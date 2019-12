Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 21 de diciembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, no te sirve de nada postergar lo ineludible. Vuestra relación no lleva a ningún lugar, es muy tormentosa y perjudicial conque, libérate de ella lo antes posible. Si puede ser el día de hoy mismo, va a ser lo mejor. Cuanto más tardes, peor va a ser para ti, asimismo. Por si fuera poco, de este modo, una vez liberado de la carga, vas a estar libre, si lo quieres, para vivir una nueva historia sentimental. En lo laboral, tus temas se mueven tal y como si fuera una rueda, todo vira. Ten siempre y en todo momento mucho cuidado con lo que haces; haz las cosas sin perder los pies del suelo. No empieces con litigio alguno: no te favorece en lo más mínimo. Piensa, por tanto, realmente bien ya antes de iniciar y, escucha los consejos que te den las personas entendidas en los negocios, en los temas a tratar. Transforma tu vida en algo ligero, fresco y ligero. Deja una parte de tu carga por el paseo y, en lugar de caminar, vas a tener la posibilidad de correr si de este modo lo quisieses. Tus amigos serán tu gran apoyo; te marchas a lanzar como autónomo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy , deberás tomar una resolución que atañe a tu futuro sentimental. Posiblemente desees entregar un paso más en tu relación: quizá, una unión, compromiso o bien boda. Has llegado a un punto sin retorno: o bien te casas, o bien se rompe esa relación que tantos años dura. Podrías irte a vivir con tu pareja mas, es más probable que el día de hoy sea el día en el que fijéis la data precisa para casarse. Ahora debes saber querer y ser amado, tal vez debas aprender ya antes a querer. Escoge muy bien a tus amigos, selecciónalos con mucha precaución. Más vale tener a alguien que se considere tu amigo y no te insulte y te entienda que, tener muchos colegas que, verdaderamente, no te sirven para nada puesto que, resultan personas vacías. En lo que se refiere a tu trabajo y negocios, tienes que proyectarte a futuro, en algo más grande y consistente, con tus ambiciones y sueños. Se baraja un cambio de empleo dentro de poco. Aparecerá la ocasión de oro.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, posiblemente el nuevo año te traiga un cambio de domicilio, e inclusive de urbe. Deseas empezar una nueva vida sin entregar explicaciones a absolutamente nadie de tus pasos ni de tu pasado. Tan solo existe el presente. El día de hoy, a lo largo del día, vas a tratar de liberarte de tu armadura, de tus grandes ataduras sentimentales. Va a ser una tarea muy dura y compleja. Lo lograrás. Esta noche de , puede ser fantástica si de esta forma lo quieres. Podrías estar en la amedrentad con tu ser amado gozando de vuestro amor. Sabes que la perfección no existe con lo que, no pierdas tu tiempo buscando al hombre o bien mujer idónea para ti. El dinero va a hacer una entrada triunfante en tu vida. Hace meses que no entra nada. Por esta razón, estate atento a cualquier movimiento que pueda ocurrir alrededor tuyo. Prueba suerte en los juegos de azar; en hoy, están realmente bien auspiciados con lo que, hay un dinero destinado para ti. Todo va a progresar.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy , aprovecha el día para hacer visitas a la gente que amas. La Navidad está muy cerca y sería un buen ademán por tu parte. Escúchales sin juzgar, recuerda que vas en son de paz. Haz la buena acción y, para esto, compórtate, se afable y agradable y diles aquello que precisan escuchar. Diles un Te Deseo o bien lo mucho que les echas de menos. Practica la compasión, te va a ir mucho mejor. Sabes que, desgraciadamente, muchos seres que conoces, si bien estén rodeados de una familia, se sienten totalmente solos. Procura entrar en su tristeza, dejarles que se liberen y se llenen de amor. Todo el planeta se puede sentir solo en un instante de su vida. Haz buenas acciones sin que absolutamente nadie te las solicite y no presumas de ellas. En lo que se refiere a tu economía, observa tu dinero y tus transferencias y tarjetas. Vas a estar muy despistado; cuida bien tu dinero puesto que en algún sitio podrías olvidártelo, bien una tarjeta en un cajero, bien entregar unos billetes de sobra al adquirir.