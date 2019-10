Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 21 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy te levantas exultante, lleno de energía. Es obvio que el día de hoy la energía es considerablemente más potente y por este motivo la tienes que aprovechar. Vas a ver de qué forma te resulta considerablemente más simple hoy: vas a tener más fuerza, te van a costar mucho menos las cosas y vas a sacar adelante todo cuanto te plantees. Si en el trabajo o bien en el hogar existe alguna labor más bien difícil o bien costosa de efectuar, el día de hoy es el día. Hazla, te va a costar la mitad de tiempo. Goza por consiguiente de tal impulso energético, te va a ser muy ventajoso. Estás receptivo, abierto al planeta, te dejas llevar. El día de hoy fluyes con el Cosmos. Dejas por el paseo, en el olvido, situaciones discutidas y complejas, las borras para entregar sitio a nuevas experiencias. Muchas opciones aparecen delante de ti, escoge la más apropiada para este instante. Tu sensibilidad te va a hacer captar o bien descubrir cosas en las que jamás habías reparado. Decide por ti, el día de hoy tienes el planeta a tus pies. Por otra parte, cuida tus relaciones íntimas, podrían traerte inconvenientes.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no seas ni tan terco ni tan duro contigo. Te haces mucho daño. En verdad, te estás transformando en tu peor oponente. La dureza de tus palabras cara ti y tu coche demanda te producen muchos enfrentamientos internos. Deja de actuar de esta manera, absolutamente nadie es perfecto, ni ni el resto. Por si fuera poco, ten muy presente que, al errar y remediar el inconveniente, consigues evolucionar como humano. O sea, es de sabios confundirse. Por esta razón, relájate un tanto, mantén la calma y la compostura. Habitúate a efectuar ejercicios de yoga, meditación y respiración para vaciar tu psique. Déjale respirar. Los desafíos y retos deben ser posibles y realizables. No desees subir al pico más alto si no sabes escalar, o sea, ve poquito a poco. La vida es una carrera de fondo, no lo olvides. El día de hoy vas a recibir una sorpresa, un regalo que te alegrará el día e inclusive la semana. Va a venir de una parte de una amiga tuya. Persigue tus metas mas, como hemos dicho, que estas sean reales y alcanzables.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, prosigue como siempre y en todo momento tu intuición: es muy grande y siempre y en todo momento te lleva por el paseo adecuado, el conveniente y también ideal. Sabes que, merced a esta y a tus experiencias anteriores, conseguirás salir de cualquier enfrentamiento que aparezca en tu vida. Llegan a tu psique respuestas que ya antes jamás encontrabas; los inconvenientes del pasado se resuelven por sí mismos. Avanzas. Comienzas a renovarte, a actuar de otra manera, a ser mismo. Tomas las bridas de tu vida y te sientes más a gusto con la vida generalmente y con la tuya propia particularmente. Tu realidad cambia a pasos desmedidos, las situaciones se convierten a favor tuyo, todo se mueve considerablemente más veloz de lo normal. Vas a padecer un cambio radical. Tu vida se marcha a convertir, no dudes. Cuida tu salud, esta siempre y en toda circunstancia se ha visto perjudicada por tus cambios sensibles. Ahora es tiempo de restituirla, de armonizar asimismo tu cuerpo. Todo va al unísono: tras el cambio, cada cosa va a estar en su lugar para tu mayor calma y gozo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy, tu poder de concentración es increíble, estupendo. Sabes lo que debes hacer, lo tienes claro y de ahí que puedes ir a por esta razón. Centra tu energía en esos puntos y alcanzarás tus objetivos de una forma rapidísima. Prioriza tus labores y suprime todo aquello innecesario. Las resoluciones que tomes en hoy te van a llevar al sitio ideal. Prosigue tus corazonadas y tu intuición. De este modo, evitarás posibles incidentes. Referente a tu actividad laboral, esta cambia, se altera o bien renueva. Vas a efectuar un viaje que tenías en psique desde hace un buen tiempo. Al fin, dejas de postergarlo y lo ejecutas, lo haces. Va a ser de ocio, para tu disfrute absoluto. La situación actual se soluciona a favor tuyo, los inconvenientes se resuelven. Haz caso a tu Ser Interior, si le escuchas vas a saber qué te resulta conveniente en todos y cada instante. Observa tu cuerpo, escúchale asimismo. El cuerpo es muy sabio y sabe lo que precisa en todos y cada momento. No lo fuerces.