errar y atascarse. Sé listo, haz las cosas bien. No te compliques la existencia de una forma superflua. Carece de sentido. En el trabajo y en la vida generalmente, haz las cosas con el tiempo que requieren. No corras. Un amigo va a ser el back link o bien conexión para un posible trabajo o bien proyecto lo que, para ti, resultará ahora absolutamente alentador. Respira sosegado.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, ten cuidado con la gente que tienes a tu alrededor, no es completamente de fiar. Te podrían hacer una faena, usarte o bien engañarte. Sobre todo, no creas en promesas falsas que no te llevan a ningún lugar, en patrañas que se afirman para quedar bien. Debes ser en todo instante muy realista, conocer perfectamente lo que te circunda, de qué forma es y no opinar en fantasías; o sea, tener en todo instante la cabeza realmente bien amueblada, hacer empleo del los pies en el suelo y, evidentemente, anclarte a la realidad, tener los pies realmente bien asentados al suelo. Existen los hechos y los dichos: recuerda toda vez que las palabras, se las lleva el viento mas las acciones quedan. Acción reacción, Ley de Causa y Efecto. Actúa y algo se va a mover en otra una parte del planeta o bien en tu realidad. Estás en una alta vibración, estás saludable, te revitalizas. Debes actuar y entregar pasos en múltiples terrenos de tu vida. Anda y actúa de una forma preciso y concluyentes. Que tus pasos sean determinantes. Debes pensar más en ti.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, no desesperes. Has estado sembrando a lo largo de bastante tiempo y preparándote para lo que va a venir. Ahora, el Año Nuevo te va a traer todos y cada uno de los frutos de tu esmero y gran sufrimiento. Este se va a ver retribuido, no dudes ni por un instante. Vas por el buen paseo, escalando situaciones en el área tanto laboral como económica. Tu economía va a progresar. El día de hoy , un ser querido, un enorme amigo, te va a entregar una sorpresa realmente agradable. Hazle caso. Tus temas económicos se moverán, a revitalizar. Precisas un pequeño empujón y todo fluirá adecuadamente, ya lo vas a ver. Sabes que nada ocurre por casualidad y que no estás solo en esta vida. El Cosmos es muy sabio y nunca te mandaría pasar por algo con lo que no estés preparado. No tengas temor, debes separarlo de tu vida. El inicio de año te va a traer la resolución de tus inconvenientes cariñosos. No te intranquilices, precisas paz mental, vivir en armonía. Relájate, desconecta. Todo va a salir bien.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy , empieza un nuevo ciclo para ti. Tu vida cariñosa se marcha a reactivar y esto te va a hacer estar contento y feliz. Tu año va a concluir de la mejor forma, con una relación nueva y prometedora. Eso sí, compórtate pues, bien es sabido que una cosa es amor y otra obsesión. Déjale su espacio y no estreses o bien incordies a tu nuevo amor: le perderías. Cada humano precisa su espacio privado, recuérdalo siempre y en toda circunstancia, no lo olvides nunca. Tienes una personalidad realmente fuerte, Cáncer, lo que, en ocasiones, representa un inconveniente. La libertad y el Libre Arbitrio de cada quien es intocable. Respétalo en todo instante. Esta velada puede ser realmente agradable para ti y para tu nuevo amor. Hazle pasar una noche de ensueño. Empiezas a preparar un viaje relativo al campo laboral. Va a ser una enorme ocasión para ti, aprovéchala. Te va a traer importantes beneficios económicos. Además de esto, a un nivel personal, va a ser muy saludable puesto que, va a ser como un enorme ungüento para ti: separarse del agobio y gozar. Despreocúpate.