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el pasado ya no existe, está guardado bajo 7 llaves conque, ve directo cara el futuro sin olvidar vivir el presente. No charles jamás sobre temas zanjados y sepultados por el hecho de que, al hacerlo, los sentimientos de tristeza, enfado o bien decepción vuelven a crearse en tiempo presente. Es algo muy desapacible que te cambia tu estado vibrátil. Procura, si te resulta posible, no actuar de esta forma. Explora el terreno, tu planeta y lo que te circunda. En lo que se refiere a tu economía, guarda el día de hoy tu dinero a buen recaudo: esta noche, podrías gastar mucho en apuestas. Mira por ti, ya antes que por el resto y sé, en todo instante, responsable absoluto de tu vida y de tu destino. Tú eres el dueño de tu vida. Procura ahorrar Leo o bien, no tirar el dinero como habitúas. Eres muy impaciente y solo piensas en gastar. Deja de invertir, ahora no es el instante oportuno. Esto es, respecto a tu dinero, olvídate de que existe por unos días pues, si decides gastar, terminarás en la ruina. Ten fuerza de voluntad.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, desde el día de hoy, una nueva etapa comienza para ti. No debes inquietarte; desde este instante, empieza un nuevo ciclo considerablemente más profundo. Al fin, tu relación sentimental consigue estabilizarse, se asienta para echar raíces. Ha llegado el tiempo de entregar ese paso más, de avanzar mirando cara un futuro. Ha llegado tu hora asimismo de reparar determinados inconvenientes familiares. Tienes que acabar el año sin dejar ningún cabo suelto: familia, pareja, dinero, trabajo. Todo debe estar realmente bien atado. Sobre todo, no te metas en aquellos temas que no te tocan, que no son de tu incumbencia. Errarías, estarías en situación problemática y, lo más esencial, te marearían y no te dejarían vivir en paz. Tú debes vivir tu vida y efectuarte como humano. Ten en orden, primeramente, tus asuntos; en el momento en que los tengas, procede con el resto. En lo que se refiere a tus finanzas, la próxima semana te van a dar una nueva que te alegrará el día entero: va a haber un posible incremento de sueldo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, es sanísimo charlar y decirle a tu ser amado lo que piensas en todos y cada instante. Absolutamente nadie lo puede adivinar si no lo afirmas, lo haces saber. Si es malestar o bien enfado, no te lo calles, tienes que charlar y contárselo. Los inconvenientes se charlan y arreglan; si te los callas, esa energía perjudicial, se enquista llevándote a la enfermedad. Charla, exprésate; eres un enorme comunicador pero inútil de comunicar cualquier sentimiento privado que te afecte. Confía en quien se lo merezca, vas a saber en quién mas, si te prosigues guardando todo dentro, vas a explotar. La persona que te ama desea darte amor, cariño, besos y abrazos, desea probarte lo mucho que te ama, lo que siente por ti. Déjale entrar en tu interior, ábrele las puertas de tu corazón. No seas, sobre todo, irónico con ese ser, le atemorizas. Saca el dolor de tu cuerpo y todo, completamente todo, se arreglará, va a dar un giro completo. Vas a poder hacer negocios si de este modo lo consideras, con una persona que hace unos años que no ves.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres capaz de apañarte realmente bien solo en esta vida. No tengas temor pues, como se presentarán los inconvenientes, aparecerán las soluciones. Ya, el día de hoy, estás muy confundido. Tiempo al mismo tiempo, esta sensación va a pasar pronto. Todo se aclarará y te vas a sentir mejor. Aproxímate siempre y en toda circunstancia cara la luz; en esta vida, hasta en los peores instantes aparece un ángel que te da la mano y te salva de caerte en el pozo profundo. Guiándote por una luz, hallarás nuevamente tu paseo perdido; es la solución. En el trabajo, conseguirás tus objetivos si te esmeras y vas a por ellos; déjate la piel si fuera menester. Tú puedes con todo, la victoria está al alcance de tu mano. Prosigue tus sueños, persíguelos y no permitas que se desvanezcan en el aire. La semana venidera vas a tener mucha vida social, va a haber mucha actividad en tu vida. Asimismo, vas a hacer amistades profundas. Referente a tu economía, un proyecto va a ver la luz.