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no seas beligerante con tus palabras o bien léxico, sobre todo con la forma de expresarlo. No está bien herir a tu ser amado ni, evidentemente, a amigos o bien seres próximos. Trata a el resto de igual modo que te agradaría que te tratasen a ti. No seas prepotente ni egocéntrico. A veces, el Ego te juega malísimas pasadas, demasiadas. No seas impaciente, no te pongas inquieto si los hechos no suceden inmediatamente. Deja que cada cosa suceda a su tiempo, no las adelantes. Frente a un inconveniente o bien obstáculo, no lo evites, del revés, afróntalo: aprende a saltarlo. Eres Leo y tienes un enorme potencial en ti. Posiblemente el día de hoy te broten las dudas, por esta razón, no decidas nada de peso. Al revés, espera a mañana o bien aun a la próxima semana si fuera menester. Las cosas esenciales de la vida hay que ponderarlas mucho. Si te hallas muy inquieto en hoy procura aliviarte o bien entregar un camino por la naturaleza, te calmará un tanto.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empiezas a quitar experiencias pasadas de tu vida dejando de esta forma una puerta abierta al futuro. Al borrar acontencimientos e incluso al tirar objetos, liberamos una parte de ese pasado perjudicial que no nos deja avanzar, evolucionar como humanos. Ahora, es el instante de que hagas eso. El día de hoy, podrías comenzar una limpieza absoluta de todo cuanto te circunda, sea interior o bien externa, de conmuevas y sentimientos y de comportamientos, objetos y otras cosas. Renueva tu vida, renuévate . Los viejos patrones se superan y solo con esa acción eres libre, te liberas de tu pasado. En el trabajo, actúa de una forma normal, sosegado. Podrías ser víctima de tus compañeros. Ellos, podrían implicarte en chismes o bien habladurías las que te dañarían en exceso. Prosigues con una bonita relación de amigad o bien relación singular. Se estabilizará, vas a dar un paso más. Esta relación naciente, promete. Cuídala.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy estás muy sensible, con una hipersensibilidad a flor de piel. Ponte un muro que te resguarde, una barrera pues, el día de hoy cualquier cosa podría hacerte mucho daño. Procura meditar en positivo, mirar cara delante y no regresar tu mirada cara atrás. No sirve para nada lamentarse de lo ocurrido, es más, es una enorme tortura sensible. Estás asimismo más empático que de costumbre. Eres una persona que siempre y en todo momento se pone en la piel del resto mas, el día de hoy lo sientes tal y como si te sucediese a ti. Tú te has transformado en el protagonista de sus vidas. Ten mucho cuidado a este respecto por el hecho de que, es peligrosísimo hacer eso. Recuerda que solo eres responsable de tu vida, de ninguna otra. Cada quien debe encargarse de sus inconvenientes a pesar de que, de una forma lógica, les puedas asistir. En los negocios, posterga cualquier resolución, el día de hoy no es el día ideal para decidir nada. Eres una persona equilibrada y cuerda, con gran sentido de la justicia. Cualquier tema que se genere, no olvides ponderarlo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy, tienes la ocasión de corregir situaciones mal llevadas, erradas. Puedes remediarlas. El Destino te da esa ocasión, no la pierdas. En el amor, en lo sentimental, te va a tocar hacer un enorme esfuerzo: deberás eludir la rotura de una relación fundamental para ti. No puedes dejarla ir por un simple malentendido. Sabes que hablando se comprende la gente y que, cuando las cosas se afirman de corazón, todo se torna conveniente para ti. Transforma la tristeza en amor, en tus manos está lograrlo. Tras remediar cualquier inconveniente, tu relación va a poder seguir como debe. Respecto a tu economía, tienes entre manos un negocio que no termina de arrancar, de cristalizar como debe. Debes darle ese justo empujón a fin de que tome impulso y ande solo. Examina bien el negocio y la situación, solicita ayuda a un consultor de empresas: de esta manera conseguirás activarla, que dé sus frutos. Lograrás lograr tus objetivos.