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, olvídate de los temores y miedos injustificados. Debes dejarlos en el paseo, atrás, si pretendes seguir. Es indispensable que lo hagas, que de esta forma sea. Debes evolucionar, medrar y desarrollarte. Es tu instante para entregar ese salto evolutivo tan preciso para ti. No tengas temor, puedes. Eres Leo, no lo olvides nunca, tu fuerza interior es gigante. En el terreno sentimental, en el caso de estar ahora sin pareja, empiezas un periodo bien interesante de tu vida. Si, por contra, ya la tuvieses, bien sabes lo que inspiras y te inspiran. Déjate querer y corresponde a tu pareja como se merece. El nuevo año va a ser clave en tu existencia; el inicio, revelador. Estate atentísimo a todos y cada uno de los acontecimientos que sucederán en tu vida: van a ser bien interesantes. Estás conquistador conque, sea en el trabajo, en las finanzas o bien en el amor, desde el día de hoy, el planeta es tuyo. Concéntrate en tus obligaciones, cumple con ellas. El resto va a venir por sí mismo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, es hora de resumir, de meditar en todo cuanto has hecho y en lo que has dejado atrás. Empieza a meditar en tus metas. Un nuevo año está a la puerta de el rincón y hay que iniciarlo con los objetivos clarísimos. No lo dejes pasar. Haz tu lista de deseos y borra aquello que ya no tenga cabida en tu vida. Te vas a sentir mucho mejor, con más energía y amor. Sé feliz, ve directo cara tu dicha. Enfócate bien. Tienes que lograr tan justo triunfo. El mes de enero te va a abrir puertas. Nuevas posibilidades van a entrar en tu vida. Se domina el cambio: vete preparando para esto. Reanudas temas que has dejado a mitad, anteriormente, para dejarlo todo bien acabado. Recuerda que para comenzar algo debes acabar con lo caduco, lo que no interesa ya. El día de hoy, te va a llegar una nueva que te alegrará enormemente, va a ser la respuesta a un inconveniente que te tenía preocupado. Aprovecha las ocasiones que te ofreciendo la vida. Te van a ser de mucha ayuda.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, no te fíes de la gente. Sabes realmente bien que, las apariencias engañan. El día de hoy, lo vas a poder revisar por ti. Hay personas que te hacen ver lo que no son o bien suponerlo. Tenlo muy presente en hoy. Verificarás por ti de qué manera la realidad dista mucho de lo que te han dicho, contado. Básate siempre y en toda circunstancia en el presente, en los hechos actuales y, si necesitaras más información, escucha lo que otros charlan de esa persona o bien ese negocio. Cuando todo el planeta afirma lo mismo, si bien exista la posibilidad de que pueda ser un rumor, es cierto que hay o bien puede haber gran verdad en ello. Desconfía, por ende, de quién no conozcas sus pretensiones. Frente a una oferta laboral que recibas el día de hoy, estudia y lee realmente bien la letra pequeña de ese boceto de contrato. En lo que se refiere al amor, esta noche de va a ser digna del recuerdo. Estás muy creativo y pasional. Va a ser una noche única, mágica. Cuida tu nutrición, sabes que es esencial. Haz caso a tu cuerpo, escúchale.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no te precipites, tienes que saber aguardar. Sabes que en esta vida, cada cosa tiene su tiempo y requiere un tiempo y espacio para cocinarse. Es preciso que de esta manera sea. Todo, hasta los pensamientos más pequeños, los de menor relevancia, precisan madurar para poder asentarse y de esta forma materializarse; todo acarrea un proceso, una gestación y no podemos obviarla. El día de hoy , una nueva te va a hacer mudar tus planes, desviará tu atención cara otro lado. En el terreno sentimental, tienes que cuidar tu relación cariñosa. Empieza a ver otros aspectos hasta el momento obviados, descúbrelos: te agradarán y, por si fuera poco, te sorprenderán mucho. Es tiempo de hacer una limpieza general: Año Nuevo, vida nueva. Tira, limpia, ordena, da. Quítate todo cuanto puedas ya antes de empezar el año. Haz hueco en la casa y en tu vida. Sabes que nada va a poder entrar ni ser sustituido si no dejas el espacio a fin de que de este modo sea, a fin de que suceda. No seas perezoso ni nostálgico. Tirar es igual a borrar, suprimir y, por consiguiente, a avanzar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás demasiado escrupuloso, muy inseguro, lleno de temores. La situación actual es fruto