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, aprende a vivir tu vida en todos y cada instante, olvidándote de todo lo demás; sobre todo, suprimiendo de tu psique cualquier acción pasada que te hubiese generado daño o bien sufrimiento. Tienes que ser feliz mas, para esto, debes enfocarte bien. En la vida, puedes vivir en el amor o bien en el miedo. Aproxímate siempre y en toda circunstancia a la más alta vibración: la del amor. Referente a tu panorama financiero, es mejor que ahora no expongas demasiado, especialmente si son temas que no dominas y son empresas o bien inversiones muy grandes, que no puedes englobar. Sé precavido y no pongas en ningún instante en riesgo o bien peligro tu economía. Sabes que en los negocios, no hay amigos, solo se mueve el dinero. La gente se une por el poder que les genera, la repercusión mas, no creas que todo el planeta que se acerque o bien te conozca sean amigos reales tuyos. Los amigos, en esta vida, están cuando todo va mal. Entonces, los que aun estén junto a ti y no hayan escapado corriendo, esos son los amigos de veras.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás a puntito de iniciar un romance. El día de hoy, todo es posible conque, lánzate. Aprovecha cada minuto de este día mágico, trázate tu plan perfecto y lo gozarás enormemente. Ve en pos de tu ser amado, declárate. Ten el día dedicado a tu encuentro. En cuanto al resto, no desperdicies tu fantástico tiempo con personas que te hacen charlar sin parar y que no te aportan ni cuentan nada interesante. La vida es demasiado esencial para perder el tiempo. No charles si no hay necesidad. Goza del silencio. Ve preparando todo para la Navidad: los regalos, comida, decoración por el hecho de que, en unos días, todos y cada uno de los regalos recaerán sobre ti. Tu etapa económica es de prosperidad conque, ahora, te puedes permitir algún capricho que te apetezca. Tienes tus ahorros. Has aprendido a no malgastar; enhorabuena. Es fundamental que sepas ahorrar y gozar de tu dinero. Por si fuera poco, en unos meses, vas a poder invertir.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, un amigo o bien amiga íntima te va a desilusionar en exceso. Esta persona va a tener una actitud ignota cara ti: muy hosca y grosera a la par que brusca. La causa no va a ser otra que un pequeño malentendido o bien disparidad de creencias. Tú deseas y quieres algo más con esa persona: continuar en la línea de la amedrentad. Esa persona te considera un buen amigo y no desea solamente, no quiere cruzar la línea. Respeta su Libre Arbitrio y no te enojes por este motivo. No seas infantil. De las experiencias se aprende y como es lógico, como gran lección: no des nada lógicamente en esta vida por el hecho de que, jamás se sabe. En unos días o bien semanas, os vais a reír juntos y lo vais a tomar con humor mas, evidentemente, no va a ser el día de hoy. Ríete, es una señal de inteligencia. Mañana, el área laboral te va a dar algún que otro quebradero de cabeza con lo que, goza el día de hoy al límite para empezar la semana con las pilas recargadas. Concentra tu energía en el inconveniente y este se disolverá.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis,en muy pocos días, te embarcarás en un viaje que cambiará tu economía. Todo tu cosmos laboral va a mudar de la misma manera que la parte económica. Un nuevo proyecto fuera de tu urbe va a ser el autor incontrovertible de semejante revuelo. Deberás estudiar bien todo el tema, examinar la oferta efectuada y sus posibles consecuencias: sus condiciones, con sus ventajas y sus inconvenientes. Comienza a calentar motores, a prepararte las cosas, documentos, maleta y lo que sea preciso. El día de hoy, dispones de horas libres para preparar bien todo el viaje. Hazlo, adelantarás mucho. Tienes considerablemente más cosas que plantearte: tu plan de vida, lo que te agradaría hacer y lo que vas a hacer. Si coincide, ya tienes las respuestas a todo. El día de hoy, estás en un tono entusiasta: todo te agrada, deseas conocer lo que hay, lo que es, tener la máxima información de las cosas. Tu trabajo va a ser un éxito definitivo, del mismo modo que el viaje, no dudes. Tu actitud en él es elogiable.

Fuente: Astrocanal