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy es un día idóneo para ti. Está realmente bien auspiciado. Vas a ser capaz de solucionar alguna cuestión que aun esté en el aire. Conseguirás conseguir la solución adecuada; confía en ti, tienes mucha fuerza y potencial. Tu energía es increíble, estás envuelto en vibraciones altísimas. Eso te favorece en el amor con lo que, sácale partido. El día de hoy déjate ver, haz gala de tu simpatía, relaciónate con tu círculo de amistades, con tus contactos y conocidos. Deja los malos hábitos: te atascan en la vida y no te dejan seguir. Córtalos radicalmente, es la mejor forma de terminar con ellos. Vas a ver de qué forma, de una forma sorprendente, tu vida da un giro radical. Es cuestión de apreciar mudar, lo demás va a suceder por su peso. La vida te va a poner en el sitio que te toca estar. El día de hoy tu salud podría estar perjudicada, tu cuerpo un tanto resentido. Si sientes algún dolor estomacal, no le des mayor importancia: en dos días, va a desaparecer.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy es el día ideal para abrirte al amor. Déjate llevar, demuéstrale a quien amas lo mucho que la quieres. Es inmenso lo que sientes por ella. Díselo y vas a ver de qué forma tu amor es correspondido. Confía en tu ser amado. Sabes que la confianza es la base de cualquier buena relación, es completamente indispensable. Si amas, confías y te fías puesto que, es a tu ser amado a quien le cuentas tu vida y tus secretos. Debe ser mutuo, por las dos partes. El día de hoy, te van a llegar noticias esperanzadoras sobre un juicio. Todo va a ser idóneo para ti si bien ahora todavía no seas capaz de comprenderlo. Confía en el Cosmos, lo tiene todo realmente bien atado y planeado. No seas impaciente, calma. Jamás fuerces una situación. Cuando se hace, se estropea, no sale bien. Por este motivo, hay que aguardar en la vida a efectuar las cosas en un preciso momento, ni ya antes, ni después. En el trabajo, estás muy activo, como en los negocios mas, no procures englobar más de la cuenta por el hecho de que vas a dejar todo a medias, sin terminar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, vas a comenzar a poner en orden tus ideas, tu psique y corazón lo que va a ser fundamental, indispensable que lo hagas. Ahora, hoy, debes empezar a trazarte planes muy específicos, lo que de veras deseas hacer y ser en la vida y dirigirte hacia ellos con paso firme, sin distraerte ni desviarte. Debes cumplir tus sueños mas ya antes tienes que saber realmente bien cuáles son. Es indispensable que lo hagas. Tu vida debe ser como tú: un ser libre, espontáneo y creativo que goza de momentos mágicos. Tienes que efectuarte de forma plena, al máximo; la vida es un regalo que hay que vivir y gozar. No la dejes pasar. No sería propio de ti. Si te planteas de corazón lograr la dicha, lo lograrás, solo debes quererlo. El día de hoy ten cuidado con tu nutrición. Podrías comer más de la cuenta y tener una muy mala digestión. Modérate. Comer mucha cantidad genera sueño y cansancio. Procura comer ligero.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, si piensas que por continuar mudo logras algo, estás muy equivocado. En la vida, en ocasiones, el silencio genera un daño espantoso, mucho dolor. Arriésgate y charla, no tienes nada que perder. Si no charlas, vas a perder siendo que ocupa tu corazón. Los trenes pasan y las personas se fatigan de aguardar. La indiferencia es una pésima compañera del mismo modo que la soledad obligada. Por esta razón, el día de hoy, lánzate al vacío. No te va a pasar nada malo. Charla con propiedad, de una forma clara mas sin herir. Sé precavido y diplomático por su parte. Tienes que tener en consideración muchos factores para no errar. Practica la empatía y la compasión, sé flexible mentalmente. Si el día de hoy brotara alguna situación fuera de lo común que te pudiese molestar o bien enojar, saldrías de ella con mucha facilidad. Por consiguiente, superas exitosamente los avatares de la vida, los obstáculos que se presentan en ella. Equilibra tu cuerpo, tu psique y tu ánima. Cuídate, ten cabeza.

Fuente: Astrocanal