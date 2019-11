Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 21 de noviembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy es y, como tal, estás lleno de alegría y buenas vibraciones. Tienes ganas de reposar y gozar, pasarlo bien y olvidarte de toda la semana. Esta noche, tu situación sentimental va a dar un giro esencial. Conquistarás a alguien nuevo, ignoto para ti hasta el momento. Tal vez, si estás en pareja, pases una noche mágica al lado de tu ser amado. La cuestión es que el día de hoy vas a pasar la noche en compañía, no tengas la menor duda. El fin de semana se presenta genial, proseguirás viviendo con tu amor. Separa tus temores y miedos, no te hacen ningún bien. Tampoco dejes que el trabajo te produzca tal ansiedad. Es dañina para ti. Hay situaciones en la vida que no dependen de ti, como tu situación laboral actual. Por este motivo, no padezcas ni te preocupes. Ten seguro que lo que suceda, por malo que pueda parecer de primeras, va a ser lo mejor que te haya podido pasar en la vida. Deja de estar angustiado. Si te marchas de ese trabajo, va a ser por el hecho de que el Cosmos te tiene preparado algo mucho mejor para ti. Ni dudes.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, muchos cambios empiezan a suceder en tu vida. Este fin de semana que comienza el día de hoy va a ser movido, muy activo. Va a cambiar tu círculo social, personal, como va a haber alguna novedad en tu centro laboral. Tus finanzas están muy bien auspiciadas, estás en el paseo cara el éxito. Conseguirás cumplir un sueño respecto a tu economía, algo que llevas un buen tiempo buscando y deseando. Apunta tus sueños estas noches: van a ser premonitorios. De ahí, vas a poder extraer las claves para adquirir ganancias. Te van a llevar directo al dinero. Prosigue en todo instante tu intuición. El día de hoy si lo haces, te va a dar unos desenlaces geniales. Por su parte, estás muy perceptivo, considerablemente más de lo normal. Eso te asistirá mucho en hoy. Aprende a no entremezclar tus temas laborales, el trabajo, con tu vida en familia y inconvenientes del hogar. El día de hoy podría complicarte el día. Haz primero las labores de la oficina y, cuando puedas y sea el instante, ya te ocuparás de tu casa.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy hay una posibilidad real de que vivas un romance o bien lo empieces. Podrías tener aventuras inopinadas e inclusive un encuentro completamente inusual, que no podrías ni tan siquiera imaginar. Estate atentísimo a cualquier sueño, corazonada o bien algo intuitivo que te haga reaccionar. Tienes mucha información en tu poder mas, tienes que aprender a descodificarla. Además de esto, debes saber con total certidumbre que muchas de esas cosas, se cumplirán dentro de poco. Son un anticipo de lo que está a puntito de pasarte. Concéntrate en una cosa, 2 metas si deseas y pon el 100 por ciento de ti y tus 5 sentidos en lograrlas. Solo centrando tu energía, conseguirás lograr tus objetivos. Tú puedes, además de esto, tienes mucho poder mental. Se soluciona un pleito que te preocupaba en exceso. Tus relaciones familiares se aclaran y con esto se disuelve un inconveniente familiar que te tenía en desequilibrio, preocupadísimo. Usa tus contactos; activarán tu economía.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, deja de postergar tu dicha y actúa de una vez por siempre. Deja los temores a un lado y haz aquello que tienes pensado. Te vas a sentir mucho mejor al hacerlo. Las preocupaciones empañan la dicha, disuelven la alegría y te atascan y mustian. Sé feliz, enfréntate a la vida por el hecho de que, con total seguridad, vas a salir victorioso de cualquier batalla. El día de hoy comienzas una etapa de grandes posibilidades. Determinados temas, de entrada, van a poder semejarte bien difíciles mas, con certidumbre, hallarás la solución conveniente para resolverlos. Tu economía va a progresar substancialmente, resolverás tus contrariedades económicas. Terminarás el año con un cómputo positivo, despreocúpate por este motivo. Respecto al amor, tienes que abrir tu corazón, ha llegado el instante oportuno de hacerlo. Una persona, ignota para ti, te va a traer riqueza y prosperidad. Escucha sus consejos, son muy sabios. Aplícalos a tu vida: cuando lo hagas, el dinero empezará a fluir.