de tu pasado mas, no por este motivo debes continuar en tal estado. La vida cambia, es puro movimiento conque, no desesperes puesto que, tras la tormenta viene la calma y tras un periodo de vacas flacas, la exuberancia. La vida es dual y cíclica. Por esta razón, sé siempre y en toda circunstancia positivo para poder atraer todo lo bueno a tu vida. Recuerda la Ley de la Atracción: atraes aquello que proyectas. Tu inteligencia es algo fuera de lo normal, empléala para poner todo en perspectiva. No te sugestiones ni pienses lo que no es. Empieza a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Vas a ver de qué forma cambia todo alrededor tuyo. Sé coherente. Respecto al amor, abre tu punto de atención, te va a ir mucho mejor. El día de hoy, te sientes lleno de vitalidad, con mucha energía interior. Te vas a sentir totalmente recargado conque, usa todo tu caudal energético para hacer labores pesadas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy , es realmente posible que acabes algo que ya debía estar absolutamente finalizado. Haz el ahínco y da el paso que debes, si bien te cueste. Debes liquidar algo y archivarlo para poder continuar con tu vida. Ese vacío, va a ser sustituido por cosas nuevas o bien personas. Despreocúpate puesto que, esa pena prontísimo va a ser remediada. Mas ya antes debes actuar, hasta el momento en que no muevas ficha, nada va a pasar. Cuando te decidas, la rueda empezará a virar. El futuro es tuyo, Capricornio. Atrévete. Empieza a ir por la ruta conveniente, la que te toca. En el amor, ya absolutamente nadie más te empleará, no van a jugar con tus sentimientos. Ya no te engañarán, estate sosegado a este respecto. Ahora, ahora de tu vida, te hallas fuerte interiormente; la energía positiva que desprendes te asistirá a conquistar el planeta, conseguir tus metas, triunfar. En tus manos está lograr tus objetivos. Si deseas, vas a llegar. Has conseguido vencer la ansiedad, enhorabuena.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, las cosas empiezan a solventarse por su peso, de esta forma, como por arte de birlibirloque. Las contrariedades se solucionan y comienzas a respirar, a sentirte libre y feliz. Todo resulta ser más ligero, la vida se torna más ligera. Y con ello tu psique descansa, se relaja. Precisas hacer meditación, dejar tu psique en blanco, un tanto de paz interior. Tu perspectiva frente al amor cambia, evoluciona a mejor. Escucha a tu corazón y haz aquello que te afirme, hazle caso puesto que, un corazón jamás puede errar ni mentir. Tu personalidad hipnotiza, es muy potente. Debes saber mostrarla, lúcete. La gente te mira y aprecia, ciertas personas hasta te admiran en secreto. En la vida, cuando deseas algo, sea en el campo que sea, tienes que hacer algo para conseguirlo: moverte, entregar pasos, centrar y proyectar tu energía. Si solo lo quieres y no das un paso más, si lo ansías y no haces nada por venir a ello, nunca lo lograrás. Recuerda la Ley de Causa y Efecto. Las cosas no se hacen solas, actúa.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy , todo puede suceder en tu vida. Tus facetas tanto laborales como familiares te deparan grandes posibilidades. Aparecerán, como vas a poder revisar durante toda la semana, ocasiones que no debes dejar pasar. Aprovéchate de todas y cada una por el hecho de que, como bien sabes, las ocasiones hay que cogerlas al vuelo puesto que, desaparecen como por arte de birlibirloque. No te dejes llevar por un arranque sensible, por un impulso. Es mejor que pienses las cosas, que las medites. Posiblemente tu pareja, tu ser amado, haga algo que no te guste. Déjalo pasar, no lo tengas en consideración. Haz la vista gordita y de esta forma no va a haber inconveniente alguno, esto es, no profundices en aquello que no te agrada, no metas el dedo en la llaga. Recuerda que no todo el planeta es perfecto y, desde entonces, tu pareja, tampoco es una salvedad. Recuerda la Ley del Espejo: aquello que te molesta del otro, es lo que debes trabajar, tus defectos.

Fuente: Astrocanal