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, te sientes renovado y feliz, exultante. La energía que te circunda te inspira y renueva. Con ello, te aporta seguridad olvidándote de tus dudas y vacilaciones. Pasarás durante este fin de semana instantes excepcionales, no dudes. Sobre todo, si estuvieses separado de tu amor o bien estuviese lejos de ti ahora, habría un posible rencuentro. Los cambios positivos van a empezar a celebrarse. Comienzas a mirar las cosas desde otro ángulo, desde una nueva perspectiva, muy, muy diferente para ti. Al alterar tu punto de atención, cambias totalmente la percepción de todas y cada una de las cosas. Y con esto, evolucionas. Cada movimiento produce algo nuevo, cada acción, una reacción. Estás más empático cara el resto, tus relaciones mejoran substancialmente. Tu economía aumenta; además de esto, es un día inusual para probar suerte en los juegos de azar. Hazlo, vas a ver de qué forma hay un dinero aguardándote. Incluso de esta manera, sé prudente y retírate a tiempo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy descubrirás una genuina novedad para ti. Vas a ver, con sorprendo y alegría que, tu mejor amigo o bien amiga, no tenía semejantes pretensiones sino su amor por ti es inmenso. Si bien en un comienzo te quedes completamente estupefacto, cuando reacciones, vas a estar contentísimo y feliz. Sabes que lo vuestro es realmente difícil de lograr y, como es lógico, no vacilarás en darle la ocasión que se merece. La historia puede ser muy bella. Déjate por ende, asombrar por la vida y el destino. Cosas inconcebibles suceden en el cada día y solo puedes entregar merced al Cosmos por estar vivo. Tu planeta interior medra a cada instante. Ten cuidado de determinadas personas o bien conocidos, no les cuentes aquello que sea demasiado privado o bien íntimo. Se podrían ir de la lengua. Por consiguiente, prudencia. No confíes tus secretos a ignotos. Respecto al aspecto laboral, el día de hoy vas a recibir buenas noticias de la mano de terceros. Se van a abrir nuevas puertas las que te darán buenas ganancias.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy afianzas tu situación laboral. Todo empieza a asentarse nuevamente. El terreno sentimental comienza a tomar forma como se rehace el tema económico. Todo cambia a favor tuyo, a mejor. Por este motivo, no te dejes influenciar por absolutamente nadie por el hecho de que, todo este cambio, es muy ventajoso para ti. No te juntes con personas negativas que te pasan su negatividad; te destruyen. Sabes que muy cerca de ti tienes a múltiples personas llamadas vampiros energéticos: te quitan tu energía, te dejan vacío y, no solo eso, ten pasan una energía de baja vibración, enquistada y muy negativa. Sabes que solo con eso pueden destruirte tu vida entera. Por esta razón, no tengas ni tan siquiera compasión: apártate todo cuanto puedas. Eres una esponja que todo lo absorbe, librano, tanto lo bueno como lo deplorable. El día de hoy vas a hacer negocios rentables, enhorabuena. Sabes que cualquier proyecto que muevas o bien gestiones desde tu hogar, está realmente bien auspiciado.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy estás un tanto triste y estresado. El ser que más amas en este planeta, no te ha dado noticias y estás mal. Este misterio se resolverá a lo largo del fin de semana. No padezcas más por este motivo. Estáis afianzando vuestra relación, llámale de amigos singulares, íntimos, del ánima o bien, si deseas, pareja. El día de hoy es el día ideal para solucionar cualquier riña acaecida anteriormente. Si existiese alguna con tus seres queridos, no lo dejes estar: cambia la situación. Te lo agradecerán en exceso. Estás optimista y alegre. Por esta razón, tu perspectiva frente a la vida es otra, más ligera y desenfadada. Optas por la alegría y el buen humor, la positividad y la dicha. Vas superando esas situaciones pasadas que tan inquieto te ponían, que tanto te intranquilizaban. Empiezas un proceso de transformación, Escorpio, tanto a nivel interior como en diferentes facetas de tu vida. En lo que se refiere a tu vida laboral, el día de hoy vas a tener alguna proposición laboral. Escúchalas atentamente, pueden mudarte la vida.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, la vida sucede acá y ahora, en este preciso instante. Sabes que el pasado hay que sepultarlo puesto que nunca volverá. Quédate con lo bueno y olvida de una vez por siempre lo malo. Si deseas ser feliz, tienes que vivir en este preciso momento, ni aguardar al futuro, ni refugiarte anteriormente. Tienes ahora una inventiva inusual: empléala para tu beneficio. No deseches todas y cada una de las ocasiones que la vida te ofrece. El amor es una de ellas. No lo puedes dejar escapar. En lo que se refiere a tu dinero, tu economía, deberías poner tu dinero en un sitio seguro, sin arriesgar nada. Sobre todo, no inviertas si no estás seguro al 100 por ciento . Sería imprudente por tu parte. Esta noche deberás prestar mucha atención a tu sueño revelador. Al despertar, anota en una agenda todo cuanto recuerdes. Entonces, con calma, interprétalo. Tal vez haya números de loterías, oraciones inacabadas o bien palabras o bien simples claves a descifrar por ti. Al día después, prueba suerte: lo lograrás.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy vas a escuchar noticias realmente agradables. Personas que viven lejos o bien con las que habías perdido el contacto volverán a ser parte de tu planeta. Estás muy feliz. Esta etapa que vives, es muy prometedora para ti. Aun lo puedes transformar en algo mejor, mucho mayor, algo que sea verdaderamente transformador. Debes borrar, desechar de tu psique cualquier idea negativa o bien triste. Separa de tu vida cualquier temor y miedo, están lejísimos de tu vibración. Centra tu energía, tu pretensión en aquello que deseas lograr: lo que verdaderamente quieres, cristalizará, no te quepa la menor duda. La positividad debe ocupar tu psique, empapar tu aura, es imperativo que de esta manera sea. Todo puede mudar, solo tienes que iniciar ese cambio, absolutamente nadie te lo impide. El aspecto económico está realmente bien auspiciado en hoy . Esta vibración positiva reinante, te hace tomar las resoluciones convenientes. Lánzate.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, es fundamental que hagas las cosas que te has propuesto, debes cumplir con tu parte, con tu cometido. En el amor, precisas salir de dudas, tener las cosas clarísimas y, si es el caso, comenzar una vida nueva, proponerte otra relación. Cualquier experiencia pasada ya carece de sentido en tu vida. Ahora, debes concentrar tu atención en el acá y ahora, en el instante presente. La vida te abraza puertas y, si te atreves a abrirlas, vas a ver los regalos que se esconden tras ellas. Vive la vida, sé feliz, sujeta la dicha con tus manos, abrázala. En la vida, tienes que aprovecharlo todo: lo aparentemente malo, como la educación de la vida, la lección que tienes que aprender para evolucionar; lo bueno, como experiencias positivas que te recargan las pilas para los días menos buenos. Tu guía está cerca de ti con lo que, no tienes nada que temer. Confía en el Cosmos mas, toma las resoluciones oportunas. De no hacerlo, podría tratarte a su antojo. En lo que se refiere a tu economía, haz tus gestiones.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy es un día idóneo para meditar en el amor, y, además de esto, pensar en él. Tal vez alguien se haya ido de tu lado, una relación haya acabado mas, el planeta prosigue y esta noche, todo puede acontecer. Por consiguiente, si te hallas soltero y ya habías tirado la toalla, si ya no tenías ilusión alguna en el amor, verificarás que el día de hoy tu vida puede entregar un giro fundamental, vital. Tu familia se reconcilia, hay una buena energía alrededor, una espléndida vibración. Referente a tu economía y finanzas, tu capital se reactiva. Al fin, logras unos papeles que pensabas que nunca llegarían. Ahora, ya puedes hacer aquello que tenías planeado en tu psique. Debes organizar realmente bien tus acciones y pasos a entregar en tales ámbitos. Sé siempre y en toda circunstancia realista y ten realmente bien puestos los pies en la tierra. Planea por tanto los próximos meses o bien, por lo menos, hasta cerrar el año. Las ocasiones financieras van a estar a la orden del día, con lo que, aprovecha todo cuanto esté en tu mano. No lo dejes pasar.

Fuente: Astrocanal